xStation 5 : Ordres différés

Temps de lecture: 4 minute(s)

Quand vous faites du trading, il y existe essentiellement deux méthodes pour ouvrir un ordre.

Le trading avec effet de levier amplifie les gains et pertes. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi. Dans cette leçon vous allez découvrir : Les types d’ordres différés que vous pouvez trouver sur xStation 5

Comment placer un ordre différé

Comment exécuter des transactions directement depuis le graphique Quand vous faites du trading, il y existe essentiellement deux méthodes pour ouvrir un ordre. Exécution instantanée : votre ordre est ouvert immédiatement au prix actuel

Ordre différé : votre ordre est ouvert quand le marché atteint un niveau spécifique, que vous avez préalablement défini Avec le temps, vous utiliserez probablement les deux types de transactions pour votre trading. Mais comment fonctionnent exactement les ordres différés, et pourquoi sont-ils nécessaires? Le fait est qu’il est important d’être toujours à jour avec les actualités du marché, mais une bonne planification est encore plus importante. Quand vous avez votre propre opinion sur un certain marché, mais que vous n’avez pas le temps de suivre constamment l’évolution de ses prix, les ordres différés constituent la solution parfaite. Contrairement aux ordres exécutables instantanément (lorsqu’un ordre est placé au prix actuel du marché), les ordres différés vous donnent la possibilité d’ouvrir des positions une fois un certain prix atteint, que vous aurez préalablement défini. Il y a quatre types d’ordres différés disponibles sur xStation 5, mais nous pouvons les grouper en deux grands types: des ordres dont on attend qu’il casse un niveau de marché et des ordres dont on attend qu’il rebondisse sur un certain niveau de marché.

Buy Stop L’ordre Buy Stop vous permet d’établir un ordre d’achat au-dessus du prix actuel du marché. Autrement dit, si le prix actuel du marché est de $20 et que votre Buy Stop est fixé sur $22, une position d’achat ou ‘longue’ sera ouverte une fois le que marché aura atteint ce prix. Sell Stop L’ordre Sell Stop vous permet d’établir un ordre de vente dont le prix d’ouverture est fixé en dessous du prix actuel du marché. Autrement dit, si le prix actuel du marché est de $20 et que votre Sell Stop a pour point d’entrée $18, une position de vente ou ‘short’ sera ouverte une fois le que le marché aura atteint ce prix. Buy Limit C’est l’opposé d’un Buy Stop. Ll’ordre Buy Limit vous permet de fixer un ordre d’achat en dessous du prix actuel du marché. Cela veut dire que si le prix du marché est de $20 et votre prix Buy Limit est de $18, alors, une fois le marché atteint le niveau de prix de $18, une position d’achat sera ouverte. Sell Limit (limite de vente) Finalement, l’ordre Sell Limit vous permet d’établir un ordre de vente au-dessus du prix courant du marché. Donc si le prix courant du marché est de $20 et le prix Sell Limit établi est de $22, une fois le marché atteint le niveau de prix de $22, une position de vente sera ouverte sur ce marché. Ouvrir des ordres différés Vous pouvez ouvrir un ticket d’ordre de la Fenêtre Surveillance Marché, premièrement en choisissant le marché sur lequel vous voulez opérer et ensuite, en appuyant le bouton “Ticket d’ordre” ou un double clic sur le nom du marché. Une fois cela fait, le ticket d’ordre s’ouvrira et vous pouvez ensuite sélectionner l’onglet “Ordre différé”. Ensuite, sélectionnez le niveau de marché auquel l’ordre différé sera active. Vous devriez aussi choisir la dimension de la position en se basant sur le volume, valeur du contrat ou marge. S’il est nécessaire, vous pouvez établir une date d’expiration. Une fois ces paramètres établis, sélectionnez le bouton vert ou rouge en fonction de votre option – être long ou short. Trading à partir d’un graph Les ordres différés peuvent être placés aussi directement du graph que vous analysiez en ce moment-là. Vous pouvez le faire en appuyant le bouton situé dans le coin gauche, en haut du graph, comma vous pouvez le voir dans l’image ci-dessous. Ensuite, déplacez le curseur de la sourie sur le graph afin de sélectionner un niveau ou l’ordre différé sera ouvert. Une fois le niveau de prix choisi, vous pouvez aussi sélectionner des ordres Stop Loss ou Take Profit au-dessus ou au-dessous de votre niveau. Après avoir établi ces niveaux, une fenêtre de ticket d’ordre apparaitra avec tous les paramètres choisis par vous. Maintenant choisissez seulement la dimension de la position et placer l’ordre en sélectionnant le bouton rouge ou vert en fonction du type d’ordre que vous placez. Comme vous pouvez le voir, les ordres différés sont très puissantes caractéristiques de la xStation 5. Ils sont encore plus utiles quand vous ne pouvez pas surveiller constamment le marché pour voir votre point d’entrée ou si le prix d’un instrument change rapidement et vous ne voulez pas perdre l’opportunité.

