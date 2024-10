Qu’est-ce que le testeur de stratégies sur MT4 ?

Analysez en toute simplicité les résultats de votre stratégie automatique grâce à MT4 Strategy Tester.

Veuillez noter que la plateforme de trading MetaTrader 4 (MT4) n'est plus disponible lors de la création d'un compte ou sous-compte de trading avec XTB. Ce changement ne s'applique pas aux comptes existants sur ladite plateforme, qui continueront à être pleinement opérationnels et bénéficieront du même support technique dont ils ont bénéficié. Nous vous encourageons à consulter les articles dédiés à notre plateforme de trading intuitive et primée - xStation 5 ! MT4 vous permet d’utiliser des stratégies de Trading automatisées. Vous pouvez notamment utiliser la plateforme pour tester vos stratégies sur des cotations passées, en utilisant le « MT4 Strategy Tester ». En utilisant cette fonctionnalité, vous pourrez analyser les résultats de votre stratégie automatique et donc l’améliorer. Afin d’activer ce testeur de stratégies, il suffit d’activer l’option « Strategy Tester » depuis l’onglet « View », sur la partie supérieure du cadre. Vous pouvez également utiliser le raccourci clavier CTRL + R. Une fois la fenêtre du Strategy Tester ouverte, vous devez choisir et paramétrer votre stratégie, en modifiant notamment l’actif soumis au test et en définissant la période du backtesting. Une fois que tous les paramètres sont définis, vous pouvez lancer le test en cliquant sur le bouton « Start ». Les résultats peuvent être analysés via trois onglets distincts : 1. « Results » : Cet onglet vous permet d’analyser sur quelles cotations les ordres boursiers ont été ouverts et fermés. Le résultat net des opérations apparait également. 2. « Graph » : Via cet onglet, vous découvrirez une analyse graphique des résultats de votre simulation. 3. « Report » : Cet onglet vous permet d’analyser les facteurs tels que le nombre d’ordres boursiers ouverts, la perte maximale, le nombre d’opérations gagnantes, perdantes, le résultat total net et d’autres fonctionnalités qui vous aideront à décider comment optimiser, améliorer et utiliser au mieux votre stratégie.

