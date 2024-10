Qui gagnera le Championnat de la meilleure économie d'Europe en 2024 ?

Temps de lecture: 7 minute(s)

Cet été aura lieu l'un des événements sportifs les plus attendus des amateurs de football: l'Euro 2024. Du 14 juin au 14 juillet, les meilleures équipes européennes se retrouveront en Allemagne pour un grand tournoi en vue de désigner le nouveau champion d'Europe après la victoire de l'Italie sur l'Angleterre en 2021. Mais au-delà de la gloire sportive, le championnat d'Europe entraînera un afflux de touristes qui dynamisera l'économie de ses participants. Quelles entreprises profiteront le plus de ce championnat et quel pays sera proclamé champion de la meilleure économie d'Europe ?

Quels sont les secteurs et les entreprises qui pourraient tirer profit de l'Euro ?

L'organisation d'événements sportifs a un impact considérable tant sur le plan économique que social. Les nations organisatrices peuvent généralement s’attendre à voir affluer des millions de supporters durant la période de l’évènement, stimulant le commerce local et rentabilisant les infrastructures touristiques du pays. Et cette année, l’Allemagne ne fait pas exception à la règle.

Sur le secteur du transport, Lufthansa et Ryanair sont les deux compagnies aériennes citées qui détiennent les plus grandes parts de marché en Allemagne. Les deux entreprises prévoient une augmentation significative de leurs revenus au cours des prochains mois. En effet, la compagnie irlandaise a reçu une demande sans précédent de la part des supporters du Royaume-Uni, ajoutant de nouvelles voies aériennes et des vols supplémentaires. Lors du dernier événement sportif organisé en Allemagne, la coupe du monde de football en 2006, les deux compagnies ont enregistré des hausses de leur valorisation de près de 50 % au cours des six mois qui ont suivi l'événement !

Les chaînes hôtelières s'attendent également à des chiffres records cet été. Accor et Marriout sont les deux entreprises les plus importante sur la base du nombre de chambres disponibles. Durant les six mois suivant la coupe du monde de 2006, la cotation de l'entreprise française a connu une augmentation de 40 % tandis que pour l'hôtel nord-américain, l'augmentation a été légèrement supérieure à 30 %. Airbnb, fondé quelques années plus tard, pourrait également être une alternative très prisée pour se loger à moindres frais durant l’évènement.

De bonnes perspectives sont à entrevoir pour la brasserie Anheuser-Busch InBev, l'entreprise la plus cotée du secteur d’un pays à longue tradition brassicole. L'entreprise belge a réalisé 33 % de bénéfices au cours des mois qui ont suivi la coupe du monde, ce qui pourrait être le catalyseur d'un retournement de tendance pour une industrie qui a enregistré une baisse de ses ventes au cours des dernières années.

Enfin, l’habillement sportif devrait également être à l’ordre du jour étant donné la nature de la compétition. Les compétiteurs arboreront les vêtements des célèbres équipementiers Nike, Adidas ou Puma, ce qui viendra renforcer significativement leur image de marque. Parmi eux, la multinationale allemande Adidas a connu une revalorisation moyenne de 17% après l’euro de 2016 et les coupes du monde de football 2018 et 2022, sur les trente jours qui ont suivi la clôture de la compétition.

Quel pays gagnerait « l’euro économique » ?

Et si l’Euro 2024 n’était pas une compétition sportive, mais plutôt un classement des pays qui les récompense sur la base de leur performance économique ? Cela nous permettrait de faire le bilan sur les nations qui ont mené les politiques les plus efficaces ces dernières années, face à celles qui au contraire ne sont pas parvenues à affirmer leur « soft power » à l’échelle mondiale.

Afin de s’adonner à cet exercice, nous avons établi des comparaisons sur les données économiques les plus pertinentes de chacun des pays qui participeraient à la compétition (à l'exception de l'Angleterre et de l'Ecosse que nous avons inclus dans le Royaume-Uni) dans le but de savoir lequel d'entre eux pourrait être le vainqueur économique de l’euro 2024.

Parmi l’ensemble des données pertinentes, nous nous sommes concentrés sur les suivantes :

● PIB par habitant (adapté au pouvoir d'achat)

● Croissance du PIB sur les quatre dernières années

● Taux de chômage

● Salaire horaire

● Dette rapportée au PIB

Nous avons choisi la même méthodologie de notation que celle utilisée dans des compétitions telles que la Formule 1 ou le motocyclisme, où le vainqueur obtient 25 points, le deuxième 18 points et le troisième 15 points. De la quatrième à la dixième place, nous distribuerons les points suivants : 12, 10, 8, 7, 4, 2 et 1.

PIB par habitant ajusté par le pouvoir d'achat

Cet indicateur permet de quantifier la création de richesse et la production d’une économie nationale tout en effaçant les perturbations générées par la taille de la population. Comme il est réalisé sur la base de la parité du pouvoir d'achat, il efface également les décalages générés par la différence de prix.

En première position, nous trouvons la Suisse avec une différence très marquée par rapport au reste des pays. Elle est suivie du Danemark, des Pays-Bas et de l'Autriche. L'Espagne a perdu plusieurs places au cours des dernières années.

La Suisse est en tête de ce classement, avec une différence considérable par rapport aux autres pays. Elle est suivie par le Danemark, les Pays-Bas et l'Autriche, tandis que l'Espagne, qui a reculé ces dernières années, se situe dans le milieu du tableau.

Une croissance plus forte au cours des quatre dernières années

Les pays de l'Est ont généralement connu une croissance plus élevée que le reste de l'Europe au cours des quatre dernières années, c'est-à-dire exactement au moment où le précédent Euro a eu lieu. Ces pays ont connu une augmentation considérable de leur production grâce aux investissements étrangers, à l'accès au marché, au tourisme et aux fonds de l'Union Européenne. Ils ont également bénéficié du transfert de l'industrie des pays du sud de l'Europe vers les pays de l'Est où les coûts de la main-d'œuvre sont moins élevés et la capacité de croissance plus forte.

Ce sont les pays les plus grands économiquement qui ont un taux de croissance plus faible, en particulier l'Allemagne, qui reste loin de ses pairs et qui a été lésée par sa dépendance au gaz et au pétrole russe après le début du conflit ukrainien.

Taux de chômage

C'est peut-être l'un des indicateurs qui montrent le plus à quel point certains pays, comme l’Espagne notamment, ont souffert de la crise. Au sein de l’Union européenne, l’Espagne représente près d’un chômeur sur quatre. Il s’agit également de l'un des premiers pays en ce qui concerne le chômage des jeunes. La situation ne devrait pas s’améliorer d’ici la fin de l’année : selon les prévisions de la Commission européenne du printemps dernier, l'Espagne terminera l'année 2024 avec un taux de chômage de 11,6 %, qui pourrait ensuite diminuer à 11,1 % en 2025.

En général, la Suisse et les pays d'Europe de l'Est sont ceux qui disposent des meilleures données sur l'emploi, l'une des mesures les plus appréciées par les économistes et les banques centrales.

La Suisse, la Pologne et la République tchèque occupent la tête du podium.

Salaire horaire

La Suisse et le Danemark sont les pays où les revenus par heure travaillée sont les plus élevés. Le centre de l'Europe regroupe la majorité des pays ayant des taux de rémunération plus élevés dans ce classement.

Les salaires annuels moyens ont légèrement augmenté au cours des années, tant dans l'Union européenne que dans la zone euro, mais pas autant que nous aurions pu l'espérer. Cela est dû principalement au retard de productivité, surtout après la crise financière mondiale, même si la croissance économique a commencé à se redresser.

La dette par rapport au PIB

Grâce à ces données, nous pouvons nous faire une idée du niveau d'endettement d'un pays par rapport à sa richesse intérieure. Plus le pourcentage est faible, plus la capacité de paiement est élevée. Mais lorsque le pourcentage de la dette est très élevé par rapport à la production, le risque de ne pas pouvoir rembourser augmente, bien que celui-ci reste négligeable à l’échelle d’un pays.

La France peine à maîtriser son niveau d’endettement depuis la crise du Covid, ce qui s’est traduit par une forte augmentation de ce ratio. Selon les dernières estimations pour les prochaines années, l'Italie dépassera la Grèce en tant que pays ayant la dette la plus élevée par rapport au PIB, bien qu'elle soit encore loin d'autres pays comme le Japon.

Les pays vainqueurs du championnat de "l’euro économique"

Avec les résultats du tableau, la Suisse se positionne comme la grande gagnante de « l’euro économique 2024 », avec un total de 101 points selon notre système de mesure. Elle est suivie par le Danemark, qui avec 61 points parvient à se hisser à la deuxième place, et par les Pays-Bas, qui complètent le podium avec 45 points. L'Espagne, en revanche, occupe la troisième place avec 0 point, tout comme le Portugal et l'Ukraine en bas du classement.

Classement économique de l’euro

Si vous souhaitez en savoir plus sur notre analyse du championnat de la meilleure économie d'Europe en 2024, vous pouvez télécharger le rapport:

Télécharger le rapport ici