Qu’est-ce que le Trading ?

Temps de lecture: 5 minute(s)

“Un homme averti en vaut deux”. Cette expression française du XVIIème siècle et qui était utilisée pour indiquer qu’une personne avisée restait sur ses gardes et était d’autant plus redoutable aux yeux de ses ennemis. Cet adage est encore d’actualité et s’applique parfaitement aux marchés financiers et à l’investissement en général.

Avant d’investir sur les marchés financiers, il est primordial de s’informer et de se former afin d’agir en toute connaissance de causes. Le trading est désormais une activité à la portée de tous ou du moins d’un nombre grandissant de personnes, il suffit d'un ordinateur ou d'un téléphone portable connecté à internet pour commencer à trader. Mais tout le monde peut-il faire du trading ? Nombreux sont ceux qui ne savent pas ce qu'est le trading en ligne ou pire encore il existe beaucoup d’aspirants traders qui n'ont pas une idée claire sur leur stratégie d’investissement. Sur la toile, circulent de nombreuses idées fausses qui persistent et qui induisent les investisseurs en erreur. Il est donc essentiel de faire la part des choses et de commencer avec une base solide et fiable. Le trading en quelques mots La bonne façon de commencer notre analyse du trading en ligne est de commencer par la signification de cette expression. Le mot trading signifie commerce en anglais. Dans ce contexte, nous nous référons à la négociation d'actifs financiers tels que les actions, les matières premières, les devises, les crypto-monnaies, les obligations d'État, etc. Le mot "en ligne" fait référence au fait que le trading se fait désormais exclusivement sur Internet, en utilisant une plateforme de trading en ligne via un téléphone ou un ordinateur. Lorsque Warren Buffett, l'un des plus grands traders de l'histoire, a commencé à négocier sur les marchés, l'internet n'existait pas et les ordres devaient être communiqués à la banque par téléphone ou en personne à l'agence. Trader en ligne signifie donc prendre des positions sur les marchés financiers en espérant réaliser des bénéfices et en exploitant, à votre avantage, les mouvements des titres cotés sur les marchés financiers. Veuillez noter que le fait que le terme "trading" signifiant commerce ne doit pas être trompeur et ne doit pas conduire à une définition trop restrictive. En effet, de nombreux traders débutants pensent que le trading en ligne consiste simplement à acheter un titre financier, à attendre que le prix augmente, puis à le vendre. S'il s'agit d'une forme de trading en ligne mais ce n'est certainement pas la seule. Les meilleures plateformes de trading proposent deux types d'opérations : l'achat de titres financiers et la vente à découvert de titres financiers. Par exemple, un investisseur qui achète une action, réalisera un bénéfice si le prix augmente. En revanche, si celui-ci vend à découvert, le bénéfice est réalisé lorsque le prix de l’action baisse. Si l'achat est une opération somme toute très intuitive, la vente à découvert est une opération moins connue du grand public. La vente à découvert consiste à vendre un titre financier sans le posséder (c'est pourquoi on l'appelle souvent “position courte”). Cette stratégie, dite spéculative, permet de tirer des profits sur les marchés en anticipant la baisse d’un actif et donc à espérer gagner lorsque la valeur du sous-jacent investit baisse. Nous pouvons résumer en disant que le trading en ligne peut vous permettre de faire des profits à partir de la variation du prix d'un titre, qu'elle soit positive ou négative. Bien entendu, il n’y a pas de performance sans risque et une anticipation erronée peut également conduire à une perte. Voilà pourquoi il est fondamental de se former en permanence et de rester connecté à l’actualité financière. Le bénéfice ou la perte que vous obtenez est proportionnel à la variation du prix, mais vous pouvez le multiplier en appliquant un effet de levier. Quels sont les marchés accessibles en trading ? Lorsqu’on investit sur les marchés financiers on pense souvent aux actions c'est-à-dire aux titres d’une société cotée en Bourse et notamment sur l’indice CAC 40. Les actions peuvent être françaises, européennes mais aussi mondiales comme les actions américaines cotées sur le Nasdaq et le Dow Jones. Il est néanmoins possible d’investir également sur d’autres actifs tels que les devises communément appelé le marché du Forex en référence à l'anglicisme Foreign Exchange qui signifie “marché des changes”. D’autres marchés sont également accessibles comme ceux des indices, des matières premières, des crypto-monnaies dont la plus connue est le Bitcoin etc...D’ailleurs sur ce dernier actif nous vous invitons à consulter notre dossier : Bitcoin Trader : comment investir efficacement ? Fondamentalement, pour trader en ligne, vous devez prédire la tendance future (à court terme) d'un titre financier. Il existe plusieurs systèmes pour ce faire : L'analyse technique Vous analysez les graphiques de prix du titre financier à la recherche de modèles spécifiques qui peuvent vous aider à faire une prédiction correcte. L’analyse fondamentale nous analysons la situation économique fondamentale liée à la sécurité financière pour établir des prévisions. Par exemple, si nous voulons faire une prévision sur la performance d'une action cotée en bourse, nous pouvons analyser comment la société se porte. Ou si nous voulons faire une prédiction sur une monnaie, nous pouvons considérer la performance économique globale du pays. Les signaux de trading Dans ce cas, vous suivez les indications d'un analyste financier (qui peut utiliser des techniques très sophistiquées d'analyse fondamentale ou d'analyse technique). Ces signaux peuvent être envoyés par courriel, SMS, WhatsApp ou Telegram. Le meilleur service gratuit de signaux accessibles par email, sur les réseaux sociaux ou en vidéo. Mais une chose est sûre, le trader est le seul maître de son trading, un environnement sécurisé, professionnel et fiable est fondamental pour l’aide à la décision mais la décision finale appartient à celui qui donne l’ordre de Bourse. Voilà pourquoi un trader averti en vaut deux.

