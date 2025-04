xStation 5 : Statistiques

Une des principales fonctions de la plateforme xStation 5 est les statistiques en temps réel sur votre performance de trading.

Cette leçon vous apprendra: Pourquoi xStation 5 pourrait être votre journal de trading ?

Comment xStation 5 pourrait vous aider à identifier les zones à améliorer ?

Comment trouver rapidement les données importantes pour votre plan de trading ? Une des principales fonctions de la plateforme xStation 5 est les statistiques en temps réel sur votre performance de trading. Ces statistiques en temps réel sont comme un journal moderne qui pourrait vous aider à comprendre quels aspects de votre trading ont du succès et quelles sont les zones qu’il faut améliorer. Vous pouvez trouver l’onglet « statistiques » en haut de la plateforme. Premièrement sélectionnez l’intervalle de temps que la statistique devrait couvrir et ensuite confirmer si vous voulez que les données soient présentées dans votre devise de base ou pips. Ensuite, votre page de statistiques va générer automatiquement une abondance de renseignements sur votre performance Incluant: Votre profit généré sur une certaine période de temps, dans cet exemple 361.17 GBP

Votre résultat moyen par transaction, le numéro total d’ordres placés et votre prélèvement maximum. Le prélèvement maxi est la perte maxi d’un sommet à un creux d’un portefeuille, avant qu’un nouveau sommet soit atteint. Dans cet exemple, vous pouvez voir qu’il a été minus 500.70 GBP Vos transactions profitables ou sur perte, de la sorte que vous pouviez évaluer le plus grand profit et la plus grande perte, en plus de la moyenne. Lorsque vous analysez votre plus grand profit - 440 GBP – et le comparez avec votre plus grande perte - 376 GBP – vous serez capable à identifier et refléter sur votre taux risque : rendement. Votre séquence profitable et sur perte – et la durée moyenne de vos transactions, de sorte que vous pouvez voir le temps que vous maintenez vos ordres gagnant et perdant ouverts. Comme vous pouvez le voir dans cet exemple, ce trader particulier gagne plus quand ses ordres restent ouverts pour moins de temps, tandis que ses pertes pourraient être associées avec le fait qu’il garde les transactions mauvaises ouvertes trop. Cet outil pourrait vous aider à identifier ce qui marche le mieux pour vous et quel type de trader vous êtes. Le taux de réussite de vos transactions – où vous pouvez apprendre si vous avez plus du succès quand vous allez long ou quand vous allez short. Cette répartition vous aidera à identifier si vous avez résultats meilleurs en fonction de la direction de vos transactions. Donc, dans cet exemple, le trader clairement a une performance meilleure quand il va long sur le marché, car son taux de réussite sur le long et de 37.5% en comparaison avec 11.1% sur le short. Tous les aspects de notre onglet statistiques peuvent vous aider à mieux comprendre les zones que vous pouvez améliorer comme trader pour avoir plus de succès.

