Bagaimana Cara Berinvestasi dalam Saham AI?

Pada dekade terakhir abad ke-20, internet memikat imajinasi investor, memicu apa yang disebut gelembung dot-com. Hampir 20 tahun kemudian, investor kembali terpesona oleh teknologi disruptif kecerdasan buatan generatif. Bagaimana cara berinvestasi di saham kecerdasan buatan?

Kecerdasan buatan (AI) bukan lagi fiksi ilmiah. Dari layar Hollywood, algoritma canggih telah mengalami evolusi yang kuat. Mereka telah meningkatkan produktivitas, mempercepat analisis data, dan mengejutkan ratusan juta orang dengan kemampuan generasi teks dan gambar mereka. ChatGPT pada tahun 2022 dinobatkan sebagai aplikasi dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Revolusi ini terus berlanjut, AI terus berkembang, dan perusahaan yang memiliki sumber daya dan kemampuan untuk menggunakannya telah menempati posisi khusus di benak investor.

Kini hampir semua orang dapat menggunakannya, dan perusahaan teknologi terbesar di dunia telah ikut serta dalam perlombaan untuk menjangkau jutaan konsumen dengan produk mereka: baik untuk keperluan pribadi maupun korporat. Seperti roda gila dalam mekanisme yang kuat, hukum pasar telah menentukan industri-industri yang dapat memanfaatkan tren AI. Di industri-industri ini, hanya perusahaan-perusahaan yang dikelola dengan baik dan menerapkan teknologi secara optimal yang dapat mengikuti tren tersebut.

Dari komputasi awan Microsoft dan semikonduktor Nvidia yang memfasilitasi peningkatan daya komputasi (dan AI yang lebih canggih) hingga solusi jaringan Arista Networks. Mari kita cari tahu saham AI mana yang akan diuntungkan dari pergeseran teknologi baru yang dimulai pada dekade kedua abad ke-21. Dalam artikel berikut, Anda akan belajar mengapa AI telah mendominasi lantai bursa saham terbesar di dunia. Kami juga akan mencoba mengidentifikasi perusahaan-perusahaan yang dapat diuntungkan darinya.

Berinvestasi dalam saham AI

Kecerdasan buatan membawa perubahan ekonomi dan teknologi yang mendasar. Tentu saja, perubahan ini, agar dapat terjadi, harus diimplementasikan bukan di tingkat pusat (negara), tetapi di tingkat swasta (perusahaan). Hal ini dapat berarti peluang investasi potensial, karena banyak perusahaan ini terdaftar di bursa saham. Namun, seperti investasi lainnya, hal ini juga memiliki risiko, seperti evolusi teknologi yang mengganggu atau perlambatan ekonomi yang signifikan, yang dapat membatasi katalis bisnis dari AI.

Perusahaan-perusahaan ini yang menerapkan dan bekerja pada AI, akan memperoleh manfaat langsung dan tidak langsung darinya (memperdalam keunggulan kompetitif).

Ini tidak berarti bahwa perusahaan-perusahaan ini, tentu saja, adalah satu-satunya perusahaan dan saham yang layak diperhatikan. Namun, tentu saja layak mempertimbangkan eksposur terhadap tren baru yang mengganggu yang mendorong lonjakan pasar saham Wall Street sejak awal 2023.

Ketua perusahaan semikonduktor terbesar di dunia, Taiwan Semiconductor C.C Wei, menyatakan bahwa 2024 hanyalah "puncak gunung es" untuk perkembangan AI secara keseluruhan.

Perkembangan kecerdasan buatan tidak dapat terjadi tanpa peningkatan daya komputasi. Semikonduktor bertanggung jawab atas hal ini, yang harus dibeli oleh perusahaan untuk tetap selangkah lebih maju dari pesaing dan mengembangkan algoritma pembelajaran mesin yang efisien.

Tetapi Mengapa Harus Berinvestasi dalam Teknologi Baru Seperti AI?

Kecerdasan buatan berarti produktivitas yang lebih tinggi , termasuk di tingkat perusahaan.

Hal ini secara alami dapat meningkatkan pendapatan dan laba mereka, termasuk di area pasar yang sepenuhnya baru.

AI adalah teknologi transformatif dan memiliki potensi untuk menciptakan industri dan ceruk pasar yang sepenuhnya baru.

Dengan meningkatkan kapasitas produksi dan bisnis, perusahaan secara teori dapat mendorong ekspansi tanpa meningkatkan biaya tenaga kerja pada saat yang sama (dengan biaya investasi yang lebih tinggi dalam R&D terkait AI, tentu saja).

Perusahaan yang berhasil mengembangkan AI dan produk terkait AI kemungkinan besar akan memperoleh keunggulan strategis dibandingkan pesaingnya.

Secara historis, perusahaan teknologi telah memberikan pengembalian di atas rata-rata kepada investor (dengan harga yang harus dibayar adalah volatilitas tinggi dan penurunan dramatis di pasar bullish).

Perkembangan kecerdasan buatan berarti persaingan di tingkat teknologi dan bisnis, dan persaingan yang tinggi secara historis telah menyediakan lingkungan pertumbuhan yang menguntungkan.

Tentu saja, seperti halnya booming internet pada tahun 1995-2000, kecerdasan buatan juga akan secara langsung menguntungkan sekelompok perusahaan yang cukup terbatas. Kami akan mencoba untuk fokus pada hal ini di bab-bab berikutnya.

Secara historis, volatilitas Nasdaq, serta premi risiko investasi untuk Nasdaq, telah menjadi yang tertinggi di antara indeks acuan AS lainnya, termasuk indeks DAX Jerman. Sejak 1990, ketika teknologi komputer baru mulai memasuki pasar utama, imbal hasil indeks ini telah melebihi 7.500% dibandingkan dengan 1.250% untuk S&P 500. Sumber: XTB Research, Bloomberg Finance LP. Informasi ini tidak menjamin kinerja atau hasil investasi di masa mendatang. Segala keputusan trading sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu.

Penting: Kasus reli AI berbeda dalam banyak hal dari gelembung dot-com abad ke-20 karena kali ini pertumbuhan didukung oleh pendapatan yang lebih tinggi dan margin yang terus meningkat. Perusahaan yang menggerakkan tren ini adalah pemimpin pasar yang sesungguhnya, bukan hanya spekulatif. Yang sama adalah fakta bahwa optimisme investor yang besar terhadap teknologi baru mendorong tren bullish tidak hanya di Nasdaq 100, tetapi juga pasar saham global.

Memahami Saham AI

Setiap perusahaan berbeda tidak hanya dalam model bisnisnya, kualitas manajemen, tingkat margin yang dicapai, dan posisinya di industri. Ada juga banyak perbedaan halus lainnya. Hal ini mengarah pada kesimpulan bahwa sangat penting untuk memahami setiap perusahaan secara individual.

Namun, memahami operasi perusahaan AI mungkin bahkan lebih penting. Banyak pemain yang menyatakan akan mendapat manfaat dari kecerdasan buatan mungkin justru menempatkan diri di belakang pesaing yang tumbuh cepat dan kalah dalam persaingan.

Dilema abadi adalah bahwa b ertaruh pada pemenang biasanya berarti 'membayar terlalu tinggi' untuk saham mereka. Namun, tampaknya tidak ada jalan keluar lain, karena tren AI telah berlangsung cukup lama sehingga pasar telah memiliki waktu untuk lebih atau kurang membentuk keyakinan tentang pemenang potensialnya (berdasarkan fundamental).

Pasar saham selalu menghargai 'masa depan', dan harga saham yang tinggi untuk sebuah perusahaan terkait dengan penilaian optimis saat ini tentang prospek dan keuntungan perusahaan tersebut. Dalam lingkungan ekspansi dinamis, perusahaan yang dikelola dengan baik cenderung secara teratur mengejutkan pasar dengan skala perbaikan bisnis. Contoh yang bagus untuk ini adalah pertumbuhan eksponensial saham Nvidia pada tahun 2023 yang didorong oleh pendapatan Pusat Data (penjualan chip AI), setelah tahun 2022 yang lemah.

Sejauh ini, pemenangnya adalah perusahaan teknologi terbesar. Mengapa? Karena lima alasan utama:

Akses besar ke data, yang sangat penting untuk pengembangan AI mereka sendiri (Microsoft, Google, Meta Platforms, dll.) Kemampuan untuk merekrut dan mempertahankan tim yang kuat dari pengembang perangkat lunak AI Sumber daya kas yang signifikan yang dapat dialokasikan untuk Penelitian & Pengembangan Dasar pelanggan dan konsumen yang kuat di mana AI dapat dimonetisasi secepat mungkin (kontrak dengan perusahaan besar, ratusan juta pengguna browser atau aplikasi, dll.). Kualitas tinggi dari model bisnis dasar dan manajemen dewan direksi serta CEO yang kompetitif

Penting: Tren baru muncul saat suku bunga AS berada di level tertinggi dalam 40 tahun, yang berarti biaya utang yang tinggi. Perusahaan spekulatif seperti Big Bear AI dan C3.ai (AI.US) gagal mengejar ketertinggalan dari raksasa "mainstream". Namun, pasar dengan cepat mulai mencari "alternatif" untuk investasi BigTech. Hal ini mendorong investor untuk beralih ke bisnis perusahaan seperti Arista Networks dan Super Micro Computers.

Apakah Sudah Terlambat untuk AI?

Menurut komunitas ilmuwan dan peneliti kecerdasan buatan, ruang untuk ekspansi teknologi lebih lanjut masih sangat besar. Namun, perusahaan yang gagal meningkatkan posisinya di sektor baru dalam dua tahun pertama kemungkinan "tertidur" saat momentum pertumbuhan paling penting.

Sejauh ini, saham dari "Magnificent 7" AS (7 perusahaan teknologi terbesar AS) telah mengalami kenaikan paling signifikan. Tentu saja, ini bukan satu-satunya perusahaan yang dapat memanfaatkan tren AI. Kita dapat melihat sejumlah perusahaan dari berbagai sektor, di mana AI dapat menjadi katalisator besar tidak hanya secara spekulatif tetapi juga secara bisnis.

Tren ini akan menciptakan lingkungan pertumbuhan yang potensial bagi perusahaan yang secara efektif mengimplementasikan AI dalam layanan dan aplikasi, serta bagi mereka yang menyediakan infrastruktur dan latar belakang teknologi untuk tren ini.

Contoh yang baik di sini adalah Palantir (PLTR.US) yang mengimplementasikan AI dalam sistem analisis data yang luas, Arista Networks (ANET.US), pesaing jaringan Cisco Systems (CSCO.US), atau Super Micro Computers (SMIC.US), yang berspesialisasi dalam pembangunan 'server rack' untuk pusat data. Di masa depan, kita mungkin juga menyaksikan bagaimana permintaan AI menciptakan industri baru sepenuhnya dan berpotensi... Pemenang baru.

6 Sektor Teratas dengan Eksposur AI

Kecerdasan buatan berarti perubahan besar dalam model bisnis dan produk. Tidak semua perusahaan akan dapat mengimplementasikannya dengan cepat dan efektif. Tentu saja, tidak untuk semua perusahaan, AI berarti perubahan bisnis fundamental dengan skala yang sama. Di masa depan, kecerdasan buatan dapat membawa perubahan di banyak level: dari iklan yang lebih efektif hingga wawasan yang lebih dalam tentang preferensi konsumen.

Perusahaan yang berfokus pada beberapa industri, di mana pengembangan AI dapat secara langsung dan tidak langsung meningkatkan pendapatan dan keuntungan, paling mungkin mendapat manfaat. Kita dapat membandingkannya dengan demam emas, di mana penyedia peralatan - sekop dan palu - mendapatkan lebih banyak keuntungan dari penambang emas. Di bawah ini kami akan mencantumkan beberapa industri dan perusahaan yang mungkin layak untuk diperhatikan.

Chip AI: Nvidia (NVDA.US), AMD (AMD.US), Taiwan Semiconductor (TSM.US), ARM Holdings (ARM.US), Synopsys (SNPS.US)

Teknologi semikonduktor: Broadcom (AVGO.US), Intel (INTC.US), Photronics (PHTR.US), Lam Research

Data center dan jaringan: Arista Networks (ANET.US), Super Micro Computers (SMIC.US), Cisco (CSCO.US)

Komputasi awan dan layanan AI: Microsoft (MSFT.US), Amazon (AMZN.US), Adobe (ADBE.US), Google Cloud (GOOGL.US)

Iklan digital dan LLMs: Meta Platforms (META.US), Alphabet (GOOGL.US), Microsoft (MSFT.US)

Big Data dan DevOps: Palantir, DataDog

Selama lima tahun terakhir, teknologi AI telah mengalami kemajuan signifikan. Dari pengenalan gambar dan suara hingga pemrosesan bahasa alami dan pengambilan keputusan, kemampuan AI telah berkembang secara eksponensial, menghasilkan penerapan luas di berbagai bidang. Kemajuan teknologi ini telah menjadikan investasi dalam saham AI sebagai peluang yang menarik. Investasi dalam saham AI melibatkan penyaringan hiruk-pikuk pasar untuk menemukan nilai sebenarnya.

Berinvestasi dalam saham AI memerlukan evaluasi cermat terhadap kinerja keuangan perusahaan, kualitas dan keragaman produk dan layanan AI mereka, serta posisi pasar mereka di industri.

Diversifikasi investasi AI sangat penting, mendorong investor untuk menyebar dana mereka ke berbagai sektor, ukuran perusahaan, dan wilayah geografis untuk memitigasi risiko dan memaksimalkan potensi keuntungan.

Pemantauan berkelanjutan terhadap industri AI sangat krusial, termasuk memantau pemimpin pasar dan perkembangan teknologi, untuk mengambil keputusan investasi yang terinformasi.

Meneliti Perusahaan AI

Berinvestasi di industri AI bukanlah keputusan yang dapat diambil dengan enteng. Ini bukan hanya tentang memilih perusahaan dengan teknologi AI paling canggih; ini tentang memahami kinerja keuangan mereka, mengevaluasi produk dan layanan AI mereka, serta menilai posisi pasar mereka. Dan bahkan itu mungkin tidak cukup karena berinvestasi adalah tentang masa depan - bukan masa lalu, atau bahkan bukan tentang masa kini.

Kinerja Keuangan

Beberapa indikator penting harus dipertimbangkan dalam mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan AI. Ini termasuk:

Pertumbuhan pendapatan

Keuntungan

Arus kas

Tingkat utang

Penilaian rinci terhadap indikator keuangan ini dapat memberikan wawasan penting tentang kondisi keuangan perusahaan AI dan potensinya untuk tumbuh. Salah satu faktor kunci yang secara signifikan mempengaruhi arus kas perusahaan AI adalah penggunaan alat AI. Perusahaan yang menggunakan alat AI secara efektif dapat mengoptimalkan manajemen arus kas mereka, sehingga meningkatkan kinerja keuangan mereka. Faktor-faktor lain termasuk perubahan dalam ketentuan pembayaran, pergeseran perilaku pelanggan, dan kondisi ekonomi.

Produk dan Layanan AIs

Mengevaluasi produk dan layanan AI suatu perusahaan adalah aspek penting lainnya dalam meneliti investasi AI. Kinerja alat pemasaran AI, perkiraan permintaan AI, dan data permintaan pasar suatu perusahaan dapat memberikan wawasan penting tentang kemampuan perusahaan untuk mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Rekam jejak dalam memenuhi permintaan pasar merupakan indikator kuat potensi kesuksesan suatu perusahaan.

Portofolio produk dan layanan AI suatu perusahaan juga dapat berdampak signifikan terhadap nilai sahamnya. Perusahaan dengan portofolio penawaran AI yang beragam dapat menawarkan lebih banyak peluang untuk diversifikasi portofolio.

Posisi Pasar

Posisi pasar perusahaan AI merupakan faktor penting lainnya yang perlu dipertimbangkan saat berinvestasi dalam saham AI. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan meliputi posisi pasar saat ini, kesehatan keuangan perusahaan, dan ketahanan teknologinya. Evaluasi pangsa pasar dalam industri AI juga dapat memberikan wawasan tentang posisi kompetitif perusahaan. Dengan menganalisis ukuran pasar dan proyeksi pertumbuhannya, investor dapat mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang potensi kesuksesan perusahaan dalam industri AI.

AI dan Diversifikasi Investasi

Diversifikasi memainkan peran vital dalam strategi investasi AI. Dengan menyebar investasi Anda ke berbagai perusahaan AI atau ETF yang mencakup berbagai industri, Anda dapat mengurangi risiko dan meningkatkan potensi imbal hasil. Bagian selanjutnya mengusulkan strategi untuk mendiversifikasi investasi AI Anda.

Berinvestasi di Berbagai Industri

Teknologi AI tidak terbatas pada satu industri saja. Aplikasinya yang luas berpotensi merevolusi berbagai sektor di pasar, sehingga memicu revolusi AI di industri-industri seperti:

Kesehatan

E-commerce

Keuangan

Manufaktur

Transportasi

Pendidikan

Dengan berinvestasi di berbagai industri, investor dapat meminimalkan risiko spesifik sektor. Saat ini, teknologi AI digunakan di berbagai industri, termasuk:

Layanan Keuangan

Asuransi

Kesehatan

Ilmu Hayati

Ritel

E-commerce

Untuk tetap kompetitif di industri-industri ini, sangat penting untuk memanfaatkan alat AI secara efektif. Industri-industri ini menjadikannya target potensial untuk diversifikasi investasi. Tentu saja, masih sulit untuk mengatakan bahwa perusahaan dari sektor seperti asuransi atau kesehatan memiliki uang secara langsung karena AI, tetapi dalam jangka panjang, perusahaan yang menggunakan AI lebih cepat dan lebih baik kemungkinan besar akan outperform perusahaan lain.

Menyeimbangkan Perusahaan Besar dan Kecil

Diversifikasi investasi antara perusahaan AI besar dan kecil dapat mengurangi risiko, meningkatkan potensi keuntungan, dan membuka peluang diversifikasi portofolio. Perusahaan besar yang sudah mapan cenderung lebih menguntungkan, sementara startup kecil mungkin menghadapi tantangan tetapi menawarkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proyek inovatif.

Mengalokasikan dana ke startup AI kecil dan inovatif memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proyek inovatif dan transformatif di bidang AI, serta potensi keuntungan substansial melalui dana ventura.

Mempertimbangkan Peluang AI Global

Berinvestasi dalam AI tidak terbatas pada wilayah geografis tertentu. Pengembangan dan adopsi AI terjadi di seluruh dunia, menawarkan berbagai opsi investasi. Misalnya, Amerika Serikat dan China adalah negara teratas yang memimpin dalam pengembangan AI. Namun, berinvestasi secara global tidak tanpa risiko. Penting untuk mempertimbangkan faktor seperti kurangnya transparansi dan keterjelaskan, potensi kehilangan pekerjaan akibat otomatisasi, dan risiko manipulasi sosial. Namun, dengan due diligence yang tepat, imbalan dapat melebihi risiko.

Menilai Risiko Investasi AI

Seperti investasi lainnya, investasi AI memiliki risiko uniknya sendiri. Volatilitas pasar, misalnya, dapat menyebabkan fluktuasi sentimen investor yang dipicu oleh berita dan perkembangan di bidang AI. Hal ini dapat menghasilkan lingkungan pasar yang sangat volatil untuk saham AI. Selain itu, lingkungan yang sangat kompetitif berarti tren dapat berubah secara dinamis. Yang krusial bagi investor AI adalah memantau pendapatan langsung dari permintaan kecerdasan buatan.

Investor juga harus waspada terhadap perubahan regulasi yang berpotensi mempengaruhi investasi AI. Langkah-langkah yang menargetkan ketahanan operasional dan penanganan masalah privasi terkait AI hanyalah beberapa contoh perubahan regulasi yang berpotensi mempengaruhi investasi AI.

Masalah etika seperti privasi data, bias algoritma, dan implikasi sosial yang lebih luas dari AI juga menimbulkan risiko potensial. Masalah-masalah ini berpotensi merusak kepercayaan publik dan keyakinan pasar, sehingga mengekspos investor pada risiko reputasi dan pengawasan regulasi terhadap perusahaan AI.

Memantau pemain utama di industri AI merupakan komponen penting dari strategi investasi. Pemimpin industri saat ini dalam saham AI meliputi:

Nvidia (NVDA.US)

Arista Networks (ANET.US)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSM.US)

Microsoft (MSFT.US)

Perusahaan teknologi ini memiliki rekam jejak yang terbukti dalam pembelajaran mesin dan memimpin pengembangan AI.

Memantau Perkembangan Industri AI

Menjaga informasi terkini tentang perkembangan terbaru di industri kecerdasan buatan (AI) juga penting untuk keputusan investasi yang terinformasi. Perkembangan teknologi terbaru di industri AI meliputi:

Analisis data yang lebih cepat dan berkualitas tinggi

Pembangkitan bahasa alami dan pengenalan suara

Agen virtual dan manajemen keputusan

Merumuskan strategi investasi AI jangka panjang yang sesuai dengan tujuan keuangan Anda sangat penting untuk investasi AI yang sukses. Solusi berbasis AI yang menganalisis transaksi keuangan dan merekomendasikan investasi yang efisien secara pajak dapat membantu menyelaraskan tujuan keuangan Anda dengan strategi investasi AI.

Memahami toleransi risiko juga penting saat mengembangkan strategi investasi AI jangka panjang. Alternatif untuk investasi saham spesifik mungkin adalah Nasdaq 100, yang mencakup hampir semua perusahaan teknologi terbesar dan berkualitas tinggi di AS, yang dapat diuntungkan dari AI. Saham AI menawarkan peluang investasi unik, dengan potensi pengembalian yang substansial. Namun, seperti halnya investasi lainnya, mereka juga memiliki risiko dan tantangan tersendiri. Dengan melakukan riset mendalam, diversifikasi investasi, memantau perkembangan industri, dan menciptakan strategi investasi jangka panjang, Anda dapat menjelajahi dunia investasi AI yang menarik.

Materi pemasaran ini bukan merupakan rekomendasi investasi atau saran strategi investasi. Informasi ini tidak menjamin kinerja atau hasil investasi di masa mendatang. Aktivitas trading melibatkan risiko kerugian finansial yang signifikan, termasuk kemungkinan kehilangan sebagian maupun seluruh modal yang diinvestasikan. Segala keputusan trading sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu.

