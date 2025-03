Ordres de bourse : définition, types d’ordres et conseils pour bien passer ses ordres

📌 L’article en bref Un ordre de bourse est une demande d’achat ou de vente d’un actif financier (action, ETF, CFD...) transmise à un intermédiaire.

Chaque type d’ordre (au marché, à cours limité, à la meilleure limite, à seuil de déclenchement, etc.) possède des caractéristiques propres, influençant notamment le prix et la rapidité d’exécution.

Avant de valider un ordre, il est déterminant de vérifier la complétude des informations (type d’ordre, durée de validité, lieu d’exécution, etc.) et de connaître les règles de priorité.

Les frais d’un ordre de bourse varient selon les courtiers et dépendent notamment du marché choisi, du type d’actif (actions, ETFs, CFDs…) et du volume traité.

La réglementation impose la meilleure exécution et la protection des investisseurs, tout en rappelant les risques liés aux marchés financiers (perte en capital).

Ordre de bourse : définition et enjeux pour l’investisseur Passer un ordre de bourse consiste à indiquer à votre intermédiaire financier (courtier, banque, plateforme en ligne, etc.) l’achat ou la vente d’un actif à des conditions précises (prix, quantité, durée, etc.). Mais ce n’est pas seulement une formalité : comprendre la définition d’un ordre de bourse et ses différents enjeux est primordial pour toute personne souhaitant investir dans des actions, des ETFs ou recourir à des produits dérivés comme les CFDs. Les marchés boursiers restent accessibles à tous, à condition de connaître les bases. Qu’est-ce qu’un ordre de bourse ? Un ordre de bourse est un mandat confié à un intermédiaire financier (par exemple, un courtier) pour acheter ou vendre un actif coté en Bourse (action, ETF, CFD sur indices, etc.). L’investisseur précise la quantité d’actifs à négocier, ainsi que d’autres paramètres comme : Le prix limite s’il y en a un (prix maximal à l’achat ou minimal à la vente) ;

s’il y en a un (prix maximal à l’achat ou minimal à la vente) ; Le type d’ordre (au marché, à cours limité, etc.) ;

(au marché, à cours limité, etc.) ; La durée de validité (ordre valable pour la journée ou jusqu’à une date déterminée). L’ordre de bourse est exécuté selon les conditions fixées par l’investisseur, tant que le marché et le cours de l’actif permettent cette exécution. Son rôle dans l’achat et la vente d’actifs financiers Le rôle premier d’un ordre de bourse est de matérialiser la volonté de l’investisseur d’entrer ou de sortir d’une position. Par exemple : Acheter 50 actions d’une société cotée sur Euronext ;

Vendre 100 unités d’un ETF répliquant un indice ;

Clôturer une position CFD sur une paire de devises, avec un ordre stop loss pour gérer le risque. L’ordre déclenche donc la transaction sur le marché, sous réserve d’être accepté et exécuté par le système d’échange boursier ou par le courtier en cas d’exécution hors marché. Différence entre un ordre de bourse et une instruction d’investissement Un ordre de bourse est un acte d’exécution précis (avec type d’ordre, prix, quantité) transmis au marché ou au courtier, alors qu’une instruction d’investissement peut englober des orientations plus générales : rééquilibrer le portefeuille, augmenter la part d’actions américaines, etc. La différence tient souvent à la précision et au caractère plus ou moins opérationnel de la demande. En pratique, vous aurez toujours besoin de passer un ordre de bourse concret si vous voulez qu’une transaction soit effectivement réalisée. Lorsqu’on débute, on se contente souvent de cliquer sur un bouton pour acheter ou vendre, en se fiant au prix du marché. Pourtant, le fonctionnement d’un ordre de bourse est plus subtil et dépend en grande partie du type d’ordre choisi et de la dynamique du marché. Avant de plonger dans les détails, retenez qu’un ordre mal paramétré peut entraîner un prix d’exécution inattendu ou un délai de réalisation important. D’où la nécessité de bien comprendre les mécanismes des différents ordres. Pourquoi le choix du type d’ordre est important ? Le type d’ordre est déterminant pour : Le prix d’exécution : un ordre au marché peut se voir exécuté immédiatement, mais le prix peut différer de ce que vous aviez en tête si la volatilité est élevée. Un ordre à cours limité fixe un prix plafond ou plancher et peut donc ne jamais être exécuté si ce prix n’est pas atteint.

: un ordre au marché peut se voir exécuté immédiatement, mais le prix peut différer de ce que vous aviez en tête si la volatilité est élevée. Un ordre à cours limité fixe un prix plafond ou plancher et peut donc ne jamais être exécuté si ce prix n’est pas atteint. La rapidité d’exécution : l’ordre au marché favorise la vitesse, tandis qu’un ordre à cours limité privilégie le contrôle du prix.

: l’ordre au marché favorise la vitesse, tandis qu’un ordre à cours limité privilégie le contrôle du prix. La gestion du risque : un ordre stop-loss protège contre des baisses brusques, en stoppant automatiquement la position si un certain seuil est franchi. La volatilité et la liquidité du marché influencent fortement l’efficacité de chaque type d’ordre. Un actif peu liquide peut entraîner des écarts de prix importants. 💡 Le conseil de l’expert : comprendre les caractéristiques des ordres permet d’éviter des erreurs fréquentes, comme une exécution à un prix inattendu. Quels sont les différents types d’ordres de bourse ? Pour choisir la méthode la plus adaptée à votre stratégie de trading (investissement long terme, spéculation court terme, gestion du risque, etc.), il existe plusieurs ordres aux caractéristiques distinctes. Chacun présente des avantages et des inconvénients. L’important est de faire correspondre le type d’ordre à vos priorités : rapidité d’exécution, maîtrise du prix, seuil de déclenchement, etc. Comparatif des principaux ordres 🔍 Bon à savoir : des ordres stop-loss et take-profit sont basés sur les ordres à déclenchement et permettent de sécuriser une position en définissant un seuil de perte ou de gain. Passer un ordre de bourse peut se résumer en trois grandes étapes : se connecter à sa plateforme, choisir le type d’ordre, puis définir précisément les paramètres (actif, prix, quantité, etc.). Gardez à l’esprit que chaque intermédiaire met à disposition des outils de passage d’ordres plus ou moins intuitifs. Sur certaines plateformes, vous pouvez visualiser le carnet d’ordres en temps réel, paramétrer un stop, etc. Étape 1 — Se connecter à sa plateforme de trading Avant toute chose, il convient de : Vérifier que son compte est approvisionné : assurez-vous de disposer de la trésorerie suffisante pour acheter un certain nombre de titres, ou de la marge nécessaire si vous investissez sur des CFDs. Consulter le carnet d’ordres et les graphiques en temps réel : ces informations vous donnent un aperçu du rapport offre/demande et de la volatilité du titre ou de l’indice visé. Étape 2 — Choisir le type d’ordre adapté à sa stratégie L’étape suivante consiste à déterminer si vous souhaitez privilégier la vitesse d’exécution (ordre au marché) ou la maîtrise du prix (ordre à cours limité). Prendre en compte le marché concerné (actions, indices, devises, ETFs) : certaines classes d’actifs sont plus volatiles, d’autres plus liquides, ce qui doit influer sur le choix de l’ordre.

(actions, indices, devises, ETFs) : certaines classes d’actifs sont plus volatiles, d’autres plus liquides, ce qui doit influer sur le choix de l’ordre. Adapter l’ordre en fonction de son profil d’investisseur : un investisseur long terme penchera souvent pour l’ordre à cours limité pour éviter de payer trop cher. Quelqu’un à court terme pourra préférer l’ordre au marché pour ne pas rater une exécution rapide. Étape 3 — Définir les paramètres de l’ordre Une fois le type d’ordre déterminé, voici les principaux éléments à configurer : Sélection de l’actif : nom de la société, code ISIN, indice, ETF, CFD, etc.

: nom de la société, code ISIN, indice, ETF, CFD, etc. Quantité de titres : le volume doit être adapté à votre capital disponible et à la stratégie de diversification.

: le volume doit être adapté à votre capital disponible et à la stratégie de diversification. Prix limite ou seuil de déclenchement : pour un ordre à cours limité, spécifiez la limite max/min. Pour un ordre stop-loss, indiquez le seuil déclencheur. 📢 Astuce pour les débutants : passer un premier ordre sur un compte démo permet de se familiariser avec les paramètres avant d’investir en réel. Les précautions à prendre avant de valider un ordre de bourse Même si vous êtes confiant dans votre analyse, certaines précautions s’imposent pour éviter un refus d’exécution, un retard ou un prix inattendu. En particulier, la disponibilité des marchés et la priorité dans le carnet d’ordres influent fortement sur l’exécution. Mieux vaut s’informer en amont pour ne pas être pris au dépourvu. Vérifier les horaires et jours d’ouverture des marchés Les Bourses ne sont pas ouvertes en continu, et elles ferment lors des jours fériés. Sur Euronext , par exemple, la séance se termine en fin de journée. Un ordre transmis à 19 h sera traité le lendemain.

, par exemple, la séance se termine en fin de journée. Un ordre transmis à 19 h sera traité le lendemain. Dans certains cas, un ordre transmis juste avant la clôture risque de n’être que partiellement exécuté. Comprendre la priorité des ordres sur le marché Le carnet d’ordres suit deux grands principes : La priorité par le prix : un ordre d’achat à un prix supérieur à la concurrence sera servi en premier. Pour les ventes, c’est l’ordre au prix le plus bas qui est exécuté en priorité. La priorité par le temps : à prix égal, c’est l’ordre passé en premier qui obtient la priorité. 🔍 Bon à savoir : certains courtiers offrent la possibilité d’annuler un ordre en attente avant son exécution. 💡 Le conseil de l’expert : comparer les frais avant d’ouvrir un compte permet d’éviter les mauvaises surprises. Points clés à retenir avant de passer un ordre de bourse Connaître les différents types d’ordres et leurs implications : ordre au marché, ordre à cours limité, ordre à la meilleure limite, etc.

: ordre au marché, ordre à cours limité, ordre à la meilleure limite, etc. S’assurer que son ordre est conforme aux conditions du marché : liquidité, volatilité, horaires d’ouverture.

: liquidité, volatilité, horaires d’ouverture. Vérifier les horaires et lieux d’exécution possibles : marché réglementé, MTF, exécution interne.

: marché réglementé, MTF, exécution interne. Éviter les erreurs fréquentes comme l’absence de stop-loss sur des actifs volatils.

comme l’absence de stop-loss sur des actifs volatils. Respecter les règles de gestion des risques et la réglementation : questionnaire d’adéquation, lecture des conditions de courtage, etc. Découvrez la plateforme XTB et testez le passage d’ordre. Créez votre compte demo et explorez nos outils de trading avancés.

