Temps de lecture: 17 minute(s)

Le succès sur le marché du Forex et des CFD est influencé par de nombreux facteurs. L’un d’eux est la plateforme de trading, un outil important entre les mains du trader. La plateforme de trading est également appelée plateforme commerciale, de transaction et d’investissement. La sélection de la meilleure plateforme de trading, qui correspond aux préférences du trader, doit être efficace, rapide et fiable, et doit offrir un accès à de nombreux instruments et à un certain nombre de fonctionnalités supplémentaires facilitant des analyses plus précises, ce qui est sans aucun doute un enjeu important. Avant d’analyser la meilleure plateforme de trading sur Forex et CFD, examinons ce qu’est le marché du Forex en lui-même et apprenons à connaître son essence. Comment devenir un participant sur ce grand marché et ce qui est important pour choisir le bon courtier dont vous allez utiliser la plateforme de trading.

Qu’est-ce que le marché du Forex ?

Le plus grand marché du monde est le marché des changes — Forex. Il se caractérise par une grande liquidité, un accès facile, une exécution rapide des ordres et un effet de levier financier. Il fonctionne 24 h/24, 5 jours par semaine. Il s’agit d’un marché gigantesque auquel participent des sociétés internationales, des banques commerciales, des banques centrales, des fonds d’investissement et, tout simplement, des clients individuels.

Comment devenir un investisseur sur CFD basés sur la paire de devises ? Vous avez seulement besoin de trouver une entreprise qui vous donnera accès au marché du Forex. Ces sociétés sont des maisons de courtage et d’autres institutions financières traitant du marché des changes. Les courtiers sont les entités qui jouent un rôle clé dans le trading de devises. Ils agissent en tant qu’intermédiaires entre le marché et le trader. Pourquoi la recherche d’un courtier peut-elle être difficile (sans que cela soit toujours le cas) ?

Parce qu’ils sont très nombreux et que, souvent, parmi la multitude d’informations et d’offres diverses et tentantes, vous pouvez vous perdre. Il est conseillé de sélectionner les sociétés qui ont une position stable sur le marché, avec plusieurs années d’expérience sur les marchés, contrôlées par des régulateurs compétents et disposant de licences. Et surtout, les entités dont l’offre répond aux attentes de l’investisseur. Un bon courtier est celui qui s’occupe du bien-être du client, se développe continuellement afin de proposer des produits à la pointe de la technologie, innovant et fiable, et offre une large gamme de services de haute qualité.

Qu’est-ce qu’une plateforme de trading sur Forex et CFD ?

Les plateformes de trading sont proposées et mises à la disposition des clients par les courtiers. Une plateforme de trading n’est rien d’autre qu’un logiciel informatique ou mobile sous la forme d’une application pour téléphone ou tablette. Les plateformes permettent d’investir sur les marchés financiers via une connexion en ligne. Grâce à la meilleure plateforme de trading, le client a la possibilité d’acheter et de vendre en temps réel les instruments financiers proposés par le courtier sur les marchés boursiers et de gré à gré. Les graphiques des instruments proposés sont affichés en temps réel.

Les plateformes de trading ne sont pas réellement utilisées pour des achats physiques et la vente de devises, car elles ne fonctionnent pas comme des bureaux de change. L’activité des meilleures plateformes de trading crypto pour les clients de détail consiste à donner l’accès aux contrats pour la différence (CFD) sur les paires de devises. Le CFD est un accord spécifique entre deux parties, obligées de concilier un montant représentant la différence entre le prix d’ouverture et le prix de clôture de la position. Le CFD, qu’il s’agisse des CFD sur indices, CFD sur matières premières ou encore des CFD sur crypto monnaies, est un instrument dérivé tirant parti de l’effet de levier financier et permettant de négocier à la fois l’augmentation ou la diminution du prix de l’instrument financier ou de la paire de devises sur lequel il est basé.

En revanche, les meilleures plateformes de trading crypto contemporaines offrent bien plus que du trading sur des CFD basés sur des paires de devises, des indices, des matières premières, des actions, des ETF ou des crypto-monnaies. En outre, ils permettent d’acheter de véritables actions du monde entier ou des unités de fonds ETF extrêmement populaires, le tout accessible à partir d’une plateforme unique.

La meilleure plateforme de trading est l’un des outils les plus importants pour les investisseurs, quel que soit leur niveau d’expérience et quelle que soit la forme de l’actif, des ETF aux actions. Il est nécessaire à la fois aux traders débutants et expérimentés, afin qu’ils puissent librement passer des ordres, analyser des graphiques ou gérer leurs portefeuilles via la meilleure plateforme de trading. Les plateformes de trading permettent également d’accéder aux informations en temps réel en bourse, ce qui est essentiel pour prendre des décisions éclairées. Enfin, elles offrent des outils d’analyse avancés pour suivre les tendances et les mouvements de la bourse.

Les courtiers se font concurrence au moyen d’offres toujours plus attrayantes, de technologies de pointe disponibles sur les meilleures plateformes de trading. De nos jours, dans un monde en développement, il convient de suivre en permanence les nouvelles tendances. C’est pourquoi les courtiers doivent assurer le développement permanent de leurs entreprises et améliorer leur offre. La satisfaction des clients, exprimée dans les opinions publiées sur les forums de discussion de l’industrie ou dans les classements, est un atout majeur. Ces sites sont les endroits où les produits vérifiés et testés par d’autres clients ou traders peuvent être trouvés.

Les fonctionnalités de la plateforme

Les meilleures plateformes de trading crypto offrent un certain nombre d’outils et de fonctionnalités facilitant les analyses. Entre autres, de tels outils devraient être des ratios d’analyse technique, des outils chartistes, des informations de marché, un accès à des analyses et des statistiques. Les utilisateurs disposent de fonctionnalités très sophistiquées, telles que la possibilité de mettre en œuvre leurs propres solutions, ainsi que l’utilisation et le test de stratégies d’investissement automatiques. Le courtier doit fournir aux utilisateurs des meilleures plateformes de trading, un accès permanent aux supports pédagogiques, tels que des cours ou des formations. Un accompagnement pour les traders et un accès à des consultations individuelles avec des experts du marché.

Une plateforme de trading adaptée à ses besoins

Chaque investisseur doit choisir son courtier, le compte de trading proposé par le courtier et la plateforme d’investissement. La meilleure plateforme de trading sera celle qui répondra le mieux à ses attentes et à ses préférences. Pour les personnes qui commencent seulement à investir, le choix de la plateforme appropriée est particulièrement important. Ils trouveront cette étape sans doute plus difficile que les personnes expérimentées. Les courtiers Forex tendent la main aux débutants (et pas seulement) en offrant des comptes de démonstration gratuits, où les utilisateurs peuvent se familiariser avec la meilleure plateforme de trading, les fonctions et les outils disponibles, qui correspondent au compte réel. Grâce à cette solution, l’utilisateur a non seulement la possibilité de connaître la plateforme, mais également de tester ses compétences et de voir comment il se sentirait en tant qu’investisseur.

Tout investisseur, qu’il soit débutant ou expérimenté, doit garder en tête que la meilleure plateforme de trading crypto est forcément fonctionnelle. Elle est également fiable, rapide et efficace. Une plateforme conçue pour investir sur les devises, les matières premières et sur d’autres instruments financiers doit permettre aux traders de prendre rapidement des positions — courtes et longues. Tout en investissant sur le marché des changes, des ETF, des actions et des CFD, il est souvent important d’attendre le bon moment pour investir et, par conséquent, la plateforme doit être fiable. Les utilisateurs apprécient que les produits proposés ne posent pas de problèmes et soient faciles à utiliser. La meilleure plateforme de trading est également intuitive, avec une interface conviviale. Plus l’éventail des fonctions et des outils est étendu, plus les investisseurs peuvent exécuter des analyses plus poussées, ce qui constitue un avantage évident.

Les deux catégories de plateforme de trading

Les meilleures plateformes de trading proposées par les courtiers à leurs clients peuvent être divisées en deux catégories :

Les plateformes créées par le courtier lui-même, appelées plateformes originales (telles que xStation, par exemple),

Et celles développées par des tiers spécialisés dans ce domaine, mises à la disposition des courtiers sous licence (tel que Meta Trader 4).

Une plateforme de trading développée par le courtier peut s’avérer beaucoup plus attrayante — elle peut être créée pour répondre aux besoins et aux attentes des clients. Sans aucun doute, les technologies développées à l’initiative des courtiers créent un avantage concurrentiel par rapport à d’autres fournisseurs de systèmes de négociation en termes de qualité de système et permettent d’offrir aux clients des produits et des services plus compétitifs en termes de prix.

Les meilleures plateformes de trading crypto sont adaptées à un groupe spécifique de destinataires, en tenant compte de leurs préférences individuelles. Les plateformes de trading fournies par des tiers contiennent des solutions universelles qui peuvent ne pas être entièrement adaptées aux besoins des clients et à l’offre étendue du courtier. Les processus liés aux mises à jour et à l’innovation peuvent s’avérer légèrement plus lents, ce qui n’est toutefois pas un inconvénient, car le logiciel lui-même peut être efficace.

Les courtiers proposent des plateformes en 3 versions :

Une version logiciel installée sur l’ordinateur,

Une version en ligne disponible depuis un navigateur Internet,

Et une application mobile disponible depuis votre téléphone portable.

La plateforme logiciel

Le logiciel consiste à télécharger le fichier et à l’installer sur l’ordinateur, il faut suivre le processus d’installation et lancer ensuite la plateforme. Cette version est l’une des solutions à considérer lorsque l’on souhaite bénéficier de la meilleure plateforme de trading. Elle permet d’utiliser la plateforme de la manière la plus stable, la plus rapide et la plus fiable. Parfois, son inconvénient peut être que les paramètres de la plateforme ne sont accessibles que depuis un ordinateur spécifique. Dans l’ère du mobile, cette solution perd donc en popularité auprès des investisseurs particuliers.

La plateforme en ligne

Autre solution que l’on retrouve dans les meilleures plateformes de trading crypto est la plateforme à partir d’un navigateur Internet, une tendance imparable — en particulier à l’ère du développement technologique, permettant d’afficher des quantités croissantes de données tout en réduisant la charge qui pèse sur le navigateur. Grâce à cela, de telles plateformes à la pointe de la technologie peuvent être facilement affichées dans la fenêtre d’un navigateur Internet, avec les données et les paramètres sauvegardés dans le cloud. Cela permet d’accéder à l’ensemble du compte et à tous les paramètres de n’importe quel appareil lors de la connexion.

La plateforme mobile

Les applications mobiles gagnent rapidement en popularité et sont de plus en plus utilisées pour les meilleures plateformes de trading. Grâce à elles, les investisseurs ont toujours accès à leur compte. De toute évidence, du point de vue des programmeurs, la difficulté consiste à placer toutes les fonctions des plateformes de manière à ce qu’elles soient intuitives et facilement visibles, par exemple sur un smartphone. En règle générale, les applications sont utilisées pour visualiser la situation du marché ou une position ouverte et non pour effectuer des analyses avancées.

La meilleure plateforme de trading sur le marché Forex et CFD doit être rapide, facile à utiliser, toujours contenir des informations à jour et offrir les fonctions et outils requis.MetaTrader 4 est une plateforme de trading très populaire auprès des investisseurs, permettant le trading sur le marché du Forex et CFD.

La plateforme MetaTrader 4

Une des meilleures plateformes de trading est MetaTrader 4. Elle est disponible sur le marché depuis de nombreuses années (depuis le 1er juillet 2005) et fait partie des plateformes sur le marché des devises les plus fréquemment utilisées. Il est mis à la disposition de nombreux courtiers par MetaQuotes Software. La firme russe est spécialisée dans le développement de logiciels pour le trading de devises.

Selon XTB, la plateforme MetaTrader 4 est l’une des meilleures plateformes de trading crypto, car elle est approuvée par des professionnels et des investisseurs inexpérimentés, car elle est très simple à utiliser, lisible et intuitive. Ce n’est pas une plateforme enrichie de nombreuses fonctions avancées, mais elle se concentre sur des outils de base disponibles instantanément.

La popularité de la plateforme s’explique également par le fait que, grâce au simple langage de programmation MQL, toute personne peut écrire un robot de trading. Un grand nombre de ceux disponibles sur Internet devraient, de l’avis de beaucoup, améliorer ou automatiser le processus de prise de décision. Le robot identifié comme Expert Advisor (EA) prend la décision d’acheter ou de vendre par lui-même, en fonction d’un algorithme prédéfini.

La plateforme XTB, xStation

Une autre plateforme qui fait partie des meilleures plateformes de trading sur le marché Forex et CFD est xStation. Il s’agit d’une plateforme originale, dont la première version a été développée en 2011 par XTB SA et qui est reconnue par les utilisateurs. Cette plateforme de dernière génération a obtenu de nombreux prix et distinctions. La plateforme fournit à l’utilisateur un accès à de nombreux outils d’analyse technique, d’analyses de marché, de commentaires, de calendrier macro-économique et de statistiques.

La plateforme xStation de XTB dispose d’un scanner d’actifs avancé, soit d’actions et d’ETF. Cela permet à quiconque de filtrer des milliers d’actifs (actions ou d’ETF) disponibles, en tenant compte des paramètres courants, en quelques secondes. xStation est disponible sous trois formes, en version logiciel pour ordinateur, en version en ligne accessible depuis un navigateur Internet et en tant qu’application pour un téléphone portable et tablette. Les créateurs de la plateforme xStation ont voulu développer un outil innovant, doté de nombreuses fonctionnalités avancées et permettant aux utilisateurs de personnaliser la plateforme selon leurs besoins. Toutes ces fonctionnalités font d’elles l’une des meilleures plateformes de trading crypto disponibles aujourd’hui sur le marché.

Les critères de choix d’une plateforme de trading sur le marché du Forex et des CFD

Les sociétés de courtage sur Forex et CFD proposent à leurs clients différentes plateformes de trading. Il peut s’agir des plateformes propres aux courtiers ou mises à disposition par des tiers. Les deux types de plateforme sont conçus pour atteindre le même objectif : ils permettent aux investisseurs de participer au marché. Les plateformes de trading actuelles ont des fonctions et des outils similaires et se différencient principalement par leurs technologies, leurs interfaces et leurs fonctionnalités, ce qui en détermine souvent le succès.

La meilleure plateforme de trading est celle qui anticipe les attentes et les avis des clients les plus exigeants. L’outil doit être développé et amélioré en tenant compte des besoins des investisseurs et se caractérise par la transparence, l’innovation et, surtout, la facilité d’utilisation. La sélection de la meilleure plateforme de trading, en fonction des exigences et des besoins individuels, est déterminée par des critères tels que la rapidité et la fiabilité, la fonctionnalité et la facilité d’utilisation, des outils complets, des fonctions gratuites supplémentaires, l’accès à une offre produit étendue et la mobilité.

Opération rapide et fiabilité

Dans de nombreux cas, les décisions sur les marchés financiers doivent être prises instantanément. Ainsi, il est nécessaire de garantir que la plateforme fonctionnera rapidement et de manière fiable. Dans de nombreux cas, le succès ou l’échec est en effet déterminé par la prise des bonnes décisions sans retard excessif causé par le fonctionnement de la plateforme de trading. Un paramètre important pour la sélection de la meilleure plateforme de trading crypto peut être la disponibilité de différents types d’ordres — des ordres instantanés aux ordres en attente, des ordres limites (take profit), des ordres stop (stop loss ou stop suiveurs) — et si elle offre ou non la possibilité de soumettre et de modifier des ordres directement à partir de graphiques.

Fonctionnalité et opération facile

Une utilisation facile rend l’utilisateur confortable. C’est pourquoi les créateurs de ces plateformes s’assurent que l’expérience utilisateur soit conviviale et intuitive. Rien n’est plus ennuyeux que de chercher des fonctions simples qui devraient être « à portée de main » et de perdre du temps à cela. Le client s’attend à ne pas avoir à se soucier de connaître la plateforme et d’apprendre ses fonctionnalités.

Outils

Effectuer une analyse de marché sans outils appropriés sur la plateforme est impossible. Les courtiers font de leur mieux pour s’assurer que le client ait accès, avant tout, aux outils d’analyse technique. Tracer des lignes de tendance, des canaux de tendance, des retracements ou des extensions de Fibonacci est une norme. Cependant, la meilleure plateforme de trading devrait fournir encore plus d’outils, chaque investisseur ayant des préférences spécifiques. Certains tireront parti des vagues d’Elliott, certains des outils de Gann, tandis que d’autres voudront avoir accès à des figures harmoniques déjà étiquetées et mesurées.

Une large gamme d’outils d’analyse technique est nécessaire sur une bonne plateforme de trading. À cela s’ajoute la multitude d’indicateurs d’analyse technique disponibles pour la sélection. Ici, chacun a ses préférences et, comme beaucoup d’entre eux ont été développés au fil des ans, les courtiers devraient aussi les rendre disponibles sur leurs plateformes.

L’offre des courtiers est continuellement étendue et enrichie par de nouveaux instruments financiers. C’est pourquoi il est également nécessaire d’avoir des scanners et des filtres respectifs. Un courtier ayant accès, par exemple, à des milliers de scanners doit s’assurer que le client est capable de les filtrer en fonction de paramètres prédéfinis dans un délai très court. C’est précisément ce qui définit la meilleure plateforme de trading crypto. La même chose s’applique aux statistiques de compte. De cette manière, de nombreux investisseurs peuvent retracer leurs comportements passés et utiliser ces outils pour tirer des conclusions pour l’avenir, en ce qui concerne leurs décisions d’investissement.

Plus il y a d’outils, mieux c’est, surtout si la fonctionnalité de personnalisation est ajoutée afin de ne choisir que les options que l’investisseur souhaite voir sur la plateforme.

Fonctions supplémentaires gratuites

L’accès à la plateforme de formation devrait être gratuit. De nos jours, un bon courtier doté de la meilleure plateforme de trading devrait offrir à ses clients tous les services gratuitement. Par conséquent, peu importe si les outils utilisés dans le trading, les commentaires, les analyses ou la formation sont concernés, tout cela doit être contenu dans un package unique pour chaque client.

Accès à une vaste offre de produits

Grâce à un large éventail de produits et services, l’offre du courtier sera plus intéressante et le client sera plus enclin à l’envisager. Si le client obtient tout ce dont il a besoin en un seul endroit et a accès à de nombreux instruments du marché Forex et CFD du monde entier à un prix abordable, il n’a pas besoin de chercher plus loin. Le client choisit la plateforme qui rend cela possible.

Mobilité

De nos jours, il est avantageux que, en parallèle du logiciel sur l’ordinateur, la meilleure plateforme de trading crypto soit également disponible sur d’autres appareils. Le téléphone mobile ou la tablette avec connexion Internet permanente est maintenant une norme. Par conséquent, la flexibilité et le confort de l’investissement sans restriction et la gestion de son portefeuille à tout moment et sur n’importe quel appareil constituent un avantage important.

Plateforme de trading ou courtier en ligne : que choisir ?

La décision entre utiliser une plateforme de trading comme celle offerte par XTB ou opter pour un courtier en ligne dépend largement des préférences personnelles et des objectifs d’investissement. Les plateformes de trading offrent souvent une interface directe et intuitive pour gérer votre capital et explorer diverses options de trading telles que les monnaies et les actions. Ce choix dépend donc de plusieurs facteurs :

Les investisseurs plus expérimentés peuvent préférer une plateforme de trading pour son autonomie et son contrôle direct.

Les traders débutants ou ceux cherchant un accompagnement peuvent trouver les services d’un courtier en ligne plus bénéfiques.

Les objectifs personnels et le style d’investissement (court terme, long terme, spéculation, etc.) influencent également ce choix.

En France, où la régulation est stricte, choisir le bon service de trading en ligne est déterminant pour réussir sur les marchés financiers.

Conclusion

Lors de la sélection de la meilleure plateforme de trading, vous devez faire attention aux paramètres ci-dessus. Néanmoins, vous devez d’abord respecter vos préférences, vos goûts et vos attentes à l’égard du produit qui vous conviendra le mieux. Le confort de l’utilisateur est important. La plateforme n’est qu’un outil, mais celui-ci est indispensable pour réussir. Une plateforme bien adaptée aux besoins de l’utilisateur augmente les chances de succès. Demandez votre démo gratuite et découvrez xStation 5, la plateforme nouvelle génération.