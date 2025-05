Les Chandeliers Japonais

Temps de lecture: 10 minute(s)

Cette leçon vous apprendra :

Les modèles de chandelier les plus populaires

Comment reconnaître et faire des transactions avec les retournements de tendance

Comment reconnaître et faire des transactions avec les figures de continuation

Les traders du monde entier cherchent constamment à identifier les tendances du marché et leur direction : haussière ou baissière, si les autres traders finalisent leurs profits ou s’ils augments leurs positions. Des petits indices sont montrés sur les graphiques et sont interprété en différentes manières par les techniques d’analyse technique individuelles. Tandis que certains traders se concentrent sur les graphiques linéaires, autres préfèrent le trading avec le chandelier. Tandis que les modèles classique peuvent être utilisés dans les deux cas, le chandelier devrait fournit des signaux techniques supplémentaires. Dû à leur construction et l’information sur le prix qui vient de la construction de la bougie, on peut reconnaître et identifier des modèles intéressants.

En général, les modèles chandelier sont divisés en deux groups: les renversements de tendance et la continuation de tendance. Voyons les deux.

Les chandeliers de base



Avant de commencer l’analyse des modèles spécifique il vaut la peine d’examiner des chandeliers de base qui apparaissent d’habitude sur le graphique. Le doji et marubozu sont probablement les plus populaires chandeliers qui peuvent être retrouvés dans la majorité des modèles. C’est pourquoi vous avez besoin d’une courte introduction avant de voir les modèles spécifiques.



Doji:

Doji sont des bougies importantes qui fournissent des informations sur leurs propres composants dans un nombre de modèles importants. Les doji se forment quand les ouvertures et clôtures des titres sont pratiquement égales. La longueur des ombres supérieures et inférieures peut varier et les bougies qui en résultent sont comme une croix, une croix renversée ou le signe de l’addition. Seuls, les doji sont des modèles neutres. Toute influence haussière ou baissière se base sur l’action précédente du prix et la future confirmation.

Les bougies Marubozu peuvent aider à confirmer la force des vendeurs ou acheteurs. Marabuzo n’ont pas des ombres supérieures ou inférieures et le haut et le bas est représenté par l’ouverture ou la clôture. Une Marubozu blanche se forme quand l’ouverture est égale au bas et la clôture est égale à l’haut. Cela indique que les acheteurs contrôlent l’action du prix de la première transaction à la dernière. Une Marubozu noire se forme quand l’ouverture est égale à l’haut et la clôture au bas. Cela indique que les vendeurs contrôlent l’action du prix de la première transaction jusqu’à la dernière.

Les retournement de tendance

Les retournement de tendance de tendances indiquent la faiblesse de la tendance courante et le commencement d’un mouvement dans la direction opposée. Par exemple, si vous négociez l’EURUSD et vous reconnaissez un modèle de renversement spécifique, vous pourriez ouvrir une transaction qui contredit la tendance courante. Il est important de se rappeler quand même que la majorité des retournement de tendance nécessite une confirmation ultérieure. Donc si vous reconnaissez un modèle, mais le prix ne se déplace pas dans une direction spécifique, cela veut dire qu’un renversement potentiel a été annulé.

Voici quelque des plus populaires retournement de tendance de tendance:

Engouffrement haussier et baissier

Harami haussier et baissier

Marteau et marteau inversé

Étoile du soir et étoile du matin

L’homme pendu

Étoile filante



Si vous avez reconnu un de ces modèles, vous devriez attendre q’un chandelier qu’il confirme le signal. Par exemple, si l’EURUSD était sur une tendance ascendante et vous avez vu une bougie d’engloutissement haussier, vous devriez attendre un second chandelier pour qu’il confirme la force du signal. C’est une règle générale, donc gardez cela à l’esprit quand vous les cherchez.

Engouffrement haussier et baissier

Les chandeliers d’engloutissement sont des retournement de tendance qui peuvent être soit haussiers, soit baissiers, en fonction du fait s’ils apparaissent pendant une tendance ascendante (haussière) ou descendante (baissière). Le premier chandelier devrait être assez petit, suivi par un dont le corps engloutit complètement le chandelier précédent.

Le harami haussier et baissier

Harami est un modèle à deux chandeliers où le second chandelier a un corps plus petit qu’est complètement contenu dans la zone du précédent et a une couleur opposée.

Il y a aussi ce qu’on appelle les croix harami, dont la construction est exactement pareille. La seule différence est que la seconde bougie est doji, un chandelier avec un corps étroit.

Le marteau

Les chandeliers marteaux se forment quand le titre se déplace significativement en bas après l’ouverture, mais se rassemble pour clôturer beaucoup au-dessus du bas intra-journalier. Le chandelier qui en résulte ressemble à une sucette carré avec un bâton long. Si ce chandelier se forme pendant un déclin, alors il est appelé un Marteau. Une étoile filante est l’opposé du marteau est elle est décrite ci-dessous.

Etoile du matin et étoile du soir

Une étoile du matin est un modèle de renversement haussier composée de trois chandeliers – une bougie avec un corps long noir étendant la tendance descendante courante, une bougie de centre courte qui a enregistré un gap à la baisse à l’ouverture et une bougie bloche longue qui a enregistré un gap à la hausse à l’ouverture et a clôturé au-dessus de la médiane du corps de la première bougie.

Une étoile du soir est un modèle de renversement baissier qui continue une tendance ascendante avec une bougie blanche longue suivie par une bougie petite qui a enregistré un gap à la hausse, ensuite une clôture à la baisse, avec la baisse au-dessous de la médiane de la première bougie.

Les deux modèles pourraient apparaitre avec une bougie doji comme la seconde. Il n’y a aucune différence en ce qui concerne le résultat, la seule différence est l’apparence de la deuxième bougie.

L’homme pendu

Un homme pendu se forme quand un titre se déplace significativement plus bas après l’ouverture, mais se rassemble pour clôturer beaucoup au-dessus du bas intra-journalier. La bougie résultante a la forme d’une sucette carrée avec un bâton long. Si la bougie se forme avant une avance, alors elle est appelée L’homme pendu. La formation homme pendu ne signifie pas que le marché haussier a perdu définitivement le contrôle, mais il pourrait être un signe précurseur que l’élan diminue et la direction de l’actif se prépare à changer. Comme vous pouvez le voir, le modèle est similaire à celui du marteau. Mais quelle est la différence entre les deux ? La seule différence est la nature de la tendance où ils apparaissent. Si le modèle apparait dans un graphique avec une tendance ascendante indiquant un renversement baissier, il s’appelle l’homme pendu. S’il apparait sur une tendance descendante indiquant un renversement haussier, il est connu sous le nom de marteau.

L’étoile filante

Un modèle de renversement habituel connu sous le nom d’étoile filante indique la fin potentielle d’une tendance haussière. Une étoile filante est un modèle qui est formé d’une seule bougie. Elle a le corps petit et une très longue ombre supérieure. La couleur du corps peut être soit noire, soit blanche, mais un signal plus fort de vente est généré quand le corps est noir. Pour que le chandelier soit considéré une étoile filante, la formation doit être sur une tendance ascendante ou haussière et la distance entre le plus élevé des prix de la journée et le prix d’ouverture doit être au moins deux fois plus large que le corps de l’étoile filante.

L’ombre longue de l’étoile filante indique que le marché a testé un niveau de résistance, seulement pour que les vendeurs poussent les prix en bas. Après une tendance ascendante, l’étoile filante peut signaler aux traders que la tendance ascendante pourrait finir, au moins à court terme.

Les figures de continuation de la tendance

Les figures de continuation de la tendance sont utilisés par les traders chandelier pour confirmer le mouvement du marché dans la direction de la tendance courante du prix. Ils apparaissent souvent après une longue période de stabilisation ou correction du marché. Donc, quand vous voyez un tel modèle qui est confirmé aussi par les suivants chandeliers, vous devriez ouvrir une transaction conforme à la tendance.

Voici les plus populaires des figure de continuation:

Trois soldats blancs

Trois corbeaux noirs

Le Gap Tasuki en haut et en bas

Sur et dans la ligne du cou (On and In Neck line)

Mat hold

Trois soldats blancs

Les trois soldats blancs sont un modèle qui consiste dans un modèle de trois bougies haussières qui ont une construction similaire. Chaque bougie clôture plus haut que la précédente. Les chandeliers sans ombre augmentent la force de ce modèle de continuation.

Trois corbeaux noirs

Les trois corbeaux noirs est un modèle qui est formé de trois bougies baissières qui ont une construction similaire. Chaque bougie clôture plus bas que la précédente. Les chandeliers sans ombre augmentent la force du modèle de continuation.

Les gaps Tasuki, en haut et en bas

Un gap Tasuki en haut est une bougie blanche qui se distance au-dessus des bougies blanches précédentes. Si l’écart n’est pas rempli, cela signifie que la tendance haussière a maintenu le contrôle et si l’écart est rempli cela signifie que la tendance haussière est arrivée à sa fin.



Pendant ce temps, un gap Tasuki en bas est le modèle de continuation avec un corps noir suivi par un autre corps noir qui s’est distancé au-dessous du premier. La troisième bougie est blanche et s’ouvre à l’intérieur de la seconde, ensuite se ferme dans l’écart entre les deux premières bougies, mais elle ne ferme pas l’écart.

Sur et dans la ligne du cou (On and In Neck line)

Le modèle sur le cou (on neck), connu aussi comme on neckline est un modèle de deux bougies qui apparait après une tendance descendante. Une bougie baissière (noire) est suivie par une bougie haussière (blanche) et le prix de clôture de la seconde bougie est très près de la clôture de la première. Le modèle de chandelier on neck est formé de deux bougies. Il est petit et simple et par conséquent, très facile à repérer.

Un signal similaire est le modèle de chandelier in neck, qui est un autre modèle baissier neckline qui indique une continuation de la tendance courante. Contrairement au modèle on neck, la seconde bougie de in neck ferme un peu plus haut que la clôture du premier jour. Il n’est pas si fiable que on neck, donc faites attention à ne pas confondre les deux modèles qui sont très similaires.

Mat hold

Le modèle mat hold est probablement un des plus intéressants modèles qui peuvent se retrouver dans un graphique. Il est considéré très fiable, mais il est aussi très rare. Le modèle signale que le titre va continuer dans la direction de la tendance. Le modèle est initialement indiqué par la première bougie significative qui montre soit une direction, soit l’autre, suivie par trois bougies petites montrant la tendance opposée. La cinquième continue la tendance de la première, en poussant plus haut ou plus bas dans la même direction du premier mouvement.

Une goute dans le sceau

Les modèles chandeliers deviennent de plus en plus populaires parce qu’ils peuvent fournir des signaux de trading intéressants. Ils sont des outils importants qui vous aident dans l’analyse technique et la compréhension des émotions du marché. Grâce à eux vous pouvez définir les points de tournure potentiels dans le marché, et c’est pourquoi, pour les traders techniques, ils constituent souvent un des plus importants éléments d’une stratégie. Quand même, nous avons présenté seulement quelques. On peut trouver plein de modèles chandeliers, mais il vaut la peine de se concentrer sur les plus populaires et les plus importants parce qu’ils pourraient vous fournir des signaux des plus fiables.