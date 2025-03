Qu’est-ce qu’une figure harmonique en trading et quels sont les principaux patterns ?

Temps de lecture: 8 minute(s)

Les figures harmoniques sont des outils clés en analyse technique qui aident les traders à prévoir les mouvements futurs des prix. En utilisant des modèles géométriques basés sur les ratios de Fibonacci, ces figures offrent une excellente perspective sur les tendances du marché.

Là où votre argent travaille Investir est risqué, investissez de manière responsable. Ouvrir un compte

Définition des figures harmoniques en trading Avant de plonger dans les détails des différents patterns, il est essentiel de comprendre ce que sont les figures harmoniques et comment elles fonctionnent en trading. Qu’est-ce qu’une figure harmonique ? Les figures harmoniques, découvertes par H.M. Gartley en 1932, sont des formations présentes sur les graphiques. Leur but ? Repérer des retournements de tendance. Concrètement, elles utilisent les ratios de Fibonacci pour identifier des zones de retournement potentielles, afin d’aider les traders à optimiser leurs décisions d’investissement. Origine et historique des figures harmoniques L’analyse harmonique a été popularisée par H.M. Gartley, mais a été largement développée par Larry Pesavento, qui a écrit le livre « Fibonacci Ratios with Pattern Recognition ». L’approche se distingue par sa reliance sur des formations spécifiques et des ratios mathématiques, qui permettent aux traders d’identifier des mouvements potentiels basés sur des structures historiques du marché. Pourquoi les figures harmoniques sont-elles importantes pour les traders ? Le trading harmonique allie modèles graphiques et mathématiques pour offrir une méthode de trading précise, qui repose sur l’idée que certains motifs se répètent. Ces motifs sont dits harmoniques, car ils sont liés à la série des nombres de Fibonacci. Parmi les ratios importants, on trouve : 0,382, 0,50, 1,41, 2,0, 2,24, 2,618, 3,14 et 3,618. Les figures harmoniques correspondent à des niveaux clés de Fibonacci, qui se retrouvent aussi bien dans la nature que sur les marchés financiers. En identifiant ces motifs, un trader peut appliquer les ratios de Fibonacci pour tenter de prédire les mouvements futurs. Concrètement, le trading harmonique implique de reconnaître et d’analyser plusieurs figures graphiques, souvent composées de quatre mouvements de prix respectant des niveaux spécifiques de Fibonacci. Il est donc primordial de comprendre ces niveaux avant de commencer à analyser le marché avec des figures harmoniques. Cependant, il est important de se rappeler qu’un motif peut sembler harmonique, mais il doit être validé par les ratios de Fibonacci pour être considéré fiable. Les principales figures harmoniques à connaître Les modèles harmoniques peuvent mesurer la durée des mouvements actuels, mais ils peuvent également être utilisés pour isoler les points d’inversion. Les trois modèles d’harmoniques les plus populaires sont : Gartley, Bat et Butterfly. Le pattern Gartley Gartley, comme son nom l’indique, a été présenté par H.M. Gartley. Un fait intéressant est que le modèle est également connu comme « Gartley 222 ». Pourquoi ? Parce que l’idée a été présentée dans un livre qui contient exactement 222 pages. Gartley est la « mère » de toutes les figures harmoniques, ce qui signifie que toutes les autres figures sont une modification de Gartley. Quant à la construction de ce dernier, elle comporte 5 pieds : XA : Cela pourrait être n’importe quel mouvement sur le graphique et il n’y a pas d’exigences spécifiques pour ce mouvement afin d’être un début de Gartley AB : Celui-ci est opposé au mouvement XA et il devrait représenter environ 61,8 % du mouvement XA. BC : Ce mouvement de prix devrait être opposé au mouvement AB et il devrait être de 38,2 % ou 88,6 % du mouvement AB. CD : Le dernier mouvement de prix est opposé à BC et il devrait être de 127,2 % (extension) de CD si BC est de 38,2 % de BC. Si BC est 88,6 % de BC, alors CD devrait être 161,8 % (extension) de BC. AD : Le mouvement de prix global entre A et D devrait être de 78,6 % de XA. En résumé, pour identifier un pattern Gartley, il faut observer une formation à cinq points où le retracement du point B doit atteindre 61,8 % de la distance XA, et le point D doit correspondre à 78,6 % de la distance XA. Cette configuration indique souvent une inversion haussière. Les traders placent généralement leurs ordres d’entrée près du point D, qui représente la zone de retournement potentielle, tout en plaçant un stop-loss au niveau du point X pour gérer le risque. Le pattern Bat (chauve-souris) Comme il a été dit, la chauve-souris est une modification de Gartley. Développé par Scott Carney, il est similaire à Gartley en apparence, mais pas en mesure. Le schéma est un peu plus symétrique et sa partie cruciale est le niveau Fibonacci de 88,6 %. Ici, le point B doit atteindre 50 % du mouvement XA, et le point D est primordial, car il doit correspondre à une extension de 1,618 du mouvement BC. Les traders se servent souvent du pattern Bat pour repérer des inversions potentielles, en se concentrant sur le point D comme zone d’entrée. XA : Cela peut être n’importe quel mouvement sur le graphique et il n’y a pas d’exigences spécifiques pour ce mouvement afin d’être un début du modèle Bat AB : Ce mouvement est opposé au mouvement XA et il devrait être d’environ 38,2 % ou 50,0 % de XA. BC : Ce mouvement devrait être opposé au mouvement AB et il devrait être de 38,2 % ou 88,6 % du mouvement AB. CD : Le dernier mouvement de prix est opposé à BC et il devrait être de 161,8 % (extension) de BC move si BC est de 38,2 % de BC. Si BC est 88,6 % de BC, alors CD devrait 261,8 % (extension) de BC. AD : Le mouvement de prix global entre A et D devrait être 88,6 % de XA. Il existe deux types de figure de chauve souris — haussier et baissier. Comme vous pouvez également le voir, la figure est similaire à Gartley, mais avec des niveaux de retracement différents. Les deux sont également considérées comme des motifs internes, car la dernière vague (CD) se situe dans le mouvement initial (XA). Le pattern Butterfly (papillon) Le pattern Butterfly est une figure plus complexe, mais tout aussi essentielle. Il s’agit d’une autre modification de Gartley, mais contrairement à la chauve-souris, ce n’est pas une figure interne. L’idée de papillon est similaire à celle des précédents, car il se compose également de quatre mouvements de prix. Les niveaux de retracement, cependant, sont légèrement différents, avec la dernière vague se terminant en dehors de la vague initiale. Il se compose également de cinq points, avec le point B situé à 78,6 % de la distance XA. Le point D dépasse le point A, ce qui en fait une figure extérieure. XA : Cela peut être n’importe quel mouvement sur le graphique et il n’y a pas d’exigences spécifiques pour ce mouvement afin d’être un début du motif Papillon AB : Ce mouvement est opposé au mouvement XA et il devrait être d’environ 78,6 % de XA. BC : Ce mouvement devrait être opposé au mouvement AB et il devrait être de 38,2 % ou 88,6 % du mouvement AB. CD : Le dernier mouvement de prix est opposé à BC et il devrait être de 161,80 % (extension) de BC move si BC est de 38,2 % de BC. Si BC est 88,6 % de AB, alors CD devrait 261,80 % (extension) de BC. AD : Le mouvement de prix global entre A et D devrait être 127 % ou 161,80 % de XA. Comme vous pouvez le voir, le point D se trouve au-dessus ou au-dessous du point de départ, ce qui différencie le Papillon de la Chauve-Souris et Gartley. De cette manière, le papillon est considéré comme une formation externe. Mais ce n’est pas la seule différence. Contrairement à Gartley, le Papillon se concentre sur la recherche de renversements à de nouveaux plus bas ou de nouveaux plus hauts. Le pattern Crab (crabe) Le pattern Crab est une autre figure harmonique à connaître. Identifié par Scott Carney, le Crab possède des caractéristiques spécifiques, notamment un point B situé entre 38,2 % et 61,8 % de XA, et offre des opportunités d’entrée à des niveaux extrêmes. Les traders peuvent entrer sur le marché en se basant sur les mouvements extrêmes identifiés par le pattern Crab, ce qui leur permet de capitaliser sur les retournements potentiels. Le pattern Shark (requin) Enfin, le pattern Shark est une figure relativement récente, mais tout aussi pertinente. Le Shark présente des similitudes avec d’autres modèles, mais se distingue par des règles spécifiques concernant les retracements et les extensions. Les traders utilisent généralement le point C pour prendre des décisions d’entrée, avec un objectif de profit fixé au point D. Le trading harmonique est un moyen de négociation avancé, précis et mathématique, mais il nécessite de la patience, de la pratique et beaucoup d’études pour maîtriser les figures. Cependant, rappelez-vous que les mouvements qui ne sont pas alignés avec des mesures correctes ne peuvent pas être considérés comme les figures harmoniques. Mais si ce dernier pouvait être reconnu, certaines règles importantes devraient être suivies. Les pertes stop doivent être placées juste au-delà du point D après que le prix confirme le modèle et qu’un mouvement s’inverse. Deuxièmement, il y a également quatre cibles potentielles du mouvement suivant — points A, B, C et l’extension de 161,8 % de l’onde CD. Comme vous pouvez le voir, le trading harmonique consiste en beaucoup de règles à suivre, c’est donc une méthode réservée aux traders disciplinés. Pour tirer le meilleur parti des figures harmoniques, il est essentiel d’apprendre à les reconnaître sur les analyses graphiques, d’utiliser correctement les outils de Fibonacci et de comprendre comment établir des cibles en fonction des formations observées. Rendez-vous sur la XTB Académy si vous souhaitez maîtriser ces éléments.

Ouvrez un compte aujourd'hui ou testez-vous sur un compte demo Entrez sur le marché avec une application d'investissement primée, intuitive et facile à utiliser ! Ouvrir un compte Essayer le compte démo

Partager

"Ce matériel est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de la loi du 29 juillet 2005 sur le commerce des instruments financiers. (c.-à-d. Journal des Lois 2019, point 875, tel que modifié). L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 69% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."