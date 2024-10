MT4 : Ordres différés

Temps de lecture: 3 minute(s)

Pour vos opérations sur les marchés financiers, il y a deux méthodes d’ouvrir un ordre.

Veuillez noter que la plateforme de trading MetaTrader 4 (MT4) n'est plus disponible lors de la création d'un compte ou sous-compte de trading avec XTB. Ce changement ne s'applique pas aux comptes existants sur ladite plateforme, qui continueront à être pleinement opérationnels et bénéficieront du même support technique dont ils ont bénéficié. Nous vous encourageons à consulter les articles dédiés à notre plateforme de trading intuitive et primée - xStation 5 ! Cette leçon couvrira : les types d’ordres différés disponibles sur MT4

La différence entre chaque type d’ordre

Ordre instantané : votre ordre est ouvert immédiatement au prix disponible

Ordre différé : votre ordre est ouvert quand le marché atteint un certain niveau que vous avez choisi.

Ordre différé : votre ordre est ouvert quand le marché atteint un certain niveau que vous avez choisi. Avec le temps, vous allez probablement utiliser les deux types d’ordre pour vos opérations. Mais comment fonctionnent les ordres différés, et pourquoi sont-ils nécessaires? Il est important d’être toujours à jour sur l’actualités des marchés, mais une bonne planification est encore plus importante. Quand vous avez votre propre sentiment sur un marché, mais que vous n’avez pas le temps de suivre en continue l’évolution du cours, alors les ordres différé sont fait pour vous. Contrairement aux ordres immédiats, quand un ordre est placé au prix courant du marché, les ordres différés vous donnent la possibilité de fixer des ordres qui sont ouverts seulement lorsque le prix a atteint un certain niveau pertinent, que vous aurez déterminé au préalable. Il y a quatre types d’ordres différés disponibles sur MT4, mais nous pouvons les grouper en deux grandes catégories: des ordres de continuation et les ordres de retournement. Nous pouvons utiliser soit l’un soit l’autre pour acheter ou vendre, ce qui nous donne quatre types d’ordres différés: Buy Stop (achat stop) L’ordre Buy Stop vous permet d’établir un ordre d’achat au-dessus du cours actuel du marché. C’est-à-dire, si le cours du marché est de $20 et votre Buy Stop est à $22, une position d’achat ou ‘Buy’ sera ouverte une fois que le marché aura atteint ce niveau de cours.. Sell Stop (vente stop) L’ordre Sell Stop vous permet d’établir un ordre de vente au-dessous du cours actuel du marché. Donc si le cours du marché est de $20 et votre Sell Stop est à $18, une position de vente ou ‘Sell”’ sera ouverte une fois que le marché aura atteint ce niveau de cours. Buy Limit (limite d’achat) L’opposé d’un buy stop, c’est l’ordre Buy Limit qui vous permet de fixer un ordre d’achat au-dessous du cours actuel du marché. Cela veut dire que si le cours du marché est de $20 et votre prix Buy Limit est à $18, alors, une fois que le marché aura atteint le niveau de cours de $18, une position d’achat sera ouverte. Sell Limit (limite de vente) Finalement, l’ordre Sell Limit vous permet d’établir un ordre de vente au-dessus du cours actuel du marché. Donc si le cours du marché est de $20 et le cours du Sell Limit est établi à $22, alors une fois que le marché aura atteint le cours de $22, une position de vente sera ouverte sur ce marché. Ouvrir des ordres différés Vous pouvez ouvrir un nouvel ordre différé en faisant un double clique sur le l’instrument de votre choix depuis le cadre “Observation du Marché”. Une fois cela fait, la fenêtre nouvel ordre s’ouvrira et vous pouvez ensuite sélectionner le type d’ordre suivant : “Ordre différé”. Ensuite, sélectionnez le cours de marché auquel l’ordre différé sera activé. Vous devriez aussi choisir le volume de la position. S’il est nécessaire, vous pouvez déterminer une date d’expiration (Expiration). Une fois ces paramètres établis, sélectionnez le type d’ordre désiré en fonction de votre choix d’être Acheteur (Buy) ou Vendeur (Sell et cliquez sur “Placer”. Comme vous pouvez le voir, l’utilisation des ordres différés sur MT4 est très pertinente pour votre trading. Vous pourrez ainsi rentrer en position sans être en permanence devant votre écran. Faites votre analyse et déterminé les niveaux clés sur lesquels vous souhaitez entrer.

