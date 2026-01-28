Perusahaan teknologi besar AS merilis laporan keuangan kuartal keempat 2025 setelah penutupan Wall Street. Mayoritas perusahaan (kecuali Tesla dalam hal pendapatan) berhasil melampaui estimasi konsensus baik dari sisi laba maupun pendapatan, sehingga menopang pergerakan US100 yang sempat tertekan pasca pernyataan Jerome Powell. Setelah rilis laporan, saham Meta Platforms dan Tesla menguat lebih dari 4%, Microsoft turun hampir 3%, sementara IBM melonjak hampir 7%.
Meta Platforms: Laporan Q4 2025 (META.US; naik 4% di after-hours)
-
EPS: $8,88 vs $8,19 estimasi vs $8,02 tahun lalu
-
Pendapatan: $59,89 miliar vs $58,42 miliar estimasi
-
Pendapatan iklan: $58,14 miliar vs $56,79 miliar estimasi
-
Pendapatan Family of Apps: $58,94 miliar vs $57,47 miliar estimasi
-
Laba operasional Family of Apps: $30,77 miliar vs $30,0 miliar estimasi
-
Total laba operasional: $24,75 miliar, +5,9% YoY
-
Pendapatan Reality Labs: $955 juta vs $962,7 juta estimasi
-
Rugi operasional Reality Labs: $6,02 miliar vs $5,8 miliar estimasi
-
Commercial remaining performance obligation (cRPO): $625 miliar
-
Panduan pendapatan Q1: $53,5–$56,5 miliar vs $51,27 miliar estimasi
-
Panduan CAPEX 2026: $115–$135 miliar vs $110,62 miliar estimasi
Microsoft: Laporan Q2 2026 (MSFT.US; turun 3% di after-hours)
- EPS disesuaikan: $4,14 vs $3,92 estimasi
- Pendapatan: $81,27 miliar vs $80,31 miliar estimasi
- Pendapatan Intelligent Cloud: $32,91 miliar vs $32,39 miliar estimasi
- Azure & layanan cloud lainnya (ex-FX): +38% YoY, sesuai estimasi
- Pendapatan Productivity and Business Processes: $34,12 miliar vs $33,45 miliar estimasi
- Pendapatan More Personal Computing: $14,25 miliar vs $14,33 miliar estimasi
- Commercial remaining performance obligation (cRPO): $625 miliar
- Microsoft 365 (kursi komersial): +6%
- Laba operasional: $38,28 miliar vs $36,55 miliar estimasi
- Belanja modal (CAPEX): $29,88 miliar vs $23,78 miliar estimasi
- Pertumbuhan pendapatan pada nilai tukar konstan: +15% vs +14,3% estimasi
Tesla: Laporan Q4 2025 (TSLA.US; naik 4% di after-hours)
- EPS disesuaikan: $0,50 vs $0,45 estimasi
- EPS: $0,24 vs $0,66 tahun lalu
- Pendapatan: $24,90 miliar vs $25,11 miliar estimasi
- Laba operasional: $1,41 miliar vs $1,32 miliar estimasi
- Margin kotor: 20,1% vs 17,1% estimasi
- Arus kas bebas (FCF): $1,42 miliar vs $1,59 miliar estimasi
IBM: Laporan Q4 2025 (IBM.US; naik 7% di after-hours)
- EPS operasional: $4,52 vs $4,28 estimasi
- Pendapatan: $19,69 miliar vs $19,21 miliar estimasi
- Pendapatan software: $9,03 miliar vs $8,82 miliar estimasi
- Pendapatan consulting: $5,35 miliar vs $5,38 miliar estimasi
- Arus kas bebas (FCF): $7,55 miliar vs $6,85 miliar estimasi
- Panduan pendapatan FY (nilai tukar konstan): di atas +5% vs +4,12% estimasi
- Panduan FCF FY: diperkirakan meningkat sekitar $1 miliar YoY
