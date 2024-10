W-8BEN - Comment réduire vos impôts ?

Tous les investisseurs sont tenus de payer des impôts. Toutefois, dans le cas de bénéfices réalisés grâce à des investissements dans des sociétés américaines, cet impôt peut être considérablement réduit. Découvrez ce qu'est le formulaire W-8BEN.

Qu'est-ce que le W-8BEN ? Le formulaire W-8BEN permet de réduire de 30 % à 15 % l'impôt sur les bénéfices réalisés sur des "instruments américains". Il s'agit d'un formulaire destiné à tous les investisseurs individuels qui n'ont pas de résidence fiscale aux États-Unis et ne sont pas citoyens de ce pays, et qui obtiennent ce que l'on appelle une "source de revenus américaine", qui comprend les dividendes versés par des sociétés américaines et les équivalents de dividendes payés pour les CFD basés sur des actions et des ETF américains. En raison de l'accord visant à éviter la double imposition entre les États-Unis et le pays de résidence du client, il est possible de réduire les taxes en utilisant le formulaire W-8BEN. Veuillez noter que si le pays de résidence fiscale du client n’est pas la France, la réduction d'impôt peut être différente. Le formulaire W-8BEN est disponible dans l’espace client, dans la rubrique Mon profil. Il a été préparé de la manière la plus accessible possible, la plupart des informations étant complétées automatiquement, telles qu'elles ont été fournies lors de l'ouverture du compte. Toutefois, certaines données (par exemple, le pays de résidence fiscale) doivent être complétées par le client lui-même. Vous trouverez ci-dessous des informations sur la manière de remplir le formulaire W-8BEN chez XTB, étape par étape : Étape 1 Connectez-vous à l'Espace Client en utilisant les mêmes identifiants que pour votre compte de trading (adresse e-mail et mot de passe), puis accédez à l'onglet Mon profil. Étape 2 Vérifiez si toutes les données de cet onglet sont remplies correctement. Vous devez accorder une attention particulière aux données personnelles, qui doivent être déclarées de la même manière que sur votre document d'identité (majuscules, accents, tirets, etc.). Sinon, votre demande de formulaire sera rejetée. Si vous devez modifier certaines données personnelles, utilisez l'option de modification disponible pour chaque section - données personnelles, document d'identité, adresse, etc., puis suivez les instructions. En cas de modification des champs concernant votre nom ou prénom, vous devrez fournir un document d'identité qui confirme les données que vous avez saisies. Étape 3 Accédez à la rubrique Mon Profil et remplissez le formulaire W-8BEN. Répondez aux questions sur votre statut fiscal américain et assurez-vous que les données personnelles pré-remplies sont correctes. Ensuite, remplissez les champs restants concernant, par exemple, votre lieu de résidence. Après avoir rempli le formulaire, vous recevrez un code d'authentification par SMS. Étape 4 Vérifiez votre boîte de réception. Après avoir rempli le formulaire, vous recevrez un e-mail confirmant son approbation ou les raisons de son rejet.

FAQ Si je remplis le formulaire aujourd'hui, quand mes dividendes seront-ils soumis à un taux de 15 % ? Le taux réduit de taxation des dividendes sera appliqué à partir du début du mois suivant celui où le formulaire a été rempli et approuvé comme correct par XTB. Quelle est la période de validité du formulaire W-8BEN ? (Dois-je le remplir régulièrement?) Le formulaire W-8BEN est valable pendant 3 années civiles à partir de la fin de l'année où le formulaire a été rempli. Cela signifie que le formulaire rempli, par exemple, le 15 juillet 2022, sera valable jusqu'au 31 décembre 2025, sauf en cas de modification des données de l'investisseur nécessitant le remplissage d'un nouveau formulaire (par exemple, changement de résidence fiscale vers un autre pays). XTB permet-il de remplir le formulaire W-8BEN entièrement en ligne ? Oui, vous pouvez remplir ce formulaire entièrement en ligne dans l'Espace Client, sous l'onglet Mon profil. La validation du formulaire en ligne est entièrement légale et répond aux exigences de l'IRS (le bureau des impôts américain). Si vous souhaitez remplir le formulaire sur papier pour une raison quelconque, veuillez contacter votre gestionnaire de compte ou le service client. Oui, vous pouvez remplir ce formulaire entièrement en ligne dans l'Espace Client, sous l'onglet Mon profil. La validation du formulaire en ligne est entièrement légale et répond aux exigences de l'IRS (le bureau des impôts américain). Si vous souhaitez remplir le formulaire sur papier pour une raison quelconque, veuillez contacter votre gestionnaire de compte ou le service client. Le taux réduit de taxation des dividendes sera automatiquement appliqué à partir du début du mois suivant celui où le formulaire W-8BEN a été rempli et approuvé par XTB. À partir de ce moment, vos dividendes (ou équivalents de dividendes) seront soumis à un taux d'imposition inférieur.

