Qu’est-ce que l’investissement contrariant ? Définition et méthode

L’investissement contrariant (également appelé « investissement contrarien », « investissement à contre-courant », « gestion contrariante », « gestion contrarienne » ou « gestion à contre-courant ») est une approche consistant à prendre des positions opposées à la tendance dominante des cours du marché, sur pratiquement toutes les classes d’actifs : indices, actions, matières premières, devises ou crypto-monnaies. Cela implique d’étudier les figures chartistes, les comportements historiques des prix, la psychologie des investisseurs et les tendances de marché pour identifier les risques et exploiter les fluctuations du marché. Les investisseurs contrariants privilégient une gestion qui remet en cause le comportement de la foule. Alors que la majorité suit les tendances dominantes, les contrariants en prennent volontairement le contrepied, en recherchant des opportunités là où d’autres voient seulement une source de risque ou d’incertitude. L’essence de la gestion contrariante repose sur l’exploitation des surréactions sur le marché — lorsque la peur ou la cupidité pousse les prix loin de leur valeur intrinsèque. Ce n’est pas seulement une question d’être différent : cela exige analyse rigoureuse, discipline émotionnelle et compréhension approfondie de la psychologie des marchés. En repérant des actifs surachetés ou survendus, les investisseurs à contre-courant visent à acheter bas et vendre haut, alors que le reste du marché fait l’inverse. Dans cet article, découvrez ce qu’est l’investissement contrariant, comment il fonctionne et comment intégrer cette stratégie fascinante dans votre approche.

Points clés

Définition : l’investissement contrariant consiste à aller contre le sentiment dominant du marché, en tirant profit des excès d’optimisme ou de pessimisme.

Psychologie : cette méthode repose sur l’analyse de la peur et de la cupidité en tant que déterminants des mouvements irrationnels des cours.

Outils et indicateurs clés : les investisseurs contrariants utilisent le RSI, les enquêtes de sentiment et les moyennes mobiles pour détecter les excès (conditions de surachat ou de survente).

Ratio risque/performance : cette approche offre des gains potentiellement élevés, mais nécessite une forte tolérance au risque et beaucoup de patience car les tendances du marché peuvent persister plus longtemps que prévu.

Investisseurs contrariants célèbres : Michael Burry, Jesse Livermore, Warren Buffett et John Templeton illustrent brillamment la réussite de la stratégie à contre-courant, citation à l’appui : « Soyez craintifs quand les autres sont avides, et avides quand les autres sont craintifs ».

Pour qui ? : la gestion contrariante convient aux investisseurs rigoureux, méthodiques et capables de penser indépendamment du marché. Il peut également s’agir d’une option pour les spéculateurs qui prennent des risques et acceptent un risque supérieur à la moyenne d’avoir raison trop tôt, car les marchés ne savent jamais où se trouvent leurs points hauts et bas.

Qu’est-ce que l’investissement contrariant ?

L’investissement contrariant défie les tendances dominantes du marché. Les investisseurs prennent des positions opposées au consensus, à la recherche de primes plus élevées pour un niveau de risque plus faible en allant contre la tendance dominante des prix des actifs. Ils achètent lorsque la majorité vend par pessimisme et, inversement, vendent ou vendent à découvert quand la majorité est euphorique et disposée à accepter un niveau de risque toujours plus élevé. Cette approche repose sur l’idée selon laquelle les marchés surréagissent souvent aux nouvelles, créant ainsi des opportunités permettant d’acheter à bas prix et de vendre à des prix surévalués. Cette stratégie nécessite analyse fine, rigueur émotionnelle et indépendance d’esprit.

La gestion contrariante est une stratégie qui remet en question le consensus et qui vise à réaliser des gains en allant à l’encontre des tendances dominantes du marché. Le principe est simple : lorsque la plupart des investisseurs sont trop optimistes ou trop pessimistes, les marchés sont souvent mal valorisés, d’où la création d’opportunités pour les investisseurs à contre-courant. Cette approche nécessite une analyse approfondie, une discipline émotionnelle et une volonté de se démarquer de la majorité.

Jesse Livermore, Arthur Cutten, Michael Burry, Warren Buffett et George Soros sont des investisseurs célèbres qui ont utilisé des stratégies à contrariantes. Certaines de leurs transactions légendaires illustrent comment un raisonnement à contre-courant peut conduire à des succès extraordinaires. En voici cinq exemples historiques :

1. Jesse Livermore – Krach de 1929

Surnommé « le Grand Ours de Wall Street », Jesse Livermore a fait fortune en pariant contre le marché avant le krach de 1929. Alors que la plupart des investisseurs étaient euphoriques pendant les années folles, Jesse Livermore a analysé les conditions de marché et a remarqué une spéculation excessive. Son pari à contre-courant du marché lui a rapporté 100 millions de dollars, l’équivalent de milliards de dollars d’aujourd’hui.

2. Arthur Cutten – Spéculation sur le blé

Arthur Cutten, célèbre négociant en matières premières, a prospéré en pariant contre l’opinion publique sur les marchés céréaliers dans les années 20. À une époque où les prix du blé étaient orientés à la baisse en raison des craintes d’une offre excédentaire, Arthur Cutten a anticipé une reprise sur la base des prévisions météorologiques et de la demande mondiale. Sa prise de risque calculée a fait de lui l’un des investisseurs les plus performants de son époque.

3. Michael Burry – Crise immobilière de 2008

Mis en lumière dans The Big Short, Michael Burry a entrevu la bulle des subprimes avant tout le monde. Il a identifié la bulle non viable des prêts hypothécaires à risque et a adopté un positionnement à contre-courant en vendant à découvert des titres adossés à des créances hypothécaires. Malgré le scepticisme et les pertes qu’il a accusés au début, sa persévérance a porté ses fruits et a permis à son fonds de gagner plus de 700 millions de dollars.

4. Warren Buffett – Crise financière de 2008

Connu pour son adage « Soyez craintifs quand les autres sont avides et avides quand les autres sont craintifs », Warren Buffett a fait preuve d’un raisonnement à contre-courant lors de la crise de 2008. Alors que d’autres paniquaient, il a investi des milliards dans des sociétés telles que Goldman Sachs et Bank of America, en négociant des conditions favorables. Ces paris ont généré de substantiels bénéfices sur le long terme.

5. George Soros – Mercredi noir de 1992

George Soros s’est illustré en « ayant fait sauter la Banque d’Angleterre » en pariant contre la livre sterling en 1992. Alors que la plupart des acteurs du marché pensaient que la livre resterait dans le mécanisme de change européen (MCE), George Soros a identifié des failles dans le système. Son pari à contre-courant lui a rapporté 1 milliard de dollars en une seule journée.

Les stratégies d’investissement contrariantes

Les stratégies de gestion contrariante visent à détecter et exploiter les inefficiences de marché causées par un excès d’optimisme ou de pessimisme. Le principe est d’agir à l’opposé du sentiment dominant, en achetant des actifs sous-évalués en période de panique, ou en vendant des actifs surévalués en période d’euphorie. Voici les principales stratégies utilisées par les investisseurs contrariants :

1. Acheter lors de ventes panique

Quand les marchés chutent brutalement sous l’effet de la panique, les investisseurs contrariants voient des opportunités. Par exemple, lors de sévères corrections des marchés, des entreprises fondamentalement solides peuvent devenir sous-évaluées. Une stratégie à contre-courant consiste à identifier ces moments et à acheter quand tout le monde vend.

2. Vendre pendant l’euphorie des marchés

Lors des marchés haussiers excessifs, la cupidité pousse souvent les actifs au-delà de leur valeur intrinsèque. Les contrariants vendent ou vendent à découvert à ces niveaux, anticipant un retournement ou l’éclatement d’une bulle.

3. Utiliser les indicateurs de sentiment

Les contrariants s’appuient sur des indicateurs de sentiment tels que le ratio Put/Call, l’indice VIX (indice de volatilité) ou les enquêtes de sentiment des investisseurs. Des niveaux extrêmes de peur ou d’avidité dans ces indicateurs laissent souvent entrevoir un retournement potentiel du marché.

4. Investissement fondamental « value »

Inspirés par Warren Buffett, certains contrariants se concentrent sur l’achat d’actions sous-évaluées, indépendamment de la tendance actuelle. Ils misent sur le fait que la valeur intrinsèque finira par être pleinement reconnue sur le long terme.

5. Positionnement contrariant vis-à-vis de secteurs spécifiques

Il arrive que des secteurs entiers soient délaissés par le marché, même si leurs perspectives à long terme demeurent intactes. Les contrariants analysent leurs fondamentaux et investissent dans ces secteurs sous-performants avant que le reste du marché ne revienne.

6. Vente à découvert sur des marchés surévalués

Les investisseurs contrariants identifient des actifs surévalués via une analyse approfondie et prennent des positions vendeuses. Toutefois, cette stratégie est risquée dans la mesure où un actif peut rester surévalué plus longtemps qu’anticipé.

7. Gestion contrariante lors d’événements volatils

Résultats d’entreprises, événements géopolitiques, publications économiques : tous ces événements créent des fluctuations excessives des cours. Les contrariants cherchent à parier contre la réaction immédiate, en anticipant une normalisation des prix.

L’investissement à contre-courant ne consiste pas à s’opposer aux tendances pour le plaisir, mais à découvrir des opportunités cachées en comprenant la psychologie des marchés et en évaluant les actifs de manière objective. Cette approche requiert de la patience, des recherches approfondies et la capacité de rester calme sous la pression, ce qui en fait une stratégie pour les investisseurs rigoureux et réfléchis. Au nombre des autres principales stratégies d’investissement à contre-courant figurent notamment les valeurs surévaluées ou négligées et les retournements de tendance.

La stratégie des valeurs négligées

Les investisseurs recherchent souvent des actions ou des actifs injustement délaissés par le marché. Ces actions négligées présentent pourtant des fondamentaux solides, mais sont sous-évaluées en raison de perceptions négatives ou de circonstances temporaires défavorables.

Cette technique consiste à acheter à bas prix en pariant sur le fait que le marché reconnaîtra leur valeur réelle à long terme, ce qui se traduira par une revalorisation. Il est crucial de procéder à des analyses approfondies pour s’assurer que la sous-évaluation n’est pas due à des problèmes intrinsèques à l’entreprise ou au secteur.

La stratégie des valeurs surévaluées

Il s’agit ici de vendre à découvert des actifs qui apparaissent surévalués par le marché. Les investisseurs identifient ces opportunités grâce à une analyse technique et fondamentale rigoureuse. Ils recherchent des signaux indiquant que les prix sont bien supérieurs à leur valeur intrinsèque. La vente à découvert permet de bénéficier de la correction des prix lorsque le marché fini par revoir sa valorisation. Cette approche peut être risquée car les cours peuvent encore augmenter avant de s’effondrer.

La stratégie du retournement de tendance

Cette stratégie vise à identifier les points auxquels une tendance actuelle est sur le point de s’inverser. Les investisseurs utilisent des outils techniques pour détecter les signaux de retournement tels que les divergences sur les oscillateurs ou les ruptures de lignes de tendance. Investir au début d’un retournement peut maximiser les gains, mais nécessite un timing précis et une excellente gestion du risque afin d’éviter les faux signaux.

La mise en œuvre d’une stratégie investissement contrariant nécessite une compréhension approfondie du marché et une capacité à identifier les moments où le sentiment dominant est susceptible d’entraîner des anomalies de valorisation. Elle requiert une planification minutieuse, une compréhension approfondie de la psychologie des marchés et les bons outils. Il ne s’agit pas seulement de s’opposer à la majorité, mais aussi de savoir quand celle-ci a tort. Voici un guide étape par étape pour vous aider à élaborer une stratégie d’investissement à contre-courant efficace :

1. Définir vos objectifs

Commencez par clarifier vos objectifs. Recherchez-vous des gains à court terme ou une valeur à long terme ? Votre approche contrariante doit correspondre à votre style d’investissement et à votre tolérance au risque.

2. Repérer les extrêmes en matière de sentiment

La base de la gestion contrariante consiste à identifier les moments où le marché est trop optimiste (euphorique) ou pessimiste (craintif). Utilisez des outils tels que :

Les indicateurs de sentiment : le ratio put/call, les enquêtes de sentiment de l’AAII ou l’indice de peur et cupidité (« Fear and Greed ») permettent d’évaluer l’état d’esprit du marché.

Les mouvements des prix : les hausses ou les baisses brutales de prix sont souvent le signe d’un sentiment excessif.

L’actualité : un battage médiatique excessif ou une panique exagérée à l’égard d’un actif sont souvent le signe d’un retournement potentiel.

3. Réaliser une analyse fondamentale et technique

L’investissement à contre-courant est d’autant plus efficace qu’il s’appuie sur une analyse approfondie :

L’analyse fondamentale : déterminez si l’actif est sous-évalué ou surévalué sur la base de paramètres tels que le ratio cours/bénéfice (PER), les bénéfices ou les références propres au secteur en question.

L’analyse technique : utilisez des indicateurs tels que l’indice de force relative (RSI) afin d’identifier des situations de surachat ou de survente. Les bandes de Bollinger et les moyennes mobiles peuvent également aider à identifier des points d’entrée et de sortie.

4. Définir des règles d’entrée et de sortie

Définissez des critères précis pour acheter et vendre. Par exemple :

Entrez lorsque le RSI d’un actif passe en dessous de 30 (survente) ou au-dessus de 70 (surachat).

Sortez lorsque l’actif s’approche de sa valeur intrinsèque ou lorsque le sentiment commence à se normaliser.

5. Gérer le risque efficacement

L’investissement contrariant consiste à parier contre des tendances qui peuvent persister plus longtemps que prévu. Protégez-vous avec :

Des ordres stop-loss : pour limiter les pertes potentielles en fixant des points de sortie prédéfinis.

La taille des positions : pour éviter toute surexposition en allouant un petit pourcentage de votre portefeuille à des transactions à contre-courant.

Une diversification appropriée : pour réduire les risques au travers de plusieurs actifs ou secteurs.

6. Conserver une grande rigueur émotionnelle

Agir à contre-courant peut s’avérer intimidant et mentalement difficile. Tenez-vous en à votre analyse et évitez de prendre des décisions impulsives motivées par la peur ou l’appât du gain.

7. Surveiller et ajuster régulièrement sa stratégie

Les marchés sont dynamiques, votre stratégie doit l’être aussi. Réexaminez régulièrement vos positions, évaluez leurs performances et ajustez votre approche en fonction des enseignements tirés.

Bon à savoir : commencez par tester votre stratégie sur un compte de démonstration avant d’engager des capitaux réels. Cela vous permettra d’identifier vos faiblesses et d’améliorer votre méthode sans risque financier. En suivant ces étapes, vous pouvez élaborer une stratégie d’investissement à contre-courant à même de tirer profit des inefficiences du marché et de vous permettre de réaliser des bénéfices lorsque les autres hésitent ou réagissent de manière excessive. N’oubliez pas que la patience et la préparation sont vos meilleurs alliés en matière d’approche contrariante.

Analyser le sentiment du marché

Pour réussir en matière d’investissement contrariant, il est essentiel de comprendre et analyser le sentiment collectif et, plus largement, la psychologie des marchés. Il s’agit notamment d’étudier les niveaux de peur et de cupidité des investisseurs, souvent à l’aide d’outils spécifiques tels que l’indice VIX. Les moments où la peur ou l’avidité atteignent des extrêmes sont souvent des signaux d’opportunités d’achat ou de vente.

Bon à savoir : les enquêtes d’opinion des investisseurs et les commentaires de marché fournissent aussi de précieuses indications sur le sentiment dominant.

Identifier les signaux contrariants

Ces signaux suggèrent qu’un actif est sur le point de changer de direction, contrairement à la tendance générale. Ces signaux peuvent provenir de nouvelles, de rapports financiers ou de changements de politique économique qui n’ont pas encore été pleinement intégrés par le marché. Conseil d’expert : surveillez les surréactions du marché aux mauvaises nouvelles ; cela peut offrir des opportunités d’achat sur des actifs fondamentalement solides.

Utiliser les indicateurs techniques et fondamentaux

Pour affiner une gestion à contre-courant, il faut combiner des indicateurs techniques et fondamentaux. Des outils techniques tels que l’indice de force relative (RSI) et la convergence et divergence des moyennes mobiles (MACD) peuvent aider à identifier les conditions de surachat ou de survente. Des indicateurs fondamentaux tels que le ratio cours/bénéfice (PER) et les flux de trésorerie permettent d’évaluer si les actifs sont surévalués ou sous-évalués par rapport à leur performance réelle. La combinaison de ces deux types d’analyse permet de prendre des décisions plus éclairées.

La gestion du risque dans le cadre de l’investissement contrariant

La gestion des risques est cruciale en raison de la nature contre-intuitive de cette stratégie. Voici comment minimiser les risques tout en maximisant les gains potentiels. En d’autres termes, comment générer des performances positives tout en prenant des risques inférieurs à la moyenne.

Les techniques de gestion

Les investisseurs se doivent d’appliquer des techniques de gestion rigoureuses, telles que la détermination de la taille des positions en fonction du capital disponible et de la tolérance au risque. Ne risquez jamais plus qu’un modeste pourcentage de votre portefeuille sur une seule position afin de préserver votre capital initial.

L’importance de la diversification

La diversification des investissements est essentielle pour réduire le risque. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier peut aider à atténuer les pertes potentielles d’une position tout en bénéficiant des gains d’autres actifs. Ceci est particulièrement important dans le cadre d’une stratégie contrariante où les positions peuvent souvent aller à contre-courant de l’évolution générale du marché.

L’utilisation d’ordres stop-loss et take-profit

Les ordres stop-loss et take-profit sont des outils essentiels pour gérer automatiquement les positions et sécuriser les gains tout en limitant les pertes. Le fait de fixer un ordre stop-loss à un niveau prédéfini vous aide à sortir d’une position défavorable avant que les pertes ne deviennent trop excessives. De même, les ordres take-profit sont utilisés pour verrouiller les gains à un niveau de prix désiré afin de se protéger contre les retournements imprévus du marché.

La gestion efficace des risques est essentielle à la réussite (mais elle ne la garantit pas). En nous appuyant sur la sagesse du légendaire investisseur Howard Marks, nous examinons ci-après des stratégies de gestion des risques en matière d’investissement à contre-courant et voyons comment ses enseignements peuvent améliorer une approche.

Comprendre la nature du risque

Howard Marks souligne que le risque n’est pas seulement la probabilité de perdre de l’argent, mais également la possibilité que les résultats s’écartent des anticipations. Dans le cas de l’investissement à contre-courant, cet écart est amplifié dans la mesure où la stratégie s’oppose, par définition, au sentiment dominant. En ne perdant pas de vue cela, les investisseurs à contre-courant peuvent se préparer en vue de périodes de volatilité et de comportements inattendus du marché.

Accepter l’incertitude

Selon Howard Marks, l’avenir est intrinsèquement incertain et les investisseurs à succès doivent faire preuve d’humilité et d’adaptabilité. Les investisseurs à contre-courant doivent accepter qu’ils ne peuvent pas prédire les tournants exacts et se focaliser sur les probabilités, en se positionnant de manière à bénéficier des anomalies de valorisation qui se créent sur les marchés avec le temps.

Utiliser une analyse rigoureuse

Howard Marks souligne l’importance d’une recherche et d’une analyse approfondies afin de comprendre les risques potentiels. Les investisseurs à contre-courant peuvent appliquer cela en :

Analysant les fondamentaux pour s’assurer que la valeur intrinsèque de l’actif justifie leur position.

Utilisant des indicateurs de sentiment pour confirmer les extrêmes d’optimisme ou de pessimisme avant d’agir.

Surveillant les conditions macroéconomiques susceptibles de prolonger les tendances.

Gérer la taille des positions

« L’une des choses les plus importantes est de s’assurer de ne jamais perdre au point de ne plus pouvoir récupérer son capital », conseille Howard Marks. Pour les investisseurs contrariants, cela signifie :

Limiter la taille des positions pour éviter une surexposition.

Diversifier les transactions afin de répartir le risque entre différents actifs ou secteurs.

N’allouer qu’une partie du portefeuille à des stratégies contrariantes.

Se protéger contre l’inconnu

L’investissement contrariant consiste à parier sur des retournements, mais les tendances peuvent persister plus longtemps que prévu. Marks préconise une « réflexion de second niveau » qui consiste à envisager des scénarios allant au-delà de l’évidence. Les investisseurs doivent :

Utilisez des ordres stop-loss pour limiter les pertes potentielles.

Établir des plans d’urgence pour les scénarios dans lesquels les positions n’évoluent pas comme prévu.

Restez flexibles, prêts à réévaluer leurs positions et à en sortir si nécessaire.

Prioriser la survie à long terme

Howard Marks rappelle souvent aux investisseurs que l’objectif n’est pas juste de gagner, mais de pouvoir continuer à investir sur le long terme. Pour les investisseurs à contre-courant, cela signifie conserver une rigueur émotionnelle et éviter les décisions impulsives motivées par les bruits à court terme.

Trouver un juste équilibre entre risque et performance

Comme l’explique Howard Marks : « le contrôle du risque est invisible dans les bonnes périodes, mais essentiel dans les mauvaises ». Les investisseurs à contre-courant doivent mettre en balance le potentiel d’appréciation lié au fait d’aller à l’encontre de la tendance avec le risque de se tromper. La gestion des risques doit faire partie intégrante de chaque transaction et non pas être envisagée après coup.

Conclusion

L’approche de Howard Marks à l’égard du risque est articulée autour de la préparation, de la rigueur et de l’humilité - trois principes qui sont en parfaite adéquation avec les exigences de la gestion contrariante. En comprenant la nature du risque, en effectuant des analyses approfondies et en mettant en place des mesures de protection solides, les investisseurs contrariants peuvent naviguer entre les écueils d’une approche à contre-courant de la tendance tout en se positionnant en vue d’une réussite à long terme.

Les autres méthodes d’investissement

Ce type de stratégie d’investissement se distingue des autres méthodes par son approche unique à l’égard des tendances du marché. Alors que la plupart des stratégies, telles que le trading de tendance ou le scalping, cherchent à exploiter les mouvements de prix dans le sens de la tendance dominante, ce type d’approche fait exactement le contraire.

Elle consiste à investir à contre-courant du sentiment du marché, en achetant lors des baisses et en vendant lors des pics, sur la base de l’analyse selon laquelle le marché a réagi de manière excessive. Toutefois, cette méthode exige une compréhension profonde des dynamiques de marché et une grande rigueur. Elle contraste avec les approches plus réactives ou celles basées sur des indicateurs de momentum.

Les avantages et inconvénients de l’investissement contrariant

Comme toute autre stratégie, l’investissement à contre-courant présente certains avantages et inconvénients. N’oubliez pas qu’il n’existe aucune stratégie qui puisse garantir le succès sur les marchés financiers. Il existe toutefois un certain nombre d’avantages par rapport à d’autres approches d’investissement. L’approche à contre-courant peut être très rémunératrice pour les investisseurs méthodiques, patients et bien informés. Toutefois, elle est très risquée et ne convient certainement pas à tout le monde. Pour réussir, il convient de combiner une analyse minutieuse avec une stricte gestion des risques et de conserver une perspective à long terme. En comparant les avantages et les inconvénients, vous pouvez déterminer si l’approche à contre-courant correspond à votre style d’investissement.

Les avantages

Exploiter les surréactions du marché

Les investisseurs contrariants tirent profit des comportements irrationnels du marché, tels que les ventes panique ou les bulles spéculatives, en identifiant les actifs sous-évalués.

Acheter bas, vendre haut

Cette stratégie axée sur les actifs sous-évalués ou surévalués permet d’acheter à prix réduit et de vendre à prix élevé, conformément au principe fondamental d’un investissement fructueux.

Saisir des opportunités lors de niveaux extrêmes en matière de sentiment

L’investissement à contre-courant tire parti de la psychologie des marchés. En agissant à l’opposé du sentiment général, l’objectif est de prendre des positions avant que les retournements ne se produisent et, ce faisant, de surperformer.

Prendre des décisions indépendantes

Les investisseurs à contre-courant sont moins influencés par les bruits et rumeurs de marché ou la mentalité grégaire. Cette indépendance peut conduire à des décisions d’investissement plus avisées et rationnelles.

Apporter de la diversification au portefeuille

En tant que méthode non conventionnelle, l’investissement contrariant peut compléter les stratégies de suivi de tendance et offrir ainsi une diversification au sein d’un portefeuille.

Un risque élevé de pertes

Aller à l’encontre des tendances du marché peut être risqué, en particulier lorsque celles-ci persistent plus longtemps que prévu. Un mauvais timing peut entraîner des pertes importantes.

Des pressions psychologiques et émotionnelles

Agir à contre-courant nécessite une grande maîtrise de soi. La peur de se tromper ou la pression de l’isolement peuvent rendre l’investissement à contre-courant mentalement éprouvant.

La nécessité d’une analyse complexe

L’investissement à contre-courant repose sur une compréhension approfondie de la psychologie des marchés, des indicateurs techniques et de l’analyse fondamentale, ce qui le rend contre-indiqué aux débutants qui ne disposent pas des connaissances adéquates.

L’incertitude en matière de timing

S’il est essentiel d’identifier les conditions de surachat ou de survente, il peut être toutefois très difficile de prédire avec exactitude le moment où les marchés vont retourner, ce qui peut se traduire par des périodes de détention prolongées.

Le risque de résistance du marché

Parfois, la foule a raison et les tendances peuvent se poursuivre pendant longtemps. Les investisseurs contrariants prennent le risque de parier contre un marché témoignant de fondamentaux ou d’une dynamique solide(s).

Acheter au plus bas et vendre au plus haut, à contre-courant des tendances, peut permettre de générer des profits importants lorsque le marché ajuste sa perception et renoue avec des valorisations des prix des actifs plus rationnelles. Toutefois, le plus grand risque pour l’investisseurs à contre-courant est la poursuite d’une tendance, même si l’approche contraire était logique et que la décision était bel et bien étayée par les fondamentaux. De plus, la situation des marchés évolue parfois en faveur de la tendance ; par exemple, une baisse du prix pétrole en raison d’une atténuation inattendue des tensions géopolitiques, situation qui favorise une nouvelle hausse du marché actions.

Néanmoins, en évitant les effets de mode et les bulles spéculatives, les investisseurs peuvent réduire le risque de pertes importantes. Très peu d’investisseurs adoptent cette approche de manière constante et rigoureuse, ce qui réduit la concurrence sur les positions contraires et peut conduire à de meilleures opportunités. L’ajout de la technique de l’approche contrariante à un portefeuille peut conférer une protection contre les mouvements inattendus du marché et améliorer la diversification globale du portefeuille.

Les erreurs à éviter dans le cadre de l’investissement contrariant

S’il s’agit d’une technique d’investissement potentiellement rentable, il existe toutefois des pièges et des erreurs à éviter.

Suivre aveuglément les tendances

Ironiquement, l’une des erreurs les plus courantes que nous commettons est de suivre des tendances passagères ou des mouvements de panique sans réfléchir. Assurez-vous que votre décision d’adopter une position à contre-courant repose sur une analyse solide et non sur une réaction instinctive à l’encontre de la majorité.

Sous-estimer la patience nécessaire

La patience est essentielle en matière d’investissement contrariant. Vous devez souvent attendre que le marché constate et corrige une valorisation incorrecte, ce qui peut prendre du temps.

Bon à savoir : en tant qu’investisseur, vous devez résister à l’envie de céder aux mouvements impulsifs du marché et vous en tenir à votre stratégie initiale, même si cela implique de continuer à sous-performer plus longtemps que prévu. Cela exige de la rigueur et la capacité à résister à des périodes de stagnation ou de pertes temporaires.

Ignorer les fondamentaux

Les investisseurs doivent avoir une compréhension approfondie des fondamentaux économiques et financiers. Ignorer les conditions de marché et se focaliser uniquement sur les réactions du marché peut être une erreur coûteuse. Dans ces circonstances, une analyse rigoureuse est essentielle pour identifier de véritables opportunités à contre-courant.

Synthèse

L’investissement contrariant est une stratégie audacieuse qui consiste à aller à l’encontre des tendances dominantes du marché pour tirer profit d’actifs mal valorisés pendant les périodes marquées par un sentiment extrême. En tirant parti de la psychologie des marchés et en utilisant des outils tels que les indicateurs de sentiment et les indicateurs techniques, les investisseurs à contre-courant cherchent à « acheter bas et vendre haut » lorsque les autres sont sous l’emprise de la peur ou la cupidité. Cette approche offre certes un potentiel de profit important, mais elle nécessite de la rigueur, une analyse approfondie et une gestion efficace des risques. Inspirée par des investisseurs légendaires tels que Howard Marks et Warren Buffett, la gestion contrariante est une approche destinée à ceux qui osent penser de manière indépendante et agir avec détermination.