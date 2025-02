Qu'est-ce que le spread en trading ?

La traduction du terme "spread" peut être ramenée au terme français "différentiel". Son sens acquiert différentes nuances selon que l'écart se rapporte à des hypothèques, des coûts ou des commissions appliqués dans le trading, en particulier lorsqu'il s'agit du trading sur le forex et sur CFD.

Définition du spread en trading : comprendre ses bases Le spread est la différence entre le prix d'achat (ou de demande) et le prix de vente (ou d’offre) d'un actif. Ce concept est fondamental pour comprendre comment fonctionnent les marchés et comment les brokers génèrent des revenus, notamment dans le cadre des transactions sans commission. La taille du spread est également un indicateur de la liquidité d'un actif : un spread serré indique une forte liquidité, tandis qu'un spread large peut signaler une liquidité moindre ou une volatilité accrue. Le rôle du spread dans le trading Forex Sur le marché des devises, le spread est souvent mesuré en pips, qui représentent la plus petite unité de variation de prix d'une paire de devises. Par exemple, pour la paire EUR/USD, un spread de 1 pip équivaut à 0,0001. Les paires de devises les plus liquides, telles que l'EUR/USD ou l'USD/JPY, tendent à avoir des spreads plus serrés en raison de leur popularité et du volume élevé des transactions. Types de spreads : fixe vs variable Les brokers peuvent proposer des spreads fixes ou variables. Les spreads fixes restent constants, même en période de forte volatilité, ce qui permet aux traders de connaître à l'avance leurs coûts de transaction. Les spreads variables peuvent en revanche fluctuer en fonction des conditions de marché, s'élargissant lors d'annonces économiques majeures ou en période de liquidité réduite. Pourquoi les brokers appliquent-ils des spreads ? Les brokers appliquent des spreads pour se protéger contre les risques associés à la fourniture de liquidité. Cette marge leur permet de couvrir les coûts opérationnels et de se prémunir contre les fluctuations imprévues des marchés. Certains brokers proposent des spreads plus serrés pour attirer plus de traders, tandis que d'autres optent pour des spreads plus larges pour limiter les risques en cas de volatilité importante. Comprendre l'impact du spread sur vos transactions est particulièrement important, notamment pour les stratégies à court terme où les coûts de transaction peuvent affecter significativement la rentabilité. L’impact du spread sur les coûts de transaction Le spread représente un coût caché qui diminue la rentabilité potentielle d'une transaction. Par exemple, si vous ouvrez une position sur une paire de devises avec un spread de 2 pips, le prix de l'actif doit évoluer de 2 pips en votre faveur pour que la transaction devienne rentable. Calculer le spread pour optimiser ses positions Si la parité monétaire EUR/USD côte un prix d’achat de 1.0984 et un prix de vente de 1.0983, le spread est alors calculé par la soustraction suivante : 1.0983 - 1.0984 = 0,0001, soit un spread d’1 pip. Une fois votre ordre placé sur le sous-jacent EURUSD et si le marché varie d’1 pip en votre faveur, c’est à ce moment que votre position commencera à générer des profits. C’est également ce qui explique la légère perte temporaire apparaissant à l’ouverture d’une position boursière. Comprendre les frais qu’implique le spread avec xStation En utilisant la plateforme de Trading MT4 de xStation, vous pourrez utiliser un calculateur de Trading avancé. Celui-ci détermine instantanément le coût d’un spread en fonction de la taille de votre position boursière. Dans l’exemple illustré ci-dessous, une transaction d’un lot sur EURUSD avec un spread d’1.1 pips implique un coût de 9,74 €.

