Memahami 'Spread': Dampaknya terhadap Keuntungan Trading

Spread adalah biaya transaksi implisit yang mempengaruhi setiap aktivitas trading di pasar keuangan. Artikel ini mengulas jenis-jenis spread, faktor yang mempengaruhinya, dampaknya terhadap profitabilitas jangka pendek dan panjang, serta strategi praktis untuk meminimalkan dampaknya.

Spread adalah salah satu elemen pasar keuangan yang sering diabaikan, bahkan oleh investor berpengalaman sekalipun, padahal dampaknya terhadap profitabilitas bersifat langsung dan konsisten. Spread dapat diibaratkan sebagai pos pembayaran tol yang harus dilalui setiap kali masuk atau keluar pasar, biaya ini tidak dapat dihindari, dan memahaminya adalah langkah esensial bagi setiap trader.

Dalam artikel ini akan dibahas definisi spread dalam konteks keuangan, jenis-jenis spread yang relevan bagi trader, bagaimana spread mempengaruhi keuntungan trading, faktor-faktor yang mempengaruhi lebar sempitnya spread, contoh praktis di berbagai instrumen, serta strategi untuk meminimalkan dampaknya.

Apa Itu 'Spread' dalam Dunia Keuangan?

Spread dalam konteks keuangan merujuk pada selisih antara dua harga, suku bunga, atau imbal hasil. Ini adalah istilah yang digunakan di berbagai instrumen keuangan, namun manifestasi yang paling umum dan paling berdampak langsung bagi trader individu adalah bid-ask spread.

Bid-Ask Spread: Pertemuan Pertama dengan Biaya Pasar

Bid-ask spread adalah jenis spread yang paling sering ditemui dalam aktivitas trading. Bid-ask spread merupakan selisih antara harga tertinggi yang bersedia dibayar pembeli (bid price) dan harga terendah yang bersedia diterima penjual (ask price) untuk aset yang sama. Saat membeli saham atau pasangan mata uang, harga yang dibayarkan adalah ask price. Saat menjual, harga yang diterima adalah bid price. Selisih antara keduanya itulah yang disebut spread, dan ini merupakan biaya bawaan yang langsung tertanam dalam setiap transaksi.

Sebagai analogi, bayangkan mengunjungi counter penukaran mata uang. Terdapat harga di mana mereka membeli dolar (bid) dan harga yang lebih tinggi di mana mereka menjual euro (ask). Selisih antara dua harga itulah yang menjadi spread, dan secara efektif sudah mengurangi nilai transaksi sejak awal.

Jenis-Jenis Spread Lainnya

Selain bid-ask spread, istilah spread juga digunakan dalam konteks keuangan lainnya yang perlu dipahami:

Yield Spread: Selisih imbal hasil antara dua obligasi atau aset berbunga yang berbeda. Misalnya, selisih antara imbal hasil obligasi korporasi dan obligasi pemerintah dengan jatuh tempo serupa. Yield spread yang lebih tinggi mencerminkan risiko yang lebih besar dan kompensasi yang diminta investor.

Credit Spread: Serupa dengan yield spread, namun secara spesifik merujuk pada selisih biaya pinjaman antara dua pihak berdasarkan kelayakan kredit mereka. Perusahaan dengan peringkat kredit lebih rendah umumnya membayar bunga lebih tinggi, mencerminkan credit spread yang lebih lebar.

Calendar Spread (trading options): Strategi dalam trading options yang melibatkan pembelian dan penjualan options pada aset yang sama dengan strike price identik namun tanggal kedaluwarsa berbeda. Spread di sini merujuk pada selisih premi yang dibayarkan atau diterima.

Futures Spread: Selisih harga antara dua kontrak futures, umumnya untuk komoditas yang sama namun dengan bulan pengiriman berbeda, atau untuk dua komoditas yang berkorelasi.

Untuk keperluan pembahasan ini, fokus utama tetap pada bid-ask spread karena dampaknya yang paling langsung dirasakan dalam hampir setiap transaksi pasar.

Bagaimana Spread Mempengaruhi Keuntungan Trading?

Dampak spread terhadap profitabilitas trading bukan sekadar konsep teoritis, melainkan biaya nyata yang mengurangi potensi keuntungan atau memperburuk kerugian secara langsung.

Biaya Transaksi Langsung

Setiap kali sebuah order dieksekusi, biaya spread langsung timbul. Jika sebuah saham dibeli pada ask price $100,50 sementara bid price-nya $100,00, spread sebesar $0,50 berarti harga pasar harus naik minimal $0,50 hanya untuk mencapai titik impas. Jika dijual kembali segera, penjualan terjadi pada bid $100,00, mengakibatkan kerugian $0,50 per saham murni karena spread.

Biaya ini terakumulasi dengan cepat, terutama bagi day trader yang masuk dan keluar posisi berkali-kali dalam sehari. Spread sebesar 0,1% mungkin tampak kecil, tetapi dengan modal $10.000 dan 20 round-trip per hari, biaya spread hariannya sudah mencapai $200 — belum termasuk komisi. Dalam sebulan, angka tersebut bisa mencapai $4.000, jumlah yang seharusnya bisa bekerja lebih produktif dalam portofolio.

Dampak terhadap Trading Jangka Pendek vs. Jangka Panjang

Dampak spread secara proporsional jauh lebih besar pada trading jangka pendek. Ketika target keuntungan per transaksi hanya $0,25 namun spread-nya $0,10, maka spread telah mengambil 40% dari potensi keuntungan kotor sebelum komisi diperhitungkan. Ini menjadikan trading jangka pendek secara inheren lebih menantang dan membutuhkan eksekusi yang sangat presisi.

Bagi investor jangka panjang, dampak spread relatif terdilusi seiring waktu. Jika sebuah saham dipegang selama lima tahun, biaya spread awal menjadi fraksi yang sangat kecil dari total imbal hasil keseluruhan, terutama jika saham tersebut mengalami apresiasi signifikan. Meski demikian, investor jangka panjang tetap perlu memperhatikan spread yang lebar saat memperdagangkan aset kurang likuid, karena hal itu tetap dapat mempengaruhi titik masuk dan keluar secara material.

Volatilitas dan Slippage

Hubungan antara spread, volatilitas, dan slippage merupakan dinamika yang krusial untuk dipahami. Di pasar yang sangat volatil — misalnya saat pengumuman ekonomi besar atau peristiwa geopolitik tak terduga — spread cenderung melebar secara dramatis. Hal ini terjadi karena market maker menghadapi risiko lebih tinggi dan merespons dengan melebarkan spread sebagai bentuk perlindungan.

Ketika spread melebar, market order dapat tereksekusi pada harga yang jauh lebih buruk dari yang diantisipasi. Sebagai contoh, order beli yang ditempatkan di $100 bisa terisi pada $100,75 karena ask price melonjak akibat volatilitas tinggi. Fenomena inilah yang disebut slippage, dan dampaknya terhadap keuntungan bisa sangat signifikan, baik saat masuk maupun keluar posisi. Kondisi ini menjadi alasan utama mengapa diperlukan kehati-hatian ekstra saat bertransaksi di sekitar rilis berita berdampak tinggi.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Lebar Spread

Berbagai elemen berkontribusi pada seberapa lebar atau ketat sebuah spread terbentuk. Memahami faktor-faktor ini membantu pengambilan keputusan yang lebih tepat tentang kapan dan apa yang sebaiknya diperdagangkan.

Likuiditas: Fondasi Spread yang Ketat

Likuiditas adalah faktor paling signifikan yang mempengaruhi spread. Aset dengan likuiditas tinggi seperti pasangan mata uang mayor (EUR/USD) atau saham-saham besar (Apple, Microsoft) memiliki jumlah pembeli dan penjual yang sangat banyak di setiap momen. Volume transaksi yang tinggi menciptakan persaingan ketat antar pelaku pasar, menghasilkan spread yang sangat ketat — terkadang hanya beberapa sen atau pip.

Sebaliknya, aset dengan likuiditas rendah seperti penny stock, options jarang diperdagangkan, atau obligasi korporasi tertentu memiliki aktivitas perdagangan yang tipis. Dengan lebih sedikit pembeli dan penjual, market maker menanggung risiko lebih besar dalam mencocokkan order, sehingga mereka mengutip spread yang lebih lebar sebagai kompensasi. Ini berarti biaya masuk dan keluar posisi lebih tinggi, sehingga lebih sulit untuk menghasilkan keuntungan terutama pada strategi jangka pendek.

Volatilitas: Pedang Bermata Dua

Volatilitas memiliki hubungan langsung namun kompleks dengan spread. Saat volatilitas pasar tinggi, ketidakpastian meningkat dan market maker — yang bertugas menyediakan kuotasi dan menjaga ketertiban pasar — menghadapi risiko lebih besar. Sebagai respons, mereka melebarkan spread untuk melindungi diri dari pergerakan harga yang mendadak.

Di sisi lain, sejumlah volatilitas tetap diperlukan untuk menciptakan peluang profit. Tantangan bagi trader adalah menemukan keseimbangan: volatilitas yang cukup untuk menghasilkan pergerakan harga, namun tidak sedemikian ekstrem sehingga spread menjadi terlalu mahal atau slippage membuat transaksi tidak viable. Sebagai gambaran, spread pada ETF indeks besar seperti SPY dapat berfluktuasi dari satu sen hingga beberapa sen selama periode volatilitas puncak — yang secara efektif mewakili peningkatan biaya transaksi sebesar 100–300%.

Dinamika Penawaran dan Permintaan

Prinsip ekonomi dasar juga berperan penting. Lonjakan permintaan terhadap suatu aset mendorong pembeli bersedia membayar harga lebih tinggi, sehingga ask price naik. Sebaliknya, kelebihan penawaran membuat penjual bersedia menerima harga lebih rendah. Ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan dapat melebarkan spread sementara karena market maker menyesuaikan harga untuk mencerminkan sentimen dan aliran order yang berlaku.

Peran Market Maker dan Kompensasi Broker

Bagi banyak broker, terutama yang menawarkan trading "tanpa komisi", spread adalah cara utama mereka menghasilkan pendapatan. Market maker membeli pada bid price dan menjual pada ask price, meraup keuntungan dari selisih tersebut. Ini adalah model bisnis yang sah, namun penting bagi trader untuk memahami bahwa biaya ini tertanam dalam setiap transaksi.

Beberapa broker secara eksplisit mengenakan komisi dengan spread yang lebih ketat, sementara yang lain mengandalkan spread yang lebih lebar sebagai satu-satunya sumber pendapatan. Memahami model pendapatan broker adalah langkah krusial dalam menilai total biaya trading secara keseluruhan.

Contoh Praktis: Spread dalam Berbagai Instrumen

Contoh Trading Saham

Asumsikan pembelian 100 saham Perusahaan X yang cukup likuid dengan kondisi berikut:

Bid Price: $50,00

Ask Price: $50,05

Spread: $0,05

Market order beli akan terisi pada ask $50,05, dengan total biaya $5.005. Jika langsung dijual tanpa pergerakan harga, penjualan terjadi pada bid $50,00, menghasilkan $5.000. Kerugian murni akibat spread: $5,00.

Untuk mencapai titik impas, bid price harus naik melewati $50,00. Jika target profit adalah $0,50 per saham, harga saham perlu mencapai minimal $50,55 sebelum posisi dapat ditutup dengan keuntungan yang diharapkan.

Contoh Trading Forex

Pasar forex dikenal dengan spread yang sangat ketat, terutama untuk pasangan mata uang mayor seperti EUR/USD:

EUR/USD Bid: 1,08500

EUR/USD Ask: 1,08501

Spread: 0,00001 (1 pip)

Pada pembelian 1 lot standar EUR/USD (100.000 unit), biaya spread sebesar 1 pip setara dengan sekitar $10. Artinya, posisi sudah berada $10 di bawah titik impas sejak order tereksekusi. Bagi trader forex yang sering menggunakan leverage tinggi dan menargetkan pergerakan pip kecil, pengelolaan biaya spread menjadi sangat krusial.

Contoh Trading Options

Spread pada options umumnya lebih lebar, terutama untuk kontrak yang kurang likuid:

Bid untuk Call Option: $2,50

Ask untuk Call Option: $2,75

Spread: $0,25

Pembelian 1 kontrak options (mewakili 100 saham) pada ask $2,75 berarti total biaya $275. Jika langsung dijual kembali pada bid $2,50, total penerimaan hanya $250. Kerugian murni akibat spread: $25,00 per kontrak. Bahkan dalam strategi spread options seperti vertical spread, bid-ask spread dari masing-masing leg tetap mempengaruhi profitabilitas keseluruhan.

"Pengikisan modal secara konsisten akibat spread yang tidak dikelola adalah pembunuh senyap bagi banyak akun trading ritel. Bukan kerugian besar yang sering menghancurkan trader, melainkan pengurasan biaya transaksi yang terus-menerus dan tidak sepenuhnya mereka pahami." — Dr. Elaine Carter, Chief Market Strategist, Global Equities Group

Strategi Meminimalkan Dampak Spread

Spread adalah bagian tak terpisahkan dari trading, sehingga tujuannya bukan menghilangkan spread sepenuhnya, melainkan mengelola dan meminimalkan dampaknya.

Memilih Broker yang Tepat

Pemilihan broker adalah salah satu keputusan terpenting yang memengaruhi spread yang dihadapi. Terdapat dua model utama yang perlu dipahami:

Broker ECN (Electronic Communication Network) umumnya menawarkan spread lebih ketat karena menghubungkan trader langsung ke berbagai liquidity provider, dengan kompensasi berupa komisi per transaksi. Broker market maker sering menawarkan trading tanpa komisi, namun spread yang lebih lebar dapat membuat biaya kumulatif menjadi lebih tinggi dalam jangka panjang.

Penting untuk tidak hanya melihat spread yang diiklankan, tetapi juga memeriksa rata-rata spread untuk aset pilihan selama jam trading yang biasa digunakan. Banyak broker yang diatur oleh lembaga seperti SEC atau FCA diwajibkan untuk mengungkapkan informasi ini.

Memperdagangkan Aset dengan Likuiditas Tinggi

Fokus pada saham berkapitalisasi besar, pasangan forex mayor, atau indeks populer. Aset-aset ini memiliki kedalaman pasar yang kuat dan aktivitas perdagangan yang berkelanjutan, yang secara alami menghasilkan spread lebih ketat. Meskipun penny stock atau aset spekulatif tampak menarik, spread yang lebih lebar pada aset tersebut membuat profitabilitas jauh lebih sulit dicapai.

Mengatur Waktu Eksekusi Order

Spread cenderung melebar dalam kondisi-kondisi tertentu yang perlu diwaspadai:

Sebelum dan sesudah pengumuman berita besar: Volatilitas melonjak dan market maker melindungi diri dengan melebarkan spread.

Selama jam likuiditas rendah: Untuk forex, ini bisa terjadi di antara sesi Asia dan Eropa, atau akhir sesi AS. Untuk saham, ini terjadi tepat setelah market buka, menjelang penutupan, atau di luar jam trading reguler.

Dini hari atau larut malam: Volume rendah menyebabkan likuiditas mengering dan spread melebar.

Sebagai panduan umum, trading selama jam puncak pasar — seperti overlap sesi London dan New York untuk forex, atau tengah hari untuk saham AS — adalah strategi sederhana namun efektif untuk mengurangi biaya transaksi.

Menggunakan Limit Order

Market order dieksekusi segera pada harga terbaik yang tersedia, yang berarti selalu membayar spread penuh. Limit order, sebaliknya, memungkinkan penetapan harga spesifik yang diinginkan. Dengan menempatkan buy limit pada bid price atau sell limit pada ask price, trader secara efektif bertindak sebagai market maker daripada market taker, sehingga dapat menangkap sebagian spread atau setidaknya menghindari pembayaran penuh.

Risikonya adalah order mungkin tidak terisi jika pasar tidak mencapai harga yang ditentukan. Namun untuk strategi yang tidak membutuhkan eksekusi segera, limit order adalah alat yang powerful untuk mengontrol biaya transaksi.

Regulasi dan Struktur Pasar

Regulator global seperti SEC dan CFTC di Amerika Serikat berupaya memastikan pasar yang adil dan tertib. Regulasi mengenai best execution mewajibkan broker untuk mengambil langkah-langkah yang wajar guna memastikan order nasabah dieksekusi pada harga paling menguntungkan yang tersedia secara wajar. Hal ini mendorong persaingan antar market maker dan berkontribusi pada spread yang lebih ketat seiring waktu.

Perkembangan struktur pasar, termasuk proliferasi trading elektronik dan alternative trading systems (ATS), secara umum telah menghasilkan spread yang lebih sempit di berbagai kelas aset. Namun untuk pasar OTC (Over-The-Counter) yang kurang terstandarisasi, pengawasan regulasi mungkin berbeda dan spread bisa kurang transparan.

Masa Depan Spread: Teknologi dan Otomasi

Kemajuan teknologi terus membentuk ulang dinamika spread di pasar keuangan. Perusahaan high-frequency trading (HFT) yang menggunakan algoritma canggih mengeksekusi order dalam hitungan mikrodetik, secara konstan mengutip dan mengkuotasi ulang bid dan ask. Secara keseluruhan, hal ini telah berkontribusi pada spread yang lebih ketat di pasar likuid dengan meningkatkan persaingan. Namun kehadiran mereka juga dapat memperburuk volatilitas saat kondisi pasar tertekan, berpotensi memperlebar spread secara tiba-tiba.

Kecerdasan buatan dan machine learning juga semakin banyak digunakan untuk mengoptimalkan strategi market making, yang berpotensi menghasilkan spread yang lebih efisien di masa mendatang. Meskipun konsep dasar spread akan selalu ada sebagai biaya fundamental pertukaran, perilaku dan besarannya akan terus beradaptasi seiring inovasi teknologi dan perubahan struktur pasar.

Kesimpulan: Spread sebagai Elemen Fundamental Profitabilitas Trading

Spread mungkin tampak sebagai detail kecil yang berkedip di layar trading, namun seperti yang telah dibahas, spread adalah konsep fundamental yang dapat mempengaruhi profitabilitas secara dramatis. Dari biaya langsung yang timbul pada setiap transaksi hingga dampaknya yang tidak proporsional pada strategi jangka pendek, memahami spread bukan sekadar pengetahuan akademis — melainkan kebutuhan esensial untuk bertahan dan sukses di pasar keuangan.

Perhatian terhadap detail adalah faktor yang membedakan trader yang konsisten menghasilkan keuntungan dari yang tidak. Jangan biarkan sesuatu yang tampak sepele seperti spread menggerus keuntungan secara diam-diam. Pilih broker yang tepat, fokus pada aset likuid, atur waktu eksekusi, dan kuasai jenis-jenis order yang tersedia. Dengan pendekatan ini, spread bukan lagi hambatan yang sulit diatasi, melainkan biaya bisnis yang dapat dikelola secara efektif.

Materi pemasaran ini bukan merupakan rekomendasi investasi atau saran strategi investasi. Informasi ini tidak menjamin kinerja atau hasil investasi di masa mendatang. Aktivitas trading melibatkan risiko kerugian finansial yang signifikan, termasuk kemungkinan kehilangan sebagian maupun seluruh modal yang diinvestasikan. Segala keputusan trading sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu.