Qu’est-ce que l’indice Dow Jones ?

Temps de lecture: 24 minute(s)

L'indice Dow Jones est composé des 30 valeurs américaines dont les capitalisations boursières sont les plus importantes et les plus liquides.

Histoire du Dow Jones

Le Dow Jones Industrial Average, également connu sous le nom de DJIA ou Dow 30, est un indice boursier qui regroupe 30 grandes entreprises cotées à la bourse de New York.

Le DJIA est le deuxième plus ancien indice boursier des États-Unis et se caractérise comme un indice conçu pour servir d'indicateur de la santé économique des États-Unis et de l'économie mondiale en général.

Dans le Dow Jones, on trouve de grandes entreprises comme General Motors, Goodyear, IBM (IBM) et Amgen (AMGN).

Si ces entreprises de l'indice ont une performance positive, cela signifie que l'économie du pays "se porte bien". Si, en revanche, l'économie "se porte mal", les prix ont tendance à baisser.

Le Dow Jones agit donc comme un échantillon des tendances du marché dans son ensemble, ce qui devient pertinent si vous considérez l'économie américaine comme l'une des principales et génératrices de tendances au niveau mondial.

Les étapes historiques de l’indice phare de Wall Street

Voici quelques jalons historiques importants atteints par le Dow :

1933 : Le 15 mars, le Dow Jones gagne 8,26 points en une journée, pour atteindre 62,10 %.

1987 : le 19 octobre, également appelé "Lundi noir", a vu la plus forte baisse en pourcentage se produire en un jour, l'indice ayant chuté de 22,61 %.

2001 : le 17 septembre est la quatrième plus grande baisse de points en une journée, grâce aux événements du 11 septembre. Ce jour-là, le Dow a chuté de 684,81 points, ce qui représente une baisse de près de 7,1%.

2013 : le 3 mai, le Dow a franchi la barre des 15 000 pour la première fois de l'histoire.

2017 : le 25 janvier, le Dow Jones a franchi pour la première fois la barre des 20 000 points.

2018 : le 4 janvier 2018, il a franchi pour la première fois la barre des 25 000 points.

2019 : le 11 juillet, le Dow a franchi la barre des 27 000 pour la première fois de son histoire.

2020 : le 12 février 2020, le Dow atteint un nouveau record historique de 29 551.

Mars 2020 : en raison de la pandémie du Coronavirus, le Dow passe en dessous de 20 000 points et avec des chiffres de perte de 3 000 points en une seule journée.

La société Dow Jones

Lorsque nous parlons de Dow Jones, ou plus précisément de Dow Jones & Company, nous faisons référence à l'une des sociétés qui s'occupe de l'actualité financière et économique et qui est l'une des plus importantes de ce secteur. Au cours de l'article, nous approfondirons ce qu'est le Dow Jones et comment y investir.

La création de la société remonte à 1882, lorsque Charles Dow, Edward Jones et Charles Bergstresser ont fondé cette société. Deux ans plus tard, en 1889, ils ont fondé le Wall Street Journal, qui reste encore aujourd'hui l'un des journaux financiers les plus influents au niveau international. Dow Jones & Company possède le Dow Jones Industrial Average, un indice boursier qui reproduit les performances des entreprises qui le composent.

L'indice Dow Jones est le plus célèbre des indices de New York et l'un des plus importants au monde. Il est calculé sur la base du prix de 30 actions de référence de Wall Street, choisies chaque année par le Wall Street Journal.

Liste des 30 entreprises cotées sur le DOW JONES

La composition de l'indice a changé environ 60 fois depuis le lancement des 30 premières composantes, en particulier dans les premières années au lendemain de la Grande Dépression.

Par exemple, en 1932, huit des composants ont été remplacés au sein du Dow Jones, et ce fut le premier changement à grande échelle.

En raison des changements générés par la pandémie de 2020, trois changements ont été apportés le 24 août, dans lesquels les sociétés Salesforce, Amgen et Honeywell ont remplacé les titres Exxon Mobil, Pfizer et Raytheon Technologies.

Composition de l’indice DJIA :

3M AMERICAN EXPRESS AMGEN INC APPLE Boeing Co CATERPILLAR INC CISCO SYSTEMS COCA-COLA CHEVRON DOW INC GOLDMAN SACHS GROUP INC HOME DEPOT HONEYWELL INTERNATIONAL INC INTEL CORPORATION IBM JP MORGAN CHASE JOHNSON & JOHNSON MERCK & CO INC MICROSOFT CORPORATION MCDONALD'S NIKE INC PROCTER & GAMBLE Salesforce.com Inc THE TRAVELERS COMPANIES UNITEDHEALTH GROUP INC VERIZON COMMUNICATIONS VISA INC WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC WAL-MART STORES WALT DISNEY

Mode de calcul du DJIA 30

Lorsque l'indice a été lancé en 1896, il ne comprenait que 12 sociétés, principalement axées sur le secteur industriel tel que les chemins de fer, le coton, le gaz, le sucre, le tabac et le pétrole.

La composition de l'indice a changé au fur et à mesure de l'évolution de l'économie. Le Dow change lorsqu'une entreprise perd sa pertinence par rapport aux tendances économiques actuelles ou lorsqu'il y a un changement très important dans l'économie et que ce changement sera donc reflété dans l'indice.

Par exemple, si une société perd un pourcentage de sa capitalisation boursière en raison de certaines difficultés financières, elle est susceptible d'être retirée du Dow Jones.

La pondération qui est faite dans l'indice est basée sur le prix de l'action. En d'autres termes, plus une action est pertinente dans l'indice, plus elle a de valeur sur le marché.

C'est ce qu'on appelle le "Dow Divisor", une constante prédéterminée utilisée pour déterminer l'effet d'une variation d'un point dans l'une des 30 actions qui composent l'indice. Le diviseur actuel trouvé dans le Wall Street Journal est 0,14748071991788.

Le Dow n'est pas calculé à l'aide d'une moyenne arithmétique et ne tient pas compte de la capitalisation boursière, comme le font d'autres indices. Il reflète plutôt la somme du prix d'une action pour toutes ses composantes, divisée par le diviseur Dow.

Prix du DJIA = SOMME (prix des actions composant l'indice) / Diviseur Dow

Par exemple, si l'action d'une entreprise passe de 100 à 110 dollars et celle d'une autre de 11 à 10 dollars, le Dow Jones augmentera globalement, même si le premier membre a augmenté de 10 % et le second de 10 %.

Les limites de l'indice

Il existe un certain groupe d'analystes économiques qui critiquent l'indice Dow Jones, car ils affirment qu'il n'est pas suffisamment représentatif de l'économie américaine.

Ils affirment que 30 sociétés à grande capitalisation ne peuvent servir de base à l'analyse de l'économie du pays parce qu'elles négligent les entreprises de différentes tailles.

C'est pourquoi beaucoup préfèrent prendre comme référence le S&P 500, qui comprend 500 entreprises, ce qui leur donne plus de marge de manœuvre pour se diversifier.

Pour aggraver les choses, certains critiques pensent également que le fait de ne prendre que le cours de l'action ne reflète pas nécessairement une société comme le fait le facteur de capitalisation boursière. En d'autres termes, le prix d'une action peut être surévalué, ce qui affecte grandement la précision de l'indice Dow Jones.

Comparaisons entre le DOW JONES et d'autres indices

En quoi le Dow Jones est-il différent du S&P 500 ? L'indice Dow Jones et le S&P 500 sont tous deux utilisés comme indicateurs pour mesurer la performance du marché boursier. Toutefois, ils diffèrent largement à certains égards.

Le plus remarquable est le nombre d'entreprises incluses, le Dow Jones est un indice très exclusif de seulement 30 composantes et le S&P 500 est beaucoup plus grand en prenant en compte 500 entreprises.

Bien que cela serve à donner du prestige aux sociétés qui font partie du Dow Jones, la vérité est que le petit nombre de sociétés qui le composent affaiblit le Dow en tant qu'outil de mesure du marché boursier en général, car ce qui se passe au sein des 30 plus grandes sociétés ne représente pas nécessairement ce qui se passe sur le marché en général.

Un autre facteur déterminant est la pondération de ses actions, qui, dans le Dow Jones, est calculée par le cours de l'action et, dans le S&P 500, par la capitalisation boursière de chacune de ses sociétés. On estime qu'il est bien préférable de pondérer la capitalisation boursière car le prix de l'action et le nombre d'actions circulant sur le marché y sont représentés.

En quoi le Dow est-il différent de l'indice boursier du Nasdaq ?

L'indice Nasdaq est le troisième plus grand indice boursier des États-Unis, mais il ne reflète pas le marché boursier américain en général, comme le Dow Jones prétend le faire.

Cela s'explique par le fait que la plupart des composantes de l'indice NASDAQ sont des entreprises du secteur technologique, plutôt que de provenir de différents secteurs du marché.

Par exemple, le NASDAQ est passé de moins de 1 000 points en 1995 à plus de 5 000 points au début du siècle après la bulle Dotcom.

En d'autres termes, les investisseurs ont acheté en grandes quantités des actions d'entreprises technologiques pendant cette période, ce qui est devenu insoutenable.

Lorsque la bulle a éclaté entre 2001 et 2002, le NASDAQ était retombé à 1000. Si nous analysons l'impact qu'il y a eu sur le Dow Jones, il n'a pas été aussi prononcé et n'a pas montré des baisses de cette ampleur.

Comment trader sur le Dow Jones à travers les CFD avec XTB France ?

Un indice ne se négocie pas comme une action ou un actif traditionnel. Grâce aux CFD, vous ouvrez une position haussière ou baissière sur les indices.

En utilisant la plateforme de trading XTB, vous investissez avec des outils à la pointe de la technologie, équipés de graphiques avancés et de nombreux indicateurs.

En choisissant XTB, vous optez pour la négociation sur les indices boursiers du monde entier avec un partenaire de confiance et fiable sur le secteur.

Nos experts financiers vous accompagnent au quotidien avec des formations en ligne gratuites, des points de marchés et analyses des actualités financières à chaud.

Le Dow Jones Industrial Average est l'un des indices boursiers les plus connus qui suivent la performance de 30 grandes sociétés américaines de premier ordre cotées au NASDAQ et au NYSE. Le nom vient de Charles Dow et Edward Jones, qui l'ont créé en 1896. L'indice est utilisé depuis plus de 100 ans par les analystes boursiers pour mesurer la force du marché boursier américain et la santé globale de l'économie.

Lorsque l'indice a été créé, il comprenait les listes de 12 sociétés industrielles cotées en bourse qui opéraient dans les industries ferroviaire, sucrière et pétrolière, entre autres. Bien que ces entreprises semblent dépassées aujourd'hui, elles étaient des industries révolutionnaires au début du XXe siècle et la popularisation des chemins de fer a contribué à l'une des bulles spéculatives. De même, l'action du sucre était célèbre parmi les spéculateurs pour son énorme volatilité. Le sucre n'est devenu un additif largement utilisé dans le secteur alimentaire qu'au XXe siècle, lorsque Hershey's a créé la première barre de sucre en 1900, ce qui a contribué à la forte volatilité des actions liées au sucre.

Aujourd'hui, l'indice Dow Jones a changé au-delà de toute reconnaissance, avec des sociétés technologiques comme Microsoft et Salesforce qui y sont inscrites, ainsi que des sociétés pétrolières et gazières comme Chevron. Cependant, l'indice est toujours appelé industriel, également en raison de son origine industrielle.

Voyons comment l'indice est structuré aujourd'hui et qu'est-ce qui rend le Dow Jones (US30) si populaire parmi les traders et les investisseurs ?

Le Dow Jones est l'un des indices américains les plus populaires représentant 30 actions de premier plan cotées au NASDAQ ou à la Bourse de New York (NYSE).

La composition de l'indice Dow Jones change à mesure que l'économie américaine évolue. Si une entreprise décline ou perd un rôle clé dans l'économie, elle peut quitter l'indice et une nouvelle entreprise peut le rejoindre. L'indice exclut les entreprises des secteurs des transports et du secteur public.

Une société dont les actions perdent de la valeur (capitalisation en baisse) en raison d'une baisse des bénéfices ou de la performance financière peut quitter l'indice, perdant sa désignation de blue chip. Les actions dont les valorisations sont plus élevées pèsent le plus dans l'indice. Cela signifie qu'une augmentation de la valorisation d'une société qui a un poids plus élevé dans l'indice augmentera la valeur de l'indice beaucoup plus qu'une augmentation d'une société ayant un poids plus faible.

Historiquement, en regardant l'indice Dow, son co-fondateur Charles Dow additionnait les prix des 12 actions composant l'indice, puis divisait par douze - en calculant la valeur de l'indice à partir de cela. Cependant, cela s'est avéré problématique face aux «opérations sur titres» telles que les fractionnements d'actions et les émissions d'actions.

De nos jours, l'indice a un diviseur fixe et est utilisé pour un mouvement d'un point de chacune des 30 sociétés cotées dans l'indice. La valeur du diviseur fluctue et au 20 juin oscille autour de 0,151. Le Dow Jones est donc une moyenne arithmétique pondérée - contrairement au S&P 500, il ne reflète pas la capitalisation boursière des sociétés qui le composent.

Au contraire, le Dow Jones représente la somme des prix par action des 30 sociétés divisées par le diviseur. Un changement de X points dans l'une des actions de l'indice entraîne une variation de l'indice exactement du même nombre de points.

La formule le montre ainsi :

Valeur de l'indice Dow Jones = cours des actions de 30 sociétés / division fixe

Quelles sociétés composent Dow Jones ?

L'indice est composé de blue-chips, c'est-à-dire des sociétés qui affichent des bénéfices stables, prévisibles et en croissance et qui sont essentielles dans leur secteur. Actuellement, l'indice comprend McDonald's et Wal-Mart ainsi que des sociétés technologiques telles que Cisco, Salesforce, Apple, Microsoft et Walt Disney.

En 1997, l'indice comprenait Wal-Mart, Hewlett Packard, Johnson&Johnson et Travellers Group.

En 1999, Intel, Microsoft, Home Depot et SBC Communications ont fait leurs débuts dans l'indice ; Chevron et Goodyear, entre autres, ont quitté l'indice.

En 2020, ExxonMobil, Pfizer, Honeywell, Salesforce, Amgen et Raytheon Technologies ont fait leurs débuts.

En regardant historiquement les actions les plus importantes de l'indice, McDonald's est dans l'indice depuis 1987, Apple depuis 2015, IBM depuis 1979, Intel depuis 1998. JP Morgan a fait ses débuts en 1991 avec Catterpillar et Microsoft. Les actions de Proctor&Gamble ont tenu le plus longtemps (depuis 1932).

Type de positions sur le Dow Jones

Lorsque vous souhaitez commencer à trader l'indice Dow Jones, vous pouvez prendre deux positions : une position courte ou une position longue. Il est important de rappeler que les grandes nouvelles qui peuvent affecter la santé de l'économie ont tendance à faire grimper la volatilité des marchés et l'indice Dow Jones y est bien sûr sensible. La position que vous choisirez dépendra donc de vos perspectives quant à la santé globale de l'économie et à l'orientation des consommateurs et du volume des investissements.

Position longue sur Dow Jones

Une position longue « ACHAT » est particulièrement populaire lorsque le marché est de bonne humeur et que les investisseurs se sentent en sécurité ou lorsqu'il existe des circonstances externes qui peuvent ramener un sentiment positif sur le marché. C'est à ce moment qu'un rebond peut être particulièrement dynamique.

Dans une telle situation, si vous supposez que l'économie peut connaître une amélioration du sentiment des investisseurs suite à un événement économique ou politique, vous pouvez prendre une position longue sur le Dow Jones. Habituellement, les investisseurs qui aiment le risque reviennent rapidement sur leurs investissements une fois que la situation est meilleure sur le marché.

Si en effet le sentiment du marché s'améliore, votre prédiction sera correcte et vous feriez un profit en pariant sur la hausse des prix de l'indice Dow Jones (US30). À l'inverse, si vous deviez prendre une position longue et que le marché craint un repli, votre position enregistrerait probablement une perte.

Position courte sur Dow Jones

Une position courte « VENTE » est particulièrement populaire lorsqu'il y a de la peur et de l'incertitude sur le marché ou lorsqu'il existe des circonstances externes qui pourraient provoquer le retour d'un sentiment négatif.

Dans une telle situation, si vous supposez que l'économie pourrait connaître une forte détérioration du sentiment des investisseurs suite à une annonce économique ou politique, vous pouvez prendre une position courte sur le Dow Jones (US30). De cette façon, vous pouvez mettre en place des stratégies de trading pour des événements mondiaux spécifiques qui pourraient augmenter ou diminuer considérablement la volatilité des prix des actifs.

Si la peur est bien présente sur le marché, votre prédiction sera correcte et vous ferez un profit en pariant sur une baisse du prix de l'indice Dow Jones. A l'inverse, si vous prenez une position courte mais que le marché va encore monter, votre position enregistrera une perte.

Meilleur moment pour commencer à trader le Dow Jones

L'indice Dow Jones a tendance à connaître des mouvements de prix beaucoup plus légers que les autres indices américains en raison de la nature des grandes entreprises qui y sont cotées. Ce sont pour la plupart des entreprises avec une longue histoire, qui ont une sorte de leadership dans le secteur comme Microsoft, Chevron ou McDonald's. De ce fait, dans les périodes de panique ou de situations instables dans le monde, le Dow Jones perd moins que les autres indices américains. Cependant, les investisseurs abandonnent généralement les actifs risqués pendant un certain temps et se tournent vers des investissements ou des liquidités plus stables.

L'indice Dow Jones est également sujet à des rebonds dynamiques des prix lorsque le sentiment positif revient sur le marché. Cela peut être attribué à des facteurs macroéconomiques qui incitent les investisseurs à revenir investir dans les meilleures entreprises de Wall Street. Les sociétés cotées au Dow Jones créent le cœur de l'économie américaine. Parfois, d'importants capitaux reviennent d'abord sur des actions moins risquées, de sorte que des indices comme le NASDAQ ou le Russell 2000 peuvent être même à quelques pas de la croissance du Dow Jones lorsque les indices rebondissent. Le Dow Jones fournit des rendements élevés mais pas aussi élevés que ceux du NASDAQ, mais il a un modèle moins risqué (le rapport risque/récompense fonctionne).

C'est certainement le bon moment pour s'intéresser au trading de l'indice Dow Jones pendant les périodes de panique, qui provoquent une forte vente d'actions de grandes entreprises qui fournissent de bonnes solutions commerciales depuis des décennies. Un grand nombre d'investisseurs à contre-courant à la recherche d'un renversement de tendance peuvent prendre d'importantes positions longues « ACHAT » en prévision d'un rebond des prix. De même, en cas d'euphorie lorsque l'indice atteint des sommets historiques, les traders aimant le risque peuvent rechercher une période de faiblesse sur les marchés mondiaux pour prendre des positions courtes de « VENTE » sur le Dow Jones, pariant sur la baisse de la croissance économique américaine.

Les moments intéressants pour commencer à trader le Dow Jones sont lorsque les plus grandes sociétés de l'indice publient leurs résultats financiers trimestriels ou annuels, ainsi que des événements mondiaux pouvant entraîner une forte volatilité, tels que les réunions de la FED, les grandes réunions politiques ou diverses crises militaires.

Le trading du Dow Jones est possible sur notre plateforme de trading xStation où vous pouvez commencer à trader tous les plus grands indices américains en concluant des transactions CFD (contrat pour différences) sur l'instrument US30 et utiliser l'effet de levier. En tradant le Dow Jones, vous pouvez profiter de la volatilité du marché et des positions ouvertes lors de mouvements de prix très rapides. L'effet de levier est très risqué, mais bien sûr, il peut multiplier les bénéfices d'un day trader. Le trading du Dow Jones (US30) est dédié aux traders actifs qui n'ont aucun problème avec la volatilité du portefeuille causée par l'effet de levier financier.

Grâce à l'effet de levier de 1:20, vous n'aurez besoin que d'une marge de 5 % pour ouvrir une position. En utilisant 1000 USD, vous ouvrirez une position d'une valeur de 20 000 USD. En raison des instruments CFD à effet de levier, le revenu potentiel de la position peut également être élevé, mais la perte potentielle peut également être plus élevée. Le trading du Dow Jones (US30) donne aux traders la possibilité d'ouvrir des positions courtes et longues. Les positions courtes donnent aux traders la possibilité de réaliser des bénéfices lorsque les prix du marché baissent.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les CFD et l'effet de levier financier, vous pouvez lire les informations ici : https://www.xtb.com/fr/formation/quest-ce-que-le-trading-sur-cfd

Les seuls frais que vous encourez pour ces transactions sont le spread (différence entre le prix d'achat ASK et le prix de vente BID) et les points de swap. L'écart est très faible et coûte quelques centimes en fonction de la taille de votre position. Les points de swap sont les coûts encourus par le courtier pour financer les positions à effet de levier ; les swaps sont imputés quotidiennement à la position ouverte sur l'instrument Dow Jones.

En tradant des contrats Dow Jones, vous pouvez profiter de la volatilité et des positions ouvertes même lors de mouvements de prix très rapides. L'effet de levier est un instrument à haut risque et peut entraîner des pertes, mais peut également multiplier les bénéfices d'un day trader.

Le trading du Dow Jones est spéculatif et pour les traders actifs, seules les fluctuations de prix comptent sur cet instrument. Ce type de contrat est un accord financier qui verse la différence de prix de règlement entre une transaction ouverte et fermée sans aucune livraison physique de l'instrument négocié.

Le trading en ligne vous permet de commencer à trader le Dow Jones sans quitter votre domicile, sans aucune commission et avec de faibles spreads. En raison également de la liquidité élevée du marché Dow Jones (US30), vous pouvez clôturer votre position en un clic de souris à tout moment lorsque le marché est ouvert. C'est pourquoi le trading en ligne de contrats US30 est de plus en plus populaire.

Investissement Dow Jones Stocks

Le trading avec effet de levier sur les indices comporte bien sûr un risque élevé, mais des positions bien prises peuvent donner des rendements très élevés sur un tel investissement. Pour les investisseurs qui ne sont pas très actifs et ne préfèrent que l'investissement passif dans l'indice Dow Jones, nous proposons également des ETF donnant une exposition aux États-Unis. L'Indice industriel Dow Jones tel que l'ETF cumulatif iShares Dow Jones Industrial UCITS ETF CIND.UK CNDX.UK ou l'ETF CFD SPDR Dow Jones Industrial Trust DIA.US qui suit les prix de l'indice Dow Jones et s'adresse aux investisseurs plus risqués. Vous pouvez en savoir plus sur l'investissement dans les ETF ici : https://www.xtb.com/fr/formation/etf-trading.

Nous proposons également des actions des 30 sociétés cotées sur le Dow Jones, notamment UnitedHealth Group UNH.US, Goldman Sachs GS.US, Home Depot HD.US, McDonald's MCD.US, Chevron CVX.US, Caterpillar CAT.US, Boeing BA.US et beaucoup plus.

Cours de l'indice Dow Jones (US30)

L'indice US30 (Dow Jones) n'est pas un instrument très volatil, mais le prix fluctue quand même lorsque le marché est ouvert. En raison également de l'effet de levier financier sur les CFD, le suivi de la cotation US30 est très important pour les traders. Sur xStation, nous fournissons des cotations en temps réel pour les contrats à terme sur le Dow Jones en proposant des CFD sur l'instrument US30.

Dow Jones Heures de cotation

Qu'en est-il des heures de trading disponibles sur le Dow Jones (US30) ? Cette information est importante pour tous les traders. Le trading US30 est disponible 4 jours par semaine de 00h05 CET à 23h00 CET avec une courte pause entre 22h15 CET et 22h30 CET du lundi au jeudi, et de 00h05 CET à 22h00 CET - le Vendredi. Le trading US30 n'est bien sûr pas disponible le week-end sur notre plateforme car le marché à terme du Dow Jones est fermé le week-end. Le prix US30 est statique lorsque le marché est fermé. À tout autre moment, les prix fluctuent constamment.

Le meilleur moment pour commencer à trader activement le Dow Jones sur des instruments CFD US30 est pendant les périodes de très forte volatilité lorsque les investisseurs ressentent des émotions extrêmes et qu'un volume élevé entre sur le marché. Lorsque la peur ou la cupidité est sur le marché, le volume de l'indice Dow Jones augmente. Cette situation représente une grande opportunité pour les traders sensibles au risque, qui utilisent l'effet de levier pour prendre d'importants bénéfices sur des positions longues mais aussi courtes.

La peur croissante pourrait être influencée par la publication de nouvelles politiques ou macroéconomiques négatives. Le Dow Jones n'est pas l'indice le plus volatil (par exemple Par rapport au NASDAQ) mais le prix de l'action peut toujours être très élevée, en particulier pendant les marchés baissiers. L'indice est composé de sociétés industrielles américaines qui ont tendance à être peu volatiles et qui occupent des positions fortes sur le marché boursier. Mais lorsque la peur augmente et est directement liée à des questions macroéconomiques et politiques, par exemple des informations sur la politique monétaire de la FED ou des informations sur un conflit mondial ou une crise politique, même les entreprises industrielles centenaires commencent à chuter. Cela se produit généralement en raison du sentiment négatif des consommateurs qui anime le secteur industriel. Lorsque la demande de logements, de voitures ou de transports diminue, le Dow Jones est confronté à la récession. La faiblesse des données économiques et les tensions géopolitiques sont toujours le signe de grands mouvements sur le Dow Jones. Mais les mouvements de prix du Dow Jones à la hausse peuvent être dynamiques lorsque les données économiques montrent que les investisseurs croient à nouveau à la force économique et que la demande se stabilise. Ces moments-là, les investisseurs se sentent à nouveau en sécurité et reviennent à des investissements boursiers risqués.

