Investasi di AI: Artificial intelligence dan Perusahaan AI Pilihan

Saham AI jadi investasi terpanas di Wall Street sejak 2022. Permintaan chip AI capai rekor tertinggi dari perusahaan teknologi global. Apakah ini mengubah ekonomi dan mendorong lonjakan saham? Pelajari perusahaan AI terbaik seperti Nvidia, Microsoft, dan peluang investasi kecerdasan buatan di artikel ini.

Kecerdasan buatan telah mempengaruhi imajinasi manusia selama puluhan tahun. Dari robot yang mampu menemani manusia dalam aktivitas sehari-hari yang diproduksi oleh Boston Dynamics hingga mobil otonom yang dikembangkan oleh insinyur Tesla. Namun, pada tahap ini, manusia masih jauh dari mencapai tonggak sejarah yang disebut kecerdasan buatan yang kuat (Artificial General Intelligence/AGI). Namun, perkembangan dalam arah ini jelas semakin cepat, didorong oleh penurunan biaya pembelajaran mesin (machine learning) dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah kompleks. Perusahaan Artificial Intelligence atau AI terlibat dalam perkembangan generasi ini. Beberapa di antaranya, seperti Microsoft, memiliki rekam jejak yang terbukti dari era internet sebelumnya. Perusahaan Big Tech AS seperti Microsoft, Alphabet (Google), dan Nvidia memimpin dalam perlombaan ini untuk saat ini, menghasilkan keuntungan besar bagi pemegang saham.

Algoritma canggih yang menangani ratusan ribu transaksi di pasar keuangan seperti Aladdin, yang digunakan oleh BlackRock, baru-baru ini ditemani oleh ChatGPT, yang menawarkan harapan untuk "demokratisasi" kecerdasan buatan. "Berinvestasi dalam AI" jelas merupakan tren global baru yang mirip dengan era "dot-com" atau saham kereta api spekulatif pada abad ke-19. ChatGPT adalah aplikasi dengan pertumbuhan tercepat dalam sejarah. Apakah pasar akan mengalami tren investasi baru dan berkelanjutan di pasar saham global? Siapa yang dapat menjadi "pihak yang tidak terduga" yang diuntungkan dalam perlombaan ini? Dalam artikel berikut, kami akan menjelaskan cara mendapatkan eksposur terhadap tren yang sedang naik, memaparkan dasarnya, dan mencoba menjawab pertanyaan yang paling sering diajukan.

Berkat model LLM (Large Language Models) dan semua alat kecerdasan buatan generatif, perusahaan dapat meningkatkan margin dan efektivitas dalam jangka panjang, berkembang menjadi model bisnis yang sepenuhnya baru Beberapa perusahaan seperti Nvidia, Arista Networks, atau Super Micro Computer (perusahaan ini bergabung dengan indeks S&P 500 pada 2024) memiliki arus kas tambahan akibat permintaan teknologi AI yang luas. Mencoba mengenali dan berinvestasi pada 'pemenang masa depan' mungkin menjadi hal krusial pada tahap tren yang sedang naik ini Berinvestasi pada perusahaan AI dapat menawarkan imbal hasil tinggi tetapi melibatkan risiko tinggi, biaya awal, dan riset. Cobalah untuk memahami sektor ini serta dasar teknologinya sebelum mempertimbangkan investasi apa pun Pertimbangkan untuk berinvestasi dalam saham AI melalui dana yang diperdagangkan di bursa (ETF). Terutama yang memiliki perusahaan teknologi luas dalam portofolionya, misalnya ETF Nasdaq 100. Lakukan ini untuk menurunkan risiko individu dan eksposur ke pasar. Dalam hal ini, Anda dapat yakin bahwa Anda akan mendapatkan hasil sebaik rata-rata pasar tanpa menghabiskan waktu untuk memilih perusahaan Pahami inovasi teknologi untuk mengenali tren dengan mendalam dan mencoba memanfaatkannya. Pada saat yang sama, selalu ingat tidak hanya tentang peluang pasar saham tetapi juga risiko seperti siklus (terutama dikenal di sektor semikonduktor), volatilitas, dan resesi. Jangan berinvestasi lebih dari yang Anda mampu untuk kehilangan di pasar AI dapat membawa revolusi sejati di sektor-sektor berikut: Semikonduktor (chip GPU dengan arsitektur khusus untuk pusat data dan permintaan AI), Jaringan (jaringan perangkat lunak untuk pusat data dan komputasi awan), Analisis data (menganalisis data dan memberikan wawasan yang lebih baik), E-commerce dan penjualan (menganalisis permintaan dan perilaku pelanggan), Industri (otomatisasi yang lebih efektif), Pertahanan (strategi, kendaraan dan senjata tanpa awak, data intelijen). Investasi AI mungkin menjadi tren yang sangat kuat selama dekade 2020-2030.

Grafik di atas menunjukkan berapa kali setiap perusahaan BigTech menyebut 'AI' dalam laporan Q4 2022 mereka. Kami melihat pertumbuhan tahunan lebih dari 6 kali lipat untuk Microsoft, hampir 2 kali lipat untuk Meta Platforms dan Alphabet (Google), yang menyebut AI sebanyak 32 kali (78% y/y). Perusahaan tersebut sudah dikenal sangat tertarik pada kecerdasan buatan. Kini, raksasa-raksasa lain mulai mengejar ketinggalan. Selain itu, Q4 2022 adalah kuartal ketika GPT memulai perjalanannya, yang dikembangkan oleh pengembang AI. Kita dapat menandai periode ini sebagai awal dari tren yang lebih luas, didukung oleh chip AI Nvidia. Informasi ini tidak menjamin kinerja atau hasil investasi di masa mendatang. Segala keputusan trading sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu. Sumber: ArkInvest, XTB Research

Masa Depan AI

Selama bertahun-tahun, perusahaan-perusahaan telah terlibat dalam pengembangan AI, tetapi 2023 membawa gelombang baru minat terhadap kecerdasan buatan, didorong oleh kesuksesan besar chatbot ChatGPT dan meningkatnya selera risiko di pasar global. Dibangun oleh OpenAI bekerja sama dengan investor miliaran dolar perusahaan, Microsoft, ChatGPT, menurut Reuters, menjadi aplikasi dengan pertumbuhan tercepat dalam sejarah.

Mesin bahasa GPT-3 yang digunakan oleh chatbot ini masih terus ditingkatkan, dan dengan basis data yang besar, AI telah membuktikan kemampuannya dengan menyelesaikan ujian tingkat lanjut di bidang sains dan humaniora, setara dengan tingkat universitas. Belum pernah ada aplikasi AI yang meraih kesuksesan spektakuler seperti ini sebelumnya, seperti yang ditunjukkan dalam grafik di bawah ini.

ChatGPT hanya membutuhkan 2 bulan untuk menarik 100 juta pengguna bulanan, yang menunjukkan skala minat yang tercermin di pasar saham. Itu adalah laju lebih dari 4 kali lebih cepat dari TikTok dan 15 kali lebih cepat dari aplikasi Instagram. Aplikasi-aplikasi tersebut benar-benar tertinggal. Informasi ini tidak menjamin kinerja atau hasil investasi di masa mendatang. Segala keputusan trading sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu. Sumber: TheRundownAI

Pendanaan untuk AI dari reksa dana pada tahun 2022, ketika NASDAQ kehilangan hampir 35%, tetap sangat solid. Hal ini meskipun ada kekhawatiran tentang resesi global, perlambatan ekonomi, dan penurunan tajam pendanaan untuk industri teknologi dalam lingkungan suku bunga yang dinaikkan secara signifikan oleh bank sentral. Ini bisa menjadi perkiraan optimis bagi para bulls yang mengharapkan kenaikan lebih lanjut. Karena jika investasi di "masa sulit" bagi industri tidak turun secara signifikan, hal ini menunjukkan potensi besar industri dan tekad investor besar.

Transaksi eksternal dan pendanaan untuk proyek terkait AI mengalami penurunan tajam pada 2022, meskipun masih jauh di atas rata-rata historis. Bahkan selama kebijakan "perubahan besar" Federal Reserve dengan suku bunga tinggi, lembaga keuangan tetap berinvestasi di startup AI. Informasi ini tidak menjamin kinerja atau hasil investasi di masa mendatang. Segala keputusan trading sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu. Sumber: CB Insights ​​​​​​​

Menurut konsep yang diuraikan dalam Hukum Wright, penurunan biaya pelatihan AI seharusnya mendorong perkembangan lebih lanjut dalam beberapa tahun ke depan. Apa artinya ini bagi pasar? Meskipun ChatGPT adalah perangkat lunak yang menarik, dalam jangka panjang mungkin tidak cukup revolusioner.

Seiring dengan semakin murahnya biaya pelatihan chatbot dengan daya komputasi serupa, perhatian pasar dan investor kemungkinan akan beralih ke alat-alat yang lebih canggih yang memberikan keunggulan kompetitif. Hal ini berpotensi menyebabkan lonjakan perusahaan AI dan permintaan akan chip dan penyimpanan (komputasi awan).

Biaya penegambangan AI dengan daya serupa ChatGPT-3 menurut perhitungan ArkInvest telah turun dari $4,65 juta pada 2020 menjadi $450.000 pada 2022. Informasi ini tidak menjamin kinerja atau hasil investasi di masa mendatang. Segala keputusan trading sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu. Sumber: ArkInvest

Generative AI

AI Generatif (Generative AI) adalah tren yang sedang berkembang di lanskap AI. Berikut beberapa poin penting yang perlu diperhatikan:

Pengeluaran untuk perangkat lunak Generative AI diperkirakan akan melonjak dari $1 miliar pada 2022 menjadi $81 miliar pada 2027, menandakan pertumbuhan pasar yang sangat cepat

Perusahaan teknologi besar seperti Meta, Google, dan OpenAI memimpin perkembangan AI

Meta telah mengembangkan LLaMA 2, Google menciptakan Gemini AI, dan OpenAI memperkenalkan GPT-4

Meskipun memiliki potensi besar, penerapan AI generatif menghadapi tantangan seperti disinformasi dan bias. Namun, kesuksesan model bahasa besar seperti ChatGPT dari OpenAI, yang menarik 100 juta pengguna dalam dua bulan setelah peluncuran, mencerminkan minat dan adopsi publik yang signifikan. Berinvestasi pada perusahaan yang berada di garis depan AI generatif memberikan eksposur pada segmen pasar AI yang tumbuh pesat ini.

Pertarungan Raksasa Teknologi?

Dengan pendanaan rekor $10 miliar untuk OpenAI, Microsoft berupaya memperkuat browser Bing-nya, yang telah kalah dalam persaingan pangsa pasar mesin pencari dari Google (Alphabet). Potensi ini dapat menjadi katalisator persaingan antara dua raksasa teknologi, dan hal ini selalu berarti peningkatan pengeluaran R&D dan pertumbuhan industri—sama seperti Perang Dingin pada masanya yang mendorong pertumbuhan teknologi militer dan antariksa.

Investor meyakini bahwa pengembangan AI akan dipercepat sejak Microsoft (MSFT.US) berencana menghabiskan dana besar untuk pengembangan AI meskipun ada gelombang PHK dan penghematan biaya yang diumumkan pada 2022. Tak lama setelah itu, Alphabet (GOOGL.US) mengumumkan peluncuran chatbot Gemini-nya yang berbasis mesin bahasa LaMDA.

Raksasa teknologi China Baidu (BIDU.US) juga ikut dalam perlombaan. AI generatifnya secara ahli menjawab pertanyaan menggunakan basis data besar, sementara model grafis seperti DALL-E dapat menghasilkan gambar kreatif dalam hitungan detik. Itu belum semuanya, fitur "buat video" yang disediakan oleh perusahaan Zuckerberg juga dapat membuat video pendek. Tidak mengherankan jika minat terhadap kecerdasan buatan generatif semakin meningkat. Teknologi ini memungkinkan bisnis dan pengguna individu untuk mendapatkan konten berharga dalam waktu singkat. Sebagian besar dengan biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan penawaran dari spesialis atau seniman.

Dana modal ventura tidak mengurangi pendanaan untuk perusahaan AI generatif meskipun kondisi makroekonomi sulit. Jumlah kesepakatan turun sekitar 10%, sementara nilai totalnya meningkat. Sebagai perbandingan, menurut CoinDesk, investasi modal ventura di industri kripto pada Januari 2023 turun hampir 91% year-on-year. Informasi ini tidak menjamin kinerja atau hasil investasi di masa mendatang. Segala keputusan trading sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu. Sumber: PitchBook, FinancialTimes

AI - Peluang dari Perusahaan Semikonduktor?

Manfaat (serta potensi risiko) teknologi AI dapat mempengaruhi saham perusahaan teknologi terbesar di dunia seperti Microsoft dan Alphabet (Google) secara signifikan. Produsen chip yang menggunakan teknologi 5nm dan lebih kecil seperti Nvidia (NVDA.US), AMD (AMD.US), dan Taiwan Semiconductors (TSM.US) dapat memanfaatkan tren ini dengan menghindari potensi risiko teknologi dan kesalahan. Berkat kebutuhan komputasi yang besar yang terkait dengan AI generatif, pemasok chip dapat memperoleh manfaat. Termasuk produsen sirkuit terpadu (IC) dan fotomasker khusus seperti Lam Research (LRCX.US), ASML (ASML.NL), Synopsys (SNPS.US), atau Photronics (PHTR.US).

Harga jual rata-rata GPU A100 Nvidia pada 16 Februari 2023 sekitar $10.000, dan harga prosesor H100 yang diperkenalkan pada Maret 2022 sekitar $25.000. Mengasumsikan daya komputasi yang digunakan untuk melatih model bahasa GPT-3 menggunakan 5.000 GPU A100 dari Nvidia, hal ini dapat menghasilkan pendapatan sekitar $50 juta dengan asumsi harga rata-rata $10.000 per prosesor super efisien. Namun, kemungkinan perusahaan akan berusaha menekan biaya pengembangan mesin bahasa seminimal mungkin dengan menggunakan chip lain, seperti AMD MI300 (AMD.US).

Pelanggan produsen chip mungkin tidak hanya Microsoft. Google, misalnya, mungkin memutuskan untuk menggunakan prosesor tensor TPU untuk menggerakkan model AI-nya sendiri. Namun, masih ada kekhawatiran tentang biaya pemeliharaan chatbot. Menurut perkiraan, satu permintaan untuk ChatGPT berkisar antara $0,3 dan $1, jauh di atas biaya menjalankan permintaan pencarian Google tradisional, yang diperkirakan antara $0,00001 dan $0,002. Biaya yang masih tinggi ini tidak menghentikan investasi dari modal ventura.

Meskipun permintaan korporat terhadap chip ARM revolusioner mungkin masih tumbuh (penggunaan ARM oleh Amazon, di antara lainnya), di tengah perlambatan ekonomi, pemutusan hubungan kerja di industri teknologi, dan suku bunga yang lebih tinggi, banyak produsen mungkin beralih kembali ke chip semikonduktor berbiaya lebih rendah dalam lingkungan tekanan penurunan biaya terkait pencarian, yang berpotensi membuka peluang baru bagi produsen chip.

Selain itu, minat investor yang lebih luas terhadap AI generatif pada tahun 2022 telah meningkatkan jumlah transaksi serta nilai investasi yang didenominasi dalam dolar AS. Informasi ini tidak menjamin kinerja atau hasil investasi di masa mendatang. Segala keputusan trading sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu. Sumber: CB Insights

Saham dan ETF AI

Untuk mendapatkan eksposur terhadap minat yang semakin meningkat dalam kecerdasan buatan, investor mungkin tertarik untuk berinvestasi dalam saham AI (perusahaan terdaftar yang berpotensi mendapatkan manfaat langsung atau tidak langsung dari tren AI).

Berikut adalah beberapa contoh saham terkait AI:

AI: C3.ai (AI.US), SoundHound (SOUN.US), BigBear AI Holdings (BBAI.US), Artificial (AI.ES), PROS Holdings (PRO.UU) WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF (WTAI.UK)

Semikonduktor: Nvidia (NVDA.US), Advanced Micro Devices (AMD.US), Micron Technology (MU.US), Intel (INTC.US), Texas Instruments (TX.US) Taiwan Semiconductors (TSM.US), Broadcom (AVGO), Marvell Technologies (MRVL), Photronics (PHTR.US)

Data centers: Super Micro Computers (SMCI.US), Arista Networks (ANET.US), Juniper (JNPR.US), Cisco Systems (CSCO.US), IBM (IBM.US)

Cloud Computing: Microsoft (MSFT.US), Alphabet (GOOGL.US), Amazon (AMZN.US), Cloudflare (NET.US), Snowflake (SNOW.US), DataDog (DDOG.US), Fastly (FSLY.US), Wisdom Tree Cloud Computing ETF (WCLD.UK)

Lainya: Tesla (TSLA.US), Adobe (ADBE.US), Apple (AAPL.US), Baidu (BIDU.US), Alibaba Holdings (BABA.US) JD.com (JD.US), Palantir (PLTR.US), Snowflake (SNOW.US)

Penting: Meskipun sangat populer, masih sulit untuk berbicara tentang saham AI generatif murni. Ada perusahaan yang menyediakan AI generatif seperti Adobe, tetapi saat ini investasi AI generatif terbatas pada raksasa teknologi besar seperti Alphabet (Google) atau Microsoft dan alat-alat mereka. Karena biaya modal yang tinggi dan jumlah data yang besar yang krusial untuk menyediakan solusi AI, jumlah saham teknologi AI juga terbatas.

Risiko Investasi AI

Berinvestasi di perusahaan terdaftar melibatkan banyak risiko, bahkan dalam portofolio yang terdiversifikasi. Sebelum berinvestasi di saham apa pun, penting untuk mengumpulkan sebanyak mungkin informasi. Karena investasi AI semakin populer, banyak spekulan dan analis terlibat dalam saham teknologi.

Namun, hingga saat ini, hanya sedikit perusahaan yang secara eksklusif terlibat dalam pengembangan kecerdasan buatan. Saham AI yang paling terkenal adalah: Produsen chip AI: Nvidia dan AMD (GPU); Platform AI: Microsoft (OpenAI, Copilot, dan Bing AI); Mesin pencari AI: Google (Gemini AI); Infrastruktur: Arista Networks (infrastruktur pusat data). Sektor AI sangat besar, dan bahkan mobil otonom mungkin menjadi teknologi masa depan. Investor fokus pada pertumbuhan pendapatan.

Di atas, kami telah mencantumkan perusahaan-perusahaan yang tersedia dalam penawaran XTB, serta ETF AI yang memberikan eksposur terhadap saham perusahaan AI. Kami juga menambahkan produsen semikonduktor paling efisien karena secara tidak langsung perusahaan-perusahaan ini dapat mencatat pendapatan yang lebih tinggi berkat permintaan yang meningkat untuk daya komputasi (akibat pengembangan AI). Selain itu, perusahaan perangkat lunak yang terlibat dalam produk AI mungkin menjadi raksasa teknologi. Namun ingat - kinerja masa lalu tidak menjamin apa pun dan para ahli industri mungkin salah, meremehkan perusahaan-perusahaan kecil. Saat ini, raksasa seperti Taiwan Semiconductor Manufacturing atau Nvidia jauh lebih populer daripada saham AI kecil mana pun. Namun tidak ada yang tahu perusahaan AI mana yang terbaik untuk diinvestasikan.

