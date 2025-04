Temps de lecture: 5 minute(s)

Cette leçon vous apprendra:

L’essentiel pour rester sur le marché à long terme

Quelles sont les règles qui pourraient vous aider à prévenir des pertes significatives

Pourquoi le choix d’une taille de position adéquate est un atout

Qu’est-ce que c’est exactement la taille de la position ?

La taille de la position peut être décrit comme la sélection du montant correct des devises ou autres CFD. Mais qu’est-ce que le « montant correct » signifie ? Cela signifie la sélection du montant qui va se plier sur votre stratégie ou le risque que vous pouvez assumer. Prenons exemple d’un trader qui commence son aventure sur les marchés financiers. S’il ou elle engage le dépôt total dans une seule transaction, cela pourrait finir avec une perte du capital. En plus, cela est valable pour les traders néophytes et pour les traders avertis dans la même mesure. Plus le capital est engagé, plus le risque est élevé.

Quand même, certains traders préfèrent investir agressivement et considère qu’une telle stratégie se plie le mieux sur leurs mentalités et sur leur vue du marché. Cela veut dire que prendre un risque total ne devrait pas être vu comme la pire approche. C’est une approche différente, mais si elle se plie sur votre style de trading et si vous pouvez contrôler vos émotions, alors elle ne devrait pas être exclue totalement. Il faut souligner quelque chose – chaque approche pourrait être celle adéquate, tout dépend de la stratégie employée.

Voyons un exemple. Imaginez-vous un trader qui a 1000$ dans son compte, une approche conservatrice et la disponibilité d’investir sur le marché forex. Imaginons-nous que la réunion de la Federal Reserve doit avoir lieu dans le futur proche et notre trader veut acheter EURUSD et il s’attend que la paire augmente pendant la réunion. Il pense qu’il est un peu risquant, parce que la banque centrale peut aussi soutenir le dollar en transmettant un message belliciste, ce qui mènera à un mouvement descendant sur l’EURUSD. Donc, qu’est-ce que le trader devra faire s’il veut toujours acheter l’eurodollar ? Il devrait pendre une position plus petite. Mais il engage tout son capital dans une telle transaction. Qu’est-ce qui arrive ensuite ? La FED soutient le dollar et notre trader perd tout son argent même s’il a eu un stop loss. C’est à cause du fait que sa position a été trop grande pour lui et pour ce type de trader. Choisir la dimension adéquate de la position est vitale pour prévenir des pertes considérables et pour rester sur le marché à long terme.

Investir pas jouer

Alors, comment un trader devrait-il jouer pour des enjeux significatifs? Premièrement, un trader devrait évaluer son appétit pour le risque. Les traders devraient investir ce qu’on appelle « l’argent de risque » ce qui perdu ne va pas avoir un impact sur leurs vies. Secondairement, chaque trader devrait définir le montant qu’il ou elle peut perdre dans une seule transaction. Donc, par exemple, si un trader a disponible 1000$ pour faire des transactions, il ou elle doit décider le pourcentage de ce 1000$ il ou elle est prêt à risquer en toute autre transaction. Généralement, ce pourcentage est recommandé à arriver à 2-3%, mais il peut arriver aussi de 5 à 10% (dans des stratégies plus risquées). Pourquoi pas plus? Arithmétique simple. Si vous perdez 50% de votre capital, cela veut dire que vous devez gagner 100% de la partie restante seulement pour couvrir votre perte antérieure. Une perte de 2% d’une position ne va pas avoir un impact significatif sur votre capital, par conséquent elle ne va pas avoir un grand impact sur votre stratégie. C’est pourquoi une dimension adéquate de la position est nécessaire pour prévenir un prélèvement sérieux de votre capital qui pourrait mettre fin à votre aventure sur les marchés financiers dans un seul moment.

Bien sûr, il peut y avoir une situation où vous devez vous demander s’il est adéquate de mettre sur la table une mise plus importante parce que le rapport rendement : risque peut être trop faible pour entrer dans une transaction. Pour répondre à une telle question correctement il faut comprendre votre méthodologie de trading ou votre appétit pour le risque. Un risque trop grand peut être considéré comme jeu, non un investissement. On va être honnêtes – on connait plein de traders qui ont du succès et qui suivent strictement les règles et qui ont travaillé beaucoup sur leurs stratégies, mais on ne connait personne qui a risqué beaucoup et a joué beaucoup et qui à long terme a enregistré un rendement extraordinaire.

Le choix d’une taille de position adéquate est un atout

Pour déterminer le montant qu’il faut mettre sur la table dans une transaction et pour obtenir le rendement maxime de vos investissements, vous devriez toujours calculer le nombre de pips que vous pouvez perdre si le marché tourne contre vous si votre stop est atteint. Il est vital d’utiliser un stop loss quand vous faites du trading sur le marché forex, parce que même les changements les plus petits en devises ou matières premières pourraient avoir rapidement comme résultat des pertes sérieuses. De plus, faire du trading avec une position qui est trop grande pourrait entrainer des pertes importantes malgré un ordre stop loss séré. En sélectionnant la dimension adéquate d’une transaction est essentiel pour rester sur le marché à long terme. C’est ce qu’on appelle « la distinction subtile » qui sépare les investissements des jeux.