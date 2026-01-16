Saham Salesforce (CRM.US) dan ServiceNow (NOW.US) hingga beberapa waktu lalu masih termasuk favorit utama Wall Street. Kini, situasinya berubah drastis. Investor mulai memasukkan risiko yang belum sepenuhnya tercermin dalam kinerja keuangan kedua perusahaan—yakni percepatan perkembangan kecerdasan buatan, termasuk AI agent yang dikembangkan oleh raksasa teknologi global. Narasi sederhana pun mendominasi pasar: “AI agent akan mengambil alih pekerjaan mereka, sehingga pendapatan akan tergerus.” Namun dalam bisnis SaaS, faktor terpenting bukan sekadar otomatisasi, melainkan bagaimana nilai tersebut dimonetisasi. Apakah Pasar Benar?

Pasar kerap tergoda untuk menyimpulkan bahwa suatu industri telah “berakhir.” Namun sejarah menunjukkan bahwa pemain mapan jarang diam. Mereka biasanya menyerap ancaman dan mengubahnya menjadi produk.

Pada 2015–2016 , muncul narasi bahwa Amazon akan menghancurkan ritel. Faktanya, pemain besar seperti Walmart dan Target justru mengubah toko fisik menjadi keunggulan operasional melalui pengambilan barang di hari yang sama, BOPIS, dan pusat distribusi mini.

Dari perspektif model bisnis, poin utama adalah ini: AI agen tidak perlu “menggantikan SaaS.” Ia dapat menambahkan lapisan pendapatan tambahan. Pasar seringkali melebih-lebihkan kecepatan disrupsi dan meremehkan kemampuan beradaptasi dari pemimpin pasar yang sudah mapan. Selama bertahun-tahun, unit dasar monetisasi SaaS adalah “seat” (lisensi pengguna). AI agen mengubah pertanyaan:

Bukan “berapa banyak orang yang mengklik di dalam sistem,” tetapi seberapa banyak pekerjaan yang sebenarnya dilakukan oleh sistem. Pekerjaan yang dilakukan oleh agen AI, pada praktiknya, merupakan kategori baru “tenaga kerja digital.”

Itulah mengapa pemimpin pasar mulai beralih dari model harga per kursi menuju model berbasis hasil atau penggunaan, artinya biaya yang terkait dengan hasil atau tindakan di dalam platform.

Ini adalah upaya untuk menangkap nilai yang diciptakan oleh otomatisasi, daripada menyerahkannya kepada “agen” sebagai alasan untuk menekan ARPU.

Salesforce (CRM)

Dalam ekosistem CRM, banyak proses penjualan bersifat repetitif. AI agent dapat mengambil alih sebagian besar pekerjaan ini. Salesforce tidak mengabaikan realitas tersebut. Sebaliknya, perusahaan meluncurkan Agentforce dan menambahkan mekanisme yang menyerupai “bayar berdasarkan eksekusi.”

Dari sisi monetisasi, hal ini sangat krusial. Satu AI agent dapat melakukan pekerjaan berkali-kali lipat dibanding satu manusia. Dengan model berbasis aksi, Salesforce memiliki peluang untuk mempertahankan, bahkan meningkatkan, pendapatan per unit pekerjaan, alih-alih kehilangan pendapatan. Ini menjelaskan mengapa AI tidak harus berarti pendapatan yang lebih rendah, melainkan unit penagihan yang berbeda.

ServiceNow (NOW)

ServiceNow bahkan dapat menjadi penerima manfaat dari kecerdasan buatan (AI) yang bersifat agen karena alasan sederhana: perusahaan ini beroperasi di bidang alur kerja yang melibatkan proses lintas departemen, tepatnya di area di mana otomatisasi menjadi paling menantang sekaligus paling berharga. ServiceNow dapat berperan sebagai sistem yang mengintegrasikan proses-proses di seluruh departemen IT, HR, keamanan, keuangan, dan operasi layanan. Model di mana “agen AI berkomunikasi satu sama lain” di dalam proses-proses tersebut sulit untuk ditiru oleh startup. Sebuah startup harus:

masuk ke dalam organisasi,

mengintegrasikan dengan puluhan sistem,

melewati kebijakan keamanan,

dan kemudian menjelaskan mengapa platform tersebut harus menggantikan platform yang telah digunakan perusahaan selama bertahun-tahun.

Itu adalah biaya peralihan ditambah gesekan dalam kehidupan nyata. Dan pasar cenderung meremehkannya. Jadi, meskipun AI agen mengurangi jumlah “manusia yang mengklik”, platform SaaS akan mencoba memonetisasi “pekerjaan yang dilakukan” daripada “pengguna”. Itu tidak harus menjadi kabar buruk bagi para pemimpin.

Selain itu, jika pelanggan meninggalkan Salesforce atau ServiceNow, mereka harus menghadapi biaya peralihan, batasan regulasi dan keamanan, serta dampak distribusi alat di seluruh organisasi. Jadi, jika Anda melampaui imajinasi “krisis perangkat lunak” yang berisik di Wall Street, sesuatu yang lain mungkin lebih dekat dengan kenyataan. Perusahaan SaaS akan menggunakan AI yang kuat, mengubah unit monetisasi, dan solusi mereka mungkin menjadi lebih sentral di dalam perusahaan.

Grafik saham Salesforce (CRM.US) dan ServiceNow (NOW.US) (interval D1)

Saham Salesforce turun kembali ke level terendah dalam beberapa bulan terakhir sekitar $220 per saham, dan penurunan dari puncak lokal kini mendekati 15%.

Sumber: xStation5

ServiceNow (NOW.US), perusahaan yang berfokus pada otomatisasi proses dan tugas, mengalami penurunan setelah perusahaan menyetujui pemecahan saham 5 banding 1 pada Desember, dan sejak itu harganya turun lagi sebesar 12%. Harga saat ini hampir 50% di bawah rekor tertinggi sepanjang masa pada pergantian tahun 2024 dan 2025.

Sumber: xStation5

Penilaian dan rasio

Seiring dengan penurunan harga saham, saham-saham tersebut diperdagangkan dengan diskon yang semakin besar terhadap laba dan penjualan mereka. Rasio harga terhadap laba yang diharapkan untuk 12 bulan ke depan saat ini sekitar 18, dan rasio PEG mendekati dua kali lipat lebih “menarik” dalam hal penilaian dibandingkan dengan level penilaian puncak pada 2024.

Sumber: Bloomberg Finance L.P., XTB Research

Sumber: Bloomberg Finance L.P., XTB Research

Saham ServiceNow diperdagangkan dengan premi yang jelas dibandingkan Salesforce berkat momentum penjualannya dan nilai yang telah dihasilkan dalam beberapa tahun terakhir. Metrik harga terhadap laba, termasuk rasio harga terhadap laba 12 bulan ke depan, telah turun secara signifikan. Rasio P/E forward ServiceNow sekitar 30, yang tidak terlihat terlalu tinggi dibandingkan dengan rata-rata Nasdaq 100 dan profil kualitas tinggi perusahaan. ServiceNow menghasilkan laba dan pendapatan rekor, dan penjualan tumbuh dengan laju yang sangat solid setiap kuartal. Latar belakang ekonomi AS yang solid seharusnya mendukung ekspansi lebih lanjut.

Sumber: Bloomberg Finance L.P., XTB Research

Sumber: Bloomberg Finance L.P., XTB Research

