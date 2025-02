Qui est DeepSeek, la révolution du marché ?

Temps de lecture: 7 minute(s)

Tremblement de terre à Wall Street. Les grandes entreprises technologiques spécialisées dans l’intelligence artificielle enregistrent une séance noirissime aujourd’hui : Nvidia a vu le cours de son action plonger de plus de 10 % en pré-ouverture du marché, en entraînant dans sa chute d’autres entreprises occidentales du secteur, comme ASML. À l’origine de cette journée difficile se cache un seul protagoniste : DeepSeek, une start-up chinoise spécialisée dans l’intelligence artificielle qui a fait souffler un vent de panique sur tous les marchés avec le lancement de DeepSeek-R1, son tout dernier modèle capable de faire mieux que les derniers modèles d’OpenAI et, surtout, à un coût bien moindre. Mais, qui est DeepSeek exactement et quel impact peut-elle avoir sur le marché mondial de l’intelligence artificielle ?

Qui est DeepSeek ? DeepSeek est une start-up chinoise spécialisée dans l’intelligence artificielle qui crée la sensation sur les marchés en ce début de semaine. Le lancement de son modèle innovant d’intelligence artificielle, DeepSeek-R1, qui offre des performances comparables aux meilleurs chatbots du monde à un coût bien moindre, est en train de remettre en cause l’idée largement répandue selon laquelle l’avenir de l’intelligence artificielle nécessitera toujours plus d’investissements, de puissance et d’énergie pour se développer. Créée en mai 2023 par l’homme d’affaires Liang Wenfeng, DeepSeek a été financée uniquement par le fonds spéculatif chinois High-Flyer, également détenu par Liang Wenfeng, et a présenté à ce jour plusieurs modèles linguistiques avec lesquels elle a étendu son emprise dans le secteur. L’entreprise a présenté son premier modèle open source, DeepSeek Coder, en novembre 2023, qui a été suivi par DeepSeek LLM, créé pour concurrencer d’autres modèles de langage étendus. Après ces deux lancements, DeepSeek a présenté DeepSeek-V2, un modèle qui a vu le jour en mai 2024 et qui a attiré l’attention en Chine pour deux raisons : son efficacité et son faible coût, deux caractéristiques qu’il partage avec sa toute dernière proposition, DeepSeek-R1. Quelques mois plus tard, en juin, l’entreprise a lancé DeepSeek-Coder-V2, une version améliorée de son précédent modèle, capable de prendre en charge 338 langages de programmation et dotée d’une fenêtre contextuelle pouvant contenir jusqu’à 128 000 tokens. Sa percée internationale n’interviendra toutefois qu’en 2025, avec le lancement explosif de ses deux derniers modèles : DeepSeek-V3, un grand modèle de langage (LLM) avec 671 milliards de paramètres et entraîné en seulement 2,7 millions d’heures qui offre une performance similaire à celle des grands acteurs occidentaux du secteur ; puis DeepSeek-R1, un modèle spécialisé dans le raisonnement avancé développé sur DeepSeek V-3 et qui a fait mieux que les modèles d’OpenAI dans plusieurs tests de programmation et de mathématiques, en bouleversant au passage l’ensemble des marchés. Principales caractéristiques de DeepSeek R-1 DeepSeek-R1, le nouveau modèle lancé par DeepSeek, est un modèle linguistique doté d’un budget limité qui peut apprendre et s’améliorer automatiquement et sans supervision humaine, démontrant ainsi des résultats impressionnants avec des ressources limitées. L’entreprise affirme avoir utilisé seulement 2 048 puces Nvidia H800 et 5,5 millions de dollars pour entraîner ce nouveau modèle, un exploit impressionnant comparé aux montants dépensés par d’autres géants comme OpenAI ou Google. Selon les dernières analyses, on estime que les investissements dans l’intelligence artificielle des grandes entreprises technologiques américaines ont atteint 224 milliards de dollars rien qu’en 2024, chiffre de très loin supérieur à celui dépensé par la startup chinoise. Outre son faible coût, DeepSeek-R1 est également un modèle open source, si bien que chacun peut librement vérifier son fonctionnement interne et le télécharger pour son propre usage. En d’autres termes, il s’agit d’un modèle totalement transparent et accessible, ce qui pourrait grandement favoriser son adoption par le grand public. Quelles sont les différences avec OpenAI ? Le modèle de RI de DeepSeek est open source et publié sous licence MTI, ce qui permet à tout chercheur d’y accéder et de le distribuer. À l’inverse, OpenAI, qui était à l’origine une société open source ayant pour mission de bénéficier à l’ensemble de l’humanité, a progressivement opéré un passage vers une source fermée. En outre, les coûts d’entraînement et de développement des modèles de DeepSeek ne semblent représenter qu’une fraction de ce qui est nécessaire pour les meilleurs produits d’OpenAI ou de Meta Platforms. Plus précisément, le premier LLM open-source de DeepSeek, DeepSeek-V3, lancé en décembre dernier, a été conçu pour moins de 6 millions de dollars en utilisant des puces H800 de Nvidia (NASDAQ : NVDA) pour l’entraînement, un montant nettement inférieur à celui d’OpenAI et d’autres entreprises occidentales. Malgré ce faible coût, le R1, mis au point à partir du V3, fait jeu égal avec le modèle o1 d’OpenAI et surperforme même ChatGPT dans certaines tâches complexes, comme les tests liés à des problèmes mathématiques ou l’évaluation du raisonnement avancé. En revanche, comme tous les autres modèles d’intelligence artificielle fabriqués en Chine, DeepSeek censure des sujets considérés comme politiquement sensibles en Chine. Contrairement à ChatGPT, DeepSeek ne répond pas aux questions concernant la place Tiananmen, le Président Xi Jinping ou la possibilité d’une invasion de Taïwan par la Chine, ce qui peut sembler choquant pour les utilisateurs internationaux. Pour autant, l’application mobile DeepSeek avait été téléchargée 1,6 million de fois en date du 25 janvier et était classée numéro un dans App Store en Australie, au Canada, en Chine, à Singapour, aux États-Unis et au Royaume-Uni, selon les données de l’observateur du marché App Figures. Les commentaires des utilisateurs ont salué la transparence de l’application, qui montre son travail et son raisonnement lorsqu’elle répond à des questions et à des demandes. Quel est l’impact de DeepSeek sur le secteur de l’intelligence artificielle ? Le succès de DeepSeek pourrait inciter OpenAI et d’autres fournisseurs américains à baisser leurs prix pour conserver leur position de leader. Il remet également en question les dépenses faramineuses d’entreprises telles que Meta et Microsoft (qui se sont toutes les deux engagées à investir 65 milliards de dollars ou plus cette année, principalement dans les infrastructures d’IA) si des modèles parviennent à plus que rivaliser avec des coûts bien moindres. Son efficacité remet en question la nécessité d’engager de tels investissements pour acheter les accélérateurs d’IA les plus récents et les plus puissants auprès d’entreprises telles que Nvidia. Elle laisse également entrevoir la possibilité que la Chine surpasse les États-Unis dans cette nouvelle technologie en plein essor, ce qui ne manquerait pas de faire prendre une toute nouvelle tournure à la course à l’intelligence artificielle à laquelle nous avons assisté ces dernières années. Cela attire également l’attention sur les restrictions imposées par les États-Unis aux exportations de semi-conducteurs de pointe vers la Chine et destinées à empêcher une innovation du type de celle que DeepSeek semble représenter. Pour le moment, les entreprises occidentales du secteur de l’intelligence artificielle connaissent une journée noire ; Nvidia est en repli avant l’ouverture du marché et ASML, l’une des grandes entreprises du secteur européen, accuse une chute de plus de 10 %. Dans le même temps, l’indice technologique de référence aux États-Unis, le Nasdaq 100, s’inscrit en baisse de 3 %, tandis que le S&P 500 enregistre un modeste recul. En revanche, les indices asiatiques sont bien orientés, à l’image de l’indice Hang Seng de Hong Kong qui progresse de plus de 2 %. D’éventuels tarifs douaniers par Donald Trump : quel impact sur DeepSeek ? DeepSeek a dû contourner les restrictions américaines sur les semi-conducteurs imposées à la Chine et qui ont empêché le pays d’accéder aux puces les plus puissantes du monde, notamment les H100 de Nvidia dont l’exportation a été interdite par Washington. Le succès du laboratoire donne à penser que DeepSeek a su trouver un moyen de contourner ces règles ou que les sanctions de Washington n’ont pas été aussi efficaces que prévu. La réponse de Donald Trump ne devrait pas tarder, mais, face aux progrès de DeepSeek, nous pensons qu’il pourrait accélérer sa proposition de droits de douane de 60 % sur tous les produits importés et un autre train de mesures, à l’égard du pays qu’il a toujours considéré comme une menace pour les États-Unis. Toutefois, la Chine a montré que la stratégie consistant à restreindre l’accès à des ressources critiques telles que les semi-conducteurs de pointe a eu l’effet inverse en encourageant Pékin à redoubler d’efforts. Alors qu’aux États-Unis les baisses s’intensifient tout au long de la séance, en Chine les indices ont clôturé la journée à la hausse, en particulier les secteurs technologiques du pays. Afin d’investir dans le secteur de l’intelligence artificielle, les clients de XTB ont le choix entre plusieurs options : des actions de sociétés du secteur, comme Nvidia (NVDA.US) ou ASML (ASML.NL), ou différents ETF exposés au secteur, tels que le XAIX.DE ou le WTAI.UK. En outre, ceux qui souhaitent investir en Chine peuvent également le faire via les ETF CNYA.DE (euro) ou CNYB.UK (dollar), ainsi que les ETF KWBE.DE (euro) ou KWEB.UK (dollar) avec lesquels ils peuvent s’exposer au secteur de la technologie.

