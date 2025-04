Valeur du pip et marge

Temps de lecture: 5 minute(s)

Une des premières décisions que vous devrez prendre en tant que trader est de choisir le volume de trading que vous pouvez appliquer à vos positions.

Cette leçon vous apprendra : Ce qu’est la marge et son rôle dans la gestion de risque ?

Le rôle du volume dans le trading et la gestion de risque

Comment calculer la valeur du pip ?

Identifier les tendances et découvrir les opportunités est une chose mais quelle somme d'argent faut-il utiliser pour chaque position ? Le choix du volume de trading dépendra de beaucoup de facteurs psychologiques comme les émotions et l'aversion au risque, mais le choix du volume de trading sera aussi connecté à la gestion de risque. En d'autres mots, comprendre comment le volume de trading vous affecte est crucial, parce que le volume que vous choisirez, déterminera la marge par transaction et la valeur du pip Marge



Quand vous ouvrez une transaction, vous avez besoin d’une certaine somme. C’est la marge. La marge n’est pas un coût, mais un montant bloqué quand vous ouvrez une position et qui vous est retourné quand la transaction est clôturée. Il est important de savoir la somme que va représenter la marge pour que vous puissiez évaluer non seulement le risque, mais aussi calculer si les fonds restants vous permettent d’ouvrir de nouvelles positions.

Rappelez-vous qu’avec les CFD, vous avez besoin seulement d’une fraction de la valeur nominale pour ouvrir une position. Par exemple avec un levier de 1:200 vous avez besoin seulement de 0.5% de la valeur nominale pour la marge de la transaction. Un levier typique est de 1 à 100, ce qui signifie que vous avez besoin seulement de 1% de la valeur nominale de la marge. Cela vous permet de générer un rendement plus grand sur votre capital investi, mais augmente le risque aussi.

Si vous ouvrez une transaction de 1 lot sur GBP/USD avec un levier de 1:30, toutefois vous ne connaissez pas la valeur nominale par lot de cet instrument. Cette information peut être trouvée dans le tableau de spécifications instruments. Sur le GBP/USD, la valeur nominale par lot est de £100,000. Si le levier est de 1:30, vous aurez de 3736€ de marge pour cette transaction. Du point de vue de la gestion du risque, la marge est très importante et ici s’applique une notion générale – les traders ne devraient pas entrer en position avec une marge qui dépasse 30% du capital total. Retournant à l’exemple ci-dessus, si votre capital initial est de 20.000€ et vous voulez ouvrir une transaction de 1 lot, alors, cela représentera 18% de votre capital total parce que la marge requise avec un levier de1:30 serait 3.736€. Il est important avant d’ouvrir une transaction, d’évaluer le niveau de marge et de respecter les règles que vous vous êtes imposées. Pour avoir du succès sur les marchés financiers il est très important de suivre une méthode stricte de sur la gestion du risque. La valeur du pip

Le deuxième facteur influencé par le volume est la valeur du pip. Durant le processus d’investissement il est très important de savoir la valeur du pip, surtout du point de vue de la gestion du risque. Vous devrez savoir comment votre portefeuille sera impacté si le marché bouge de 100 pips en votre faveur, ou 100 pips contre



Pour calculer la valeur du pip, vous pouvez utiliser de nouveau le tableau suivant : Pour calculer la valeur du pip pour 1 lot dans la devise cotée, vous multipliez la valeur nominale d’un lot avec la taille du pip soit 100000 x 0.0001 = 10 USD

Par exemple si vous ouvrez une transaction de 1 lot sur le GBP/USD et si le marché bouge de 100 pips en votre faveur, vous ferez un profit de 853€ (8.53€ x 100 pips). A l’inverse, si le marché ne bouge pas en votre faveur, vous enregistrerez une perte de 853€. Ce calcul vous aidera à évaluer votre niveau maximal de perte acceptée en fonction du niveau de marché en mettant en place un stop Loss. Idéalement vous ne devriez pas risquer plus de 5% de votre capital sur une position. La raison est que le trading se base sur des probabilités : vous devez vous accorder le temps nécessaire pour évaluer votre stratégie, afin d’identifier quelle probabilité est plus grande. Vous ouvrez une transaction de 1 lot sur GBP/USD avec une valeur du pip de 8.53€. Vous suivrez aussi la règle de limiter votre perte à 5% du capital total. Votre capital total est de 20.000€, donc votre perte maximale acceptée est de 1000€. Si vous savez qu’un pip vaut 8.53€ et votre perte maximale acceptée est de 1000€, en divisant 1000 par 8.53, votre niveau de Stop Loss sera de 117 pips. Gérer les risques d’une manière adéquate : Tout comme nous l’avons montré ci-dessus, la valeur du pip et la marge jouent un rôle important dans le trading. Choisir une taille optimale pour votre trade est vital dans votre activité d’investissement, parce que cela peut faciliter ou au contraire alourdir la gestion de vos positions. De plus, la valeur du pip et la marge sont importantes du point de vue du risque aussi. Si votre transaction est trop forte, un mouvement mineur peut vous faire sortir. C’est pour cela qu’il faut trouver le bon compromis, afin que votre trading soit profitable et responsable.

