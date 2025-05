Le meilleur courtier Forex et CFD - comment choisir ?

Temps de lecture: 13 minute(s)

Qu'est-ce qu'un courtier Forex et le marché Forex ?

Les courtiers Forex sont des institutions qui donnent à leurs clients la possibilité d'investir sur le marché des changes. Le marché du Forex est le plus grand marché international du monde, avec un chiffre d'affaires quotidien estimé à des milliards de dollars américains.

Le marché des devises Forex est un marché de gré à gré, ce qui signifie qu'il n'a pas d'emplacement physique et ses transactions sont effectuées directement entre les acteurs du marché via Internet ou (beaucoup moins fréquemment) par téléphone. En principe, ce marché fonctionne en continu, 24h/24, 5j/semaine. Les transactions sont principalement effectuées par l'intermédiaire de banques.

Le plus grand avantage du marché Forex est sa forte liquidité, ce qui facilite la vente ou l'achat d'un instrument donné sans limite de quantité.

La plupart des courtiers Forex proposent à leurs clients la possibilité de négocier des CFD basés sur les prix des instruments sous-jacents, tels que : les matières premières, les actions, les obligations, les ETF, les crypto-monnaies et les indices boursiers.

Qu’est-ce que les CFD ?

Le CFD est un accord spécifique entre deux parties, obligées de concilier un montant représentant la différence entre le prix d’ouverture et le prix de clôture de la position.

Les contrats de différence présentent plusieurs caractéristiques clés qui les distinguent des autres instruments financiers :

Les CFD sont des instruments dérivés

Les CFD ont un effet de levier

Les CFD peuvent avoir presque tous les instruments financiers comme instruments sous-jacents.

Les CFD permettent aux utilisateurs de réaliser des bénéfices à la fois sur la hausse et la baisse des prix.

Vous trouverez plus d'informations sur le trading de CFD ici et au sein de cet article.

Ayant déjà fourni la définition du Forex et du CFD, il est maintenant temps d’énoncer les critères à appliquer par un investisseur lors de la sélection du bon courtier. Vous devez faire très attention à bien choisir, en vous assurant que le courtier à qui vous avez confié votre argent est en mesure d'assurer leur sécurité, de travailler en étroite et efficace collaboration avec vous et de vous proposer une offre compétitive et attractive. Plus il y a d'informations sur le courtier, plus il est fiable, car un bon courtier n'a rien à cacher. Lors de la sélection d'un courtier, vous devez tenir compte de vos propres besoins et exigences. Voici les critères les plus importants pour sélectionner le meilleur courtier Forex et CFD. Vous pouvez vérifier le respect des critères ci-dessous par vous-même ou à travers de classements de courtiers Forex et CFD. La plupart des critères suivants sont abordés dans la plupart des classements disponibles sur le Web.

Dispositions légales, garanties

Les clients qui ont l'intention de confier leur argent à une institution financière doivent d'abord s'assurer que leurs fonds sont entre de bonnes mains. C'est pourquoi le choix d'un courtier fiable et crédible est si important. Les courtiers Forex et CFD fournissant des services d'investissement doivent se conformer aux exigences légales du pays dans lequel ils opèrent en ce qui concerne les licences et permis nécessaires délivrés par les autorités de surveillance des marchés financiers compétentes. Ces organismes sont chargés de superviser les activités des autres entités des marchés financiers, y compris les courtiers Forex et CFD. Cette surveillance des marchés financiers a pour objectif d'assurer la stabilité, la sécurité, la transparence et le bon fonctionnement du marché. Le rôle des organismes de réglementation est de protéger les intérêts des acteurs des marchés financiers. En outre, ces organismes sont tenus de fournir des informations fiables et à jour sur les personnes qu'ils contrôlent et de protéger leurs intérêts légitimes contre les pratiques commerciales déloyales et autres menaces. Les courtiers Forex dignes de confiance fonctionnent conformément aux lois et garanties applicables. Les organes de contrôle comprennent : FCA, CySEC ou PSFA. Chaque classement de courtier Forex et CFD ne doit pas seulement contenir des informations sur le statut réglementé ou non réglementé du courtier, mais également des détails sur l'organisme de réglementation qui supervise le courtier (puisque chaque organisme de réglementation a sa propre politique de réglementation financière).

FCA (Financial Conduct Authority) est un organisme chargé de superviser le marché financier et ses participants au Royaume-Uni. La FCA a été créée le 1er avril 2013 par la reprise des responsabilités de la FSA (Financial Services Authority). Le Royaume-Uni, qui est la place financière la plus importante au monde, doit protéger son image pour maintenir la confiance du public, assurer une surveillance adéquate de ses propres institutions et garantir un niveau de sécurité adéquat. La FCA est une autorité de surveillance non gouvernementale fonctionnant indépendamment du gouvernement britannique. La principale mission de la FCA est d'assurer le bon fonctionnement du marché financier et de ses participants. Il est chargé d'assurer la protection des consommateurs et d'assurer la stabilité du système financier britannique. En outre, la FCA mène un certain nombre d'activités à l'échelle mondiale pour renforcer la coopération entre différents pays en vue d'assurer une mise en œuvre efficace des normes et procédures juridiques internationales.

CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission) est un organisme de surveillance indépendant à Chypre. Ses principales missions consistent à superviser le marché de l'investissement et ses participants, à contrôler les transactions et opérations effectuées en bourse, y compris la supervision de la Bourse de Chypre. CySEC vise à faire en sorte que le marché financier chypriote soit perçu par les investisseurs comme un environnement d'investissement sûr, fiable, stable et attractif. CySEC s'efforce d'atteindre une bonne réputation internationale. Les courtiers opérant sous des licences délivrées par cet organisme de surveillance et détenant les permis appropriés sont le meilleur choix pour les investisseurs qui cherchent à investir leur argent de manière sûre et fiable.

La PFSA (Polish Financial Supervision Authority) est l'organisme de surveillance le plus important du marché financier polonais. Il a été créé le 21 juillet 2006 en tant qu'organisme gouvernemental. La PFSA est chargée d'assurer le bon fonctionnement et le développement du marché financier et une communication efficace entre ses participants. La PFSA participe activement à l'élaboration d'actes juridiques sur la surveillance des marchés financiers. L'Autorité de surveillance financière a été créée pour prévenir les irrégularités ou les violations de la loi et garantir le respect des pratiques. Son objectif est de protéger les intérêts des acteurs du marché et des consommateurs. La PFSA est également autorisée à infliger des sanctions financières aux contrevenants.

Évidemment, il est préférable de choisir des entreprises qui ont les permis, les approbations ou les licences nécessaires et qui sont en mesure de garantir le paiement des fonds. Le montant de cette garantie peut varier d'un pays à l'autre. Par exemple, en Pologne ou à Chypre, c'est environ 20 000 euros, tandis qu'au Royaume-Uni - 85 000 livres. En Pologne, le Dépositaire national des titres (KDPW) est l'organisme responsable des paiements d'indemnisation. À Chypre, cette fonction est assurée par l'Investor Compensation Fund (ICF), tandis qu'au Royaume-Uni - par le Financial Services Compensation Scheme (FSCS).

XTB est l'un des plus grands courtiers Forex et CFD au monde et est en activité continue depuis 2005. Du fait que XTB opère dans un certain nombre de pays à travers le monde, il est supervisé par un certain nombre d'organes de surveillance, y compris tous ceux énumérés ci-dessus. Pour résumer, ce courtier est réglementé au niveau mondial par les autorités financières les plus importantes du monde. Par conséquent, il bénéficie du système d'indemnisation, offrant à ses clients une sécurité financière.

Activités et modèles opérationnels des courtiers Forex et CFD

Un autre critère à considérer est le type de courtier Forex. Dans le classement des courtiers Forex et CFD, les courtiers STP ou ECN sont généralement identifiés comme fournisseurs de services préférés, mais est-ce vrai? Il n'existe pas de meilleur type de courtier Forex, car chacun a ses avantages et ses inconvénients.

Il existe plusieurs types de courtiers disponibles sur le marché, chacun avec un modèle d'exploitation différent. Ceux-ci inclus :

Market Maker (MM)

Electronic Communication Network (ECN)

Straight Through Processing (STP)

Market Maker (MM) – le type de courtier le plus populaire. Il s'agit du modèle dans lequel le courtier agit en tant que teneur de marché - l'autre partie à la transaction. Le client / trader ouvre une transaction directement avec un courtier qui décide ensuite de sécuriser ou non la transaction sur le marché interbancaire. Dans ce modèle (MM), le client n'a pas d'accès direct au marché interbancaire, mais ne reçoit que la cartographie du marché de son courtier.

Avantages du courtier Market Maker (MM)

Liquidité élevée - presque tous les types de transactions sont effectués.

Très grande disponibilité des marchés et des instruments, y compris exotiques.

Le dépôt initial minimum (paiement) n'est souvent pas fourni.

Aucune commission et clôture de transaction.

La possibilité d'avoir un spread fixe, même avec des données macroéconomiques.

Inconvénients du courtier Market Maker (MM)

Les niveaux de spread et de swap sont supérieurs à la moyenne du marché, ce qui peut générer des coûts plus élevés.

Requêtes - cela ne s'applique pas à XTB (qui - malgré son fonctionnement sous le modèle MM - délivre des ordres via l'exécution du marché).

Electronic Communication Network (ECN) – ce type de courtier est moins populaire et commun que le courtier Market Maker. Selon le modèle de réseau de communication électronique, le courtier est un agent et non une partie à la transaction. L'ordre du client est transmis par le courtier au réseau de communication électronique - une plateforme spéciale qui relie les fournisseurs de liquidité aux bénéficiaires de liquidité. Les ordres sont disponibles pour inspection et affichés dans des feuilles d'ordres pour que tous les participants du marché puissent les voir. Les ordres sont conclus au taux d'achat / vente le plus attractif émis par les fournisseurs de liquidités (ce sont les plus grandes banques mondiales, telles que : JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley et Deutsche Bank).

Avantages du courtier Electronic Communication Network (ECN)

Spread et swap réduits.

Moins susceptible de générer un conflit d'intérêts entre le client et le courtier.

Pas de requotes (actuellement, c'est également le cas pour tous les courtiers MM fiables).

Inconvénients du courtier Electronic Communication Network (ECN)

Exigences plus strictes sur les dépôts initiaux.

Frais de commission supplémentaires pour chaque commande.

Les courtiers se classent souvent en ECN, bien qu'ils ne répondent pas aux critères de classification.

Dans certains cas, les courtiers ECN offrent des prix moins attractifs et une exécution d'ordres moins efficace que les courtiers MM (par exemple dans des situations de marché extrêmes).

Straight Through Processing (STP) est un modèle dans lequel l'ordre du client est transmis directement au fournisseur de liquidité (une banque, une institution financière, une société d'investissement, etc.), le courtier agissant uniquement comme intermédiaire dans la transaction. Les fournisseurs de liquidité offrent au client le prix réel du marché de l'ordre. Ce modèle n’a pas de dealing desk (NDD) et l'ordre est transmis de manière anonyme aux fournisseurs de liquidité.

Avantages du courtier Straight Through Processing (STP)

Les niveaux de spread et de swap sont inférieurs à ceux des courtiers MM.

Moins susceptible de générer un conflit d'intérêts entre le client et le courtier.

Anonymat garanti lors de la conclusion de transactions.

Exécution rapide des transactions au prix du marché.

Inconvénients du courtier Straight Through Processing (STP)

Exigences plus strictes sur les dépôts initiaux.

Frais de commission supplémentaires pour chaque ordre.

Pas besoin d'agents - les courtiers STP envoient généralement les ordres des clients aux grands courtiers MM.

Bien que tous les types de courtiers soient facilement disponibles pour les clients de détail, les courtiers MM sont le choix le plus populaire, et pour une raison. En effet, ces dernières années, la technologie a contribué à combler la plupart des différences entre le modèle MM et ECN / STP dans la mesure où ces différences n'affectent plus, ou ont très peu d'impact, sur le trading quotidien. Le client qui négocie via le courtier MM ou STP peut même ne pas remarquer de différence dans leurs modèles d'exploitation.

Langue du Service Client

Lors du choix du courtier Forex et CFD, il est important de considérer la langue utilisée par le Service Client. Vous devez examiner le classement des courtiers Forex et CFD ou consulter la source (par exemple en appelant la ligne d'assistance du courtier) pour vous assurer que le courtier de votre choix parle dans la langue de votre pays.. Certains courtiers - bien qu'ils aient un site Web dans une langue donnée - n'offrent aucun service à la clientèle dans cette langue. Il s'agit d'un problème important, car le manque de communication appropriée peut conduire à un certain nombre de malentendus. Il est important que vous vous sentiez à l'aise en contact avec votre courtier et que vous puissiez communiquer efficacement vos besoins. C'est pourquoi la langue du Service Client est si importante. Vous devez également vérifier si le site Web du courtier, le formulaire d'inscription, les spécifications des instruments et la plateforme de négociation sont disponibles dans votre langue.

XTB est une entreprise internationale avec des bureaux dans le monde entier qui s'engage à fournir à ses clients la meilleure offre possible et le plus haut niveau de service. Pour cette raison, le site Web de l'entreprise est disponible dans plusieurs langues. Le Service Client multilingue facilite la communication, la résolution de problèmes et les temps de réponse dans les relations avec les clients. Avec une approche client individuelle, l'entreprise est en mesure de fournir - en temps opportun et de manière efficace - l'assistance demandée qui est adaptée aux besoins individuels.

Plateforme de Trading

L'une des considérations les plus importantes lors de la sélection du meilleur courtier Forex et CFD est de choisir la bonne plateforme de trading. Une plateforme de trading est simplement un système logiciel spécialement conçu pour les ordinateurs ou autres appareils qui permet aux utilisateurs de négocier sur les marchés financiers via Internet. En utilisant une plateforme de trading, les investisseurs peuvent acheter et vendre en temps réel les instruments financiers de leur choix offerts par le courtier. C'est pourquoi ces plateformes doivent fonctionner efficacement, rapidement et en douceur, ainsi que disposer d'une interface conçue pour offrir l'expérience utilisateur la plus intuitive.

Une bonne plateforme de trading dispose d'une large gamme d'outils analytiques dont chaque investisseur a besoin. Ceux-ci incluent des indicateurs d'analyse technique, des outils de dessin de graphiques, de nombreuses études et statistiques ou simplement l'accès aux dernières et plus importantes nouvelles du marché. Les plateformes de trading, en particulier celles qui sont créées par les courtiers eux-mêmes, sont très avancées technologiquement et donnent aux utilisateurs la possibilité de mettre en œuvre leurs propres solutions et stratégies à l'aide de l'API (Application Programming Interface). Le meilleur courtier s'engage à bâtir une relation durable avec ses clients en leur fournissant des solutions personnalisées. Ceci est mieux réalisé via une plateforme de trading. Par conséquent, une plateforme de trading doit être fonctionnelle, transparente et facile à utiliser pour les débutants et les utilisateurs expérimentés. L'interface doit être conviviale et intuitive.