La corrélation Intermarché

Les marchés financiers sont un système de vaisseaux connectés. Si la valeur des obligations diminue ou augmente significativement, cela peut influencer le prix des devises et des actions. Ce n’est pas une règle générale, mais il y a certains instruments qui historiquement évoluent de manière très similaire. Pourquoi ? Il y a plusieurs raisons. Le dollar canadien est un exemple parfait. La devise est fortement corrélée avec le pétrole, parce que ce dernier a un impact significatif sur l’économie canadienne. Voyons quelques corrélations majeures pour voir comment elles peuvent être utilisées dans vos stratégies de trading.

Comment mesurez-vous la corrélation?

La corrélation est l’une des statistiques les plus courante. Une corrélation est un numéro unique qui décrit le degré de la relation établie entre deux actifs. Elle peut être utilisé pour des actions individuelles ou des actifs, ou elle peut mesures comment un marché évolue par rapport à un autre marché. L’échelle de mesure est de -1 à +1. Une corrélation parfaite positive entre deux actifs va se présenter sous la forme de +1. Une corrélation parfaite négative se présentera sous la forme de -1. Pourtant, cela est extrêmement rare. Voyons un exemple visuel.

Comme vous pouvez voir, il y a une assez belle corrélation entre le dollar canadien et le pétrole. Cela est défini comme une corrélation positive, parce que les marchés se déplacent de manière similaire – autrement dit, un marché augmente à mesure que l’autre augmente et diminue tandis que l’autre diminue également. Bien évidemment certaines déviations peuvent apparaître.



AUD vs. Minerai de fer

Le dollar australien est une monnaie sensible aux produits de base, ce qui veut dire que sa force dépend surtout des prix des produits de base spécifiques. Australie est le plus grand producteur de minerai de fer du monde et il n’est pas surprenant que la richesse de l’économie et la valeur de sa devise dépendent beaucoup de l’évolution du minerai de fer. Par conséquent, les perspectives pour cette matière première pourraient bien être considérées comme un indicateur d’évolution pour le dollar australien.

Par exemple, si le prix du minerai de fer augmente, les investisseurs doivent d’habitude acheter plusieurs dollars australiens pour acheter la même quantité de minerai de fer d’Australie. Cela augmente la demande globale pour le dollar australien, ce qui le renforce.

NZD vs. Les Prix des Produits Laitiers

Tout comme le Canada, la Nouvelle-Zélande dépend fortement des prix du lait. Contrairement au pétrole ou or, le lait n’est pas un produit de base qui est réellement pris en compte par les traders. De plus, vous allez très rarement entendre des informations sur le prix du lait à la télé ou à la radio. Cela ne veut pas dire que le lait n’est pas vital quand on fait des transactions sur le NZD.

On pourrait dire que la Nouvelle-Zélande est l’Arabie Saoudite du lait. Elle est la plus grande exportatrice de produits laitiers au monde ce qui représente 40% des transactions internationales. Les produits laitiers représentent 7% de la performance économique totale du pays. De plus, la plus grande société exportatrice de produits laitiers au monde, Fonterra, est aussi la plus grande société de Nouvelle-Zélande. Comme vous l’avez compris, une détérioration des prix du lait pourrait affecter l’économie Néo-Zélandaise tout entière, menant à une devise plus faible.

Quand les prix du lait sont élevés, les pays importateurs doivent d’habitude acheter plusieurs dollars néozélandais pour acheter leur lait. Quand le prix du lait diminue, la demande pour le dollar néozélandais baisse et sa valeur peut diminuer également.

USD et l’or

Contrairement aux cas des AUD et NZD, l’économie Américaine ne dépend pas des prix d’un produit de base spécifique, dans ce cas l’or. Pourtant, on peut noter une corrélation inverse forte entre le dollar et l’or. Une corrélation inverse, connue comme une corrélation négative est une relation contraire établie entre deux marchés. Donc, quand la valeur d’un marché augmente, d’habitude l’autre diminue. C’est dû à deux raisons importantes:

La baisse du dollar peut augmenter la valeur des autres devises. Cela entraine souvent une hausse de la demande pour les produits de base, incluant l’or. Quand la valeur du dollar commence à baisser, les traders cherchent des sources alternatives pour stocker de la valeur, parce qu’une baisse du dollar et normalement corrélé à une baisse des taux d’intérêts. Comme les taux sont plus bas, les traders cherchent le rendement ailleurs et l’or peut être une alternative.

Comme on peut voir sur le graphique ci-dessous, l’or est fortement connecté avec le USDCHF inversé. Cela veut dire que tandis que le prix augmente, la valeur du dollar baisse.

Il faut quand même se rappeler une chose. Il se peut que le dollar et l’or enregistrent des hausses en même temps. Cela peut arriver lors d’une crise ou une détérioration du sentiment de marché. Un tel scénario pourrait pousser les traders à chercher des actifs traditionnels «sûrs », incluant le dollar et l’or.

Faire du trading avec la divergence:

Il y a beaucoup d’instruments qui sont corrélés à d’autres, donc il est quasi impossible de tous les citer. Par exemple, le dollar et l’or dépendent principalement des mouvements du marché des obligations, tandis que le Nikkei évolue en général en tandem avec l’USDJPY. Le pétrole est en relation avec le rouble russe, la couronne norvégienne, tandis que le rand sud africain (ZAR) est corrélé avec l’or. Nous n’allons pas examiner chacune, mais on pourrait voir comment utiliser la corrélation comme partie intégrante de votre stratégie de trading. Retournons au dernier exemple. Comme on peut voir, il y a eu des périodes durant lesquelles le taux USDCHF étais plus élevé ou plus bas que l’indiquait le prix de l’or. (souligné avec des lignes rouges verticales).

Ce phénomène est connu comme la divergence des deux instruments et pourrait être utilisé pour passer un ordre. Si vous savez que deux instruments évoluent d’habitude en corrélation, alors vous vous attendrez que les prix se rencontrent de nouveau dans le futur. Donc, si l’USDCHF est plus élevé de ce que l’or suggère, un trader pourrait vendre la paire et acheter de l’or. Il faut quand même noter une chose : les périodes de divergence peuvent durer longtemps, par conséquent une telle transaction peut devenir plus difficile à gérer.

Opportunités et corrélation

La corrélation intermarché est une partie importante de l’analyse fondamentale. Comme mentionné auparavant, certaines matières premières pourraient avoir un impact significatif sur différentes devises. D’un autre côté, certaines devises, comme le dollar américain, pourraient avoir un impact sur les prix des matières premières. De plus, les périodes de divergence entre les instruments normalement corrélés pourraient fournir quelques opportunités intéressantes de trading. C’est pour cela qu’il est recommandé d’examiner d’autres marchés quand on fait du trading sur les devises, non seulement pour estimer leur valeur, mais aussi pour voir si on pourrait ouvrir un ordre intéressant.