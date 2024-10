La gestion des risques - des informations clés pour les investisseurs

Temps de lecture: 18 minute(s)

Vous souhaitez renforcer votre portefeuille d'investissement contre les risques ? Dans le monde imprévisible des marchés financiers, la gestion du risque d'investissement est votre meilleure stratégie de défense. Cet article propose des techniques et des éléments à prendre en compte pour protéger vos investissements, maintenir la stabilité et vous rapprocher de vos objectifs financiers, et ce, même lorsque les marchés changent d'orientation. Découvrez comment équilibrer le risque et la récompense.

Les points clés

Il est essentiel de comprendre les risques liés aux investissements pour gérer efficacement les risques et piloter les marchés financiers. Un “cygne noir” peut influencer les décisions des investisseurs

Le krach de Wall Street peut survenir à n'importe quel moment. Le risque fait partie intégrante de la spéculation et de l'investissement, et cela, depuis le début des échanges commerciaux.

L'incertitude de l'avenir montre aux investisseurs que la gestion du risque est une méthode essentielle pour surpasser la performance moyenne du marché à long terme.

Les investisseurs qui obtiennent les meilleurs résultats sont parfois ceux qui prennent le plus de risques. Mais qu'en est-il à long terme ? Les performances seront-elles au rendez-vous chaque année ?

La tolérance au risque d'un investisseur est déterminée par des facteurs comme les objectifs d'investissement, l'horizon temporel et la capacité personnelle à faire face à la volatilité.

Les stratégies de gestion des risques, comprenant la diversification, la couverture, le rééquilibrage du portefeuille et le suivi des mesures de performance ajustées au risque, sont essentielles pour pouvoir naviguer sur les mers imprévisibles des marchés financiers.

À long terme, le marché boursier est corrélé à la croissance économique. Comme nous pouvons le voir ci-dessus, le PIB américain progresse depuis les années 1980, à un rythme exceptionnel. Une économie forte signifie des consommateurs en bonne santé avec des revenus plus élevés - c'est un facteur positif pour les marges et les bénéfices des entreprises. Malgré cela, en raison de la cyclicité et des événements imprévisibles, il arrive que les actions sous-performent et que les sentiments économiques soient très bas. Source : XTB Research

Risques et gestion des risques

Le risque d'investissement fait référence à la possibilité d'une perte financière ou d'une sous-performance d'un investissement en raison de divers facteurs, tels que :

la volatilité des marchés (paniques boursières et autres excès sur les marchés d'enchères)

les changements économiques (données macroéconomiques, taux d'intérêt, etc.)

les questions propres à une entreprise ou à un produit de base (par exemple, le cycle de l'offre et de la demande, les résultats trimestriels)

les événements aléatoires imprévisibles (guerres, échecs, catastrophes naturelles, événements de type « cygne noir »).

La gestion des risques consiste à identifier, évaluer et atténuer les risques potentiels afin de protéger les investissements et de minimiser l'impact des événements défavorables sur les objectifs financiers. Elle vise à équilibrer le risque et la rendement en mettant en œuvre des stratégies visant à réduire l'incertitude et à accroître la probabilité d'atteindre les résultats souhaités. La gestion professionnelle des risques passe par la maîtrise des émotions.

Comprendre le risque

Naviguer sur les marchés financiers, c'est un peu comme naviguer en eaux inconnues. De nombreux risques se cachent sous la surface, chacun d'entre eux pouvant perturber votre voyage. Comprendre ces risques est le point de départ d'une trajectoire plus sûre. Avant tout, il existe quelques règles de base en matière de gestion des risques :

N'investissez pas plus que ce que vous pouvez perdre et ne le faites jamais avec de l'argent emprunté.

Investissez des sommes qui n'affectent pas votre psychologie et vous permettent de vous sentir à l'aise, malgré la volatilité du marché.

Essayez de ne pas entrer en investissement dans les phases de hausse extrême ou de panique des marchés, où les investisseurs commettent généralement des erreurs et sont contraints de vendre ou d'acheter.

Contrôlez vos émotions, ne soyez pas en colère contre vous-même pendant les périodes de pertes. Les marchés sont difficiles à prévoir et, à court terme, un certain nombre de facteurs imprévisibles influencent les prix des actifs.

Soyez conscient de la cyclicité et des excès liés aux ventes aux enchères, qui peuvent être à l'origine d'opportunités à long terme comme d'échecs spectaculaires.

Voici quelques grandes catégories de risques à connaître :

Risque de marché : le risque de perdre de l'argent en raison de l'évolution du marché dans son ensemble.

Risque de crédit : le risque de perdre de l'argent en raison de la défaillance d'un emprunteur.

Risque de liquidité : le risque de ne pas pouvoir acheter ou vendre un investissement rapidement et à un prix équitable.

Risque d'inflation : risque de perte de pouvoir d'achat en raison de la hausse des prix.

Risque de change : le risque de perdre de l'argent en raison des fluctuations des taux de change, également connu sous le nom de risque de taux de change.

Remarque importante : N'oubliez pas que le système de la Réserve fédérale américaine est très important. Il est comparable à un gouvernement d'un type particulier. Il affecte les marchés boursiers et les marchés étrangers, ainsi que la dette. Les périodes de baisse attendue sont généralement affectées par les conséquences de la politique monétaire. Les entreprises et les fonds gérés sont fortement dépendants des taux d'emprunt et de la relation entre l'économie et les taux d'intérêt.

10 aspects essentiels de la gestion des risques

En se concentrant sur les aspects suivants de la gestion des risques, les investisseurs pourront mieux protéger leurs placements et augmenter leurs chances de réussite financière à long terme.

Reconnaître les dangers potentiels ou les incertitudes qui pourraient affecter vos investissements, comme les fluctuations du marché, les changements économiques ou les problèmes propres à une entreprise. Évaluer les risques en évaluant la probabilité et l'impact potentiel de chaque risque identifié sur vos investissements. Cela permet de hiérarchiser les risques sur lesquels il faut se concentrer et la meilleure manière d'y faire face. Comprendre la tolérance au risque en sachant quel degré d'incertitude vous pouvez supporter dans vos investissements sans être anxieux ou prendre des décisions hâtives. Fixer des objectifs d'investissement, c'est définir clairement vos objectifs d'investissement, tels que la croissance, le revenu ou la préservation du capital, pour orienter vos décisions en matière de gestion des risques. En diversifiant ses investissements et en les répartissant dans différentes classes d'actifs, secteurs ou régions géographiques afin de réduire l'impact d'un seul risque sur l'ensemble de votre portefeuille. De plus, l'achat d'actifs non corrélés peut augmenter les chances de rendement ajusté au risque. La recherche, par l'analyse complète des investissements potentiels, y compris les fondamentaux des entreprises, les tendances du secteur et les conditions du marché, afin de prendre des décisions éclairées.Suivi du portefeuille en suivant les investissements et l'évolution du marché afin d'identifier les changements ou les nouveaux risques qui peuvent survenir au fil du temps. Surveiller son portefeuille en suivant les investissements et l'évolution du marché afin d'identifier tout changement ou nouveau risque pouvant survenir au fil du temps. Se tenir informé des nouvelles financières, des indicateurs économiques et des changements réglementaires susceptibles d'avoir une incidence sur la stratégie d'investissement. Savoir s'adapter au changement et être flexible de manière intelligente ; être prêt à ajuster sa stratégie d'investissement en fonction de l'évolution des conditions du marché ou de l'apparition de nouveaux risques.

Nos 5 conseils aux investisseurs à long terme

Diversifiez votre portefeuille : répartissez vos investissements entre différentes classes d'actifs, secteurs et régions géographiques afin de réduire l'impact d'un seul risque sur votre portefeuille. Cela permet d'atténuer le risque de pertes importantes liées à des placements individuels. Concentrez-vous sur les fondamentaux : investissez dans des entreprises dont les fondamentaux sont solides, avec des performances financières solides, des avantages concurrentiels durables et des équipes de management compétentes. Privilégier le potentiel de croissance à long terme et éviter les investissements spéculatifs dictés par les tendances à court terme du marché. Restez disciplinés : restez fidèle à votre stratégie d'investissement. Évitez de prendre des décisions impulsives basées sur les fluctuations à court terme du marché. Gardez une perspective à long terme et résistez à la tentation de réagir de manière excessive à la volatilité temporaire du marché ou à ses bruits. Revoir son portefeuille de temps en temps : examinez périodiquement vos investissements pour vous assurer qu'ils sont alignés sur vos objectifs financiers à long terme et sur votre tolérance au risque. Rééquilibrez votre portefeuille si nécessaire pour maintenir la diversification et faire face à tout changement dans les conditions du marché ou dans votre situation personnelle. Réduisez les coûts d'investissement : minimisez les coûts d'investissement tels que les frais, les commissions et les impôts, car ils peuvent éroder vos rendements au fil du temps. Envisagez des fonds indiciels ou des fonds négociés en bourse (ETF) à faible coût pour vous exposer à l'ensemble du marché à moindre coût.

Nos 5 conseils aux investisseurs à court terme

Contrôlez la taille de vos positions : Limitez la taille de vos positions d’investissements à un petit pourcentage de votre portefeuille global afin d'atténuer l'impact des opérations individuelles ratées. Évitez de risquer trop de capital sur une seule opération. Les pertes peuvent s'accroître rapidement dans les opérations à court terme. Définir des ordres de défense : Utilisez des ordres stop-loss pour vendre automatiquement un titre s'il atteint un niveau de prix prédéterminé, limitant ainsi les pertes potentielles sur les transactions perdantes. La mise en place d'ordres stop-loss permet de renforcer sa discipline et d'éviter de prendre des décisions sous le coup de l'émotion. S'en tenir à son plan : Élaborez un plan de négociation clair avec des points d'entrée et de sortie prédéfinis, des ratios risque/récompense et des objectifs de profit. Respectez rigoureusement votre plan et évitez de vous en détourner sous le coup de l'émotion ou de l'impulsion. Restez informé : Tenez-vous au courant de l'actualité des marchés, des données économiques publiées et des principaux indicateurs techniques pertinents pour votre stratégie de négociation. Être bien informé vous permet de prendre des décisions éclairées et de vous adapter rapidement à l'évolution des conditions du marché. Maîtrisez la gestion des risques : Donnez la priorité à la préservation du capital en limitant le risque par opération et en maintenant un rapport risque/récompense favorable. Évitez de courir après les pertes ou de surenchérir sur vos positions, car ces comportements peuvent entraîner des pertes importantes dans le cadre d'opérations à court terme.

Risques et récompenses

Rapport risque/rendement

Le ratio risque/rendement est un concept simple mais puissant utilisé dans le domaine de l'investissement et de la gestion des risques. S'il ne s'agit pas d'un Saint Graal de l'investissement, il mesure la récompense potentielle d'un investissement par rapport au niveau de risque encouru. Voici une explication simple :

Imaginez que vous étudiez deux possibilités d'investissement différentes : L'investissement A et l'investissement B.

L'investissement A offre un potentiel de rendement élevé mais s'accompagne d'un niveau de risque plus important.

L'investissement B offre un rendement potentiel plus faible, mais s'accompagne d'un niveau de risque moins élevé.

Le ratio risque/récompense vous aide à évaluer la meilleure opportunité d'investissement en comparant la récompense potentielle à l'ampleur du risque encouru. Par exemple, si l'investissement A offre un rendement potentiel de 20 % avec un niveau de risque qui vous convient, tandis que l'investissement B offre un rendement potentiel de 10 % avec un risque minimal. Vous calculerez ainsi le ratio risque/récompense pour chaque investissement :

Pour l'investissement A, le ratio risque-rendement correspondrait au rendement potentiel de 20 % divisé par le niveau de risque.

Pour l'investissement B, le ratio risque-rendement correspondrait à un rendement potentiel de 10 % divisé par le niveau de risque.

Un ratio risque/récompense élevé indique que la récompense potentielle est supérieure au niveau de risque encouru, ce qui rend l'investissement plus avantageux. Inversement, un ratio risque/récompense plus faible indique que la récompense potentielle ne justifie peut-être pas le niveau de risque encouru.

Finalement, le ratio risque/récompense aide les investisseurs à prendre des décisions éclairées en tenant compte à la fois des gains et des pertes potentiels associés à une opportunité d'investissement. Il s'agit d'un outil fondamental de la gestion du risque. Il permet aux investisseurs d'évaluer le compromis entre le risque et la récompense et de choisir des investissements qui correspondent à leurs objectifs et à leur tolérance au risque.

Tolérance au risque

Tout comme chaque navire est conçu pour résister à différentes intensités de tempête, chaque investisseur a un niveau de risque différent qu'il est prêt à accepter. C'est votre tolérance au risque. Elle dépend d'une multitude de facteurs, allant de vos objectifs financiers à votre santé, en passant par vos conditions de vie, vos relations et votre expérience en matière d'investissement. Évaluer votre tolérance au risque et identifier les risques revient à comprendre les capacités de votre navire, une étape cruciale avant de prendre le large sur les mers de l'investissement.

Objectifs d'investissement

Vos objectifs d'investissement sont votre boussole, qui vous guide sur la mer de l'investissement. Que vous naviguiez vers la retraite, que vous épargniez pour acheter une maison ou que vous accumuliez des richesses, ces objectifs déterminent votre tolérance au risque. Ils déterminent le degré d'agressivité ou de prudence dont vous devez faire preuve, guidant votre portefeuille aussi bien dans les eaux calmes que dans les mers agitées.

Horizon temporel

La durée de votre voyage d'investissement, votre horizon temporel, est un autre facteur essentiel qui influence votre tolérance au risque. Les investisseurs à court terme, comparables à des marins au long cours, préfèrent souvent des investissements plus sûrs et plus prudents. En revanche, les investisseurs à long terme ont l'avantage du temps, ce qui leur permet d'affronter les tempêtes du marché et de s'exposer à davantage de risques pour obtenir des rendements plus élevés.

Le confort personnel

Sur la mer de l'investissement, votre tolérance personnelle à l'incertitude et à la volatilité est comme vos jambes de mer. C'est un facteur psychologique qui joue un rôle crucial dans la détermination de votre tolérance au risque. Certains investisseurs peuvent affronter les tempêtes du marché sans perdre l'équilibre, tandis que d'autres préfèrent des eaux plus calmes. Pour naviguer en toute sérénité, il est essentiel de comprendre son niveau de confort personnel face aux risques d'investissement.

Au fur et à mesure de votre progression dans le monde de l'investissement, vous devenez un marin expérimenté. Vous pouvez ainsi utiliser des techniques avancées de gestion des risques afin de mieux naviguer sur les mers de la finance. Ces techniques, à l'instar d'un système de navigation sophistiqué, peuvent vous aider à éviter les risques potentiels et à tirer parti des opportunités. Examinons quelques-unes d’entre elles.

Stratégies de couverture

Les stratégies de couverture sont comme une assurance pour votre voyage d'investissement. Elles consistent à utiliser des instruments financiers tels que les contrats à terme pour se protéger contre les pertes potentielles. C'est comme si vous souscriviez une assurance pour votre cargaison ; si une tempête survient et que vous en perdez une partie, votre assurance vous permet d'atténuer la perte.

Les stratégies de couverture du risque (Hedging)

Les stratégies de couverture sont comme une assurance pour votre voyage d'investissement. Elles consistent à utiliser des instruments financiers comme les contrats à terme pour se protéger contre les pertes potentielles. C'est comme si vous souscriviez une assurance pour votre cargaison ; si une tempête survient et que vous en perdez une partie, votre assurance vous permet d'atténuer la perte.

Le rééquilibrage de portefeuille

Le rééquilibrage du portefeuille, c'est comme l'ajustement des voiles pour maintenir le cap. Il consiste à ajuster vos stratégies d'investissement pour les aligner sur votre allocation d'actifs cible. Surtout si les courants des conditions de marché vous font dévier de votre route. Un rééquilibrage régulier vous permet de rester sur la bonne voie pour atteindre votre objectif d'investissement.

Indicateurs de performance ajustés au risque

Les mesures de performance ajustées au risque sont comme les outils de navigation : ils vous aident à évaluer le degré de risque de votre voyage. Les mesures, telles que le ratio de Sharpe et le ratio de Treynor, vous aident à évaluer le risque que vos investissements comportent par rapport à une base d'investissements à faible risque. Ils vous aident à prendre des décisions éclairées sur votre parcours d'investissement.

La diversification

Comme le dit un vieil adage, « il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier ». En termes d'investissement, il s'agit de la diversification. C'est une stratégie clé de gestion des risques qui consiste à répartir vos investissements sur un éventail de produits et de marchés, réduisant ainsi la dépendance à l'égard des performances d'un seul investissement. C'est comme si vous naviguiez avec une flotte de navires au lieu d'un seul, ce qui vous permet de vous prémunir contre les pertes potentielles. Toutefois, n'oubliez pas que la diversification peut également limiter les gains potentiels de vos investissements.

L'allocation d'actifs

L'allocation d'actifs, c'est un peu comme la répartition de votre cargaison sur votre flotte de navires. C'est une pratique essentielle pour gérer le risque d'investissement. Les différents types de marchandises (investissements) comportent des risques et des avantages différents. Par exemple, les actions peuvent être risquées, mais offrir des rendements élevés, tandis que les obligations sont stables et offrent des rendements modérés.

La manière dont vous répartissez votre cargaison (c'est-à-dire votre allocation d'actifs) doit refléter votre tolérance au risque et vos objectifs d'investissement.

Diversification des secteurs

La diversification sectorielle revient à répartir sa flotte sur différentes routes commerciales. Chaque secteur, comme chaque route, présente son propre ensemble d'opportunités et de défis. En diversifiant vos investissements entre différents secteurs, vous réduisez votre exposition aux risques spécifiques à un seul secteur, protégeant ainsi votre flotte contre les fluctuations sectorielles.

Diversification géographique

La diversification géographique consiste à faire naviguer sa flotte dans différentes régions et différents pays. Tout comme les différentes régions présentent des opportunités commerciales et des risques différents, les différents marchés ont également des conditions économiques et des risques qui leur sont propres. En investissant à l'échelle mondiale, vous pouvez protéger votre portefeuille contre les risques propres à chaque pays et participer à la croissance de différentes économies, y compris l'économie mondiale.

Analyse du marché

Ici, l'analyse du marché s'apparente à l'étude des conditions météorologiques et des courants marins. Se tenir informé des tendances du marché, des indicateurs économiques et de la production industrielle permet d'anticiper les changements et de prendre des décisions d'investissement plus éclairées. C'est comme savoir quand une tempête approche ou quand les vents sont favorables à la navigation.Ajuster ses stratégies d'investissement, c'est comme changer de cap en fonction de l'évolution des conditions météorologiques et des courants marins. Il s'agit de prendre en compte les changements dans la tolérance personnelle au risque, les objectifs financiers et les conditions du marché. Tout comme un bon marin s'adapte à la mer, un bon investisseur s'adapte au marché.

Résumé

La gestion des risques dans les investissements est un processus d'identification, d'évaluation et d'atténuation des risques potentiels. Les investisseurs agissent ainsi pour protéger leur capital et atteindre leurs objectifs d'investissement. Il s'agit de bien comprendre les différents types de risques qui peuvent affecter les investissements, tels que le risque de marché, le risque de crédit, le risque de liquidité et le risque opérationnel.