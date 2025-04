Support et résistance

Deux termes connus que vous rencontrerez dans le trading - en particulier au sein de l'analyse technique - sont les niveaux «support» et «résistance».

Cette leçon vous apprendra : Comment identifier les niveaux de support et de résistance

Comment faire la différence entre rebond-bounceback et percée-breakthrough

Pourquoi des niveaux spécifiques pourraient fournir des niveaux intéressants pour entrer sur le marché Deux termes connus que vous rencontrerez dans le trading - en particulier au sein de l'analyse technique - sont les niveaux «support» et «résistance». Mais que signifient ces termes et comment les appliquer à votre trading? Support Un niveau de support se trouve en-dessous du prix actuel d’un instrument et tend à être où les prix décroissants trouvent un plancher de support. Cela signifie que le prix est plus susceptible de ‘rebondir - bounce’ sur ce niveau plutôt que de le franchir. Par exemple, si vous remarquez qu'un marché a des difficultés à franchir un niveau spécifique. Une règle générale est que les niveaux de soutien tendent à empêcher les prix de diminuer, ce qui donne des prix soutenus. Les niveaux de soutien se produisent pour de raisons différentes - essentiellement, ils attirent les acheteurs dans le marché comme un niveau psychologique, c'est-à-dire. « Le prix de ce marché ne devrait pas diminuer, donc je vais être acheteur ». Résistance Un niveau de résistance se trouve au-dessus du prix actuel d'un instrument et sert de plafond pour les prix à mesure qu'ils augmentent. Contrairement à un niveau de support, les niveaux de résistance signifient que le prix est plus susceptible de retomber de ce niveau puis de le franchir. Une règle générale pour les niveaux de résistance est qu'ils ont tendance à empêcher les prix de progresser davantage et d'agir comme un plafond de résistance des prix. Essentiellement, ils encouragent les investisseurs à bloquer leurs profits et à attirer les vendeurs dans le marché, c'est-à-dire. « Je ne pense pas que le marché va aller plus haut, alors je vais fermer ma position en vendant ». Comment identifier le support et la résistance



Il y a un large éventail d’outils et de méthodes analytiques qui aident à identifier les niveaux de support et résistance, incluant: Les Tops ou sommets / Bottoms ou creux

Les modèles chandelier

Les moyennes mobiles

Les lignes de tendance

Les bandes de Bollinger

Le retracement de Fibonacci Les niveaux à surveiller Lorsqu’un niveau de support ou de résistance est cassé, il se produit généralement une percée (breakthrough) ou un rebond (bounceback), jusqu'à ce qu'un autre niveau de support ou de résistance soit trouvé. Par exemple, l’EURUSD pourrait avoir des difficultés à franchir les 1,15. Il pourrait tester cette barrière deux ou trois fois avant de rebondir, ou il pourrait finir par les franchir. Un bounceback (renversement) est une situation dans laquelle un actif rebondit sur niveau identifié comme une résistance ou un support. Regardez le graphique ci-dessous: il a été difficile pour le pétrole WTI de percer le niveau des $55 le baril.Le prix a rebondi quelques fois sur le niveau et est reparti à la baisse, $7 plus bas sur une courte durée. Lorsqu’un bounceback est beaucoup plus probable qu’un breakthrough, il s’agit d’un signal que le marché peut inverser les tendances au moins à court terme. Un breakthrough est un moment important dans le trading parce que d’habitude il entraine une croissance rapide de la volatilité. Comme vous pouvez le voir dans le graphique ci-dessous, la paire s’est efforcée à percer au-dessous de 1.35, mais quand finalement elle a réussi, un mouvement rapide est arrivé. De plus, après qu’un niveau de support ait été percé, il devient un nouveau niveau de résistance et quand un niveau de résistance est percé, celui-ci devient un niveau de support. Regardez l’USDMXN. 20.00 a été un niveau crucial que beaucoup de traders ont surveillé. Après avoir percé à la hausse, la paire a augmenté de 2 points supplémentaires et a atteint un niveau historiquement élevé à 22.00. Pourtant, un déclin a commencé à partir de ce moment-là. L’USDMXN a percé sous les 20.00, avant de retester le niveau (le support est devenu une résistance), de manquer une seconde percée plus haute puis de repartir à la baisse. C’est une situation typique qui vaut la peine d’être observée, parce qu’elle offre beaucoup d’opportunités pour que les traders suivent la tendance. Dans une telle situation, un trader aurait pu vendre la paire après le nouveau test des 20.00.

