Temps de lecture: 8 minute(s)

Cette leçon vous apprendra :

Comment reconnaître les figures techniques

Les retournements de tendance les plus populaires

Les figures de continuation les plus populaires

Les analystes techniques cherchent des formations des prix qui se répètent et qui pourraient annoncer une continuation de la tendance ou un retournement de tendance. Ils sont des outils très importants utilisés dans l’analyse technique. Les modèles de prix peuvent nous aider à identifier les tournants du marché ainsi qu’à définir la force d’un certain mouvement de prix.

La formation des prix se divise en deux groupes:

Les modèles de renversement

Les figure de continuation



Vous pouvez chercher des modèles de prix sur certains intervalles de temps en fonction de votre stratégie de trading. Vous devez vous rappeler quand même que les modèles qui se forment sur des périodes plus longues de temps sont plus fiables que ceux observés sur des périodes plus courtes.

Les figures de continuation

Le premier groupe de modèles de prix est : les figures de continuation, qui confirment la continuation du mouvement du marché dans la direction de la tendance courante. Rappelez-vous que l’ouverture des positions devrait avoir lieu après la création de l’entier modèle et un niveau important de chaque modèle fût percé.

Triangles



Le premier groupe de figure de continuation est le triangle qui est créé par deux lignes de tendance convergentes. Il y a trois types de triangles : symétriques, ascendantes et descendantes. Un triangle est complet quand une des ses lignes de tendance est percée par le prix du marché. Pour définir l’objectif de prix minime pour le mouvement de prix qui pourrait se produire après que le triangle soit créé, vous devriez marquer la distance entre deux lignes de tendance prises au début de la formation du triangle, puis mettre cette distance à l’endroit où la ligne de tendance a été percée. Le meilleur des environnements pour les triangles de trading est une forte tendance développée.

Rectangles

Un autre modèle de continuation efficace est le rectangle. Les rectangles peuvent être très utiles comme formation qui se forme pendant une gamme de trading quand il y a une pause dans la tendance. Le modèle est facile à identifier en faisant une comparaison entre les hauts et les bas.

Généralement, plus le prix reste à l’intérieur de la formation, plus dynamique sera le mouvement après le perçage.

Drapeau et fanion

Les drapeaux et les fanions sont des figure de continuation à court terme qui marquent une petite consolidation avant que le mouvement précédent reprenne. Ces modèles sont d’habitude précédés par une avancée forte ou un déclin avec un volume important et marquent le milieu du mouvement.

Le modèle drapeau se forme comme un rectangle, mais le drapeau n’est pas parfaitement plat et aura ses lignes de tendance pendues.

Le fanion est une formation qui ressemble aux triangles symétriques, mais plus petits comme dimension (volatilité) et durée.

Même si les drapeaux et les fanions sont des formations habituelles, les consignes d’identification ne doivent pas être prises à la légère. Il est important que les drapeaux et les fanions soient précédés par une avancée forte ou un déclin fort. Sans un mouvement fort, la fiabilité de la formation devient questionnable et le trading peut entraîner un risque supplémentaire.

Les modèles de retournement de tendance



Les modèles de retournement de tendance indiquent la faiblesse de la tendance courante et le commencement d’un mouvement dans la direction opposée. Ils sont comme des nuages noirs après une journée de soleil.

Ceux qui apparaissent dans les hauts locaux indiquent le possible renversement d’une tendance ascendante. D’un autre coté, ceux qui apparaissent dans les bas locaux indiquent un possible renversement d’une tendance descendante.

L’utilisation des modèles de prix peut aussi calculer l’objectif de prix minime pour la tombée ou montée qui devrait se produire après que le modèle est complété.

Le modèle tête et épaules

Celui-ci est un des plus populaires modèle de renversement. Il est construit de trois sommets de prix avec le plus élevé des sommets au milieu. Le modèle tête et épaules nécessite une ligne de cou, qui est la ligne qui lie les bas locaux atteints par le prix entre la tête et les deux épaules. Quand le prix du marché coupe la ligne du cou, celui-là est le signal du possible commencent de la tendance descendante. Pour trouver un objectif de prix minime pour la tombée, vous devez marquer la distance entre la tête et la ligne du cou et puis mettez cette section à l’endroit où la ligne du cou a été interrompue.

Chaque modèle observé dans les hauts locaux a un équivalent dans les bas locaux, en indiquant la fin d’une tendance descendante et le commencement d’une tendance de croissance. Ils constituent l’image en miroir des formations qui se produisent en haut. Le modèle tête et épaules qui se produit en bas, est appelé un modèle tête et épaules renversé:

Voyons un exemple du marché réel:

Le modèle tête et épaules est un signal fort, surtout quand les prix percent les structures précédents en haut. Celui-là est le premier indice de faiblesse, après lequel les prix retracent vers le niveau de support et continuent à se déplacer vers le haut.

Les formations double top et double bas

Autres exemples des modèles et leurs images en miroir sont le Double Top et le Double Bas. Le double bas ressemble à la lettre « W ». Quand le modèle est remarqué, il signale un possible renversement. Les prix ont atteint leurs bas et les haussiers commencent à prendre le contrôle.

Pendant ce temps, le double top a la forme de la lettre « M ». La formation se produit lorsque la tendance est ascendante, quand les prix ont atteint un haut et rebondissent du haut avant de commencer leur déplacement vers le bas. L’objectif de prix minime pour les formations M et W est mesuré en prenant le haut ou le bas de la formation jusqu’à dernier point de résistance ou support.

Double top

Double bas

Notre exemple présente une formation double bas créée pendant une tendance descendante forte. Le second essai de percer le premier bas a été effectué avec une volatilité plus élevée (faible et large propagation sur la bougie) ce qui éventuellement mène à un renversement.

Coins :

Les coins sont similaires aux triangles, mais contrairement à leurs pairs, ils annoncent le renversement d’une tendance. Comme construction, ils se ressemblent aux triangles symétriques, c'est-à-dire il y a deux lignes de tendance – support et résistance – qui groupent le prix d’un titre. Il s’agit d’habitude d’un modèle à long terme ce qui signifie qu’il faut beaucoup de temps pour que le coin se forme, mais son impact peut être puissant.

Il y a deux types de coins :

Baisse (bullish) – un modèle baissier qui commence large en haut et se contracte à mesure que les prix baissent (comme il est montré dans le graphique ci-dessous). Contrairement aux triangles symétriques, qui n’ont pas une pente définitive et pas de biais, les coins en baisse ont les deux.

– un modèle baissier qui commence large en haut et se contracte à mesure que les prix baissent (comme il est montré dans le graphique ci-dessous). Contrairement aux triangles symétriques, qui n’ont pas une pente définitive et pas de biais, les coins en baisse ont les deux. Hausse (bearish) – un modèle haussier qui commence large en bas et se contracte à mesure que les prix augmentent et la gamme de trading devient plus étroite. Contrairement aux triangles symétriques, les coins en hausse ont définitivement une pente progressive et un biais baissier.

Comment négocier les coins? Si vous avez reconnu un modèle qui pourrait être fait, il vaudrait la peine d’ouvrir une transaction après un perçage. Si le prix perce du modèle et ensuite il perce au-dessous du haut ou bas précédent (en fonction quel coin vous négociez en effet) il vaudrait la peine d’ouvrir une transaction.

Les modèles coin sont très communs dans les graphiques forex et ils peuvent être utiles sur tous les intervalles de temps.

Arrondir le bas et arrondir le haut :

La soucoupe est un modèle peu connu, mais son impact peut être encore plus puissant. La soucoupe est une formation qui indique que le prix a atteint son bas et que la tendance descendante s’approche du final. La soucoupe suggère qu’une nouvelle aube va venir et potentiellement une nouvelle tendance.

Il est connu aussi comme arrondissement du bas et il est l’opposé l’arrondissement du haut. Les deux modèles signalent un renversement de la tendance et les deux sont des modèles à long terme. La seule différence est que tandis que la soucoupe est formée à mesure que le prix atteint son plus bas point, les arrondissements du haut se forment quand le prix atteint des sommets.

Pourtant, une chose devrait être retenue. Grâce aux perspectives à long terme de ces modèles et à leurs composants, le signal est un peu difficile à identifier. Donc, si vous avez envie de négocier ces modèles, vous devriez être patient et prudent.

Pas toujours correct, mais toujours utile

Les prévisions météorologiques n’ont pas une précision de 100%, mais d’habitude elles sont correctes. Cela est valable pour les modèles techniques aussi. Ils ne sont pas toujours corrects, mais quand ils se produisent, ils annoncent d’habitude une direction spécifique du suivant mouvement. Il y a beaucoup de modèles techniques. Certains sont populaires, d’autres sont assez rares. La règle générale est que plus le modèle est populaire, plus élevé la chance qu’il se produit. Pourtant, comme mentionné auparavant, il vaut la peine d’être prudent parce que le comportement du marché peut surprendre de temps en temps malgré le fait qu’un des modèles s’est formé.