xStation 5 : Stop Loss, Take Profit & Trailing Stop

Dans cette leçon vous allez découvrir :

Comment placer un stop loss sur xStation 5

Comment placer un take profit sur xStation 5

Ce qu’est le trailing stop et comment l’établir sur xStation 5

Comme nous l’avons déjà expliqué dans le document sur les termes de base et dans le tutoriel sur le vocabulaire boursier, une des clefs pour atteindre à long terme le succès sur les marchés financiers est la gestion prudente du risque. C’est pour cela que les stop loss et les take profit devraient être une partie intégrante de votre Trading.



Observons comment les utiliser sur notre plateforme xStation 5 afin de vous assurer que vous sachiez comment contrôler votre risque et maximiser votre potentiel de Trading.

Établir les Stop Loss et les Take Profit

La première et la plus facile méthode d’ajouter les Stop Loss ou les Take Profit à vos transactions est de le faire le moment où vous placez des nouveaux ordres.

Introduisez simplement un certain niveau de cotation dans les champs de Stop Loss ou de Take Profit. Rappelez-vous qu’un Stop Loss sera exécuté automatiquement quand le marché évolue contre votre position (d’où le nom de Stop Loss). Le Take Profit sera exécuté automatiquement quand le prix atteint votre objectif de profit spécifié. Si vous êtes acheteur, vous devez établir le niveau de Stop Loss en dessous du prix du marché lors de l’ouverture de l’ordre. Le niveau de Take Profit sera évidemment au-dessus du prix du marché lors de l’ouverture de l’ordre. Si vous êtes short, alors le stop loss devra être placé au-dessus du niveau d’entrée et le take profit devra être en dessous du prix d’ouverture de votre ordre.

Il est important de se rappeler qu’un Stop Loss (SL) ou Take Profit (TP) est toujours lié à une position ouverte ou à un ordre différé. Vous pouvez ajustez les deux, une fois que votre ordre est ouvert et que vous surveillez le marché. C’est un ordre de protection de votre position sur le marché, mais bien sûr, il n’est pas nécessaire afin d’ouvrir une nouvelle position. Vous pouvez toujours les ajouter plus tard, mais nous vous recommandons de toujours protéger vos positions.

Ajouter des niveaux de Stop Loss et de Take Profit

La manière la plus facile pour ajouter des niveaux SL/TP à vos positions déjà ouvertes est d’utiliser la ligne de transaction de votre graphique. Glissez et déposez simplement la ligne de transaction vers le haut ou le bas, sur le niveau désiré.



Une fois les niveaux SL/TP définis, les lignes correspondantes apparaîtront sur le graphique. De cette façon vous pouvez modifier ces mêmes niveaux de façon simple et rapide.

Il existe aussi deux méthodes pour ajouter des niveaux de Stop Loss et de Take Profit à travers le module Terminal. Premièrement, pour ajouter ou modifier les niveaux SL/TP, double cliquez sur votre ordre ouvert ou différé. Une autre fenêtre avec les détails de l’ordre s’ouvrira. La fenêtre de modification de l’ordre va apparaître. Dès lors, vous pouvez placer et modifier les SL/TP vis-à-vis du niveau de marché ou en définissant une échelle de points à partir de la cotation actuelle.

La seconde méthode est encore plus rapide. Tout ce dont vous avez besoin est de spécifier les niveaux, directement depuis le terminal. Vous pouvez simplement cliquer sur le bouton “+”, soit dans la colonne SL, soit dans la colonne TP et vous devrez définir le niveau désiré. Comme vous pouvez le voir, c’est très simple et très utile quand vous devez prendre des décisions de trading rapides.

Trailing Stop

Les Stop Loss sont destinés à réduire les pertes quand le marché évolue contre votre position, mais ils peuvent aussi vous aider à verrouiller vos profits.

Si cela semble déroutant, ne vous inquiétez pas, c’est très simple à comprendre.

Estimons que vous avez ouvert une position longue et que le marché évolue dans la bonne direction, rendant votre transaction profitable à au moment précis. Votre Stop Loss initial, qui a été placé à un niveau inférieur de votre prix d’ouverture, peut maintenant être déplacé sur votre prix d’ouverture (pour atteindre le seuil de rentabilité) et même au-dessus (vous garantissant alors un profit).

Pour réaliser ces étapes de manière automatique, vous pouvez utiliser un Trailing Stop. C’est un outil très utile pour votre gestion du risque, en particulier quand les évolutions de prix sont rapides ou quand vous ne pouvez pas surveiller constamment le marché.

Les Trailing Stops (ou “TS”) sont rattachés à vos positions ouvertes, mais il est important de se rappeler que si vous avez un Trailing Stop sur MT4, vous devez avoir la plateforme ouverte pour qu’il soit exécuté avec succès. Néanmoins, si vous utilisez xStation, vos Trailing Stops seront actifs même si vous êtes déconnecté.

Pour définir un Trailing Stop, faites un clic droit sur la position ouverte dans la fenêtre ‘Terminal’ et spécifiez votre valeur (en pips) désirée ou l’amplitude entre le niveau de Take Profit et le prix actuel dans le menu Trailing Stop.

Dès lors, le Trailing Stop sera activé. A partir de ce moment, si le prix évolue sur la partie profitable du marché, le TS fera en sorte que le niveau suive le prix automatiquement.

Le Trailing Stop peut facilement être désactivé en cliquant sur l’onglet Trailing Stop dans le module de modification l’ordre.

Comme vous pouvez voir, la plateforme xStation5 vous fournit plusieurs méthodes pour protéger vos positions en quelques secondes. Rappelez-vous que toute activité de trading implique un niveau de risque et que les pertes peuvent dépasser les dépôts.