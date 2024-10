Trading court terme : l’essentiel à connaître

Temps de lecture: 6 minute(s)

Vous avez une bonne connaissance des marchés financiers et du temps à consacrer à vos investissements ? Le trading à court terme pourrait vous intéresser. Découvrez avec XTB les points essentiels à connaître avant de vous lancer.

L’essentiel du trading court terme Qu'est-ce que le trading à court terme ? Le trading sur une courte période consiste à acheter et à vendre des actifs financiers dans un laps de temps très court. Il s’agit donc de prendre des positions et de les tenir pendant quelques secondes, quelques minutes, voire quelques heures. Cet investissement à court terme a pour objectif de tirer profit de la volatilité des marchés plutôt que des fondamentaux d’un actif. Le trader s’intéresse donc aux petites fluctuations des prix, provoquées par l’annonce d’un résultat économique ou d’un événement politique. Le trading court terme peut être appliqué à de nombreux produits financiers tels que : Le Forex ;

Les crypto-monnaies ;

Les actions ;

Les indices ;

Les matières premières Quelles sont les différentes formes de trading à court terme ? Il existe 3 grands types de trading à court terme : Le scalping ;

Le day trading ;

Le swing trading Le scalping Il s’agit d’une forme de trading très agressive, quasiment en temps réel. Elle consiste à ouvrir et à fermer une position en quelques secondes, voire quelques minutes tout au plus. Ce type de trading nécessite beaucoup de temps, une expérience approfondie des marchés et une très grande résistance au stress. Si les gains peuvent être importants, des risques élevés sont à prendre en compte. Par ailleurs, la multiplication des trades implique des frais liés à l’ouverture et à la clôture fréquentes des positions. Le scalping ne convient donc pas aux traders débutants et reste l'apanage des traders expérimentés. Le day trading Le day trading consiste à capitaliser sur les fluctuations de prix sur une période légèrement plus longue que le scalping. Les positions sont généralement maintenues pendant quelques minutes à quelques heures. Elles sont toujours clôturées en fin de journée. Alors que les scalpers se concentrent sur des graphiques de 1 à 5 minutes, les day traders préfèrent utiliser des unités de temps plus longues, allant de 15 minutes à une heure. Cette approche leur permet de prendre des décisions basées sur des mouvements de marché plus significatifs, tout en profitant des tendances intrajournalières. Le day trading exige une attention constante et une discipline stricte. Les traders doivent être capables de réagir rapidement aux opportunités de marché et de gérer efficacement leurs risques. Le swing trading Le swing trading consiste à repérer une tendance au sein d’un mouvement plus large. S’il peut être utilisé dans le cadre d'une stratégie à court terme, ce style de trading est en réalité aussi adapté aux investissements à long terme. Les positions peuvent ainsi être conservées pendant plusieurs jours, voire plus, tant que la tendance se poursuit. Le swing trading est populaire auprès des traders débutants, car il offre un bon équilibre entre l'analyse technique et les facteurs fondamentaux. Il s’agit, par ailleurs, d’un mode de trading moins stressant. Il demande enfin moins de temps et d'attention par rapport à d'autres stratégies plus intensives. Quelles sont les stratégies de trading à court terme ? Les stratégies de trading à court terme s’appuient toutes sur l'analyse technique. Les traders utilisent donc des graphiques et des indicateurs pour déterminer les points d’entrée et de sortie optimaux. Le trading de momentum Les traders qui utilisent cette stratégie de trading s'appuient sur un postulat : quand un marché connaît un mouvement puissant, ce dernier a de fortes probabilités de se poursuivre. En clair, si le cours monte, de nouveaux acheteurs vont s’intéresser à l’actif concerné. Ils vont donc exercer une pression à la hausse et le prix de l’actif va continuer à grimper. L’idée est donc de capitaliser sur la force d'une tendance existante. Dans un premier temps, les traders identifient les mouvements grâce à des indicateurs techniques comme les moyennes mobiles. Après avoir confirmé la tendance, le trader passe un ordre. Il utilise le stop-loss pour limiter les pertes potentielles et des ordres take-profit pour sécuriser les gains. Le trading de range Très populaire, le trading de range s’adapte bien à court terme. Le trader identifie une phase de marché où les prix oscillent entre des niveaux de support et de résistance bien définis. Il va ensuite exploiter les fluctuations de prix à court terme, à l'intérieur de ces ranges. La première étape consiste donc à identifier les niveaux : De support, c’est-à-dire le prix le plus bas que l'actif atteint à plusieurs reprises ;

De résistance, c'est-à-dire le prix le plus élevé que l'actif atteint de manière répétée. Pour confirmer le range, le trader s’appuie sur de nombreux indicateurs techniques comme le MACD, le volume de transaction ou les bandes de Bollinger. La stratégie du trader est la suivante : Il achète lorsque le prix atteint le niveau de support, en supposant que le prix va rebondir vers la résistance ;

Il vend lorsque le prix atteint le niveau de résistance, en pariant que le prix va redescendre vers le support. Pour gérer son risque, le trader place des ordres stop-loss juste en dessous du support lors d'un achat et juste au-dessus de la résistance lors d'une vente. Les ordres take-profit sont placés près des niveaux opposés : résistance pour les achats, support pour les ventes. Le breakout trading ou trading de cassure Le trading de cassure consiste à prendre position lorsque le prix d'un actif dépasse un niveau de support ou de résistance d’un range. Le trader va ainsi profiter d’une nouvelle tendance qui se forme à la suite de cette cassure. Cette stratégie est très populaire en day trading et en swing trading. Elle permet en effet de capturer des mouvements de prix significatifs et rapides. En entrant dans une position juste après la cassure, les traders cherchent à profiter de l'élan initial et de la volatilité. La réussite de cette stratégie repose sur la capacité à identifier correctement les niveaux clés. Il faut, en effet, agir rapidement pour tirer pleinement parti des nouvelles tendances. Le trading de retournement Cette fois, le trader prend position lorsque le prix d'un actif montre des signes de renversement de tendance. En clair, le cours passe d’une tendance haussière à une tendance baissière ou inversement. Cette stratégie peut entraîner des gains élevés si le retournement mène à une nouvelle tendance soutenue. Elle est toutefois délicate à mettre en œuvre. Le trader peut en effet être confronté à de faux retournements. Il peut également se positionner trop tardivement pour profiter pleinement de la tendance. Avant de commencer à trader, ouvrez un compte démo XTB et testez ces stratégies sur plus de 6 400 instruments financiers. L’occasion d’acquérir de l’expérience en trading à court terme.

