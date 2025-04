Trading avec la tendance

Temps de lecture: 4 minute(s)

Une des plus populaires citations du trading – et vous l’avez probablement déjà entendu auparavant - est “Trend is your friend” (“La tendance est ton ami”).

Cette leçon vous apprendra :

Pourquoi la tendance est l’ami de chaque trader

Comment identifier si le marché est sur une tendance descendante, ascendante ou latérale

Comment tracer une ligne de tendance sur le graphe



Cela signifie qu’il faut faire du trading lorsqu’il y a la plus faible résistance et en faisant toujours du trading dans la direction de la tendance dominante. Imaginez-vous une vague se déplaçant vers la rive, la chose la plus simple qu’un trader peut faire est de monter sur la vague et ne pas nager contre.

Bien sûr, une tendance peut changer à tout moment, mais vous pouvez utilisez des indicateurs techniques pour essayer d’identifier à quel moment une tendance est susceptible de changer la direction.

En haut, en bas, en latérale

Tous les marchés financiers bougent vers deux tendances différentes: en haut ou en bas. Quand les marchés n’ont pas de tendance, alors ils bougent en latéral, où il y a une bataille continue entre les vendeurs et les acheteurs. C’est en identifiant correctement les tendances actuelles du marché que l’on peut discerner, grâce à des lignes directrices claires, les bonnes opportunité.

Un marché ascendant

Si un marché est ascendant, vous pouvez considérer être haussier sur ce marché en particulier et faire une transaction suivant la tendance dominante, ex : la voie avec la moindre résistance. La clef est de choisir le bon moment pour entrer sur une position d’achat. Idéalement vous voulez entrer sur une position d’achat le plus bas possible ; pour maximiser votre gain potentiel. Il y a des traders qui pourraient attendre un recul (une petite baisse du marché), mais cela implique prendre le risque d’attendre trop longtemps pour entrer sur le marché et vous pourriez manquer un gain futur.



Un marché ascendant, connu aussi comme tendance ascendante ou marché haussier, montre une série de points hauts plus élevés et des points bas plus élevé. En d’autres termes, chaque fond (support) est plus élevé que le précédent.

Un marché en déclin

Inversement, si un marché est en déclin, vous pouvez considérer être vendeur. Pour maximiser vos rendements potentiels, vous auriez besoin d’entrer sur le marché le plus haut possible, optimisant tout mouvement baissier.



Nous somme dans un marché descendant, aussi connu comme tendance descendante ou marché baissier, lorsque le marché crée des points bas encore plus bas et des points hauts plus bas.



Comment déterminer une tendance

Selon l’analyse technique conventionnelle, nous somme en tendance ascendante lorsque les points hauts sont de plus en plus haut parce que les acheteurs sont majoritaires ce qui pousse les prix à la hausse. Les points bas sont également plus haut car les acheteurs continue d’acheter dans les creux de plus en plus tôt. De même, cela s’applique aussi aux tendance descendantes: les points bas sont encore plus bas parce que les vendeurs vendent plus tôt et les acheteurs ne sont pas intéressés. Ainsi, la manière la plus simple de déterminer une tendance est de connecter avec une ligne deux points hauts ou deux points bas que vous avez identifié sur le graphe.

La tendance est votre amie – jusqu’à ce qu’elle finisse

Les marchés ne sont pas toujours sur des tendances claires. Il y a des périodes de stabilisation sur chaque marché, connues aussi comme des tendances en latérale. Les acheteurs et les vendeurs se testent l’un l’autre, mais aucun pur consensus ne naît. Ici, la plupart des traders se retrouvent avec deux stratégies potentielles: le trading range ou attendre un breakout.

Comme vous pouvez le voir dans l’exemple ci-dessous l’EURUSD était échangé de manière latérale avant qu’une tendance descendante ne soit établie et que les les vendeurs ne l’aient emportés sur les acheteurs, matérialisant une direction baissière des prix.

Quand on identifie une tendance



Une des choses les plus importantes lorsqu’on identifie une tendance, c’est de déterminer votre cadre temporel. Généralement, quand vous analysez une tendance à long terme, vous utiliserez un cadre temporel à long terme. Ainsi, pour des objectifs intraday, les cadres temporels plus courts sont préférés. Les traders institutionnels peuvent être intéressé par l’évolution du cours d’une devise ou d’une société sur des mois voire des années. Cependant, pour les traders à compte propre, un graphe couvrant une semaine peut être utilisé comme référence à “long-terme”.

Surfant la vague de la tendance

Par définition, l’analyse de la tendance se base sur les mouvements historiques du prix. Cela signifie que les traders regardent le passé afin de prédire l’avenir.

La connaissant de la direction d’une tendance aide à prendre des positions, mais retenez que les marchés tendent à bouger en vagues. Ces vagues sont appelés des vagues d’impulsion quand elles se déplacent dans la direction de la tendance et vagues correctives quand elles se déplacent contrairement à la tendance.



En comptant les vagues ou pivots de chaque vague, vous pouvez essayer de deviner si une opportunité de trading est contre ou suit la tendance.