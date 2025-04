Que sont les banques centrales ?

Temps de lecture: 8 minute(s)

Grâce à cet article, vous allez apprendre:

Ce que les banques centrales sont et leur rôle dans le système financier

Quelles sont les plus importantes banques centrales qui doivent être prises en considération

Comment les banques centrales peuvent influencer les marchés financiers

Une banque centrale est la banque nationale qui fournit des services financiers et bancaires pour le gouvernement de son pays et le système commerciale bancaire. Elle s’occupe aussi des émissions monétaires de la devise nationale ; conformément à la Banque Centrale Européenne, « une banque centrale est un établissement publique qui gère la devise d’un pays ou groupe de pays et contrôle l’approvisionnement d’argent et le montant d’argent qui est en circulation. L’objectif principal des nombreuses banques centrales est la stabilité de la valeur de sa monnaie. Dans certains pays, les banques centrales doivent intervenir et agir afin de faciliter l’emploi. »

Il est important de mentionner qu’une banque centrale n’est pas une banque commerciale. Un individu ne peut pas ouvrir un compte auprès d’une banque centrale ou demander un crédit, et en tant qu’établissement publique, elle n’est pas motivée par le profit.

Pourquoi est-ce que les banques centrales sont si importantes?

Il faut se rappeler toujours une chose – les banques centrales sont vitales non seulement pour les participants au marché, mais aussi pour l’économie entière. Elles sont responsables de la stabilité du prix, et peuvent aussi soutenir la croissance économique ou l’emploi.

En ce qui concerne les marchés financiers, la chose la plus importante qu’il faut retenir, en tant que trader, est que les banques centrales contrôlent l’approvisionnement en argent. A son tour, cela signifie que la politique monétaire d’une banque centrale ou l’implémentation de sa politique fiscale peut affecter l’évolution du marché du forex.

Un des outils principaux de toute banque centrale est l’établissement des taux d’intérêt – connu aussi comme le coût de l’argent. La modification des taux d’intérêt par la banque centrale, influence le marché des taux d’intérêt, aussi que celui des devises étrangères.

Prenons un exemple. Imaginez-vous que la Réserver Fédérale Américaine voit que l’économie est performante, le taux de chômage est assez bas, la croissance économique est stable et l’inflation est à la hausse. Avec un tel scénario, la Fed agira dans le sens d’augmenter les taux d’intérêt afin de prévenir la croissance excessive des prix. Comme les intérêts sont plus élevés, les crédits deviennent plus coûteux, donc moins d’individus sont intéressés à en prendre un. Cela va ensuite ralentir la croissance.

Mais comment cela affecte une monnaie ? Tandis que les intérêts plus élevés rendent les emprunts et les crédits plus coûteux, les dépôts génèrent plus d’intérêts, donc les traders pourraient chercher à acheter la devise pour un taux de rendement plus élevé. Cela mène à une croissance de la demande pour le dollar, et la devise devient plus chère. Voyez en bas comment la paire EURUSD a réagi à la décision de politique monétaire prise par la Fed en décembre 2016.

Il est important de se rappeler que le taux d’intérêt n’est pas le seul outil qui peut être utilisé par les banques centrales. Les banques centrales ont évolué et des mesures nombreuses ont été introduites après la crise financière de 2008-2009. Une banque centrale peut acheter des obligations gouvernementales ou prêter de l’argent aux institutions privées nécessaire pour stimuler le crédit et in fine la croissance. En plus, elle peut aussi acheter d’autres actifs de banques pour prévenir leur faillite. La Fed a fait ces différentes actions après la crise et cela a permis de soutenir un marché haussier à Wall Street, qui a eu lieu sur plusieurs années.

Comme vous pouvez le voir, les banques centrales sont les plus importants participants du marché qui pourraient fixer la tendance d’un marché donnné. Pourtant, certaines banques centrales ont plus d’influence que d’autre. Voyons lesquelles il faut suivre attentivement.

Les plus importantes banques centrales:

Il y a quatre banques centrales dont les décisions ont un impact significatif sur les marchés financiers.

La Federal Reserve - la Federal Reserve est la banque centrale des Etats Unis. Le Federal Open Market Committee est responsable pour les opérations du marché ouvert qui sont vitales pour les marchés financiers. Le FOMC tient huit réunions par an. Durant ces réunions, le comité passe en revue les conditions économiques et financières, détermine la position adéquate de la politique monétaire et évalue les risques pour ses objectifs à long terme à propos de la stabilité des prix et la croissance économique durable. Le FOMC se réuni deux fois par trimestre, et la dernière réunion de chaque trimestre est accompagné par une conférence de presse et les projections économique du FOMC. La Fed est actuellement présidée par Janet Yellen, et ses discours peuvent avoir un impact similaire à une hausse ou une baisse des taux d’intérêts. Pourtant, il vaut la peine d’écouter aussi d’autres membres du comité d’établissement de la politique, car les décisions du FOMC se basent sur le consensus qui se crée entre ses membres.

La Banque Centrale Européenne – la Banque Centrale Européenne (BCE) est la banque centrale de L’Union Monétaire Européenne. Elle est la banque centrale de 19 pays de l’Union Européenne qui ont adopté l’euro. La mission principale de la BCE est de maintenir la stabilité du prix dans la zone euro et de cette manière, de conserver le pouvoir d’achat de la monnaie unique. Le Conseil des Gouverneurs est l’organe principal de décision de la BCE. Il est formé de 6 membres de conseil et les gouverneurs des banques centrales nationales des 19 pays membre de la zone euro. Le Conseil des gouverneurs se réuni pour discuter la politique monétaire toutes les six semaines. Chaque réunion est suivie par la conférence de presse du président. La Banque est actuellement gouverné par Mario Draghi, entre autre bien connu pour sa déclaration « la BCE fera tout pour protéger l’euro ».

La Banque du Japon – comme le nom l’indique, la Banque du Japon (BdJ) est la banque centrale du Japon. La principale mission de la BdJ est de garder la stabilité du prix, mais il est important de rappeler qu’à partir des années 90, l’économie japonaise a connu de sérieuses difficultés. Le taux de croissance est presque à zéro, alors que l’inflation reste plafonnée voir parfois elle tourne vers une déflation. Voilà pourquoi la Banque du Japon a introduit les plus extraordinaires mesures parmi les banques centrales, incluant des taux d’intérêts négatifs. Les membres de la Banque du Japon se réunissent 8 fois par an pour décider de la politique monétaire à adopter. Le gouverneur de la Banque centrale est Haruhiko Kuroda, qui fait une conférence de presse après chaque décision prise à propos de la politique monétaire.

La Banque d’Angleterre – Malgré ce que le nom suggère, la Banque d’Angleterre (BdA) est la banque centrale de l’entier Royaume Uni et pas seulement de l’Angleterre. Sa mission principale est de garder la stabilité des prix, mais après le vote de Brexit, la BdA a modifié sa position et maintenant elle soutient aussi la croissance économique. Même s’il ne s’agit pas d’une règle officielle, la Banque d’Angleterre a souligné qu’elle va soutenir l’économie pendant la période de Brexit. Les décisions de politique monétaire sont prises par le Comité De Politique Monétaire qui se réuni huit fois par an. L’aspect technique des décisions de la BdA est similaire à celui de la Fed – le gouverneur participe à des conférences de presse seulement après quatre décisions. Il faut noter quand même une différence. La Banque d’Angleterre publie le procès-verbal de sa dernière réunion (un document qui décrit une discussion qui a eu lieu pendant la réunion – ce qui fournit une perspective supplémentaire sur la direction de la politique monétaire) avec une décision. La Federal Reserve publie son document trois semaines après la date effective de la réunion. La BdA est actuellement gouvernée par Mark Carney, qui se retirera une fois que le Brexit arrive à son terme.

Éperviers vs pigeons:

Les personnes différentes ont des opinions différentes, donc ce n’est pas une grande surprise que les décideurs politiques pourraient avoir une vision différente sur l’économie ainsi que sur la politique monétaire à adopter. Parmi les banquiers centraux on peut distinguer deux groupes – les éperviers et les pigeons.

Les éperviers – les éperviers sont des décideurs politiques qui ont comme priorité de maintenir l’inflation basse. Ce type de banquiers centraux préfèrent les taux d’intérêt élevés et une politique monétaire plus prudente pour garder l’inflation sous contrôle. Ils sont moins préoccupés de l’état général de l’économie.

Les pigeons – les pigeons sont des décideurs politiques qui pourraient tolérer une inflation plus élevée afin de stimuler la croissance économique et soutenir l’embauche. Ces décideurs politiques préfèrent les taux d’intérêt plus bas.

Comme vous l’avez compris, la position de la banque centrale peut être décrite de deux façons. Si vous entendez qu’une banque centrale est offensive, cela veut dire qu’elle veut augmenter les taux d’intérêt ou qu’elle a une perspective haussière sur l’économie. Par exemple, une Fed offensive signalerait une hausse des taux d’intérêts, entrainant par la suite le renforcement du dollar. D’un autre côté, les banques centrales conciliantes auraient normalement un impact négatif sur la devise, car elle ne se précipiterait pas à renforcer sa politique.

Les plus puissants participants au marché:

Comme vous pouvez le voir, les banques centrales pourraient être décrites comme les plus puissants participants au marché. Leurs décisions – ou même une seule déclaration faite par un de leurs décideurs politiques – pourraient avoir un impact significatif non seulement sur les devises, mais aussi sur les places financières mondiales et le marché des obligations. C’est pour cela qu’un trader prudent devrait surveiller attentivement tout ce qui est lié aux décisions de la politique monétaire et les décisions des banques centrales.