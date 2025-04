Temps de lecture: 8 minute(s)

Cet article vous apprendra :

Quelles sont les 3 routines qui pourraient vous aider à gérer votre position

Pourquoi les Stop-Loss et Take-Profits ont une importance majeure dans la gestion de la position

Pourquoi les traders économiques examinent-ils le calendrier économique ?



Le trading sur le marché forex est semblable au pilotage d’une voiture : trouver la voiture adéquate est seulement un début. Si vous voulez acheter une voiture, vous faites une recherche et vous voulez trouver la meilleure pour vous. On peut dire la même chose à propos des investissements et trading des marchés – vous faites une recherche pour trouver un instrument et une direction qui pourrait générer un bon rendement des capitaux. Pourtant, trouver une voiture ou une transaction est seulement le début. Si vous ne savez pas conduire, vous pouvez avoir un accident. Forex est pareil. Si vous ne savez pas comment gérer votre transaction, vous pouvez finir avec une perte malgré la plus compréhensive recherche et la transaction avec le plus grand potentiel.

Suivre les règles

Cela peut être un peu surprenant, mais il n’y a pas une règle d’or quand on parle de la gestion d’une position ouverte. Pourquoi ? Parce que chaque trader, chaque stratégie et chaque transaction diffèrent l’une de l’autre. On pourrait quand même souligner 3 routines qui vous aideront à gérer votre position:

Gardez l’esprit ouvert et soyez patient Surveillez le marché Soyez capable d’affiner votre plan

Nous allons discuter maintenant chaque règle et nous allons vous montrer comment vous pourriez l’appliquer dans votre plan de trading.

Gardez l’esprit ouvert et soyez patient

Ceux-ci sont deux traits qui pourraient vous mener vers une mort rapide de votre compte de trading – le manque de patience est une approche assez étroite. Quand vous entrez dans une transaction il est important d’être patient, mais aussi quand vous gérer une position ouverte. D’habitude, votre transaction ne va pas atteindre un take profit dans les quelques moments après l’ouverture de la position. Des fois, vous devez attendre plusieurs semaines ou même des mois pour que votre transaction atteigne un tel niveau (mais tout dépend de votre stratégie). Imaginez-vous une position longue sur l’EURUSD. Vous avez décidé d’entrer dans une telle transaction parce que vous considérez que l’EUR vous offre une valeur meilleure que l’USD. Le mouvement se base principalement sur des fondamentaux, donc vous êtes conscient qu’il faut du temps pour que la paire se déplace plus haut qu’elle est au moment respectif, donc il faut être patient. Parfois d’autres traders comprennent seulement après des semaines ou même mois que la paire a beaucoup de potentiel de croissance, donc ne vous inquiétez pas et attendez, mais il faut aussi…

Garder l’esprit ouvert. Pourquoi? Parce que l’économie globale change et se développe et le marché aussi. Notre exemple mentionnait une transaction longue sur l’eurodollar basée sur des facteurs fondamentaux. Et si l’économie européenne ralentit et celle des Etats Unis accélère ? Garderez-vous vote position et plan de trading ? Ce n’est pas intelligent, soyons honnêtes. Un trader devrait garder un esprit ouvert et devrait être flexible. Pourtant, cela ne signifie pas que vous devrez être complètement spontané et ne plus suivre du tout votre plan. Ce que vous devez faire est faire des ajustements basés sur les facteurs qui ont changé depuis que vous avez entré dans la transaction.

Voici un autre exemple, celui technique. Disons que vous avez observé un joli double top sur l’USDJPY. Comme il s’agit d’une des plus populaires renversements, vous avez décidé d’aller short. Ensuite, vous avez attendu que le prix baisse, mais après quelques jours de trading, vous voyez que la paire est près d’où elle était quand vous avez ouvert la transaction et que le cible n’a pas été atteint. Est-ce que vous allez rester fidèle à une telle transaction ou prendrez vous un petit profit de la table ? Exactement, il n’y a aucune règle d’or qui peut vous dire comment réagir dans une telle situation, donc en tant que trader vous devez garder l’esprit ouvert et soyez flexible dans votre trading. C’est la partie la plus importante de la gestion d’une position ouverte.

Surveillez le marché

Même si vos transactions se basent principalement soit sur l’analyse technique, soit sur l’analyse fondamentale, ou peut être les deux, n’oubliez pas de surveiller le marché. C’est à cause des rapports économiques qui peuvent influencer l’action du prix. Tandis que nombreuses chiffres sont plutôt neutres pour le marché, d’autres peuvent changer une tendance à long terme. Il est impossible d’ignorer des événements tels les réunions des banques centrales ou des données comme le rapport des emplois non agricoles, même si vous vous concentrez surtout sur des techniques.

Retournons à l’exemple précédent. Vous avez observé un joli double top sur l’USDJPY et vous avez décidé d’aller short. Mais, après, la réunion de la FED a lieu est les banques centrales envoient un message belliciste en augmentant les taux d’intérêt et en disant que les taux d’intérêt vont augmenter encore plus pendant les mois suivants. Le marché n’a pas été préparé pour une nouvelle de la sorte. Donc, qu’est-ce qui se passe ? L’USDJPY monte en flèche et le double top est annulé. Est-ce que vous gardez votre position ou vous acceptez la perte (si le stop loss n’a pas été encore atteint) ?

Un conseil court mais simple : n’oubliez pas d’être toujours attentif aux événements qui ont le potentiel de changer les règles du jeu, qui pourraient invalider ou au moins détourner la manière dans laquelle vous vous attendez que la transaction se déroule. N’oubliez pas votre position – observez le marché et surveillez si quelque chose qui pourrait changer les perspectives de votre transaction arrive.

Soyez capable d’affiner votre plan

Chaque trader pourrait avoir sa stratégie de trading idéale qui fait son trading profitable. Néanmoins, cela ne veut pas dire que il ou elle ne devrait pas être capable de l’affiner ou d’affiner les niveaux de l’ordre et les dimensions de la position. Rappelez-vous, la plus importante mission est de protéger votre capital et cela devrait rester votre objectif principal en tant que trader.

Si un ou deux facteurs de votre plan de trading ne se déroulent pas dans la direction désirée, mais vous considérez toujours que votre idée pourrait être encore profitable, vous voudrez peut-être réduire les dimensions de vos positions. Tout ce que vous devez faire est de réduire le risque en diminuant la dimension de votre position. Par exemple, si vous avez ouvert 2 lots sur EURUSD, vous pourriez clôturer la moitié. Cela va réduire votre risque et en même temps cela donnera une chance à votre transaction. De nos jours, toute plateforme de trading à une option intégrée de clôturer une partie de vos transactions, donc un tel changement n’est pas difficile à faire.

Et si tout va dans la bonne direction ? Et si votre profit augmente de plus en plus ? Est-ce le bon moment pour clôturer la transaction ? Mais attendez… un trader devrait être patient ! Donc quoi faire? Bon, il n’y a pas une bonne réponse à cette question. Chaque trader agira différemment quand un profit ou perte arrive. C’est pour cela que nous n’allons pas vous dire exactement quoi faire, mais nous allons vous signaler ce que vous pourriez faire. Si l’action du prix s’est avéré à être meilleure qu’attendu, vous pouvez prendre en compte l’ajustement de votre stop loss ou take profit partiel. Imaginons-nous que vous avez acheté l’EURUSD à 1.10, et le stop loss était à 1.09 et le take profit à 1.14. La paire s’est déplacée rapidement à 1.12. Quoi faire maintenant? Vous pourriez par exemple clôturer moitié de la position (comme dans le premier exemple), mais vous pourriez déplacer aussi votre ordre stop loss au point d’entrée à 1.10. Si la paire tombe, votre capital sera protégé. En déplaçant un stop loss au-dessus du niveau d’entrée est une autre option. Dans un tel scénario, vous allez avoir toujours un profit même si le marché change son cours.

Finalement, vous pourriez utiliser aussi un ordre « trailing stop ». Le stop loss a la mission de réduire les pertes quand le marché se déplace contre vous, mais si les positions deviennent profitables, un stop loss peut être déplacé au niveau du seuil de rentabilité ou du profit. Normalement vous devriez faire cela manuellement, mais en utilisant un trailing stop un tel procès devient automatique. Il pourrait être un outil utile, surtout si le prix change brusquement ou quand vous ne pouvez pas surveiller le marché pour une raison ou autre. Il vaut la peine aussi de se rappeler que l’exécution de votre stop loss dépend des conditions du marché.

Maîtriser l’art du trading

Comme vous pouvez voir, ouvrir une transaction et établir des ordres stop n’est pas la fin de la transaction – c’est le début. Un trader, tout comme un chauffeur, devrait savoir gérer sa position. En plus, on pourrait même dire que la gestion d’une position ouverte est plus difficile que d’ouvrir une transaction. C’est parce qu’il faut observer, analyser et rester en contact avec le marché. Vous devez réagir à ce qui se passe dans le graphique et dans l’économie mondiale. Il y a beaucoup de stratégies différentes et comment le faire, mais vous devez vous rappeler une chose très importante – garder l’esprit ouvert, être patient et en même temps flexible est nécessaire pour gérer correctement vos transactions.