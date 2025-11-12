Advanced Micro Devices (AMD.US) melonjak sekitar 5% di pra-pasar Rabu setelah CEO Dr. Lisa Su memperkirakan bahwa pasar pusat data berbasis AI dapat mencapai $1 triliun pada 2030, seperti disampaikan dalam presentasi Analyst Day perusahaan. Su menggambarkan permintaan komputasi AI sebagai “yang tumbuh paling cepat sepanjang sejarah”, dan mengungkap rencana untuk meningkatkan pendapatan pusat data AMD menjadi puluhan miliar dolar pada 2027, melalui GPU baru dan sistem rak Helios. Kenaikan saham AMD dan emiten AI lain juga mengangkat sentimen Nasdaq, dengan US100 naik hampir 0,5%.

Menurut data Mercury Research, AMD dan ARM mencatat peningkatan pangsa pasar prosesor global selama kuartal III 2025, sementara Intel kembali kehilangan posisi.

Kini AMD menargetkan pendapatan tahunan $100 miliar dari pusat data dalam 5 tahun, dengan memperluas jejaknya di pasar komputasi AI yang masih didominasi Nvidia.

Meski Nvidia masih memimpin, analis Morgan Stanley menilai kesuksesan AMD bergantung pada kemampuannya untuk menjadi “lebih baik dari Nvidia pada aspek yang paling penting bagi pelanggan” seperti efisiensi, daya, dan ROI. AMD akan menantang Nvidia dengan GPU akselerator MI400 dan sistem rak Helios generasi baru yang direncanakan rilis pada 2026.

AMD bertaruh pada masa depan

CFO Jean Hu memproyeksikan pertumbuhan AMD dalam 3–5 tahun ke depan sebagai berikut: Pertumbuhan pendapatan perusahaan secara keseluruhan: +35% per tahun Pertumbuhan pendapatan pusat data: +60% per tahun EPS naik ke $20 (dibandingkan estimasi $2,68 pada 2025, menurut LSEG)

AMD juga memperkirakan margin kotor antara 55–58%, di atas perkiraan sebagian analis Wall Street.

Perusahaan menyoroti momentum kuat di GPU dan CPU, dengan: Chip AI Instinct kini digunakan di 7 dari 10 perusahaan AI terbesar di dunia Prosesor EPYC menguasai sekitar 40% pendapatan global server CPU

Produk mendatang seperti GPU MI450 dan sistem rak Helios diharapkan mempercepat adopsi komputasi awan serta memperluas pangsa pasar pada 2026–2027.

Selain itu, AMD juga melaporkan kontrak desain kustom di sektor kedirgantaraan, pertahanan, dan komunikasi, yang akan meningkat mulai 2026 — memperkuat trajektori pertumbuhan AI multi-tahun.

Pengiriman unit total naik 3,9% QoQ, melampaui rata-rata musiman 2,4%, berkat penjualan kuat CPU server dan notebook.

Pangsa pasar Intel: turun 157 basis poin menjadi 64,2%

AMD: naik 108 basis poin ke 22,1%

ARM: naik 49 basis poin ke 13,7%, level tertinggi sepanjang masa

Data ini menegaskan kompetisi CPU global semakin ketat, dengan AMD dan ARM terus mengikis dominasi Intel di pasar PC dan pusat data.

Kinerja Keuangan Q3 2025: Mengalahkan Ekspektasi

Hasil Kuartal III 2025 AMD: Proyeksi Q4: $9,3–$9,9 miliar (di atas konsensus $9,17 miliar) EPS: $1,20 (vs estimasi $1,12)

Pendapatan: $9,25 miliar (+36% YoY, rekor tertinggi)

Penjualan pusat data: $4,3 miliar (+22% YoY)

Perkiraan pendapatan untuk kuartal keempat 2025: $9,3–$9,9 miliar, di atas perkiraan konsensus ($9,17 miliar).

CEO Lisa Su menyebut hasil ini sebagai “lonjakan baru dalam lintasan pertumbuhan AMD” , didorong oleh permintaan AI dan kepemimpinan di bidang komputasi.

Meskipun fundamental tetap kuat, saham turun sekitar 1% di perdagangan after-hours karena kekhawatiran potensi “gelembung AI”, namun masih naik lebih dari 100% sepanjang tahun.

Saham AMD telah naik 97% sejak awal 2025, termasuk +16% sejak 6 Oktober ketika perusahaan menandatangani kemitraan strategis AI dengan OpenAI. Investor menyambut baik proyeksi pertumbuhan agresif AMD, meski sebagian analis memperingatkan risiko eksekusi, tekanan rantai pasok, dan potensi kejenuhan belanja infrastruktur AI. Ke depan, pasar akan memantau apakah AMD mampu mengonversi momentum produk kuat menjadi profitabilitas berkelanjutan, di tengah persaingan ketat dari Nvidia, Intel, dan Broadcom di sektor infrastruktur AI.

Sumber: xStation5