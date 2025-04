xStation 5 : Terminal

Temps de lecture: 6 minute(s)

Le Terminal de la xStation 5 vous permet de gérer et surveiller toutes vos opérations de trading.

Là où votre argent travaille Investir est risqué, investissez de manière responsable. Ouvrir un compte

Le trading avec effet de levier amplifie les gains et pertes. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi. Dans cette leçon vous allez découvrir : Ce qu’est le terminal et ses caractéristiques

Comment inverser, fermer et éditer une position

Ce qu’est le niveau de marge et comment il est calculé Le Terminal de la xStation 5 vous permet de gérer et surveiller toutes vos opérations de trading. Vous trouverez des informations sur les positions ouvertes, les ordres différés, l’historique de votre compte de trading, des virements de crédit/débit, le solde global, fonds propres et les détails de votre marge. Chaque trader a besoin d’un carnet pour enregistrer et garder la trace de ses positions et historique de trading. Votre terminal est un carnet virtuel et garde la trace de chaque ordre ouverte/fermé à un moment donné. Positions ouvertes Dans le premier onglet “Positions ouvertes”, vous pouvez voir tous les détails de vos ordres ouverts. Plus clairement, vous trouverez les détails suivants : Position : nom des instruments et le nombre d’ordres ouvertes

: nom des instruments et le nombre d’ordres ouvertes Type : “Achat-Buy” pour une position longue, “Vente-Sell” pour une position courte

: “Achat-Buy” pour une position longue, “Vente-Sell” pour une position courte Volume : le nombre de lots

: le nombre de lots Temps : c’est le moment auquel la position a été ouverte

: c’est le moment auquel la position a été ouverte Prix d’ouverture : le prix auquel la position a été ouverte

: le prix auquel la position a été ouverte SL/TP : les niveaux stop loss et take profit, s’ils ont été établis

: les niveaux stop loss et take profit, s’ils ont été établis Prix du marché : le prix actuel des sous-jacents

: le prix actuel des sous-jacents Commission : le coût pour ouvrir une position, s’il a été facturé

: le coût pour ouvrir une position, s’il a été facturé Swap : taux de report/déport chargé ou ajouté

: taux de report/déport chargé ou ajouté Profit : l’état actuel du profit ou de la perte latent(e) Si vous avez plusieurs positions ouvertes sur le même instrument, elles seront regroupées ensemble. Avec un clic gauche sur la ligne des positions ouvertes, vous pouvez élargir ou restreindre tous les ordres d’un groupe. Élargir le group : Restreindre le group : Positions de clôture Avec un clic gauche sur la flèche rouge sur la ligne du groupe, vous pouvez clôturer plusieurs ordres en un seul clic. Vous pouvez choisir entre “Tout clôturer”, “Clôturer seulement les ordres gagnants” ou “Clôturer seulement les ordres perdants”. Si vous avez plus d’un groupe d’ordres ouverts, vous pouvez facilement élargir ou restreindre toutes les positions et via un clic droit. Cliquons sur “Élargir tout”: En utilisant le bouton rouge de clôture, vous pouvez fermer tous les ordres de tous les groupes. Cette caractéristique vous donne la possibilité d’exécuter vos décisions rapidement et facilement. Personnaliser la vue du tableau Avec un clic droit sur la fenêtre des positions ouvertes, vous pouvez personnaliser la vue du tableau en ajoutant ou en enlevant des colonnes. Personnalisez votre vue du tableau : Ordre : le numéro unique de la transaction

: le numéro unique de la transaction Symbole : le symbole de l’instrument

: le symbole de l’instrument Marge : portion du dépôt qui a été mise de côté pour sécuriser la position

: portion du dépôt qui a été mise de côté pour sécuriser la position Valeur nominale : la valeur nominale pour les actions synthétiques

: la valeur nominale pour les actions synthétiques Origine ouverte : information sur laquelle s’est basée l’ouverture de la position sur la plateforme XTB. xStation 5 vous permet de changer l’ordre des colonnes pour se s’ajuster à vos préférences personnelles.

Glissez et déposez simplement la colonne à droite ou à gauche dans l’onglet “Positions ouvertes”. Stop Loss et Take Profit Dans l’onglet “Positions ouvertes” vous pouvez facilement gérer les niveaux de Stop Loss et de Take Profit. Pour ajouter, enlever ou changer les niveaux de Stop loss et de Take profit, élargissez simplement votre ordre avec un clic gauche et sélectionnez le symbole ‘+’ soit au-dessous de la colonne Stop Loss, soit en dessous de la colonne Take Profit. Une nouvelle fenêtre apparaîtra: Le formulaire de Stop Loss contient : SL/TP : niveau de prix

: niveau de prix Pip : valeur en pips, pour une valeur négative du Stop Loss ou une valeur positive du Take Profit

: valeur en pips, pour une valeur négative du Stop Loss ou une valeur positive du Take Profit En GBP : valeur exprimée dans la devise de base du compte

: valeur exprimée dans la devise de base du compte Trailing stop : activez ou désactivez le Trailing Stop, seulement pour les ordres Stop Loss Position double et inverse Chaque position peut être doublée avec un clic sur l’icône ‘position double’: Une nouvelle position sera ouverte au prix actuel du marché. Votre position peut aussi facilement être inversée avec un clic sur le bouton ‘Position inversée’. Ordre différés Dans la fenêtre ‘ordre différé’, vous pouvez modifier ou enlever les ordres différés si vous en avez créés. Ici, vous pouvez voir toutes les informations de vos ordres différés, tout comme dans l’onglet positions ouvertes. Pour éditer un certain ordre différé, faites double-clic (ou clic droite et sélectionnez ‘Modifiez’). Une nouvelle fenêtre apparaîtra. Pour enlever l’ordre différé cliquez sur ‘x’ sur la ligne ordre : Historique L’onglet historique vous montre une liste avec toutes vos positions fermées. En bas, vous pouvez sélectionner et modifier l’intervalle de temps de la période choisie: Vous pouvez aussi exporter votre historique de trading vers un fichier Excel. Opérations de crédit/débit L’onglet des opérations de crédit/débit contient toutes les informations sur les positions fermées, commissions chargées, dépôts et retraits de votre compte. Vous pouvez aussi exporter votre historique avec les opérations de crédit/débit vers un fichier Excel. Sommaire de compte La fenêtre du sommaire de compte est située tout en bas de la plateforme. Il contient les données résumées pour votre compte de trading: Solde : la somme d’argent que vous avez dans votre compte avant d’ouvrir les positions

: la somme d’argent que vous avez dans votre compte avant d’ouvrir les positions Fonds propres : votre solde de compte plus le profit/perte de vos positions ouvertes

: votre solde de compte plus le profit/perte de vos positions ouvertes Marge : la somme d’argent mise de côté pour sécuriser les positions ouvertes

: la somme d’argent mise de côté pour sécuriser les positions ouvertes Marge libre : la différence entre les fonds propres de votre compte et la marge mise de côté pour couvrir les positions ouvertes. Cela indique les fonds disponibles pour placer de nouveaux ordres

: la différence entre les fonds propres de votre compte et la marge mise de côté pour couvrir les positions ouvertes. Cela indique les fonds disponibles pour placer de nouveaux ordres Niveau de marge : c’est le taux entre les fonds propres et la marge exprimée en pourcentage.

: c’est le taux entre les fonds propres et la marge exprimée en pourcentage. Profit : profit / perte de toutes les positions ouvertes à l’instant T Un appel de marge de 100% signifie que même si votre niveau de marge sur le compte atteint 100%, vous pouvez encore fermer vos positions ouvertes, mais vous ne pouvez pas ouvrir de nouvelles positions.



Niveau de marge = (Fonds propres / Marge) x 100 Chez XTB, votre niveau de marge de clôture (ou “appel de marge”) est fixé à 50%, ce qui signifie que si votre marge tombe au-dessous de ce niveau, la plateforme commence à clôturer automatiquement vos positions en perte. C’est un mécanisme automatique de sécurité pour vous aider à protéger les fonds de votre compte et éviter que les pertes deviennent de plus en plus importantes. Le mécanisme commence par fermer la position qui perd le plus et s’arrête quand votre niveau de marge atteint de nouveau au moins 50%.

Ouvrez un compte aujourd'hui ou testez-vous sur un compte demo Entrez sur le marché avec une application d'investissement primée, intuitive et facile à utiliser ! Rejoignez XTB Ouvrir un compte démo

Partager

"Ce matériel est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de la loi du 29 juillet 2005 sur le commerce des instruments financiers. (c.-à-d. Journal des Lois 2019, point 875, tel que modifié). L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 69% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."