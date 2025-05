Temps de lecture: 9 minute(s)

Dans cette leçon vous apprendrez :

Quel est le concept qui derrière la théorie d'Elliot Wave?

Quelles sont les règles qui pourraient vous aider à mettre la théorie en pratique ?

Comment prédire les mouvements du marché avec la théorie d'Elliott Waves

L'analyse technique est une manière intéressante d'analyser les marchés. Cependant, elle tend à diviser les investisseurs, principalement en raison de nombreuses approches différentes pour analyser les graphiques. Certains préfèrent se concentrer sur des motifs reproductibles, tandis que d'autres regardent des chandeliers. Et puis il y a la théorie des vagues d’Elliott. Son fondateur, Ralph Nelson Elliott, a constaté que les marchés financiers ont des caractéristiques de mouvement qui se répètent encore et encore. Ces mouvements sont appelés des vagues. a La théorie des vagues d’Elliott est un sujet vaste et complexe, qui exige des années de pratique de la part des investisseurs. Ce qui est important, c'est aussi une partie intéressante de l'analyse technique. Jetons un coup d'oeil à cela.

Le concept des vagues

Le fondateur de la théorie a proposé que les cycles de marché étaient le résultat des réactions des investisseurs aux facteurs extérieurs, ou à la psychologie prédominante des masses à l'époque. Il a découvert que les oscillations ascendantes et descendantes de la psychologie de masse se manifestaient toujours dans les mêmes schémas répétitifs, qui se divisaient ensuite en motifs appelés «vagues».

Cela vous semble familier ? C'est parce que la « théorie des vagues » est quelque peu basée sur la théorie de Dow dans laquelle les cours des actions évoluent par vagues. En raison de la nature spécifique des marchés, Elliott a pu les décomposer et les analyser de manière beaucoup plus détaillée. Les mouvements de marché pourraient être comparés aux fractales. Ce sont des structures mathématiques qui, à une échelle de plus en plus petite, se répètent indéfiniment. Elliott a constaté que les modèles d'échanges étaient structurés de la même manière. Il a ensuite pris la prochaine mesure évidente et a commencé à regarder comment ces modèles répétitifs pourraient être utilisés comme indicateurs prédictifs des mouvements futurs du marché. En conséquence, sa théorie stipule que si vous pouvez identifier correctement les motifs récurrents des prix, vous pouvez prédire où le prix va aller (ou ne pas aller). C'est ce qui rend les vagues d’Elliott si attrayantes pour les traders.

Impulsions et corrections

Comme il a été dit plus tôt, les prix tendent à se déplacer en vagues impulsives et correctives. Le fait de savoir quelle est la vague actuelle et quelles vagues ont été enregistrées aide à prévoir ce que le prix est susceptible de faire par la suite.

Une vague d'impulsion est un grand mouvement de prix, et les tendances associées. Une tendance haussière continue d'atteindre des prix plus élevés parce que les mouvements ascendants sont plus importants que les mouvements descendants qui se produisent entre ces grandes vagues ascendantes. D'autre part, les ondes correctives sont les ondes plus petites qui se produisent dans un trBearishend. Voici un exemple.

Dans nos leçons précédentes, vous auriez pu lire que la meilleure façon de commercer est de commercer avec la direction de la tendance. Dans la théorie des vagues d'Elliott, le commerce devrait se faire dans le sens des ondes de choc. C'est parce que le prix fait les plus grands mouvements dans cette direction. Les vagues d'impulsion offrent une meilleure chance de réaliser un profit important que les vagues correctives. Et pour l'autre type d'onde ? Voici la réponse - les ondes de correction sont utilisées pour entrer dans un commerce de tendance, dans le but de capturer la prochaine, plus grande vague d'impulsion.



L'idée est assez simple - vous devriez acheter pendant les retraits ou les vagues correctives pendant les tendances haussières, et monter la prochaine vague d'impulsion car elle prend le prix plus élevé. D'autre part, prenez une position courte pendant les vagues correctives dans une tendance baissière pour profiter potentiellement de la prochaine vague d'impulsions vers le bas.

Le concept d'ondes impulsives et correctives est également utilisé pour déterminer quand une tendance change de direction. Si vous remarquez de gros mouvements à la hausse, avec de petites vagues de correction entre les deux, puis qu'un mouvement baissier beaucoup plus important se produit, c'est un signal que la tendance à la hausse pourrait avoir trouvé sa fin. Puisque les impulsions se produisent dans le sens des tendances, le grand mouvement à la baisse - qui est plus grand que les vagues correctives antérieures, et aussi grand que les vagues d'impulsion vers le haut - indique que la tendance est maintenant à la baisse. Si la tendance est à la baisse, et qu'une vague ascendante survient, qui est aussi importante que les vagues baissières précédentes pendant la tendance baissière, la tendance est maintenant à la hausse et les traders chercheront à acheter durant la prochaine vague corrective.

Les principes de la théorie des vagues d'Elliott



Sur le marché financier, nous savons que la hausse ou la baisse des prix doit être suivie d'un mouvement contraire. L'action des prix est divisée en tendances et corrections ou mouvements latéraux. Les tendances montrent la direction principale des prix alors que les corrections vont à l'encontre de la tendance.

La théorie d'Elliott Wave repose sur les principes suivants :

Chaque impulsion est suivie d'une réaction corrective

Cinq vagues se déplacent dans la direction de la tendance principale suivie de trois vagues correctives (un mouvement de 5-3)

Un mouvement 5-3 termine un cycle

L'idée de la théorie des vagues d’Elliott est de faire des prévisions de marché basées sur des caractéristiques uniques qu'Elliott a découvertes dans les modèles de vagues. Une onde impulsive, qui va dans le sens de la tendance principale, est toujours constituée de cinq ondes plus petites, 3 d'entre elles sont des impulsions plus petites, tandis que d'autres sont des ondes correctives. Cela crée un modèle à cinq ondes: impulsion, correction, impulsion, correction et une autre impulsion. Ces cinq vagues sont étiquetées respectivement de la première à la cinquième vague. La tendance haussière est alors suivie par trois vagues baissières : une impulsion vers le bas, une correction vers le haut, puis une autre impulsion vers le bas. Ces ondes sont étiquetées A, B et C.

Une chose importante est que le fondateur de la théorie a trouvé que ces mouvements sont fractals. Qu'est-ce que ça veut dire ? À plus petite échelle, dans chacune des vagues impulsives, cinq vagues peuvent encore être trouvées. Pensez à une structure à 5 vagues que vous avez trouvée sur le graphique hebdomadaire. Selon la théorie des vagues, chaque vague d'impulsion de votre motif est également construite à partir de 5 vagues plus petites. Pendant ce temps, la vague corrective est construite à partir de trois vagues. Le processus pourrait se répéter sans fin.

Tout comme les vagues impulsives et correctives aident à déterminer quand entrer dans les métiers, et dans quelle direction la tendance évolue, cette structure de prix peut faire la même chose. Supposons qu'il y ait eu un gros mouvement à la hausse - une vague impulsive - une correction est susceptible de suivre. Cette correction à la baisse se déroulera souvent en trois vagues: une baisse, un petit rallye, puis une autre baisse (structure à trois vagues mentionnée plus haut). Vous pourriez l'utiliser pour améliorer le calendrier des échanges en attendant cette deuxième baisse. S'intégrer correctement lorsque le prix commence à baisser la première fois est trop tôt, car une autre baisse est susceptible d'arriver.

La taille de la correction

Il est utile de savoir quand acheter, quand une correction du mouvement à la hausse se produit. Il vaut également la peine de savoir quand vendre, lorsque la correction du mouvement à la baisse est un avis. Mais comment savoir si une tendance pourrait reprendre? Elliot Wave Theory est livré avec une réponse.

Sur la base du modèle à cinq ondes, la première vague est la première vague d'impulsion d'une tendance et la deuxième vague est la première. La vague trois est l'impulsion suivante, suivie par la vague corrective quatre et la vague impulsionnelle cinq.

La théorie des vagues d'Elliott a été développée plus tard par AJ Frost, Robert Prechter et Robert Miner, qui ont créé de nombreuses règles sur la façon dont la théorie pourrait être mise en pratique. Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des règles les plus importantes:

La vague 2 ne peut pas casser le bas de la vague 1 dans une tendance haussière et ne peut pas casser le sommet de la vague 1 dans une tendance baissière. La vague 3 ne peut pas être la plus courte en termes de longueur et de temps, par rapport aux vagues 1 et 3. La vague 4 ne peut pas casser le sommet de la vague 1 dans une tendance haussière et ne peut pas casser le bas de la vague 1 dans une tendance baissière. La vague 4 ne peut pas être plus longue que la vague 2.

Basé sur la théorie, la deuxième vague est généralement de 60% de la longueur de la première vague. Prenons un exemple. Si le DAX a avancé de 100 points dans une vague, alors la vague deux verra probablement le prix baisser d'environ 60 points. Si c'est le début d'une tendance baissière, et si la vague un était de 200 points, la correction à la hausse est souvent d'environ 120 points.

La deuxième vague est suivie de la troisième vague d'impulsion. La troisième vague d'une tendance est souvent la plus grande dans la structure, généralement beaucoup plus grande que la première vague. La quatrième vague vient ensuite et représente généralement 30 à 40% de la taille de la troisième vague. Par exemple, si dans notre exemple la vague trois a rallié 200 points, le prix devrait chuter de 60 à 80 points pendant la quatrième vague. Le même concept est vrai pour une tendance baissière.

Rappelez vous que ce sont des moyennes vues sur de nombreux métiers et tendances. Les mouvements correctifs peuvent être plus petits ou plus grands que la moyenne sur un seul trade. Cependant, ayant une idée de l'ampleur de la correction, votre trading et le timing de l'ouverture d'un trade pourraient s'améliorer.

L'idée des vagues d'Elliott

Le principe de la vague était basé sur l'idée que les mouvements de prix à la hausse et à la baisse ont des séquences répétitives, que l'on appelle des vagues. Une structure d'onde typique est composée de cinq vagues dans la direction de la tendance, et trois vagues formant un mouvement correctif. La théorie d'Elliott Wave n'est pas un concept simple et nécessite du temps pour comprendre et encore plus de temps pour appliquer, mais de nombreux traders appliquent les règles dérivées d'Elliott Wave Theory et les combinent avec d'autres outils d'analyse technique, créant ainsi une forte probabilité. montages d'analyse technique.