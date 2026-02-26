Mengapa Setiap Trader Perlu Memahami Bid dan Ask Price

Bid dan ask price adalah fondasi utama eksekusi trading di pasar keuangan. Artikel ini membahas cara kerjanya, dampak spread terhadap profitabilitas, jenis order yang tepat, hingga strategi praktis untuk meminimalkan biaya transaksi tersembunyi.

Indeks S&P 500 mencatatkan kenaikan 23% sepanjang 2023, hasil yang luar biasa bagi banyak investor. Namun bahkan di tengah pasar yang bullish sekalipun, kurangnya pemahaman tentang cara eksekusi order dapat menggerus keuntungan secara diam-diam, terkadang dalam jumlah yang cukup signifikan. Ini bukan sekadar teori, melainkan pelajaran pertama yang dipelajari oleh setiap trader serius.

Dalam artikel ini akan dibahas konsep dasar bid dan ask price, mekanisme bid-ask spread, interaksinya dengan berbagai jenis order, dampaknya terhadap profitabilitas, cara membaca data Level II, serta strategi praktis untuk menavigasi spread di pasar keuangan.

Pilar Tak Terlihat di Pasar: Apa Itu Bid dan Ask Price?

Bid dan ask price adalah manifestasi langsung dari hukum penawaran dan permintaan yang bekerja secara real-time di pasar keuangan. Keduanya merepresentasikan titik temu antara pembeli dan penjual di setiap momen transaksi.

Definisi Bid dan Ask: Lebih dari Sekadar Angka

Bid price dan ask price memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi dalam mekanisme pasar:

Bid Price: Harga tertinggi yang bersedia dibayar oleh pembeli untuk suatu aset saat ini. Jika ingin menjual secara langsung, harga inilah yang akan diterima.

Ask Price (atau Offer Price): Harga terendah yang bersedia diterima oleh penjual untuk aset yang sama. Jika ingin membeli secara langsung, harga inilah yang harus dibayar.

Proses ini berlangsung seperti negosiasi dinamis yang terus-menerus. Bayangkan sebuah pasar: seorang pembeli menawarkan $10 untuk sebuah apel (bid), sementara penjual memintanya seharga $10,05 (ask). Selisih $0,05 itulah yang menjadi inti pembahasan berikutnya.

Bid-Ask Spread: Indikator Pertama Dinamika Pasar

Bid-ask spread adalah selisih antara ask price dan bid price. Spread ini bukan angka sepele karena menjadi indikator penting tentang likuiditas aset, biaya eksekusi transaksi, dan sentimen pasar terhadap suatu sekuritas.

Sebagai perbandingan, saham-saham besar di New York Stock Exchange (NYSE) atau NASDAQ seperti Apple (AAPL) atau Microsoft (MSFT) umumnya memiliki spread yang sangat ketat, hanya beberapa sen. Ini mencerminkan likuiditas tinggi dengan banyak pembeli dan penjual aktif. Sebaliknya, saham yang kurang populer atau aset dengan likuiditas rendah bisa memiliki spread hingga beberapa dolar. Selisih ini pada dasarnya merupakan kompensasi bagi market maker atas risiko yang mereka tanggung dalam memfasilitasi transaksi. Dinamika ini diawasi ketat oleh Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) dan Securities and Exchange Commission (SEC).

Konsep Kunci: Mengapa Bid dan Ask Tidak Bisa Diabaikan

Bid dan ask price adalah fondasi untuk memahami bagaimana order dieksekusi, berapa biaya sesungguhnya sebuah transaksi, dan kondisi mendasar suatu aset. Mengabaikannya sama seperti membangun rumah tanpa memahami gambar arsitektur.

Likuiditas Pasar dan Bid-Ask Spread

Likuiditas merujuk pada seberapa mudah suatu aset dapat dikonversi menjadi kas tanpa berdampak signifikan terhadap harganya. Bid-ask spread yang ketat adalah ciri khas likuiditas tinggi, yang memungkinkan masuk atau keluar posisi dengan cepat tanpa harus menawarkan harga jauh di bawah atau di atas harga pasar saat ini.

Secara umum, spread dapat dikategorikan sebagai berikut:

Spread Ketat ($0,01–$0,05): Likuiditas tinggi, mudah diperdagangkan, biaya transaksi implisit lebih rendah. Umumnya ditemukan pada ETF dengan volume tinggi atau saham berkapitalisasi besar.

Spread Lebar ($0,20–$1,00+): Likuiditas rendah, lebih sulit diperdagangkan tanpa dampak harga, biaya transaksi implisit lebih tinggi. Umum pada penny stock, opsi dengan volume tipis, atau obligasi korporasi tertentu.

Perlu diperhatikan bahwa aset dengan spread lebar yang konsisten dapat menjadi beban biaya yang besar, terutama bagi trader aktif. Sebuah studi CFA Institute tahun 2022 menyoroti bahwa biaya transaksi, termasuk spread, dapat mengurangi imbal hasil jangka panjang hingga 1,5% per tahun pada portofolio aktif.

Jenis Order dan Interaksinya dengan Bid/Ask

Pilihan jenis order secara langsung menentukan bagaimana interaksi terjadi dengan bid dan ask price. Terdapat dua jenis utama yang perlu dipahami:

1. Market Order Market order dieksekusi segera pada harga terbaik yang tersedia. Order beli akan dieksekusi pada ask price, sementara order jual akan dieksekusi pada bid price. Jenis order ini menjamin eksekusi, tetapi tidak menjamin harga.

2. Limit Order Limit order memungkinkan penetapan harga maksimum yang bersedia dibayar (untuk beli) atau harga minimum yang bersedia diterima (untuk jual). Jenis order ini menjamin harga, tetapi tidak menjamin eksekusi.

Sebagai ilustrasi, asumsikan sebuah saham diperdagangkan dengan Bid: $50,00 dan Ask: $50,05:

Market order beli akan dieksekusi pada $50,05

Market order jual akan dieksekusi pada $50,00

Limit order beli di $49,95 hanya akan terisi jika harga turun ke level tersebut

Limit order jual di $50,10 hanya akan terisi jika harga naik ke level tersebut

Secara umum, limit order lebih disarankan bagi trader ritel karena memberikan kontrol lebih besar atas harga eksekusi, meskipun dengan risiko order tidak tereksekusi.











Dampak terhadap Profitabilitas: Biaya Tersembunyi dalam Trading

Bid-ask spread pada dasarnya adalah biaya transaksi. Setiap kali posisi dibuka dan ditutup, spread "dibayarkan" ke pasar. Biaya ini akan terakumulasi, terutama bagi trader yang sering bertransaksi.

Sebagai ilustrasi konkret:

Beli 100 saham pada ask price $50,05 → total $5.005

Jual 100 saham pada bid price $50,00 → total $5.000

Biaya spread untuk satu round-trip: $5,00

Angka ini tampak kecil untuk satu transaksi. Namun dengan 10 transaksi per hari, biaya tersebut menjadi $50. Dengan 100 transaksi, mencapai $500. Dalam satu tahun, akumulasinya dapat menjadi jumlah yang substansial dan secara diam-diam menggerus potensi pertumbuhan portofolio.

"Bid-ask spread bukan sekadar biaya; ia adalah jendela menuju psikologi pasar. Spread yang melebar menandakan ketidakpastian, sementara yang menyempit sering mendahului peningkatan aktivitas. Mengabaikannya seperti mencoba mengemudi dengan mata tertutup." — Dr. Eleanor Vance, Market Microstructure Specialist, Bloomberg Terminal Analyst

Mengukur Volatilitas dan Sentimen Pasar

Bid-ask spread juga berfungsi sebagai pengukur volatilitas dan pergeseran sentimen pasar secara real-time. Ketika pasar menjadi volatil, algoritma maupun trader cenderung menarik order mereka, sehingga spread melebar sebagai mekanisme pertahanan alami terhadap ayunan harga yang cepat.

Sebagai contoh, selama penurunan pasar akibat berita tak terduga, spread pada saham dengan likuiditas tinggi pun dapat melebar sementara hingga 300–500% dalam hitungan menit, menandakan meningkatnya risiko dan ketidakpastian.

Sebaliknya, spread yang menyempit dengan cepat pada saham yang sebelumnya kurang likuid dapat mengindikasikan munculnya minat baru atau adanya berita yang akan datang. Penyempitan spread terkadang menjadi prekursor pergerakan harga yang signifikan, karena liquidity provider merasa lebih nyaman menawarkan harga yang lebih ketat.

Panduan Memulai: Penerapan Praktis Data Bid dan Ask

Memahami konsep bid dan ask adalah satu hal; menerapkannya dalam ritme trading sehari-hari adalah hal lain. Berikut cara mengintegrasikan data bid dan ask ke dalam praktik trading.

Membaca Level II Quote: Lebih dari Sekadar Dasar

Data Level II menampilkan tidak hanya bid dan ask terbaik, tetapi juga kedalaman order book, yakni daftar berbagai harga bid dan ask dari berbagai market maker dan trader beserta volume yang tersedia di setiap level harga.

Dalam contoh ini, bid terbaik adalah $100,00 dengan 500 saham tersedia dari ARCA, sementara ask terbaik adalah $100,05 dengan 300 saham dari NSDQ. Jika ditempatkan market order beli untuk 400 saham, 300 saham akan dibeli pada $100,05 dan 100 saham sisanya pada $100,10. Inilah yang disebut slippage, yang merupakan dampak langsung dari struktur bid-ask.

Data Level II juga dapat mengungkap area permintaan signifikan (volume bid besar) atau penawaran (volume ask besar) yang berpotensi menjadi support atau resistance harga sementara, informasi yang tidak dapat diperoleh dari grafik sederhana.

Menghitung Biaya: Contoh Nyata

Berikut ilustrasi dampak biaya spread menggunakan saham WXYZ:

Bid saat ini: $25,50

Ask saat ini: $25,60

Spread: $0,10

Skenario 1 – Market Order (Strategi Scalping):

Beli 1.000 saham pada ask $25,60 = $25.600

Jual 1.000 saham pada bid $25,50 = $25.500

Kerugian dari spread: $100,00

Angka $100 ini adalah biaya murni, belum termasuk komisi broker. Jika target profit hanya $0,05 per saham, spread sudah menghapus sebagian besar, bahkan seluruh potensi keuntungan sebelum pergerakan harga apapun terjadi.

Skenario 2 – Limit Order:

Tempatkan buy limit di $25,50. Jika harga turun ke level tersebut, spread pada entry dapat dihemat.

Tempatkan sell limit di $25,60. Jika terisi, spread pada exit pun dapat ditangkap.

Trade-off-nya jelas: kepastian eksekusi dengan market order berbanding kepastian harga dengan limit order yang berisiko tidak tereksekusi.

Strategi Menghadapi Bid-Ask Spread

Pemahaman tentang spread membuka peluang untuk membuat keputusan trading yang lebih cerdas. Berikut beberapa strategi yang dapat diterapkan:

1. Gunakan Limit Order untuk Entry dan Exit

Untuk transaksi yang tidak sensitif terhadap waktu, limit order lebih disarankan. Harga yang diinginkan ditetapkan terlebih dahulu, dan jika pasar mencapai level tersebut, eksekusi terjadi dengan harga yang terkontrol. Ini sangat penting untuk aset dengan likuiditas tipis.

2. Hindari Market Order pada Spread Lebar

Ini adalah aturan dasar. Jika spread melebihi 0,2% dari harga aset, penggunaan market order dapat menjadi kesalahan yang mahal. Misalnya, pada saham $50 dengan spread $0,10 (0,2%), spread yang lebih lebar dari ini dapat mengakibatkan slippage signifikan.

3. Pantau Data Level II

Cari "liquidity pool" berupa order bid atau ask berukuran besar yang dapat mengindikasikan area support atau resistance harga. Informasi ini membantu pengaturan waktu order yang lebih tepat.

4. Pertimbangkan Time-in-Force Order

Selain limit order sederhana, eksplorasi opsi seperti Fill or Kill (FOK) atau Immediate or Cancel (IOC) dapat memberikan kontrol lebih besar, terutama untuk order berukuran besar, dengan memastikan eksekusi hanya pada harga yang diinginkan atau tidak sama sekali.

Perlu dicatat bahwa broker secara hukum diwajibkan untuk mencari "eksekusi terbaik" bagi market order, yang umumnya berarti mendapatkan bid atau ask terbaik yang tersedia. Namun di pasar yang bergerak cepat, slippage tetap dapat terjadi jika ukuran order melebihi volume yang tersedia pada harga terbaik.

Kesalahan Umum Trader dalam Memahami Bid dan Ask

Bahkan dengan pemahaman yang cukup, kesalahan tetap bisa terjadi. Berikut beberapa jebakan yang paling sering ditemui:

Mengabaikan Spread Sepenuhnya

Mengabaikan spread adalah kesalahan paling mendasar. Banyak trader baru hanya memperhatikan "harga terakhir yang diperdagangkan" atau titik tengah antara bid dan ask. Mereka memasukkan market order dan baru menyadari eksekusi terjadi pada harga yang lebih buruk dari yang diharapkan saat meninjau laporan transaksi. Ask price $50,05 ketika mengira harga saham berada di $50,00 dapat membuat perbedaan yang signifikan, terutama pada posisi berukuran besar.

Salah Memahami Eksekusi Market Order

Asumsi bahwa market order menjamin harga yang ditampilkan di layar adalah miskonsepsi yang berbahaya. Seperti yang terlihat dalam contoh Level II, market order dieksekusi pada harga terbaik yang tersedia tepat saat itu. Jika ukuran order besar atau kondisi pasar volatil, order dapat "memakan" beberapa level order book, menghasilkan harga rata-rata yang lebih buruk dari ask terbaik yang ditampilkan. Inilah yang disebut slippage.

Ketergantungan Berlebihan pada Limit Order di Pasar Cepat

Meskipun limit order umumnya lebih disarankan, ada sisi lainnya. Di pasar yang bergerak cepat, limit order dapat berujung pada non-eksekusi. Buy limit di $10,00 akan tertinggal jika saham tiba-tiba melonjak ke $10,50. Ini berarti melewatkan peluang signifikan. Jika sisi ask pada order book Level II terlihat cepat terserap oleh pembeli, market order atau limit order yang sedikit agresif mungkin diperlukan untuk menangkap pergerakan yang serius.

Langkah Selanjutnya: Mengintegrasikan Bid dan Ask ke dalam Strategi Trading

Setelah memahami mengapa setiap trader perlu menguasai bid dan ask price, langkah berikutnya adalah menerapkannya secara aktif. Pengetahuan adalah kekuatan, tetapi pengetahuan yang diterapkan adalah keuntungan nyata.

Alat dan Data Tingkat Lanjut

Beberapa sumber daya yang dapat membantu penerapan konsep ini secara lebih mendalam:

Broker Direct Market Access (DMA): Broker dengan DMA umumnya menyediakan data Level II yang lebih lengkap, data time & sales (transaksi tick-by-tick), dan visibilitas lebih jelas ke dalam order book. Platform seperti Interactive Brokers atau TradeStation sering disebut dalam konteks ini.

Algorithmic Trading & High-Frequency Trading (HFT): Meski di luar jangkauan sebagian besar trader ritel, pemahaman tentang dinamika bid-ask sangat krusial bagi para pelaku ini. Sebagian algoritma bahkan beroperasi sebagai market maker, secara konsisten mengutip bid dan ask.

Backtesting dan Analisis: Integrasikan biaya spread ke dalam jurnal trading dan proses backtesting. Dampak kumulatif dari spread terhadap performa historis sering kali mengejutkan.

Pembelajaran dan Adaptasi Berkelanjutan

Pasar terus berkembang. Algoritma routing order baru, perubahan regulasi, dan pergeseran struktur pasar dapat mempengaruhi perilaku bid dan ask price. Untuk tetap terinformasi:

Ikuti sumber berita keuangan terpercaya seperti The Wall Street Journal, Financial Times, dan Bloomberg.

Baca riset dari lembaga keuangan tentang microstructure pasar.

Pantau pengumuman dari bursa efek seperti NYSE atau NASDAQ.

Materi pemasaran ini bukan merupakan rekomendasi investasi atau saran strategi investasi. Informasi ini tidak menjamin kinerja atau hasil investasi di masa mendatang. Aktivitas trading melibatkan risiko kerugian finansial yang signifikan, termasuk kemungkinan kehilangan sebagian maupun seluruh modal yang diinvestasikan. Segala keputusan trading sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu.