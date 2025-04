xStation 5 : Faire du trading sur graphique

Temps de lecture: 3 minute(s)

Les marchés du Forex et OTC sont parmi les plus dynamiques des marchés financiers, donc il est bien de placer vos ordres le plus rapidement possible.

Cet article vous apprendra:

Comment ouvrir et clôturer vos transactions directement sur le graphique ?

Comment ouvrir un ordre limite directement sur le graphique ?

Comment établir et modifier des ordres stop loss et take profit à partir du graphique ?

Les marchés du Forex et OTC sont parmi les plus dynamiques des marchés financiers, donc il est bien de placer vos ordres le plus rapidement possible. Pour améliorer votre capacité à répondre rapidement aux mouvements du marché la plateforme xStation 5 a un module intégré « Clic & Trade”. Une fois analysé un certain marché et que vous voulez placer un ordre, vous pouvez le faire à partir du coin gauche en haut du graphique où les boutons BUY – ACHAT et SELL – VENTE sont disponibles, avec l’option de modifier aussi le volume.

Pour ouvrir une position, appuyez simplement sur le bouton vert ACHAT si vous voulez aller long ou sur le bouton rouge VENTE si vous voulez aller short. Vous pouvez aussi activer des niveaux stop loss et take profit en activant l’icône Voici un exemple comment il faut faire. Comme vous voyez, actuellement j’ai le graphique US500 ouvert et pour exemplifier, on va dire que je pense que les prix vont augmenter, donc je veux acheter. Dans le coin gauche, en haut, j’ajuste le montant des lots à ma dimension de transaction pertinente, ensuite clic sur le bouton SL/TP et je mets sur on pour l’activer, en ajoutant un stop loss et finalement je suis prêt à appuyer ACHAT et confirmer la transaction.

La fenêtre “Confirmer” va apparaitre par défaut.

En cliquant le bouton Oui, vous confirmez la transaction. Si vous cochez “Ne plus afficher cette page » et ensuite Oui, vous allez arrêter les confirmations, donc les ordres suivants seront placés immédiatement après avoir appuyé le bouton ACHAT / VENTE.

Il y a encore une autre méthode à ouvrir un ordre du graphique. Vous pourriez cliquer sur le bouton droit de la sourie pendant que vous analysez les graphiques et une nouvelle fenêtre apparaitra. Dans cette fenêtre vous pouvez voir tous les types d’ordres disponibles.

Si vous cliquez le bouton droit au-dessus du prix courant, vous allez voir des ordres sell limit et buy stop. D’autre coté, si vous cliquez au-dessous, vous allez avoir des ordres sell stop et buy limit. Si vous cliquez sur un d’eux, la fenêtre suivante va apparaitre où vous confirmez le volume, le prix et le type de votre transaction.

Etablir et modifier les ordres SL et TP du graphique

Maintenant vous pouvez instantanément voir votre transaction et le stop loss et le take profit sont visibles sur le graphique, et si à un moment donné vous voulez déplacer votre stop loss ou take profit, tout ce que vous devez faire est de les glisser au niveau désiré. C’est si simple.

Comme vous pouvez voir, la plateforme xStation 5 vous montrera automatiquement à combien de pips du prix courant sont établis les SL et TP et la valeur nominale. Vous pouvez annuler à tout moment les SL et TP en cliquant « x ».

Clôturer les ordres du graphique

La plateforme xStation 5 vous permet de clôturer vos positions très rapidement directement du graphique. Pour fermer la position, pointer la ligne pointillée, qui montre le prix ouvert de la transaction. A part les lignes établies des SL et TP vous avez la ligne d’ordre avec le « x » de clôture au bout. Il faut simplement cliquez dessus et les transactions seront clôturées.

Comme vous pouvez voir, ce n’est pas sans raison que la fenêtre graphique est la partie principale de la plateforme xStation 5. Elle peut être utilisée soit pour l’analyse technique, soit pour placer et gérer des ordres. Une bonne connaissance de ces caractéristiques sera très utile pendant votre journée de travail comme trader.