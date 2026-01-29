Caterpillar (CAT.US) membukukan kinerja kuartal yang solid baik dari sisi pendapatan maupun laba per saham, namun isu tarif muncul sebagai risiko utama menjelang 2026. Perusahaan memperkirakan total dampak negatif dari tarif pada 2026 dapat mencapai sekitar $2,6 miliar, jauh di atas kisaran yang disampaikan pada Oktober 2025 ($1,6–$1,75 miliar per tahun). Caterpillar juga menjadi penerima manfaat yang tidak terlalu mencolok dari boom data center, namun tetap berperan sebagai “barometer” klasik siklus industri global. Di tengah siklus konstruksi yang masih dalam fase pemulihan, bisnis power generation perusahaan berfungsi sebagai penyangga utama, membantu menstabilkan kinerja.

Hasil Q4 (kuartal berakhir 31 Desember 2025)

Pendapatan: $19,1 miliar vs $16,2 miliar setahun sebelumnya

EPS disesuaikan: $5,16 vs $5,14 setahun sebelumnya

Laba operasional: $2,66 miliar, turun 9% (berdasarkan laporan)

Caterpillar menyoroti adanya biaya manufaktur yang tidak menguntungkan sebesar $1,03 miliar, yang sebagian besar terkait dengan kenaikan tarif. Permintaan dan volume penjualan masih mendukung, namun lingkungan biaya tetap menantang.

Lalu, apa yang secara spesifik menopang kinerja kuartal ini?

Permintaan yang berkelanjutan dan kuat untuk peralatan power generation serta generator cadangan

Pendorong langsungnya adalah percepatan pembangunan data center (AI → kebutuhan daya komputasi lebih tinggi → belanja infrastruktur miliaran dolar → permintaan generator cadangan meningkat)

Perusahaan juga menaikkan harga di beberapa lini portofolio peralatan industrinya, yang membantu menjaga margin dan sebagian mengimbangi kondisi yang lebih lemah di bisnis konstruksi tradisional

Ke depan, ekspektasi untuk 2026 terlihat lebih konstruktif. Analis memperkirakan kembalinya pertumbuhan di sektor konstruksi, didukung oleh pesanan dealer yang lebih kuat, stabilisasi aktivitas konstruksi non-residensial (meskipun tidak selalu pada sektor perumahan), serta meningkatnya permintaan dari armada penyewaan alat berat. Dalam jangka pendek, narasi Wall Street terhadap CAT menjadi kombinasi yang menarik: permintaan generator yang kuat dan pricing power di satu sisi, berhadapan dengan tarif, kenaikan biaya manufaktur, dan latar belakang konstruksi yang masih relatif lemah di sisi lain. Setelah rilis laporan keuangan, saham Caterpillar diperdagangkan di dekat level tertinggi sepanjang masa, di sekitar $660 per saham.

