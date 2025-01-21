Setorkan dana ke akun XTB Anda

Waktu membaca: 1 Menit

Anda dapat mendepositkan dana ke akun trading XTB Anda dengan cepat dan aman menggunakan Client Office Anda. Pelajari cara menambahkan dana dengan panduan tiga langkah sederhana kami.

Di XTB, Anda memiliki kemungkinan untuk mendepositkan dana ke akun Anda dengan berbagai cara, termasuk transfer bank, kartu kredit dan debit, Paypal, dan Paysafe (yang sebelumnya dikenal sebagai Skrill).



Anda dapat mendepositkan dana melalui xStation atau melalui Client Office Anda.



XTB tidak menentukan jumlah deposit awal minimum. Dalam praktiknya, ini berarti Anda dapat membuka akun reall dan mulai trading dengan deposit berapa pun.

Cara mendanai akun XTB Anda dalam 3 langkah mudah

Langkah 1: Masuk ke xStation atau Client Office.

Langkah 2: Pilih Deposit.

Langkah 3: Pada halaman yang baru dibuka, Anda akan dapat memilih akun trading mana yang ingin Anda depositkan dana dan metode yang ingin Anda gunakan.

Pendanaan akun Anda melalui transfer bank

Jika Anda memilih untuk mendanai akun Anda melalui transfer bank, Anda akan diberikan semua rincian bank yang diperlukan. Anda juga perlu memberikan nomor akun trading Anda, agar kami tahu ke akun mana dana tersebut harus dikreditkan.

Pendanaan akun Anda melalui metode lain

Jika Anda memilih untuk mendanai akun Anda dengan metode alternatif lainnya, Anda akan diberikan proses langkah demi langkah tentang cara mendepositokan dana melalui metode tersebut.

Seberapa cepat dana akan muncul di akun saya?

Setelah Anda mendepositkan dana, dana tersebut akan otomatis diterapkan ke akun Anda. Namun, transfer bank mungkin membutuhkan waktu sedikit lebih lama untuk diproses dan mungkin tidak langsung muncul. Jika Anda perlu menambah dana melalui transfer bank untuk mempertahankan margin terkait dengan transaksi terbuka, disarankan untuk menghubungi kami agar kami dapat berusaha mempercepat proses transfer.