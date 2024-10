Trading sur ETF

Temps de lecture: 8 minute(s)

Les actionnaires d'ETF ont leurs droits sur une partie des bénéfices, tels que les intérêts gagnés ou les dividendes versés, et ils peuvent obtenir leur part de la valeur des fonds au cas où ils seraient liquidés. La propriété du fonds peut facilement être achetée, vendue ou transférée à peu près au même titre que les actions, puisque les actions de ETF sont négociées sur des bourses publiques.

Quels sont les avantages du trading CFD ETF ? Un CFD, ou contrat pour la différence, permet de négocier les cours d’un actif sous-jacent, sans le détenir physiquement. Il peut s’appliquer aux ETFs. Dans ce cas de figure, ce produit dérivé permet au trader de spéculer sur les mouvements de prix d'un ETF, sans réellement détenir cet actif. Les CFD ETF comportent des risques élevés liés notamment : À l’effet de levier qui peut amplifier les gains mais aussi les pertes.

À la volatilité des marchés ;

Au risque de liquidité ;

Au risque de contrepartie. Les CFD ETF sont donc destinés à des investisseurs avertis qui comprennent bien les mécanismes des marchés financiers. Rappelons que les frais sur ETF (exchange traded funds) sont généralement faibles. Ces actifs vous donnent par ailleurs accès à plusieurs types d'indices. Il y a des ETFs pour les indices de référence sectoriels individuels ou même des indices de référence pour les obligations. Les ETF permettent aux investisseurs de cibler des opportunités d'investissement très spécifiques. Ces fonds offrent aux investisseurs une flexibilité d’investissement. Les actions peuvent être achetées ou vendues au prix du marché à tout moment de la journée de négociation. Les investisseurs peuvent utiliser des Stop Loss ou Take Profit, vendre des actions à découvert (sous réserve des règles de change) ou acheter sur marge (avec de l'argent emprunté). N'oubliez pas non plus l'exposition étendue au marché. Les ETF disponibles représentent une gamme extrêmement variée de points de référence du marché, y compris les actions des grandes capitalisations américaines, les actions sectorielles, les marchés émergents. Un ETF est un titre unique qui peut représenter un portefeuille bien diversifié d'actions ou d'obligations, ce qui pourrait constituer une alternative intéressante pour de nombreux investisseurs. Pourquoi faire du trading CFD ETF ? L’ETF est un fonds d'investissement négocié en bourse, un peu comme les actions. Toutefois, l'avantage d'un ETF est qu'il est beaucoup plus facile et plus rentable d'acheter un portefeuille de titres différents. En outre, l'utilisation de l'effet de levier et les coûts de financement bas en font un instrument utile : couvrant tous les principaux secteurs de l'économie, y compris la finance, l'énergie, les télécommunications, la biotechnologie, les métaux précieux et bien d'autres. Voici ce qui rend notre offre de ETF si spécial: Accès direct au marché (DMA)

Un effet de levier pouvant atteindre 1:5

Possibilité d'investir à la baisse

Règlement T+0

Elargissez votre vision des marchés financiers

Spread faible

Une large gamme de secteurs économiques sur laquelle investir Retrouvez l’ensemble de notre offre. Les différentes catégories d’ETF Pour le trading ETF, vous avez le choix entre : Les ETF sur indices boursiers (ETF equity fund en anglais) répliquent la performance des indices boursiers. Par exemple, l’ETF sur le Nasdaq suit le mouvement des cours du Nasdaq. Il est composé d’actions composant cet indice boursier ;

Les ETF obligataires répliquent la performance des obligations ;

Les ETF sur devises concernent le marché du Forex. Là encore, il s’agit de suivre les mouvements d’un panier de devises, sans acheter les paires concernées ;

Les ETF sectoriels et industriels sont composés des titres d’entreprises d’un unique secteur (pétrole et gaz, énergies renouvelables, santé, cybersécurité, numérique, développement durable, etc.) ;

Les ETF sur matières premières répliquent le cours de la matière première sous-jacente (gaz, pétrole, etc.) ;

Les ETF géographiques concernent les titres d'une région particulière (Europe, Asie, etc.). Un ETF nord-américain suit la performance de tous les indices des États-Unis et du Canada ;

Les ETF inversés ne suivent pas le sens des mouvements de l’indice concerné. Au contraire, ils évoluent dans la direction opposée ;

Les ETF à effet de levier vous permettent d'accroître votre position. Vous pouvez par exemple, opter pour un ETF à effet de levier x2. Dans ce cas de figure, pour chaque euro tradé, votre exposition est de 2 euros. Attention, si ces ETF vous permettent de multiplier vos bénéfices, ils peuvent également amplifier vos pertes. Il est donc important d’appliquer une gestion rigoureuse de votre risque. Engagez seulement l’argent que vous êtes prêt à perdre et dont vous n’avez pas besoin au quotidien. Quels sont les ETF populaires à surveiller ? En 2024, les traders se doivent de surveiller de près un certain nombre d’ETF. Parmi eux, on retrouve notamment : Le iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF ;

Le iShares Core S&P 500 ETF ;

Le iShares Core MSCI International Developed Markets ETF ;

Le SPDR Portfolio Emerging Markets ETF ;

Le iShares U.S. Energy ETF ;

Le WisdomTree WTI Crude Oil ETF. Plus globalement, les traders pourraient envisager des ordres pour des ETF sur les obligations du Trésor Américain ou certains ETF technologiques comme le First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF et le Vaneck Semiconductor. Enfin, les ETF sur le marché de l’or demeurent des options pertinentes à surveiller dans les prochains mois. Le prix d’un ETF dépend notamment de sa valeur liquidative (VL) ou Net Asset Value (NAV). Il s’agit de la valeur totale des actifs financiers détenus par l'ETF, divisée par le nombre de parts en circulation. Elle est calculée à la fin de chaque journée de trading. Les ETF sont négociés en bourse. Leur prix varie donc tout au long de la journée de trading en fonction de l'offre et de la demande. Des événements économiques ou politiques peuvent également impacter le prix d’un ETF. Pour connaître le coût réel du trading ETF, les traders doivent également prendre en compte : Les coûts liés à la négociation des instruments facturés au moment des ordres ;

Les frais de gestion de l’ETF (total exemple ratio ou TER) ;

Le spread des produits qui correspond à la différence entre le prix d’achat et le prix de vente d’un ETF. L’écart entre le prix d’achat et le prix de vente de l’ETF correspond à la marge du courtier. Avant de faire du trading ETF, il faut d’abord sélectionner l’ETF qui vous convient. Pour cela, il est nécessaire de tenir compte des informations concernant : Le type d'ETF : vous pouvez décider de suivre des actions, des devises ou encore des matières premières, avec ou sans effet levier ;

La taille de l'ETF : plus le fonds est important, plus la liquidité est bonne. Les spreads sont également moins élevés.

La structure de l'ETF : les ETF physiques suivent des actifs financiers sur un marché sous-jacent. A contrario, les ETF synthétiques utilisent des produits dérivés comme les CFD. Votre choix dépend de votre stratégie et de la durée de votre placement (à long, moyen ou court terme). Pour la suite, acheter un ETF est assez similaire à l'achat d'actions. Choisissez un courtier, ouvrez un compte et placez un ordre via sa plateforme en ligne. Après l'achat, suivez la performance de votre ETF et ajustez votre portefeuille si nécessaire. Vous pouvez réinvestir les dividendes reçus ou vendre l'ETF afin de réorienter votre capital. Tout dépend de votre stratégie. Simple et rapide: ouvrir un compte avec XTB ! Ouvrez un compte pour trader des ETFs gratuitement et en quelques minutes sur notre site internet www.xtb.com/fr - rubrique en haut à droite COMPTE RÉEL. Une fois le formulaire en ligne renseigné, il vous suffit de nous faire parvenir certaines informations supplémentaires : Une copie de pièce d’identité en cours de validité ;

Un justificatif de domicile de moins de 3 mois à votre nom ;

Astuce : utilisez votre téléphone portable pour prendre en photo vos documents et nous les faire parvenir! Une fois votre compte validé par nos services (l'étude par nos services prend quelques minutes), vous pouvez alimenter votre compte XTB et commencer à investir ! Vous voulez tester gratuitement et sans engagement notre plateforme de trading ? Ouvrez un compte de démonstration sur notre site et testez xStation 5 pendant 14 jours. Le compte démo est alimenté d'un capital virtuel de 20 000€ pour vous permettre de vous entraîner sans risque. Cliquez ici pour tester XTB. Afin de vous accompagner dans toutes les étapes de votre trading ETF, nos experts ont élaboré un large programme de formations en images et en vidéos.

