Comment investir en Bourse ?

Temps de lecture: 6 minute(s)

Investir en bourse est une aspiration pour de nombreux particuliers qui pensent souvent que c'est compliqué ou qu'il faut beaucoup de capitaux pour se lancer. D'autres aspirants investisseurs se lancent effectivement et se donnent les moyens de réussir en s’informant, s’entourant et surtout en s’entraînant au préalable. Car l’investissement en Bourse ne s'improvise pas et de nombreux paramètres doivent être appréhendés et acceptés avant de passer le cap. Cependant, avec toutes les précautions d’usage possibles, investir sur le marché des actions n’est pas une science exacte et la notion de risques fait partie intrinsèque de cette activité.

Là où votre argent travaille Investir est risqué, investissez de manière responsable. Ouvrir un compte

Les bonnes raisons d’investir en Bourse Certaines personnes ont des projets personnels qu’ils souhaitent concrétiser, d’autres ont de vraies convictions sur certains secteurs financiers et enfin certains sont simplement animés par une forme de passion ou du moins appétences pour l’environnement financier et l’investissement sur les marchés boursiers. Quelles que soient les raisons (et il n'y a pas de mauvaise raison d'investir), l'idée derrière tout cela est de créer de nouvelles opportunités pour vous-mêmes. Chaque investisseur voudra obtenir le bon rendement de ses investissements, qui lui assurera une plus grande stabilité financière et lui permettra de réaliser ce qui compte le plus pour lui. Vous avez probablement déjà entendu l'expression "jouer en bourse". Chez XTB, nous pensons que cette expression est un oxymore car il y a un problème conceptuel à interpréter les investissements financiers comme un jeu. Il est vrai qu'en investissant en bourse comme en jouant, vous essayez de prédire les résultats futurs des actions ou des indices boursiers. Mais les similitudes s'arrêtent là : dans les jeux d'argent, le résultat final est déterminé par des variables sur lesquelles le joueur n'a presque jamais de contrôle, dans placement en bourse, au contraire, les décisions sont prises après une analyse et une évaluation minutieuse des informations disponibles.

Investir en bourse est une activité qui requiert des connaissances, de l’analyse et une discipline. Ceux qui ne respectent pas ces trois règles ne se placent pas dans une posture de réussite. Les trois questions à se poser avant d’investir en Bourse Qui ? Quoi ? Comment ? Voilà les questions auxquelles vous devez répondre avant de vous lancer dans l’aventure. Qui êtes-vous : investisseur ou trader ? Avant d’investir en Bourse, vous devez déterminer quel type d'investisseur vous êtes. Quels sont vos objectifs d'investissement ? Quel est le degré de risque que vous êtes prêt à assumer ? Quel est votre horizon de placement ? D'un point de vue opérationnel, il existe deux types d'investisseurs : les techniciens et les fondamentalistes. Les premiers sont des investisseurs qui ont l'habitude d'acheter/de vendre très rapidement. Ils ne s'intéressent pas aux bilans, aux dividendes, etc., mais fondent leur activité de trading sur l’analyse technique et des tendances de cours. Ils analysent l’actualité, les indices économiques et les indicateurs techniques. C’est un trading à court-terme. Les seconds sont des investisseurs qui considèrent la croissance d’un actif sur le long terme. Ils étudient les budgets, les annonces de l'entreprise ou du sous-jacent et tentent de prévoir le parcours de celui-ci au fil des années. Vous considérez-vous comme un investisseur ou un trader ? Déterminer votre tolérance au risque et vos objectifs d'investissement est un prérequis absolu. Le portefeuille d'un investisseur peut également comprendre des investissements spéculatifs. Une fois que vous avez établi votre tolérance au risque (et que vous êtes au clair avec votre niveau de risque) et vos objectifs de profits, vous pouvez construire un portefeuille équilibré, en ajoutant éventuellement de la volatilité jusqu'à vos niveaux maximums de tolérance personnelle. De quoi avez-vous besoin pour bien investir ? Selon votre profil d’investisseur, vous devez avoir accès à un certain nombres d’informations plus ou moins variés. Les néophytes doivent se former en conséquence, comprendre les marchés financiers, accéder à des formations adaptées et être accompagnés par des experts qui vont répondre à vos besoins personnels pour que vous puissiez investir en bourse en toute sérénité. Les investisseurs aguerris ont besoin de technicité et d’informations à chaud c'est-à-dire d’analyse des marchés, de données économiques, de décryptages en direct et surtout d’une plateforme de trading équipé de fonctionnalités sophistiqués et à la pointe de la technologie. Enfin, l’accès à l’ensemble des actifs du monde entier est essentiel. Vous devez vous assurer que le courtier sélectionné propose aussi bien les actions en direct mais aussi les marchés mondiaux comme le Forex, les indices, les matières premières, les crypto-monnaies et les ETF. XTB est un expert reconnu des marchés mondiaux à travers les CFD mais aussi les actions au comptant. Comment investir en Bourse ? Cette question amène naturellement au choix de l’intermédiaire à travers lequel vous allez vous acquérir des connaissances et prendre des positions sur les marchés financiers. Il est fondamental de prendre le temps de choisir et de s’entourer d’un courtier de confiance qui répondra à l’ensemble de vos besoins. Grâce à l'avènement de la technologie, investir en bourse par le biais de canaux en ligne est de loin le choix le plus souple permettant à l’investisseur d’agir en toute autonomie. Pour pouvoir le faire, vous devez ouvrir un compte de trading auprès d'un courtier en ligne. L'ouverture d'un compte de trading avec un courtier en bourse est un type d'investissement actif, dans lequel l'investisseur choisit comment, où et quand investir, sur la base de ses propres décisions personnelles. Le premier critère de sélection doit être la sécurité : seul un courtier autorisé et réglementé localement, comme l’est XTB, peut vous offrir le plus haut niveau de sécurité. La banque dans laquelle vos fonds sont déposés est un gage de sérieux incontournable. Chez XTB, les fonds des clients sont déposés à la BNP Paribas sur un compte ségrégué. Grâce au compte de démonstration, vous avez la possibilité d'expérimenter l'investissement en Bourse et de vous entraîner de façon gratuite et sans risque avant de passer sur un compte réel. Enfin le service d'assistance à la clientèle et l’équipe d’experts financiers est un critère majeur car il garantit une relation pérenne et efficace. L’équipe d’XTB France est disponible et située dans nos bureaux parisiens. Les bonnes pratiques pour une stratégie gagnante Bourse Nous ne cesserons jamais de le répéter, il est fondamental d’adopter une psychologie de trading et une gestion du risque rigoureuse. Investir en Bourse requiert du temps et de la discipline. Pour profiter d'une économie croissante ou saisir des opportunités de marchés, il faut comprendre les phases du cycle économique de l’actif : expansion, pic, contraction et dépression. Se tenir informé et analyser les marchés doit faire partie du quotidien d’un investisseur en Bourse. Choisissez des investissements en fonction de votre niveau d'expérience. Maîtrisez le fonctionnement du trading en ligne, les mécanismes de fonctionnement des marchés boursiers, apprenez à interpréter les graphiques et gagner en expertise. L'objectif final est de pouvoir analyser le marché afin de prendre des décisions d'investissement en connaissance de cause et de constituer un portefeuille diversifié. Ce n'est que lorsque vous aurez atteint un certain niveau de connaissances et d’expériences que vous aurez tous les atouts pour espérer réussir vos investissements spéculatifs.

Ouvrez un compte aujourd'hui ou testez-vous sur un compte demo Entrez sur le marché avec une application d'investissement primée, intuitive et facile à utiliser ! Rejoignez XTB Ouvrir un compte démo

Partager

"Ce matériel est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de la loi du 29 juillet 2005 sur le commerce des instruments financiers. (c.-à-d. Journal des Lois 2019, point 875, tel que modifié). L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 69% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."