Taux d’intérêt : définition

Le taux d’intérêt représente à la fois le coût d’un emprunt et la rémunération du prêteur, en contrepartie de la mise à disposition de fonds.

Le taux d’intérêt est généralement exprimé sous forme d’un pourcentage annuel. Par exemple, si un particulier emprunte 10 000 € avec un taux d’intérêt annuel de 5 %, il devra, chaque année, rembourser 500 € d’intérêts. Le taux d'intérêt peut être fixe. Il est alors constant pendant toute la durée du prêt. Il peut également être variable. Dans ce cas, son pourcentage peut évoluer tout au long de la période d’emprunt. Il existe plusieurs types de taux d’intérêt : Le taux d’intérêt nominal correspond au taux effectivement payé par l’emprunteur immobilier (ou perçu par l’épargnant) ;

correspond au taux effectivement payé par l’emprunteur immobilier (ou perçu par l’épargnant) ; Le taux d’intérêt réel représente le coût réel de l’emprunt (ou le rendement réel de l’épargne). Pour le calculer, il suffit de retirer l’inflation du taux d’intérêt nominal ;

représente le coût réel de l’emprunt (ou le rendement réel de l’épargne). Pour le calculer, il suffit de retirer l’inflation du taux d’intérêt nominal ; Le taux d’intérêt directeur est fixé par les banques centrales comme la Banque centrale européenne (BCE) ou la Réserve fédérale américaine (Fed). La différence entre le taux d’intérêt nominal et le taux d’intérêt réel est parfois difficile à comprendre. Prenons un exemple. Vous disposez d’un compte épargne avec un montant de 2 000 euros. Le taux d’intérêt nominal annuel est de 3 %. Au bout d’un an, votre compte affiche donc la somme de 2 060 euros. Toutefois, dans le même temps, la France connaît une inflation de 4 %. Par conséquent, pour acheter la même quantité de produits et de services, vous avez désormais besoin de 2 080 euros (au lieu de 2 000 euros, un an plus tôt). Le taux réel de votre épargne est donc de - 1 %. En pratique, vous avez donc perdu de l’argent. N’oublions pas également le taux annuel effectif global (TAEG). Celui-ci est obligatoirement communiqué par les établissements de crédit et correspond au coût total de votre emprunt. Il inclut notamment les frais d’assurance ou encore la commission du courtier. Le niveau des taux d’intérêt est déterminé par plusieurs facteurs et notamment : L’offre et la demande de crédit : si la demande de crédits est élevée et l’offre limitée, les taux d’intérêt augmentent, et inversement.

La politique monétaire des banques centrales. Ces dernières jouent un rôle déterminant. Elles fixent, en effet, les taux directeurs, qui influencent directement les taux d’intérêt sur les marchés financiers.

Le risque de crédit : plus le risque que l’emprunteur ne rembourse pas son prêt est élevé, plus le taux d’intérêt augmente. L’objectif est de compenser le risque pris par le prêteur. Les taux d’intérêt ont un impact considérable sur l’économie. Ils influencent à la fois les décisions de consommation des ménages et les décisions d’investissement des entreprises. Lorsque les taux d’intérêt sont bas, il devient moins coûteux d’emprunter, ce qui stimule la croissance. Inversement, des taux d’intérêt élevés ont tendance à freiner l’activité économique. En trading aussi, la question du taux d’intérêt est fondamentale. Ses variations peuvent être à l’origine des fluctuations des marchés. Par exemple, en augmentant les taux d’intérêt pour freiner l’inflation, la BCE élève le coût des investissements pour les entreprises. Cela peut alors réduire leurs perspectives de croissance et faire baisser le cours de leurs actions. De même, si les taux d’intérêt montent aux États-Unis, le dollar devient plus attractif pour les investisseurs internationaux. La demande pour le dollar augmente alors ce qui entraîne une appréciation de la devise américaine face aux autres monnaies. Les variations des taux d’intérêt peuvent donc provoquer une forte volatilité sur les marchés. De la même manière, le niveau des taux d’intérêt influence le choix des actifs. Un taux élevé attire généralement plus d'investisseurs vers les obligations, qui offrent alors des rendements plus attractifs. Inversement, des taux bas favorisent les placements en actions. Enfin, les traders peuvent trader directement les taux d’intérêt en ouvrant, par exemple, des positions par le biais des contrats pour la différence (CFD). Les risques sont toutefois élevés. La spéculation sur les taux d’intérêt reste donc réservée aux traders expérimentés. Il est préférable de commencer par ouvrir un compte démo de trading avant de se lancer en réel. Il vous permettra de tester vos stratégies sans risquer de perdre d’argent.

