Kompleks aset digital tengah mengalami pemulihan tajam, didorong bukan hanya oleh data ekonomi yang solid dan perubahan sentimen pasar, tetapi juga oleh sinyal dukungan politik langsung dari tingkat tertinggi pemerintahan AS. Saham perusahaan kripto terkemuka melonjak dua digit pada hari Rabu setelah Presiden Donald Trump secara terbuka menyatakan dukungan terhadap industri tersebut dalam konflik regulasi yang semakin memanas dengan sektor perbankan tradisional.

Katalis politik: Trump dan Coinbase

Pemicu utama reli ini adalah laporan mengenai pertemuan tertutup antara Presiden Trump dan Brian Armstrong, CEO Coinbase. Meski rincian diskusi tidak diungkapkan, pertemuan tersebut segera diikuti oleh serangkaian pernyataan Trump di media sosial yang menargetkan institusi keuangan tradisional.

Trump menegaskan bahwa bank harus “membuat kesepakatan yang baik dengan industri kripto,” serta menyatakan bahwa menghambat inovasi—terutama terkait regulasi stablecoin—adalah hal yang “tidak dapat diterima.” Ia juga memberikan dukungan langsung terhadap posisi industri dalam Clarity Act, sebuah rancangan undang-undang yang bertujuan mengatur struktur pasar untuk token digital yang menawarkan imbal hasil menyerupai bunga.

Reli saham kripto: Respons pasar berlangsung cepat dan signifikan:

Coinbase (COIN): Saham bursa kripto terbesar di Amerika Serikat melonjak lebih dari 14%.

MicroStrategy (MSTR): Perusahaan yang dikenal memiliki cadangan Bitcoin sangat besar naik sekitar 9%.

Circle (CRCL): Perusahaan penerbit stablecoin USDC sempat naik hampir 6%, meski kemudian mengurangi kenaikan menjadi sekitar 2%.

Banking Sector: Di saat yang sama, saham bank tradisional seperti JPMorgan Chase dan Bank of America justru sedikit melemah. CEO JPMorgan, Jamie Dimon, tetap menjadi salah satu pengkritik paling vokal industri kripto dan menegaskan bahwa perusahaan kripto seharusnya tunduk pada standar regulasi yang sama dengan lembaga keuangan tradisional.

Sejak titik terendah pada 13 Februari, saham Coinbase telah naik hampir 50%. Sumber: xStation5

Pemulihan Bitcoin dan Ethereum Momentum politik bagi sektor kripto juga bertepatan dengan kembalinya tren bullish pada aset digital utama. Bitcoin dan Ethereum berhasil menghapus kerugian awal pekan dan masing-masing naik sekitar 7% dan 9% dalam satu sesi. Bitcoin menembus level $73.000, memperkuat kepercayaan investor, sementara Ethereum tidak hanya bertahan di atas $2.000 tetapi juga melampaui $2.150.



Analis menilai bahwa ambisi Trump menjadikan Amerika Serikat sebagai “crypto capital of the world” dapat menjadi dasar fundamental bagi pasar bullish yang berkelanjutan hingga 2026. Jika hambatan dari sektor perbankan terhadap stablecoin berbunga berhasil diatasi, arus modal institusional dalam skala besar dapat masuk ke pasar kripto. Prospek tersebut sudah mulai tercermin dalam lonjakan valuasi perusahaan yang terkait dengan ekosistem kripto.

Bitcoin juga masih tertinggal dibandingkan Nasdaq, yang selama sekitar 18 bulan terakhir memiliki korelasi tinggi dengan aset kripto tersebut. Jika kerangka regulasi pasar kripto benar-benar dipercepat, paruh kedua tahun ini berpotensi menjadi milik Bitcoin dan Ethereum, bukan lagi aset safe haven tradisional seperti emas dan perak yang mendominasi dalam beberapa bulan terakhir.

Materi pemasaran ini bukan merupakan rekomendasi investasi atau saran strategi investasi. Informasi ini tidak menjamin kinerja atau hasil investasi di masa mendatang. Aktivitas trading melibatkan risiko kerugian finansial yang signifikan, termasuk kemungkinan kehilangan sebagian maupun seluruh modal yang diinvestasikan. Segala keputusan trading sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu.