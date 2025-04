Types de graphiques

Temps de lecture: 4 minute(s)

Cette leçon vous apprendra :

La différence entre les graphiques linéaires, à barres et chandelier

Avec quel graph il est préférable de commencer

Quel type de graphe fournit l’information la plus compréhensible sur le mouvement du prix

L’analyse technique se concentre surtout sur l’utilisation des graphiques. Pour commencer à analyser les graphiques, il est d’une importance vitale de comprendre les types qui pourraient être utilisés pour prédire les mouvements du marché et comment ils sont construits. Les trois graphiques les plus populaires sont:

graphiques linéaires

graphiques à barres (OHLC)

graphiques chandelier

Les graphiques linéaires

On pourrait dire que le graphique linéaire est la forme la plus simple quand on parle des marchés financiers. Ils se basent sur les lignes qui sont tracées entre un prix de clôture et le prix de clôture suivant. Un tel type de graphe est une méthode simple de montrer le mouvement général du prix d’un marché sur une certaine durée. De par leur simplicité, les graphiques linéaires aident à reconnaître les modèles techniques et sont préférés par les néophytes. Si vous voulez commencer sur les marchés financiers, il est préférable de le faire avec des graphiques linéaires.

Les graphiques à barres

Contrairement aux graphiques linéaires, qui fournissent que des prix de clôture pour un instrument, les graphiques à barres fournissent des prix d’ouverture et de clôture ainsi que des points élevés et points bas de la période en question. La partie basse de la barre montre le prix le plus bas atteint pour une certaine durée, tandis que la partie supérieure indique prix le plus élevé atteint. La barre entière représente la gamme de trading. Les prix d’ouverture et clôture sont représentés par les marques horizontales à gauche et à droite de la barre verticale.



Il y a deux types de barres qui pourraient apparaître sur le graph. Une méthode commune de classifier les barres verticales est de montrer la relation entre les prix d’ouverture et de clôture pendant un seul intervalle de temps soit comme des barres haussières (bull ou ascendantes) ou baissières (bear ou descendantes), comme vous pouvez le voir ci-dessous.

Les graphiques à barres présentent les données individuellement, sans lier les prix aux prix voisins. Chaque gamme agit de manière singulière et montre comment le prix s’est comporté pendant cette période. Reconnaître les modèles de trading peut être un peu plus complexe comparé aux graphiques linéaires, mais les graphiques à barres vous fournissent toutes les informations nécessaires sur un intervalle de temps fixé.

Les graphiques chandeliers

De même que les graphiques à barres, les graphiques chandelier présentent les mêmes informations, mais on peut dire que du point de vue de la visibilité, ils sont plus accessibles. Les bougies renseignent sur les niveaux hauts et bas avec les niveaux d’ouverture et de clôture. Le prix le plus élevé est indiqué par la tige supérieure, tandis que le plus bas la tige inférieure. Plus le corps est long, plus intense la pression d’achat ou vente. Cela signifie que si le corps est long, le changement de prix a été plus important. Inversement, des bougies courtes indiquent un mouvement faible du prix et représentent une consolidation (période quand le marché reste calme).

La seule différence est la construction du corps. Dans un graphique à barres les niveaux d’ouverture et clôture ont été illustrés par des marques horizontales à gauche et à droite. Dans le cas des chandeliers, c’est le corps (le milieu) qui montre s’il s’agit d’une bougie haussière/bullish (ascendante) ou baissière/bearish (descendante). Typiquement, si le corps est rouge (ou noir), cela veut dire que le prix s’est clôturé plus bas que son ouverture. D’un autre côté, une bougie verte (ou blanche) représente un mouvement haussier (le prix s’est clôturé plus haut que son ouverture). Toutefois, il faut se rappeler que ces couleurs peuvent varier en fonction des différentes plateformes et que vous pouvez les modifier sur xStation 5 et sur MT4.

En comparaison avec les graphiques traditionnels à barres, beaucoup de traders considèrent que les graphiques chandeliers sont visuellement plus attirants et plus facile à interpréter. Chaque chandelier fournit une image de l’action du prix facile à interpréter. Immédiatement un trader peut comparer la relation entre l’ouverture et la clôture ainsi que les points élevés et les points bas. La relation entre l’ouverture et la clôture est considérée comme information vitale et forme l’essence des chandeliers.

Qu’est ce qui fonctionne pour vous?

Comme vous pouvez voir, il y a trois types de graphiques utilisés par les traders. Chacun a ses propres avantages et désavantages. Pour devenir un trader de succès, vous devriez utiliser celui qui vous va le mieux. Les néophytes peuvent commencer avec les graphiques linéaires et des modèles de trading de base, tandis que les traders avertis pourraient utiliser les chandeliers pour développer leurs stratégies de trading. De plus, vous pourriez trouver aussi d’autres graphiques comme Heikin-Ashi sur nos plateformes de trading.