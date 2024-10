Marchés haussiers et baissiers - tout ce qu'il faut savoir

Temps de lecture: 9 minute(s)

Si vous voulez investir serieusement et obtenir de bons résultats, vous devez comprendre les termes "marché haussier" et "marché baissier".

Que signifient ces deux termes ? Un marché haussier et un marché baissier font référence à des mouvements de prix sur le marché, chacun exprimant le contraire de l'autre. L'objectif principal de ces termes est de donner aux investisseurs un aperçu rapide et facile de ce qui se passe sur le marché à un moment donné et de déterminer si la tendance est à la hausse ou à la baisse.

Qu'est-ce qu'un marché haussier ? (bull market)

La référence au taureau dans le contexte de l'investissement provient de l'analogie d'un taureau attaquant sa victime, ramassant ses cornes et la déplaçant vers le haut. De la même manière, les investisseurs haussiers tentent de faire monter le prix d'une action ou d'un autre instrument financier par l'achat et l'accumulation. Le symbolisme du taureau est utilisé dans le monde de l'investissement comme une comparaison avec un sentiment de marché positif et haussier. Un marché haussier est associé à l'optimisme, à la hausse des prix et à une forte demande pour un actif.

Plusieurs indicateurs suggèrent que le marché est dans une tendance haussière. Parmi eux :

Une hausse de prix de 20 % par rapport au niveau le plus bas précédent (souvent après une baisse précédente de 20 % et avant une nouvelle baisse de 20 %).

Prix record atteint

Un marché haussier est généralement associé à une période où l'économie se renforce et où les marchés sont donc en hausse. Cependant, il n'est pas toujours facile d'identifier un marché haussier et, bien souvent, il n'est reconnu qu'une fois qu'il a pris fin ou atteint son apogée.

D'une manière générale, un marché haussier se manifeste sur les graphiques par certaines caractéristiques qui indiquent une tendance à la hausse et un sentiment positif sur le marché, telles que des niveaux de prix en hausse, une ligne de soutien des prix en hausse, un volume de transactions en augmentation ou le franchissement de niveaux de prix clés. Un marché haussier se produit après la fin du marché baissier précédent, qui se caractérise par une tendance à la baisse. Un nouveau marché haussier commence après que le marché a atteint son niveau le plus bas.

La négociation sur les marchés haussiers consiste à tirer parti de la tendance haussière et du potentiel de hausse du marché. Voici quelques stratégies que vous pouvez envisager pour négocier sur les marchés haussiers.

Achat d'actions

Un marché haussier s'accompagne souvent d'une hausse du prix des actions des entreprises. Les investisseurs peuvent envisager d'acheter des actions individuelles présentant des perspectives positives et un fort potentiel de croissance, en fonction de la situation économique du marché, et de les conserver à moyen ou long terme.

Si vous achetez des actions dites de croissance, il faut veiller à ce qu'elles soient connues pour avoir des augmentations de valeur supérieures à la moyenne du marché ou du secteur d'activité. Ces actions ont tendance à être beaucoup plus volatiles que la moyenne des actions et réagissent donc plus rapidement et, surtout, plus fortement aux fluctuations et aux changements d'humeur du marché. Dans ce cas, il s'agit d'un investissement plus risqué et il convient d'envisager de diversifier le portefeuille si nécessaire.

Stratégie "Buy" et "Hold"

Une stratégie d'achat et de conservation est une stratégie d'investissement à long terme dans laquelle un investisseur achète des actifs d'investissement, tels que des actions, des ETF ou des crypto-monnaies, et les conserve pendant une période prolongée sans les acheter ou les vendre fréquemment. Cette stratégie part du principe que les marchés vont généralement augmenter sur le long terme et que les actifs de placement sélectionnés prendront également de la valeur.

Cependant, il arrive souvent que le marché entre dans une tendance baissière. Toutefois, même dans ces situations, il est possible de rester sur le marché et de conserver sa position. En effet, une vision à long terme montre que le marché peut souvent se retourner et que les investissements peuvent retrouver leur valeur initiale et croître à nouveau.

Il est important de se rappeler que les baisses à court terme ne sont pas nécessairement synonymes de baisse permanente. Historiquement, il a été démontré que le marché suit généralement des cycles et que même les périodes de baisse peuvent être suivies de périodes de croissance. Il est donc important de disposer d'un portefeuille équilibré et d'une stratégie d'investissement qui tienne compte du potentiel à long terme du marché et minimise les décisions impulsives basées sur les fluctuations à court terme. Des investissements de haute qualité et soigneusement sélectionnés peuvent offrir la possibilité de prospérer même en période de baisse des marchés, à condition que l'approche de l'investissement soit basée sur une perspective à long terme et un suivi conscient des fondamentaux.

N'oubliez pas que la stratégie d'achat et de conservation convient aux investisseurs à long terme qui achètent régulièrement des actifs ou utilisent la méthode DCA (Dollar Cost Averaging) et ne suivent pas régulièrement le marché.

Que devez-vous savoir lorsque vous souhaitez négocier des marchés haussiers ?

Si vous décidez de négocier sur les marchés haussiers, il est important d'avoir des connaissances et des informations pour vous aider à créer une stratégie efficace.

Gestion des risques

La gestion du risque est aussi importante que la mise en place d'une bonne stratégie d'investissement. La fixation de limites de pertes, l'utilisation d'ordres stop-loss et take-profit et une répartition judicieuse du capital sont des éléments importants lorsque l'on négocie sur un marché haussier. Une bonne gestion des risques permet de protéger le capital et de minimiser les pertes.

Explication du Stop-loss et du Take-profit

Dans le cas d'un ordre stop-loss, il s'agit de clôturer une position si elle a atteint un certain niveau de perte. Dans le cas d'un ordre take-profit, il s'agit de fermer la position après avoir atteint un certain niveau de profit.

Stabilité émotionnelle

Un marché haussier peut s'accompagner de fluctuations et de corrections à court terme. Il est important de faire preuve de stabilité émotionnelle et de ne pas laisser les réactions émotionnelles influencer vos décisions d'investissement. Faites confiance à votre plan et à votre stratégie et laissez-vous guider par des facteurs ou des analyses objectifs.

Actualités et formation

Il est important de suivre en permanence l'actualité et les nouvelles qui affectent les marchés afin de réagir à temps aux changements et d'identifier de nouvelles opportunités sur le marché haussier. Nous recommandons donc de suivre des informations vérifiées. Chez XTB, vous pouvez utiliser notre section de nouvelles analytiques, où nos analystes suivent les informations les plus importantes du marché pour vous, ou utiliser notre chaîne YouTube.

Qu'est-ce qu'un marché baissier ? (bear market)

Un marché baissier est le contraire d'un marché haussier. Il se caractérise par une tendance à la baisse du marché sur une période prolongée. Au cours d'un marché baissier, les prix des actifs diminuent généralement et les investisseurs ont tendance à être prudents et pessimistes quant à l'évolution future du marché. Si le marché connaît une baisse d'au moins 20 % par rapport à son dernier sommet, il s'agit d'un marché baissier.

Un marché baissier peut être causé par divers facteurs, tels qu'une récession économique, des tensions géopolitiques, de mauvaises performances d'entreprises ou des nouvelles négatives sur le marché. Les investisseurs craignent de perdre la valeur de leurs investissements et tentent souvent de réduire le risque en vendant leurs actifs.

Comment reconnaître un marché baissier ?

L'identification d'un marché baissier repose sur une baisse des prix d'un certain pourcentage par rapport à leur sommet. Le critère le plus couramment utilisé est une baisse des prix de 20 % par rapport au sommet.

Pendant un marché baissier, il est important d'être prudent et d'avoir une stratégie d'investissement appropriée. Certains investisseurs peuvent profiter de la spéculation à court terme sur la baisse des prix, tandis que d'autres se concentrent sur la protection de leur capital et le maintien d'une perspective à long terme.

Très souvent, cependant, un marché baissier ne peut être identifié que lorsqu'il touche à sa fin et qu'il a atteint son niveau le plus bas. De nombreux investisseurs, en particulier les débutants, entrent donc tardivement dans un marché baissier, c'est-à-dire à un moment où le marché redevient haussier.

Il est important de se rappeler qu'un marché baissier fait partie du cycle naturel du marché et qu'il peut être suivi d'un rebond et du début d'un marché haussier. Les investisseurs orientés vers le long terme profitent souvent d'un marché baissier pour acheter des actifs de qualité à des prix plus bas.

Traiter dans un marché baissier, lorsque les marchés boursiers sont orientés à la baisse, peut s'avérer difficile car les investisseurs sont souvent confrontés à un plus grand risque de pertes. Toutefois, certaines stratégies peuvent être utilisées pendant un marché baissier.

Négociation à court terme

Si vous avez de l'expérience dans la négociation à court terme, vous pouvez tirer profit des baisses de prix et des mouvements de marché à court terme. Toutefois, cette approche nécessite une prise de décision rapide et une surveillance active du marché.

Chez XTB, vous pouvez utiliser un contrat de différence (CFD) pour le trading à court terme, où vous pouvez également utiliser l'effet de levier et où vous n'aurez pas besoin d'un capital aussi important pour ouvrir une position.

Stratégie de vente et d'achat progressifs d'actifs

La stratégie consistant à vendre et à acheter progressivement des positions est une approche intéressante pour négocier dans un marché baissier. Les investisseurs peuvent utiliser cette stratégie en vendant progressivement une partie des positions qu'ils détiennent depuis longtemps lorsque le marché évolue vers une tendance baissière, et en attendant d'acheter à l'occasion lorsque le marché devrait revenir à une tendance haussière. Ils rouvrent alors leurs positions longues à un prix plus bas, ce qui leur permet d'enregistrer des bénéfices plus élevés.

L'avantage de cette stratégie est que les investisseurs n'ont pas besoin d'ouvrir des positions de vente à découvert, ce qui est généralement associé à un risque plus élevé. En vendant et en achetant progressivement des positions, ils maintiennent leur exposition au marché tout en profitant des baisses de prix pour maximiser leurs profits.

Pour vendre et acheter des positions de manière cohérente, il faut surveiller attentivement le marché et analyser les tendances. Les investisseurs doivent également se fixer des règles pour vendre et acheter des positions afin de minimiser les risques et d'améliorer leurs résultats.

Conclusion

La compréhension de ces deux concepts est très importante pour vos futures opérations sur le marché. Les marchés haussiers et baissiers sont des cycles naturels de l'investissement et peuvent alterner entre différentes périodes. Il est important que les investisseurs soient capables de reconnaître et d'ajuster leur stratégie en fonction de l'environnement de marché actuel. La diversification du portefeuille, une analyse minutieuse et une approche disciplinée sont les facteurs clés d'une négociation réussie sur les deux types de marchés.