Le trading avec effet de levier amplifie les gains et pertes. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi.

Dans cette leçon vous allez découvrir :

Les principales caractéristiques d’xStation5

Comment se connecter à la plateforme

Quels sont les instruments disponibles sur xStation5



Comme xStation 5 est une plateforme utilisable depuis un navigateur web, vous n’avez pas besoin d‘installer de logiciel sur votre ordinateur afin de commencer à l’utiliser.

Se connecter à xStation 5

Connectez-vous simplement à la plateforme en visitant le site https://www.xtb.com/fr et cliquez sur le bouton de connexion situé dans le coin supérieur droit de la page.

Pour vous connecter, indiquez votre email et votre mot de passe. Si vous avez oublié votre mot de passe, cliquez sur “Mot de passe oublié ?” et suivez les instructions pour le réinitialiser.

Une fois les identifiants de votre compte indiqués, la plateforme xStation5 se lancera. Si vous avez plusieurs comptes – par exemple, un démo et un compte réel – vous pouvez sélectionner sur lequel investir, en utilisant le menu déroulant situé dans le coin supérieur droit de l’écran. La commutation entre les comptes est rapide et facile, vous ne devez pas introduire de nouveau vos identifiants.

Comme vous pouvez le voir, l’affichage par défaut d’xStation est divisé en trois modules:

La fenêtre des graphiques

Le module supérieur droit fait apparaître les graphiques, les widgets et d’autres instruments analytiques des marchés que vous pouvez ajouter ou supprimer, en fonction de vos besoins. Les graphiques d’xStation 5 intègrent une gamme d’instruments analytiques et d’indicateurs. Il y a aussi d’autres onglets uniques, conçus pour vous offrir une image plus claire des marchés – incluant des opinions, une liste des plus marchés les plus performants, un stock screener, une heatmap, un calendrier économique, des actualités sur le marché et les statistiques de vos propres performances. En général, ce module vous aidera pour votre analyse approfondie du marché. Certains modules sont plus détaillés dans nos autres tutoriels.



Market Watch

Le module situé dans le coin supérieur gauche s’appelle le “Market Watch”. Il vous servira à ouvrir et à gérer vos transactions, à observer les prix du marché mais aussi à approfondir et à personnaliser vos marchés favoris, afin de les surveiller. Avec xStation 5, vous pouvez investir sur le Forex, les matières premières, les indices boursiers, les CFD actions ou encore les ETF. Parallèlement, vous pouvez aussi créer via l’onglet “Market Watch” une liste de sous-jacents favoris, sous l’onglet “Favoris”.

Terminal de Trading

Ce module se situe sur la partie inférieure de la plateforme. Il vous servira à gérer votre ordres boursiers : vos opérations ouvertes, différées, ainsi que l’historique de votre compte de trading. Le module présente également le solde global de votre compte, vos fonds propres et votre marge. Vous pouvez éditer vos positions en ajoutant des niveaux de Stop Loss ou de Take Profit. Par ailleurs, vous pouvez accéder à vos statistiques de performance pour vérifier les résultats de votre activité de Trading et mieux comprendre où vous pouvez vous améliorer.