Rilis: +0.4% (Ekspektasi: -0.1%, Sebelumnya: -0.1%, Revisi: 0)

Harga rumah di Amerika Serikat tidak hanya bertahan tetapi justru naik pada Agustus, berlawanan dengan perkiraan pasar yang mengantisipasi pelemahan lanjutan setelah beberapa bulan penurunan ringan. Data yang lebih kuat dari ekspektasi ini menandakan bahwa sektor perumahan AS mulai menunjukkan tanda-tanda stabilisasi, meskipun suku bunga hipotek tetap tinggi.

Menjelang pembukaan sesi perdagangan AS, futures pada indeks US100 menunjukkan kenaikan tipis, mencerminkan optimisme investor terhadap ketahanan ekonomi AS. Kinerja ini juga dapat memperkuat pandangan bahwa pasar properti tetap menjadi pilar penting dalam menjaga momentum pertumbuhan domestik.

US100 (M15)

Source: xStation5