Vente à découvert – Qu'est-ce que le trading à découvert ?

Temps de lecture: 9 minute(s)

L'investissement est généralement associé à l'achat d'actions et d'autres titres - cela semble intuitif pour la plupart des gens, c'est pourquoi la plupart d'entre nous préféreraient connaître un marché haussier plutôt qu'un environnement de marché baissier. Cependant, les investisseurs doivent être conscients qu'ils peuvent également bénéficier de la baisse des prix. Les marchés ont tendance à fluctuer - les prix des actifs peuvent augmenter un jour, puis baisser le lendemain. Par conséquent, il faut toujours se rappeler que les traders peuvent être acheteurs ou vendeurs, gagnant ainsi lorsque les prix augmentent ou baissent. Acheter vs Vendre Il serait raisonnable de prendre une position longue si vous vous attendez à ce que le prix d'un instrument sélectionné augmente. Dans ce scénario, un investisseur prend une position longue ou, en d'autres termes, achète l'instrument. Si le prix de cet instrument augmente (selon le plan initial), l'investisseur récoltera les bénéfices de la transaction car la position deviendra rentable. Source: xStation5 D'un autre côté, si un investisseur s'attend à ce que le prix d'un instrument sélectionné baisse, il peut prendre une position courte ou, en d'autres termes, vendre l'instrument. Si le prix de cet instrument baisse (selon le plan initial), la position sera rentable. Source: xStation5 En ce qui concerne les marchés boursiers, acheter des titres est facile à comprendre – les investisseurs parient que certaines entreprises ou des marchés entiers progresseraient. Dans la plupart des cas, il s'agit d'une stratégie judicieuse dans une perspective à long terme alors que l'économie mondiale se développe. Néanmoins, des instabilités de marché se produisent également et la disponibilité de la vente à découvert permet aux investisseurs d'appliquer des stratégies différentes et plus appropriées. Comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, les marchés ont également tendance à baisser. Si vous anticipez une correction ou pensez simplement que certains prix d'actifs vont baisser, la vente à découvert est une stratégie qui vous permet de réaliser des bénéfices dans de telles circonstances – c'est aussi simple que cela. Ici, il convient de souligner qu'un investisseur n'a pas nécessairement besoin de posséder un actif pour effectuer une vente à découvert - le mot « vendre » peut être trompeur pour certains traders débutants. De nos jours, les investisseurs peuvent vendre quelque chose même s'ils ne possèdent pas l'actif, ouvrant ainsi une position courte. Les contrats de différence (CFD) sont un instrument financier qui permet de telles transactions. De même, si vous achetez un CFD sur une action, vous ne possédez pas réellement l'instrument sous-jacent (une action) - vous pariez simplement que son prix augmenterait à l'avenir. Le but de la vente à découvert La vente à découvert de certains titres sert principalement à des fins spéculatives, car les investisseurs pensent que le prix baisserait pour une raison quelconque. Si les acteurs du marché soupçonnent que le prix d'un certain actif (une action, un indice boursier, une matière première, etc.) va baisser, ils ouvrent des positions courtes afin de profiter de la baisse des prix. Comme expliqué ci-dessus, il n'est pas nécessaire de posséder l'instrument sous-jacent lors de la négociation de CFD. De plus, les investisseurs peuvent parfois vouloir vendre à découvert afin d'atténuer leur risque, car l'ouverture d'une position courte couvre les pertes potentielles d'un investissement détenu - nous présenterons un exemple approprié par la suite. Les marchés sur lesquelles passer des positions courtes Dans le cas des CFD (contrats pour différences), les traders ne possèdent jamais d'actif sous-jacent. Par conséquent, tout contrat disponible dans l'offre XTB peut faire l'objet d'une position courte ! Cela inclut des matières premières comme l'or ou le pétrole, des indices comme DE30 ou US100 mais aussi des paires de devises et des actions individuelles. Quand envisager une position courte ? Les traders fondent généralement leurs décisions sur une analyse technique ou fondamentale. Bien qu'il existe diverses stratégies sous ces noms généraux, discutons de quelques exemples simples. Analyse fondamentale - les traders considèrent souvent les positions courtes lorsqu'ils considèrent que le marché est trop cher. Les exemples peuvent inclure un ratio cours/bénéfice supérieur à la moyenne pour un indice comme US500 ou un marché haussier sur le PÉTROLE qui a été plus long que la moyenne dans le passé. En ouvrant une position courte, les traders expriment leur point de vue que le marché surchauffé se normalisera à l'avenir. Analyse technique - la plupart des outils d'analyse technique sont tout aussi efficaces pour repérer les opportunités d'achat et de vente. Considérons un canal descendant. Un test de limite supérieure dans ce canal peut être considéré comme un signal de poursuite de la tendance baissière. Les traders qui ouvrent une position courte expriment leur point de vue que la tendance se poursuit effectivement. Source: xStation5 Dans cet exemple, un test de limite supérieure dans un canal baissier annonçait une poursuite des baisses de prix de l'ARGENT. Exemples d'ouverture d'une position courte Exemple 1 - DE30 Pour commencer, il convient de noter que la plateforme de trading de XTB donne accès à un large éventail d'instruments financiers. Parlons de certains marchés majeurs qui permettent diverses stratégies de vente à découvert. Avec les indices, les traders peuvent vouloir parier que certains indices vont monter ou baisser. Si vous vous attendez à ce qu'un indice boursier baisse, vous pouvez vendre un CFD sur indice. Afin d'ouvrir une position courte, un trader doit choisir un volume approprié et cliquer sur le bouton "vendre" - une exécution instantanée est le moyen le plus rapide de placer une transaction. Le bouton rouge affiche toujours un prix auquel vous pouvez entrer une position courte. Afin de vendre à découvert un indice boursier, vous pouvez cliquer sur le bouton « vendre », passant ainsi un ordre. Évidemment, vous n'avez pas besoin de posséder d'instrument sous-jacent lorsque vous tradez des CFD. Source: xStation5 Toute personne intéressée par la vente à découvert n'a pas besoin d’avoir un gros capital, car les CFD permettent le trading avec effet de levier. Par conséquent, les investisseurs peuvent choisir le volume. Il faut également se rappeler que l'utilisation de l'effet de levier pourrait potentiellement amplifier les gains ou les pertes. Exemple 2 - Gold L'investissement dans l'or est souvent associé aux lingots et aux pièces, mais les traders XTB peuvent également négocier des CFD GOLD lorsqu'ils s'attendent à une baisse des prix de l'or. Si c'est ce que vous envisagez - par exemple - à votre avis les gains de prix précédents étaient trop dynamiques, vous êtes en mesure de vendre à découvert le marché de l'or. Une fois que vous ouvrez une position courte, vous bénéficierez de la baisse des prix de l'or, mais vous serez perdant si les prix augmentent. Les traders peuvent ouvrir des positions courtes directement via l'onglet "Observation du marché" de la plate-forme xStation5. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur le bouton « vendre ». Exemple 3 - EURUSD Les paires de devises sont parfois trompeuses pour les traders débutants, mais elles sont en fait d'excellents exemples. Imaginez que vous voyez de solides données sur la production industrielle en Allemagne et que vous pensez que cela aidera l'euro par rapport au dollar. Si tel est le cas, vous vous attendez à ce que l'EURUSD augmente (plus de dollars pour un euro) et vous pouvez ouvrir une position longue sur le CFD EURUSD. Mais que se passe-t-il si le mois prochain le rapport industriel est très faible et que vous vous attendez à ce que l'euro baisse par rapport au dollar ? Vous vous attendez alors à ce que l'EURUSD baisse (moins de dollars pour un euro) et vous pouvez ouvrir une position courte sur EURUSD CFD. Ces positions fonctionnent exactement de la même manière ! La vente à découvert est également possible grâce au bouton Click&Trade qui se trouve dans le coin supérieur gauche de la plateforme xStation5. Couverture par vente à découvert Le trading à découvert est un outil très puissant car il permet également aux investisseurs de couvrir leurs portefeuilles. Cela rend la vente à découvert extrêmement utile pendant les périodes d'incertitude qui s'accompagnent souvent de fluctuations rapides du marché. Prenons deux exemples rapides : Exemple 1 – vendre un CFD sur indice en guise de couverture Imaginons qu'un investisseur possède plusieurs actions françaises. Le portefeuille est estimé à environ 30 000 EUR. Un investisseur soupçonne qu'une correction du marché se profile, mais il ne veut pas vendre ces actions. Afin de couvrir le portefeuille, l'investisseur peut utiliser un contrat CFD pour un indice reflétant les 30 plus grandes actions allemandes. L'ouverture d'une position courte va effectivement neutraliser la position longue de l'investisseur. Dans ce cas, un investisseur peut souhaiter utiliser un calculateur d'indices pour évaluer la taille d'une position nécessaire pour couvrir le portefeuille : 0,08 lot correspond à environ 30 000 EUR. Désormais, en cas de baisse des actions du portefeuille, l'investisseur devrait bénéficier de la position courte de CFD. En règle générale, le portefeuille d'actions sera couvert. Source: xStation 5 Exemple 2 – vendre un CFD sur une action en guise de couverture Imaginons qu'un investisseur possède 10 actions du titre Volkswagen coté à la bourse allemande. Le constructeur automobile va publier son rapport trimestriel et l'investisseur soupçonne que les résultats de l'entreprise pourraient largement manquer aux attentes des analystes en raison de la pénurie mondiale de puces. Dans un tel scénario, le cours de l'action Volkswagen devrait chuter. Afin d'atténuer le risque, un investisseur peut vendre ses actions ou vendre ses actions à découvert, se protégeant ainsi contre le risque de baisse (par exemple en utilisant des CFD sur actions). La vente à découvert de l'action neutralisera efficacement la position de l'investisseur. Si Volkswagen manquait aux attentes de bénéfices et de ventes, la valeur des actions détenues par l'investisseur chuterait probablement, mais dans le même temps, la position courte de l'investisseur deviendrait rentable. Pour résumer, les positions courtes sur les CFD sont une image miroir des positions longues. Si vous vous attendez à ce que le prix d'un indice, d'une action ou d'une matière première baisse, vous pouvez ouvrir une position courte - vous n'avez pas besoin de posséder l'actif pour négocier sur des baisses de prix ! En ce qui concerne les fins de couverture, l'investisseur doit ouvrir une position courte sur les CFD actions Volkswagen. Source: xStation5 Conclusion Le trading à découvert est une stratégie populaire parmi de nombreux investisseurs car il leur permet de bénéficier de la baisse des prix - et les marchés chutent assez souvent. De nos jours, il existe un large éventail d'opportunités en termes de vente à découvert, car les investisseurs de détail ont eu accès à une variété d'instruments financiers, y compris les CFD. Par conséquent, il faut être conscient de cette solution – chaque fois que vous pensez que le prix chuterait, vous pouvez facilement placer une position courte.

"Ce matériel est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de la loi du 29 juillet 2005 sur le commerce des instruments financiers. (c.-à-d. Journal des Lois 2019, point 875, tel que modifié). L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 69% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."