Trading Long Terme : le guide complet

Les traders n’ont pas tous le temps de consacrer de longues heures aux marchés financiers chaque jour. Dans ce cas de figure, mieux vaut opter pour des trades sur plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années. Mais en quoi consiste le trading à long terme exactement ? Quels sont ses avantages et ses inconvénients ? Quelles stratégies mettre en place ? Découvrez le guide XTB.

Le guide complet du trading long terme Qu’est-ce que le trading long terme ? Définition du trading long terme Le trading long terme consiste à acheter et à conserver des paires de devises, des actions, des ETFs, des matières premières ou encore des crypto-monnaies pendant une période prolongée. On parle aussi de swing trading, même si ce terme s’applique aussi à des stratégies à moyen terme. La durée de détention de ces instruments financiers peut varier de plusieurs semaines à plusieurs mois, voire plusieurs années. Certains investisseurs vont même jusqu'à conserver leurs portefeuilles pendant 10 ans ou plus. Le trading à long terme repose donc sur l'analyse des facteurs fondamentaux. Le trader réalise ses arbitrages en fonction des grandes tendances économiques et laisse de côté les fluctuations de prix à court terme. Cette approche pousse le trader à opter pour des actifs financiers de haute qualité. Il privilégiera, par exemple, les actions de sociétés à la réputation solide. Trading long terme et trading court terme : quelles différences ? Le trading long terme se distingue du trading à court terme. Ce dernier consiste à tirer profit des petits mouvements de prix et des tendances en temps réel. Il comprend notamment des méthodes telles que : Le scalping dont l’objectif est d’ouvrir et de fermer des positions dans un laps de temps très court (quelques minutes tout au plus).

Le day trading qui implique de tenir ses positions sur plusieurs heures ou plusieurs jours. Les traders à court terme réalisent donc un grand nombre de transactions chaque jour. À l'inverse, les traders à long terme effectuent un nombre limité de trades chaque année. Leur objectif est de générer des profits sur une période étendue. Quels sont les avantages du trading long terme ? La psychologie joue un rôle crucial dans le trading. De nombreux traders débutants éprouvent des difficultés à gérer leurs émotions. C’est particulièrement vrai lorsque les marchés sont très volatils. Le stress peut les amener à prendre des décisions précipitées. Le trading à long terme offre une approche plus détendue. Il permet aux traders de prendre du recul nécessaire pour ouvrir et fermer leurs positions au bon moment. Autre avantage majeur : faire du trading à long terme nécessite moins de temps. Contrairement au trading à court terme, il n’est pas nécessaire de passer des heures à surveiller ses positions. Une fois que le niveau d’entrée et le stop loss sont définis, le trader peut passer seulement quelques minutes par semaine à ajuster sa stratégie. Vous n’avez pas besoin de stratégies complexes, ni de plateforme de trading sophistiquée. Cette approche libère donc du temps pour d'autres activités, y compris une activité professionnelle à plein temps. Le trading long terme est également moins coûteux. Le trader réalise beaucoup moins de transactions. Il paie donc moins de spread et de commissions. Cette réduction des coûts peut améliorer la rentabilité globale des investissements à long terme. Avec cette forme de trading, le potentiel de gains est souvent plus élevé. Bien que cette approche nécessite de la patience, elle est moins affectée par la volatilité des marchés. Les rendements sont donc souvent supérieurs. Cela est d’autant plus vrai que les bénéfices à long terme sont généralement soumis à des taux d’imposition plus faibles. Par ailleurs, avec une bonne diversification, il est plus facile de maîtriser les risques. Vos positions sont, en effet, moins sensibles aux fluctuations à court terme. Cette approche permet d’investir des sommes plus importantes avec une gestion des risques plus efficace. Enfin, le trading à long terme est accessible à tous les profils de traders, des débutants aux plus expérimentés. Il offre plus de temps pour analyser les graphiques et identifier des tendances pertinentes. Ce type de trading est également moins sujet aux faux signaux. Les mouvements de marché sont, en effet, souvent plus significatifs. Tout cela facilite la prise de décision. Quels sont les inconvénients du trading long terme ? Le trading long terme présente un certain nombre d’inconvénients. Avant de commencer à trader, il est important de bien les prendre en compte. En tout premier lieu, le trader ne doit pas avoir besoin des sommes investies pendant toute la durée du trade. Les fonds sont, en effet, immobilisés sur une longue période. Une telle situation peut poser des difficultés en cas de besoin financier imprévu. Par ailleurs, vous devez faire preuve de patience. Les résultats prendront plusieurs mois, voire plusieurs années. Pendant ce temps, vos positions sont exposées aux ralentissements du marché et aux périodes de sous-performance. En cas de gros mouvements, vous devez garder la tête froide et conserver vos positions. Cette approche du trading requiert également une analyse fondamentale approfondie. Il est nécessaire d’identifier les grandes tendances économiques. Vous devez être capable de comprendre les performances financières des entreprises et d’anticiper les évolutions sectorielles. Ce processus est à la fois chronophage et complexe. Il nécessite une bonne maîtrise des fondamentaux économiques et financiers. Autre inconvénient : vous n'êtes pas à l’abri d’un changement de conditions. Sur un temps très long, le marché peut évoluer et les règles peuvent être modifiées. Il est donc essentiel de diversifier vos positions. Enfin, un mauvais timing d'investissement à long terme peut avoir un impact négatif significatif sur votre patrimoine. Si l'achat est réalisé à un moment inopportun, comme avant une crise économique, les pertes peuvent être substantielles. Plusieurs années pourraient être nécessaires pour redresser la barre. Quelle est la meilleure stratégie de trading long terme ? Le Buy and Hold est la seule stratégie dédiée spécifiquement au trading long terme. D’autres stratégies universelles, comme le trading de position, peuvent être utilisées pour cet horizon de temps. Dans tous les cas, la meilleure stratégie de trading est celle qui correspond le mieux à vos objectifs, votre expérience et votre personnalité. La stratégie de Buy and Hold Cette stratégie de trading long terme a été popularisée par le milliardaire Warren Buffet. Elle consiste à investir dans des actions de sociétés à la solide réputation et à les conserver pendant plusieurs décennies. L’objectif du trader est double : Profiter de la valorisation des cours pour faire grossir son portefeuille ;

Percevoir des dividendes tout au long de la durée de détention de l’action. Très simple à mettre en place, la stratégie Buy and Hold offre un potentiel de gains élevé sur le long terme. Elle nécessite toutefois de bloquer son capital pendant de très longues années. Il est donc important de bien évaluer le montant à investir avant de vous lancer. Ne tradez que les sommes dont vous n’avez pas besoin au quotidien. Pensez également au futur. Conservez toujours une épargne de précaution pour faire face aux imprévus et aux coups durs. Le hedging ou couverture du risque en français Cette stratégie peut être utilisée à court, moyen ou long terme. Elle consiste à ouvrir deux positions opposées avant de se protéger des éventuelles fluctuations. Complexe à mettre en œuvre, le hedging est risqué et reste réservé aux traders expérimentés. Le pyramidage Pour trader à long terme, vous pouvez utiliser le pyramidage. En pratique, il s’agit de consolider une position, au fur et à mesure, afin de profiter de sa progression. Cette stratégie vous permet d’augmenter vos gains potentiels. Utilisable aussi bien à la hausse qu’à la baisse, le pyramidage est relativement simple à appliquer. Prenez garde, toutefois, à ne pas faire grossir de manière trop importante votre position. En cas de retournement du marché, vous pourriez subir des pertes élevées. Le trading de tendance Cette stratégie s’adapte bien au trading long terme. Elle consiste, comme son nom l’indique, à suivre une tendance à la hausse ou à la baisse. Les actions, les obligations ou encore les crypto-monnaies se prêtent assez bien à ce type de trading. Toutefois, pour être efficace, cette stratégie nécessite des tendances claires et bien établies. Une forte volatilité rend difficile sa mise en œuvre. Le trading de position Souvent utilisée à moyen terme, elle peut être transposée sur un horizon de temps plus long. En pratique, le trader prend position dès l’origine d’une tendance. Il décide ensuite de clôturer son trade dès que celle-ci montre des signes précurseurs de retournement. Cette stratégie est applicable aussi bien à la hausse qu’à la baisse. Elle permet au trader de profiter pleinement des gains issus d’une tendance nette. Bien appliquée, elle limite également les pertes. Le trading de position est très souvent associé au pyramidage. Pour mettre en pratique les différentes stratégies long terme, ouvrez un compte de trading sur la plateforme XTB. Une fois votre demande validée, vous n’avez plus qu’à déposer des fonds pour commencer à trader.

