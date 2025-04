Une « douve » économique : définition et impact sur les entreprises

Temps de lecture: 32 minute(s)

Dans le monde de l’investissement, identifier les entreprises capables de conserver un avantage concurrentiel sur leurs rivales est crucial pour réussir sur le long terme. Cet avantage est souvent appelé une « douve économique », ou également un « fossé économique ». Tout comme la douve qui entoure un château le protège des envahisseurs, la douve économique protège une entreprise de ses concurrentes. Elle l’aide à assurer la pérennité de ses bénéfices et de sa part de marché et, ce faisant, à préserver sa rentabilité dans le temps. Une douve économique peut résulter de divers facteurs, tels qu’une marque solide, une technologie brevetée ou des avantages en termes de coûts, qui rendent la concurrence difficile. Pour les investisseurs, les entreprises dotées de larges « douves » sont intéressantes car elles sont souvent plus résistantes durant les périodes difficiles, jouissent d’un plus grand pouvoir de fixation des prix et peuvent générer des taux de rentabilité plus élevés de manière régulière. La compréhension des « douves » économiques est essentielle pour évaluer le potentiel d’une entreprise et peut avoir un impact significatif sur les valorisations boursières, ce qui en fait un élément clé de toute stratégie d’investissement avisée. Que vous soyez un investisseur débutant ou expérimenté, savoir repérer et évaluer les « douves » économiques peut vous conférer un avantage précieux dans la constitution d’un portefeuille d’investissement solide.

Points clés

Une « douve » économique est très importante dans le monde des affaires car elle agit comme un avantage concurrentiel pour les entreprises, en préservant leur part de marché et en leur permettant d’assurer la pérennité de leur rentabilité face à leurs concurrentes.

Au nombre des « douves » économiques figurent notamment des avantages en termes de coûts, des actifs incorporels et des effets de réseau avec des clients fidèles, chacun fournissant une barrière unique qui dissuadent la concurrence.

La constitution d’une « douve » économique solide implique la création de barrières élevées à l’entrée et l’exploitation d’avantages tels que des coûts élevés de changement et des économies d’échelle.

Les actions des entreprises dotées de larges « douves » présentent généralement des multiples plus élevés car leurs activités sont considérées comme moins risquées, plus résistantes et plus prometteuses, en particulier en période de croissance économique.

L’optimisme des investisseurs à l’égard d’une large « douve » peut conduire à des valorisations excessives, à l’image de la « bulle » de l’indice Nifty 50 des années 60-70.

Comprendre la « douve » économique

Adobe Stock

Une « douve » économique est un avantage concurrentiel qui protège la part de marché d’une entreprise contre des concurrents potentiels. Tout comme les douves d’un château médiéval tiennent les envahisseurs à distance, les douves économiques protègent une entreprise en lui permettant de préserver sa rentabilité en dépit de la présence de concurrentes. Les entreprises dotées d’une solide « douve » économique peuvent écarter plus efficacement leurs concurrentes et ainsi mieux prospérer sur le long terme.

Une large « douve » économique représente un avantage concurrentiel important pour une entreprise. Elle contribue à préserver sa position sur le marché pendant longtemps. Ces douves résultent souvent de barrières à l’entrée élevées qui dissuadent les nouveaux concurrents, tandis qu’une « douve » économique étroite peut indiquer une position plus précaire.

Par exemple, les industries dont les coûts de démarrage sont prohibitifs ou les exigences réglementaires complexes peuvent naturellement se forger de larges « douves » économiques. Le concept de « douve » économique est essentiel pour les entreprises qui s’emploient à jouir d’avantages concurrentiels durables.

En conservant ces avantages concurrentiels, les entreprises peuvent générer des marges bénéficiaires plus élevées, s’assurer une position dominante sur le marché et se doter d’un avantage concurrentiel substantiel. Pour les entreprises qui souhaitent réussir dans un environnement concurrentiel, il est essentiel de comprendre et d’exploiter les « douves » économiques.

Nvidia est un très bon exemple d’entreprise bénéficiant d’une large « douve » économique, grâce à son logiciel CUDA et à son rôle stratégique en tant que fournisseur de processeurs graphiques (GPU) avancés. L’entreprise a dominé le secteur, jusqu’à en prendre presque complètement le contrôle, grâce non seulement à l’excellence de ses équipements (GPU), mais aussi à son logiciel graphique CUDA unique.

XTB Research

Comme nous pouvons le voir ci-dessus, toutes les entreprises dotées d’une large « douve » n’ont pas surperformé l’indice S&P 500 sur la période 2020-2024. Toutefois, sur le long terme, ces entreprises signent une progression moyenne nettement supérieure à celle des indices de référence actions. Il convient de mentionner que presque toutes les entreprises du S&P 500 disposent d’une « douve » (plus ou moins) large. Veuillez ne pas oublier que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Source : XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

10 exemples majeurs de « douves » économiques larges

Adobe Stock

1. Puissance de la marque - The Coca-Cola Company

« Douve » : la marque mondialement connue de Coca-Cola crée un avantage concurrentiel significatif. Sa « douve » est constituée par la fidélité à la marque, l’étendue du réseau de distribution et la portée du marketing qui contribue à tenir ses concurrents à distance. Coca-Cola peut ainsi maintenir des prix élevés et conserver une forte part de marché dans le secteur des boissons, en dépit de l’apparition de nouveaux concurrents.

2. Effet de réseau - Microsoft Corporation

« Douve » : l’écosystème de Microsoft, qui comprend Windows, Office et Azure, bénéficie de l’effet de réseau : plus d’utilisateurs attirent plus de développeurs, qui à leur tour attirent encore plus d’utilisateurs. Ce cycle auto-alimenté rend difficile pour les concurrents de rivaliser avec la domination de Microsoft sur le marché, en particulier dans les logiciels et les services cloud.

3. Avantage en termes de coûts - Walmart Inc.

« Douve » : l’envergure de Walmart lui permet de négocier de meilleurs accords avec ses fournisseurs, ce qui lui permet de proposer des prix plus bas que la plupart de ses concurrents. Ce leadership en matière de coûts crée une substantielle barrière à l’entrée pour les autres distributeurs, ce qui permet à Walmart de conserver une longueur d’avance sur le marché de la grande distribution à bas prix.

4. Coûts de changement élevés - Adobe Inc.

« Douve » : les logiciels d’Adobe, tels que Photoshop et Illustrator, sont profondément intégrés dans les flux de travail des professionnels de la création et des entreprises. Les coûts élevés liés à tout changement de logiciel - tant en termes d’apprentissage d’un nouveau logiciel que de bouleversement des processus existants - fidélisent les clients, ce qui assure à Adobe des revenus stables et récurrents.

5. Verrouillage de l’écosystème - Apple Inc. (AAPL)

« Douve » : l’écosystème d’Apple, composé d’appareils, de logiciels et de services, crée une « douve » solide en s’imposant auprès des clients. L’intégration transparente entre les iPhones, les Macs, les iPads et les services Apple tels qu’iCloud et l’App Store rend le passage à d’autres marques peu pratique, ce qui favorise la fidélité des clients et génère des revenus récurrents.

6. Avantage en matière de données - S&P Global Inc (SPGI)

« Douve » : la vaste base de données d’informations financières, de notations et d’analyses de S&P Global crée un avantage concurrentiel important. Ses données sont cruciales pour les institutions financières, les entreprises et les investisseurs, ce qui la rend quasiment irremplaçable sur le marché. Les données et les analyses uniques et de grande qualité fournies par S&P créent une barrière que peu d’entreprises peuvent égaler.

7. Avantage réglementaire - S&P Global Inc (CBOE)

« Douve » : la position de Cboe en tant que l’une des plus grandes bourses d’options et de contrats à terme au monde lui confère un avantage réglementaire et opérationnel. Elle bénéficie d’une infrastructure de marché bien établie, de cadres réglementaires stricts et d’une forte reconnaissance de la marque, ce qui rend la concurrence difficile pour les nouvelles bourses.

8. Effet taille - Union Pacific Corporation (UNP)

« Douve » : Union Pacific exploite un vaste réseau ferroviaire qui bénéficie d’une taille efficiente : des coûts fixes élevés et des itinéraires bien établis qu’il serait extrêmement coûteux pour les nouveaux entrants de reproduire. Cela permet de contenir toute concurrence et permet à l’entreprise de tirer parti de sa position bien établie sur le marché du transport de marchandises.

9. Avantage en termes de coûts - Costco Wholesale Corporation (COST)

« Douve » : le modèle d’adhésion de Costco et sa puissance d’achat massive lui permettent de vendre des produits à des prix nettement inférieurs à ceux des distributeurs traditionnels. En se focalisant sur les ventes de gros volumes à faible marge et en proposant une offre de produits rationalisée, l’entreprise dispose d’un avantage en termes de coûts que ses concurrents ont du mal à égaler.

10. Coûts de changement et revenus récurrents - Moody’s Corporation (MCO)

« Douve » : Moody’s jouit d’un avantage concurrentiel important en raison des coûts de changement élevés associés à ses services de notation de crédit et d’analyse. Les institutions financières s’appuient fortement sur les notations de Moody’s pour se conformer à la réglementation et pour prendre des décisions d’investissement, ce qui crée des revenus récurrents et rend la concurrence difficile pour les nouveaux entrants.

Les différents types de « douves » économiques

Adobe Stock

Les « douves » économiques se présentent sous différentes formes, chacune offrant un moyen unique de repousser la concurrence. Ces barrières sont difficiles à reproduire pour les concurrents, créant ainsi un avantage concurrentiel durable. Les principaux types de « douves » économiques sont les avantages en matière de coûts, les actifs incorporels et l’effet de réseau. Chaque type de « douve » offre une forme de protection différente et les entreprises combinent souvent une ou plusieurs de ces « douves ». Voici les types les plus courants de « douves » économiques.

1. La marque

Définition : les marques fortes et reconnaissables créent un avantage concurrentiel en fidélisant les clients et en permettant aux entreprises de pratiquer des prix élevés.

Exemple : la fidélité à la marque Apple lui permet de maintenir des prix plus élevés que ses concurrents.

2. L’effet de réseau

Définition : une entreprise bénéficie de l’effet de réseau lorsque chaque utilisateur supplémentaire rend le service plus précieux pour les autres, créant ainsi un cycle qui s’auto-alimente.

Exemple : Facebook (Meta Platforms) et LinkedIn bénéficient de larges bases d’utilisateurs qui attirent encore plus d’utilisateurs, d’annonceurs et de créateurs de contenu.

3. L’avantage en termes de coûts

Définition : les entreprises dont les coûts de production ou d’exploitation sont plus faibles peuvent proposer des prix plus bas ou bénéficier de marges plus élevées que leurs concurrentes.

Exemple : Walmart et Costco utilisent leur taille pour négocier de meilleurs prix, répercuter les économies sur leurs clients et tenir la concurrence à distance.

4. Les coûts de changement élevés

Définition : les entreprises dont les coûts de changement sont élevés rendent le passage à la concurrence coûteux ou peu pratique pour les clients, ce qui crée une base de clientèle fidèle.

Exemple : la suite Office de Microsoft et les applications Creative Cloud d’Adobe séduisent les utilisateurs en raison de leur facilité d’intégration.

5. La propriété intellectuelle (PI)

Définition : les brevets, les marques et les technologies propriétaires offrent aux entreprises une protection juridique qui empêche les concurrents de copier leurs innovations.

Exemple : les laboratoires pharmaceutiques tels que Pfizer utilisent des brevets pour obtenir des droits exclusifs de commercialisation de leurs médicaments pendant une période donnée, ce qui leur garantit des bénéfices élevés.

6. La réglementation

Définition : certains secteurs sont fortement réglementés, ce qui crée des barrières à l’entrée élevées qui protègent les acteurs déjà en place.

Exemple : les services collectifs et les bourses comme Cboe Global Markets bénéficient d’exigences réglementaires strictes qui dissuadent les nouveaux entrants.

7. L’échelle minimale efficace

Définition : une entreprise domine un segment de marché trop petit pour accueillir plusieurs concurrents, ce qui dissuade les nouveaux acteurs en raison du niveau élevé des coûts fixes et de la faiblesse des marges.

Exemple : les compagnies de chemin de fer comme Union Pacific dominent des marchés régionaux où la reproduction de l’infrastructure serait d’un coût prohibitif pour les nouveaux concurrents.

L’avantage en matière de coûts

L’avantage en termes de coûts est une forme importante de « douve » économique. Les entreprises qui peuvent produire des biens ou des services à un coût inférieur à celui de leurs concurrentes peuvent pratiquer des prix plus bas tout en conservant de solides marges bénéficiaires. Cette capacité résulte souvent d’économies d’échelle, les grandes entreprises pouvant répartir leurs coûts fixes sur un plus grand volume de production et ainsi réduire les coûts unitaires.

Une entreprise jouissant d’un avantage en termes de coûts peut proposer des prix plus bas, ce qui rend la concurrence difficile pour les nouveaux entrants. Les avantages en termes de coûts ne se limitent pas au pouvoir de fixation des prix ; ils englobent également l’efficacité opérationnelle. Les entreprises qui peuvent rationaliser leurs processus et réduire leurs coûts opérationnels se forgent un avantage concurrentiel.

Par exemple, Amazon s’appuie sur son vaste réseau de centres de traitement des commandes pour obtenir des avantages considérables en termes de coûts, ce qui lui permet de proposer des prix plus bas et une plus grande sélection de produits que de nombreux concurrents. Cet avantage peut transformer une entreprise en une véritable vache à lait, lui assurant une rentabilité durable et une position dominante sur le marché.

L’effet de réseau

L’effet de réseau est une autre forme puissante de « douve » économique. Il se produit lorsque la valeur d’un service augmente à mesure que davantage de personnes l’utilisent.

Les plateformes en ligne telles qu’Amazon et eBay en sont de parfaits exemples : une base d’utilisateurs plus importante attire davantage d’acheteurs et de vendeurs, améliorant ainsi l’expérience utilisateur globale. Cet effet crée un cycle auto-alimenté qui renforce la position de l’entreprise sur le marché au fil du temps.

La domination de Google sur le marché des moteurs de recherche illustre parfaitement l’effet de réseau. Comme de plus en plus d’utilisateurs font appel aux capacités de recherche de Google, l’entreprise recueille davantage de données pour améliorer ses algorithmes, ce qui rend le service encore plus précieux pour les utilisateurs. Ce cycle de valeur croissante crée une redoutable barrière à l’entrée pour les concurrents, assurant l’avantage concurrentiel de Google.

Les actifs incorporels

Les actifs incorporels, tels que les brevets, les marques et les technologies propriétaires, jouent un rôle crucial dans la création de « douves » économiques. Ces actifs offrent des avantages uniques que les concurrents ne peuvent pas facilement reproduire, ce qui permet aux entreprises de conserver une position dominante sur le marché.

Par exemple, les brevets protègent les innovations d’une entreprise en lui donnant le droit exclusif de vendre un produit ou d’utiliser une technologie particulière pendant une période déterminée, généralement 20 ans. Cette exclusivité permet aux entreprises, en particulier dans l’industrie pharmaceutique, de bénéficier de marges bénéficiaires élevées sur les médicaments brevetés.

L’identité et la reconnaissance de la marque sont également des actifs incorporels puissants. Des entreprises comme Coca-Cola ont construit des marques fortes qui fidélisent les clients et permettent des prix élevés. Cette valeur de la marque est inestimable et crée une large « douve » économique que les nouveaux concurrents ont du mal à franchir.

Les actifs incorporels constituent ainsi un avantage concurrentiel durable qui peut contribuer de manière significative à renforcer la position d’une entreprise sur le marché.

Exemple de « douve » liée à la marque

Le groupe français de luxe Hermès jouit d’une solide « douve » économique, principalement grâce à la puissance de sa marque et à son savoir-faire exceptionnel qui lui confèrent un avantage concurrentiel unique sur le marché des produits de luxe. Voici les éléments clés de la « douve » d’Hermès :

1. La marque

Description : Hermès est l’une des marques de luxe les plus prestigieuses au monde, synonyme d’exclusivité, de qualité et d’héritage. L’attractivité de la marque lui permet d’imposer des prix élevés, de fidéliser sa clientèle et de maintenir une forte demande malgré les ralentissements économiques. La valeur de la marque Hermès est pratiquement impossible à reproduire pour les concurrents, ce qui en fait une formidable « douve ».

2. La rareté et l’exclusivité des produits

Description : Hermès préserve son exclusivité en limitant la production de ses produits emblématiques, tels que les sacs Birkin et Kelly. Cette rareté crée une perception de luxe et d’exclusivité, ce qui favorise les longues listes d’attente et les valeurs de revente élevées, renforçant ainsi l’attrait de la marque et protégeant sa position sur le marché.

3. Les coûts de changement élevés

Description : pour les clients de produits de luxe, le fait de ne plus acheter chez Hermès n’est pas seulement lié au produit, mais aussi au statut, à l’expérience et au prestige associés à la possession de la marque. Cet attachement émotionnel et le prestige de la marque font que les clients sont moins enclins à se tourner vers d’autres marques de luxe, ce qui renforce la position d’Hermès sur le marché.

4. Un savoir-faire et un patrimoine d’excellence

Description : le savoir-faire artisanal d’Hermès, l’attention méticuleuse portée aux détails et l’utilisation des meilleurs matériaux créent une qualité inégalée dans l’industrie. Ce savoir-faire artisanal agit comme une « douve » car il suscite la confiance et la loyauté des clients qui apprécient les produits de luxe qui ne sont pas produits en masse.

5. Une échelle minimale efficace sur les marchés de niche du luxe

Description : Hermès opère efficacement au sein de son segment de niche du luxe, en ciblant une clientèle aisée dans le monde entier. Sa capacité à s’adresser à ce segment de marché spécifique avec des produits de grande qualité et des canaux de distribution limités dissuade les nouveaux entrants et assure une rentabilité élevée.

Ces éléments contribuent à former une solide « douve » autour d’Hermès, lui permettant de conserver des marges élevées, de tenir à distance la concurrence et de maintenir une croissance à long terme. La capacité de l’entreprise à offrir constamment de la valeur et de l’exclusivité en fait l’une des marques les plus résistantes et les plus admirées du marché du luxe.

Évaluer une « douve »

L’évaluation d’un « douve » économique passe par l’examen de plusieurs indicateurs clés. Un indicateur crucial est les flux de trésorerie disponibles ; un chiffre constant supérieur à 5 % du chiffre d’affaires témoigne d’une forte capacité opérationnelle continue, indicatrice d’un avantage concurrentiel. Investir dans ce que l’on appelle les « douves » signifie investir « uniquement » dans les entreprises dont les avantages concurrentiels sont confirmés, ou approche plus risquée - en rechercher d’autres (car ils sont certainement cachés quelque part).

Les entreprises qui présentent constamment des marges bénéficiaires nettes supérieures à 15 % sont susceptibles de jouir d’avantages concurrentiels durables.

La rentabilité des capitaux investis (ROIC) est un autre indicateur clé. Des chiffres supérieurs à 15 % pendant plusieurs années suggèrent souvent un solide avantage concurrentiel.

Les investisseurs doivent également prêter attention aux ratios de rotation de l’actif économique élevés et aux taux de rentabilité des capitaux propres supérieurs à 15 %, car ils indiquent une efficacité redoutable et des avantages concurrentiels potentiels.

L’existence de « douves » en matière d’investissement, en particulier à long terme, peut être très importante dans la mesure où elle rend les modèles économiques moins risqués et plus attractifs.

Se constituer un avantage concurrentiel

Construire une solide « douve » économique nécessite des efforts stratégiques axés sur la création et la préservation d’avantages concurrentiels. Les entreprises doivent établir des barrières élevées à l’entrée, tirer parti de leurs avantages uniques et innover en permanence pour conserver une longueur d’avance sur leurs concurrentes. Les sous-sections suivantes se penchent sur des stratégies spécifiques de construction de « douves », notamment les coûts de changement élevés, l’échelle efficace et les économies d’échelle. Toutefois, il est évident que toutes les entreprises ne peuvent pas s’ériger une large « douve ».

C’est une autre raison pour laquelle les entreprises qui y sont parvenues sont si « appréciées » par le marché actions. Le moment est peut-être bien choisi pour un autre exemple, celui de l’entreprise familiale Heico Corp., basée en Floride, qui a attiré la société de Warren Buffet, Berkshire Hathaway, au 2ème trimestre 2024.

Le phénomène de construction d’une « douve » de Heico

Adobe Stock

Heico Corp. est l’un des principaux fabricants de produits aérospatiaux, de défense et électroniques, qui a réussi à se créer une solide « douve » économique qui le distingue de ses concurrents. Cette dernière est articulée autour de sa spécialisation dans des marchés de niche, de ses avantages réglementaires et d’un modèle économique axé sur le client qui favorise des coûts de changement élevés.

L’entreprise doit en grande partie ce succès à la stratégie de Laurans Mendelsohn, premier Directeur général de Heico, et de ses fils, qui pilotent aujourd’hui l’entreprise avec lui. Voici comment une entreprise familiale, Heico, a construit son avantage concurrentiel, malgré un secteur hautement concurrentiel et dominé par les entreprises de défense.

1. Spécialisation sur des marchés de niche

Heico privilégie les marchés de niche dans les secteurs de l’aérospatiale et de la défense, en particulier la production de pièces de rechange, les services de réparation et les composants spécialisés pour les avions commerciaux et militaires. En se spécialisant dans ces segments extrêmement techniques et réglementés, Heico s’est taillé une position unique que ses concurrents plus importants ont du mal à reproduire.

2. Règlementation et certification

L’industrie aérospatiale est fortement réglementée, avec des exigences de certification strictes de la part d’organismes tels que la FAA (Federal Aviation Administration). La capacité de Heico à respecter ces normes réglementaires constitue une barrière importante à l’entrée pour les nouveaux concurrents. Leurs pièces homologuées par la FAA offrent une alternative moins coûteuse aux pièces des équipementiers d’origine, ce qui fait de Heico un fournisseur de confiance et certifié sur le marché.

3. Coûts de changement élevés

Les produits de Heico sont essentiels au fonctionnement des avions et des systèmes de défense, ce qui signifie que les clients sont confrontés à des coûts de changement élevés lorsqu’ils envisagent d’autres fournisseurs. Une fois que les compagnies aériennes, les entreprises de défense ou les équipementiers ont intégré les pièces de Heico dans leurs systèmes, le passage à d’autres fournisseurs implique des re-certifications coûteuses, des tests approfondis et des perturbations potentielles.

4. Avantage en termes de coûts grâce aux services après-vente

Le modèle économique comprend l’offre de pièces de rechange rentables, nettement moins chères que celles des équipementiers, sans pour autant de compromis sur la qualité ou la sécurité. Cet avantage en termes de coûts séduit les compagnies aériennes qui cherchent à réduire leurs dépenses de maintenance, faisant de Heico un fournisseur privilégié sur le marché des pièces de rechange.

5. Portefeuille de produits diversifié et des contrats à long terme

Le portefeuille diversifié de Heico, qui va des composants aérospatiaux aux produits électroniques de pointe, permet à l’entreprise de s’adresser à un large éventail de secteurs, réduisant ainsi sa dépendance à l’égard d’un seul marché. Les contrats à long terme avec des clients clés dans les secteurs de l’aérospatiale, de la défense et de l’industrie renforcent encore leur position sur le marché, garantissant des flux de revenus réguliers.

6. Acquisitions stratégiques

La société a élargi sa « douve » via des acquisitions stratégiques d’entreprises spécialisées qui complètent ses activités existantes. Cette approche a permis à Heico de développer ses capacités technologiques, de s’étendre sur de nouveaux marchés et d’intégrer de nouveaux talents et de nouvelles compétences, autant d’éléments qui renforcent ses avantages concurrentiels.

L’accent mis par Heico sur des solutions de grande qualité, certifiées et rentables sur des marchés réglementés et de niche lui a permis de se forger un solide avantage qui protège son activité de la concurrence, favorise des marges élevées et tire la croissance à long terme.

Les coûts de changement élevés

Des coûts de changement élevés sont un outil puissant pour construire une « douve » économique. Ces coûts peuvent être financiers, comme les frais d’annulation, ou psychologiques, comme le temps et les efforts nécessaires à l’apprentissage d’un nouveau système.

En créant des coûts de changement élevés, il est coûteux ou peu pratique pour les clients de changer de fournisseur, ce qui favorise une grande fidélité. Par exemple, les éditeurs de logiciels utilisent souvent des modèles d’abonnement avec des processus d’annulation complexes pour créer des coûts de changement élevés, garantissant ainsi la fidélité des clients à leurs services.

Ces coûts permettent non seulement de fidéliser les clients, mais aussi de dissuader les nouveaux entrants sur le marché. Lorsque les nouveaux entrants potentiels constatent que les consommateurs sont peu susceptibles de changer de fournisseur en raison de ces coûts élevés, ils peuvent être découragés d’investir du temps et des ressources pour entrer en concurrence. Cette stratégie aide les entreprises à conserver leur position sur le marché et leur rentabilité à long terme.

L’échelle minimale efficace

L’échelle minimale efficace se produit sur les marchés où la demande est mieux servie par un nombre limité d’entreprises. Cette situation crée une barrière naturelle à l’entrée dans la mesure il n’est pas économiquement pratique pour de nombreuses entreprises d’opérer dans le même univers.

Les entreprises de services collectifs sont un excellent exemple de ce concept. La création d’une deuxième entreprise de services collectifs dans la même région serait extrêmement inefficace et coûteuse, ce qui rendrait peu probable la concurrence de nouveaux entrants.

Les barrières à l’entrée élevées, telles que les obstacles réglementaires et les coûts de démarrage importants, renforcent encore l’échelle d’efficacité minimale. Ces barrières permettent aux acteurs établis de continuer à prospérer sans la menace d’une nouvelle concurrence.

Par conséquent, les entreprises opérant sur des marchés à échelle d’efficacité minimale peuvent conserver une position dominante et bénéficier d’une rentabilité pérenne.

Les économies d’échelle

Les économies d’échelle sont un déterminant fondamental d’une « douve » économique solide. À mesure que les entreprises se développent, elles peuvent réduire les coûts unitaires en répartissant les coûts fixes sur un plus grand volume de production. Cet avantage permet aux entreprises de proposer des prix inférieurs à ceux de leurs concurrentes tout en maintenant des marges bénéficiaires élevées. Amazon en est un excellent exemple. L’entreprise bénéficie d’importantes économies d’échelle grâce à sa gestion efficace de la chaîne d’approvisionnement et à son vaste réseau de centres de distribution.

La réalisation d’économies d’échelle consolide ses positions sur le marché et crée de redoutables barrières à l’entrée. Cette stratégie améliore non seulement la rentabilité, mais elle confère également un avantage concurrentiel durable difficile à reproduire.

Les arguments pour et contre

Comme nous avons pu le voir ci-dessous, les investisseurs en quête d’entreprises dotées de larges « douves » devraient se focaliser sur la croissance et les perspectives commerciales, tandis que les investisseurs dans des entreprises possédant des « douves » moins pérennes devraient privilégier la valorisation, en exigeant une prime de risque plus élevée et ce qu’il convient d’appeler une « marge de sécurité ». Mais, quels sont exactement les avantages et les inconvénients des douves ?

Les « douves » économiques larges

Les pour :

Un avantage concurrentiel durable : les entreprises dotées d’une large « douve » sont protégées de la concurrence, ce qui leur permet de conserver une solide position sur le marché et un fort pouvoir de fixation des prix.

Une rentabilité stable : ces entreprises bénéficient souvent de marges plus élevées et de flux de trésorerie stables, ce qui les rend attractives aux yeux des investisseurs.

Une résilience en période de ralentissement économique : les entreprises jouissant d’une large « douve » sont généralement plus résistantes aux difficultés économiques à la faveur de la solidité de leur position sur le marché.

Un potentiel de croissance à long terme : une marque solide, des effets de réseau ou d’autres avantages uniques favorisent la croissance à long terme et la confiance des investisseurs.

Des valorisations plus élevées : les entreprises avec des « douves » larges sont souvent valorisées à des cours plus élevés en raison de la perception d’un risque plus faible et de résultats plus stables.

Les contre :

Un risque de surévaluation : les investisseurs sont susceptibles de surpayer les actions d’entreprises dotées de larges « douves », ce qui conduit à des valorisations élevées qui peuvent les exposer à un risque baissier important. Un risque de relâchement : les positions dominantes sur le marché peuvent conduire à une certaine baisse de la vigilance et rendre ainsi les entreprises moins promptes à innover ou à s’adapter. Une surveillance réglementaire : les grandes entreprises puissantes dotées d’une « douve » large peuvent devoir faire face à une réglementation accrue ou à des actions antitrust. De possibles innovations de rupture : les progrès technologiques ou l’arrivée de nouveaux acteurs sur le marché peuvent toujours bouleverser même les « douves » les mieux établies. Le coût élevé de la pérennité de la « douve » : la préservation d’une « douve » large nécessite souvent des investissements continus dans la marque, l’innovation ou l’infrastructure.

Les « douves » économiques étroites

Les pour :

Un avantage concurrentiel ciblé : les entreprises possédant une « douve » étroite excellent sur des marchés de niche ou possèdent des atouts spécifiques qui leur confèrent un avantage concurrentiel. Un potentiel de performance élevée : si elles sont bien gérées, les entreprises avec une « douve » étroite peuvent se développer rapidement et offrir des performances impressionnantes à mesure qu’elles étendent leur position sur le marché. Une plus grande flexibilité : les entreprises dotées d’une « douve » étroite réagissent souvent plus rapidement aux changements sur le marché ou aux besoins des clients, ce qui donne lieu à davantage d’innovation et à de nouvelles opportunités. Des risques de valorisation plus faibles : leur valorisation est souvent plus prudente que celle des entreprises à large « douve », ce qui offre des opportunités aux investisseurs « value ». Une possibilité d’élargir la douve : grâce à des mesures stratégiques, telles qu’investir dans la R&D ou accroître leur présence sur le marché, les entreprises à « douve » étroite peuvent potentiellement se doter de « douves » plus larges.

Les contre :

Une plus grande vulnérabilité à la concurrence : des « douves » étroites signifient que les entreprises sont plus susceptibles de perdre leur avantage si les concurrents les rattrapent. Un pouvoir de fixation des prix limité : moins dominantes sur le marché, les entreprises à « douve » étroite peuvent avoir du mal à conserver leur pouvoir de fixation des prix et risquent ainsi de voir leurs marges s’éroder. Une plus grande sensibilité à la conjoncture économique : ces entreprises sont souvent moins préservées des ralentissements économiques et peuvent être plus affectées par la volatilité du marché. Des difficultés de développement : les entreprises dotées d’une « douve » étroite pourraient éprouver des difficultés à développer leurs activités tout en conservant leur avantage concurrentiel. Une dépendance à l’égard de facteurs spécifiques : elles peuvent dépendre fortement d’un produit, d’un marché ou d’une clientèle, ce qui accroît le risque de volatilité de leur chiffre d’affaires.

Une « douve » large - peut-elle être risquée ?

Malgré les avantages considérables qu’elles procurent, les « douves » économiques ne sont pas sans inconvénients potentiels. La préservation d’une « douve » économique entraîne souvent des dépenses importantes, qui peuvent peser sur les ressources et obérer la rentabilité globale. Et qu’en est-il du marché actions ? Peut-il être extrêmement risqué de disposer d’une « douve » large ? Comme en témoigne le passé, parfois, oui.

Un risque de survalorisation : les sociétés jouissant de larges « douves » peuvent être surévaluées car les investisseurs se tournent en masse vers les valeurs perçues comme sûres et de grande qualité, ce qui fait augmenter les cours au-dessus de leur valeur intrinsèque. Exemple de bulle de l’indice Nifty 50 : dans les années 60 et 70, les investisseurs ont fait s’envoler à des niveaux extrêmes les cours des actions des sociétés de l’indice Nifty 50, pensant qu’elles étaient à l’abri de tout ralentissement du marché. Hausse des ratios cours/bénéfice (PER) : les ratios cours/bénéfice des entreprises de l’indice Nifty 50 ont atteint des niveaux bien supérieurs aux moyennes historiques, certains dépassant 50 fois les bénéfices, sous l’effet de l’optimisme excessif des investisseurs Fausse sécurité des « douves » : les investisseurs ont supposé que les entreprises dotées de larges « douves » économiques, comme IBM et Coca-Cola, étaient invincibles et ont ignoré les risques économiques et opérationnels susceptibles d’avoir un impact sur les performances futures. Éclatement des bulles : lorsque les conditions de marché ont changé dans les années 70, la bulle de l’indice Nifty 50 a éclaté en se traduisant par des pertes massives pour les investisseurs qui avaient payé une prime trop élevée pour ces entreprises à « douve ». Déception liée à la croissance des bénéfices : des valorisations élevées reposent souvent sur l’hypothèse d’une croissance perpétuelle des bénéfices, une situation qui est rarement durable et qui entraîne de lourdes corrections lorsque la croissance ralentit. Sensibilité aux taux d’intérêt : les actions surévaluées d’entreprises à large « douve » sont vulnérables à la hausse des taux d’intérêt qui est susceptible de réduire les valorisations des flux de trésorerie futurs et de provoquer des ventes massives. Retour à la moyenne : historiquement, même les actions de grande qualité opèrent un retour à leur valorisation moyenne avec le temps, ce qui expose les actions surévaluées des entreprises dotées d’une « douve » à un risque de baisse importante de leurs cours. Évolution du sentiment du marché : les changements dans le sentiment des investisseurs peuvent rapidement avoir pour effet de faire baisser la valeur des actions surévaluées, comme on l’a vu lorsque l’indice Nifty 50 est tombé en disgrâce et a perdu jusqu’à 90 % de sa valeur. Mauvaise valorisation du risque : les investisseurs sous-estiment souvent le risque de payer trop cher pour la qualité, en oubliant que des valorisations élevées augmentent le potentiel de baisse. Illusion de sécurité : les larges « douves » créent une illusion de sécurité, conduisant les investisseurs à négliger les principes fondamentaux en matière de valorisation au profit de perspectives de croissance. Performances futures moindres : les valorisations élevées à l’entrée réduisent les performances futures, même pour les entreprises bénéficiant d’un avantage concurrentiel solide, dans la mesure où la surévaluation initiale limite le potentiel d’appréciation. Difficultés liées au « market timing » : il est difficile de prédire le moment où les actions surévaluées de sociétés bénéficiant d’un avantage concurrentiel s’orienteront à la baisse, ce qui rend la situation risquée pour les investisseurs qui paient trop cher pendant les points hauts du marché. Leçons historiques ignorées : l’indice Nifty 50 sert d’avertissement en rappelant aux investisseurs qu’aucune entreprise, quel que soit son avantage concurrentiel, n’est à l’abri des corrections de valorisation. Importance de la diversification : les entreprises à « douve » surévaluées illustrent toute la nécessité de la diversification et de la prudence dans la poursuite aveugle d’actions à la mode de grande qualité sans tenir aucun compte du prix. Comme le dit Howard Marks, investir en bourse, ce n’est généralement « pas ce que tu achètes, mais ce que tu paies », tandis que Charlie Munger a indiqué qu’il valait mieux acheter une entreprise magnifique à un prix juste, plutôt qu’une entreprise juste à un prix magnifique.

Coca-Cola

La « douve » économique de Coca-Cola tient en grande partie à la notoriété de sa marque et à son vaste réseau de distribution. L’identité de la marque Coca-Cola, caractérisée par une forte reconnaissance et une grande fidélité, joue un rôle crucial dans son avantage concurrentiel.

Cette valeur de marque permet à Coca-Cola d’imposer des prix élevés, ce qui contribue de manière significative à sa rentabilité.

En outre, le réseau de distribution international de Coca-Cola garantit l’accessibilité des produits dans le monde entier, renforçant ainsi son avantage concurrentiel.

Ce réseau permet à Coca-Cola d’atteindre efficacement les consommateurs, de préserver sa position dominante sur le marché et d’assurer sa réussite à long terme.

Google

La « douve » économique de Google est fondée sur des algorithmes propriétaires qui améliorent l’efficacité de ses recherches et de sa publicité. La société domine les activités de recherche sur Internet avec plus de 80 % de parts de marché.

Le cœur de l’avantage concurrentiel de Google réside dans son algorithme de recherche avancé, difficile à reproduire pour ses concurrents. Cet avantage technologique garantit à Google une position dominante sur le marché des moteurs de recherche.

La vaste base d’utilisateurs de Google renforce également ses effets de réseau, ce qui augmente la valeur de ses services à mesure que leur utilisation augmente. Ce cycle auto-alimenté crée une redoutable barrière à l’entrée pour les concurrents, consolidant l’avantage concurrentiel de Google et sa rentabilité à long terme.

Amazon

L’avantage d’Amazon provient de ses prix plus bas et de son vaste choix de produits, le tout conforté par des effets de réseau importants.

L’effet de réseau sur la place de marché d’Amazon renforce son attractivité : plus de vendeurs attirent plus d’acheteurs, ce qui se traduit par une augmentation des ventes globales. Ce cycle auto-alimenté permet à Amazon de demeurer l’acteur dominant sur le marché de la vente en ligne.

Les avantages d’Amazon en termes de coûts, grâce à une gestion efficace de la chaîne d’approvisionnement et à des économies d’échelle, renforcent également sa « douve ». Ces stratégies permettent à Amazon de maintenir sa domination sur le marché et d’assurer une forte rentabilité sur le long terme.

Important : Les entreprises dotées de solides « douves » économiques peuvent se reposer sur leurs lauriers et ainsi les conduire à ne plus innover et s’adapter à l’évolution des marchés. Cette situation ouvre la porte à de nouveaux concurrents pour bouleverser le marché. En outre, les pressions exercées pour générer des taux de rentabilité élevés et constants peut conduire à des attentes irréalistes en matière de performances, sollicitant ainsi encore un peu plus les ressources et l’attention de l’entreprise.

Synthèse

En conclusion, les « douves » économiques sont essentielles pour les entreprises qui cherchent à conserver un avantage concurrentiel et à prospérer sur le long terme.